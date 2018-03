Esther: "Trabajamos en clase con Diarios, para ir más allá de la empatía"

Voz 1

00:00

soviets el moreno soy al USA de diez Pino Montano estudió primero de animación eso se Cultura y Turismo nuestro profesor Jose Andre no nos dijo de Alcedo un un trabajo totalmente diferente a lo que habíamos hecho hasta ahora nos mandó a va escucha aún uno por uno Nos mandó un un diario una audio un que que contenía un testimonio de una persona de audio vale teníamos que que has semejar algo que no recordara fue un trabajo con mucho éxito porque surgir porque surgieron recuerdo que las semejanzas con con los audio e por ejemplo fue el que me tocó a mí que fue un hombre que en que por cuestiones de la vida pues tuvo que volver a la casa de su madre el testimonio era un homenaje a su madre y a todas las madres y yo pues lo relacione con la historia de mi madre que tuvo la fuerza la valentía puede sacar no adelante tanto a mis hermanos como a mí hay también pues aprovechó aprovechó los audio para hacer un segundo trabajo en que trataba sobre el extrañamiento en hacer lo que otra persona hace en su misma situación que parece que es empatía pero es ir más allá de la empatía yo lo veo como un modo de no juzgar a las personas de de ver más allá IDC merma más humano de interesarse más por las personas