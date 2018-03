Sara: "Mi abuela cobra la pensión mínima, y sí, lo sé, toda su familia lo sabe: mi abuela hace magia"

Voz 1

00:00

soy Sara Fernández Nieves vio en Madrid todos los jóvenes hemos crecido escuchando eso de que no tenemos respeto por nuestros mayores y sin embargo creo que somos nosotros los que más los adoramos adoramos a nuestros abuelos y muchas veces querríamos ser como ellos tener ese valor y esa fuerza que han mostrado siempre últimamente vamos a las noticias como este tienen que manifestar para mostrar que están ahí me gustaría contaros esta historia que dio la protagonista es mi abuela una mujer con con mucho coraje mi abuela ha trabajado en el campo ya ha asistido a los señoritos Extremadura me abuela trabajado en su casa de aquí a dos hijas maravillosas como ha podido mi abuela se resiste a la Falange ha llevado golpes por vestir de rojo Mi abuela es una señora normal con necesidades normales propias de la edad de abuela necesita pastillas para que les regulen la tensión toma ibuprofeno para el dolor que provoca la artrosis a mi abuela le encanta leer emocionarse en el teatro mi abuela no tiene a sus hijos en el paro pero aún así es que nos mantiene vivos con su fuerza y su lucha Mi abuela tiene dos casas y paga sus gastos me abuela convive pero sólo agua no les gusta el vino ni las bebidas con gas mi abuela cobra la pensión mínima toda su familia lo sabe mi abuela hace magia me abuela fue a la escuela a estudiar el Cara al sol a quisieron hacer tonta sin embargo mi abuela sabe perfectamente lo que es un derecho señor Montoro mi abuela no quiere zanahorias nunca le han gustado