"Hace unas semanas falleció mi marido pero oficialmente está vivo"

Voz 0139

00:00

soy Terence ha labrado y quiero hacer un homenaje a mi padre mi padre nació cuando acabó la guerra tuvo que superar tiempos difíciles familia de fijos de las que murieron siete de los tres que quedaron dos se los llevó a que infantil locura maravilloso para que estuvieran para hacer sacerdotes poder así darle personal unas estudios pero hubo que dejar bueno de ellos para que trabajaran en el campo desde bien pequeño Joseph Antoni a mi padre aprendió a leer y escribir Consol pero lo justo para poder defenderse en la vida se caso con mi madre y ahora enferma de Alzheimer tuvieron cinco hijos a los que criaron con grandes valores todo el amor y cariño te puede darse a un hijo y trabajando de sol a sol para poder darle en los estudios que ellos no tuvieron ahora al final de su vida es muy triste porque él lo ha conseguido todo pero ha perdido a mi madre de la que no se separa dial noche cuida con toda la ternura el mismo que puede darse a una persona con la que has compartido toda una vida madres dependiente no no sabe hacer nada solo por sí sola entonces a la coge de la mano la del desde que se levanta por la mañana la primera hora desayunar sus pastillas e implantada duchar da usar todo mi madre que hacerla todo casi todo el día hemos propuesto los de la residencia que claro ha sido un momento durísimo pero pero ha dicho que ni hablar es bueno esta semana el sábado N comimos todos juntos que la citó al para celebrar el Día del Padre papá te queremos