"Estuve en la manifestación de los pensionistas con mi padre. Por todas las generaciones que nos quedamos en el camino"

Voz 1

00:00

se llama Antonio Antonio García Trujillo tengo cuarenta y siete años he estado viviendo en Inglaterra durante seis años no continuado he ido y venido para trabajar como profesor de Ciencias en Secundaria cada vez que regreso a España o cada vez que regresaba a España durante ese periodo que ha estado trabajando fuera me encuentro con cierta desazón una cierta esperanza la última vez que regresé fue en el dos mil quince justo antes de las elecciones bueno yo el otro día salí con mi padre ir reivindique no sólo el hecho de que él fuera pensionista hubiera pedido valor adquisitivo gracia habido él tiene una pensión por encima de la media verás que hay mucha gente como familiares muy cercanos a mí que tienen una objetiva y están viviendo con trescientos veintitrés euros mensuales algo que de vital futuro o no me dé para nada nada nada bonita de la huella entonces yo estuve ahí con mi padre y con el resto de los manifestantes el pasado domingo pues intentando de alguna mal era reivindicar no sólo de la generación de mi padre sino todas las que habían perdido por el camino me ayudó a sentirme de alguna forma más útil y reivindicar por algo que a lo mejor a había estado callado ahora mismo estoy cobrando doscientos cincuenta euros de mi talleres extraescolares nuestra Comas no llega a los trescientos duro porque contrato por horas básicamente con ese y un poco de clases particulares pues tiró para adelante