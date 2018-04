"Mi hijo tiene un contrato de 20 horas semanales en hostelería. Duplica o triplica la jornada"

Voz 1

00:00

me llamo Esperanza Peña Isabel madre de un chico de veintidós años que trabaja la hostelería y quiero hablar en nombre de todas estas personas que se matan a trabajar cuando nosotros estamos de fiesta con contratos de veinte horas pero doblando triplicando el tiempo de trabajo a veces cobrando las horas extras y otras no y cuando las cobran las cobran en negro tienen horarios horribles comen a las cinco de la tarde cenan a las doce o la una tienen que aguantar además de los jefes que los exprimen al máximo a muchos clientes que van muy pasados mi hijo después de estas Fallas y de trabajar una media de catorce horas estaba el pobre fatal con la autoestima por el suelo yo lo que veo es que cada vez hay más abuso por parte de los empresarios hacen lo que quieren con las personas saben que pueden yo me pregunto si no se puede controlar las entradas y salidas de los trabajadores de las empresas pues por medio de algún sistema obligatorio por parte de los empresarios de igual que tenga uno o mil a mi se me ocurre una aplicación un sistema de huella o no sé supongo que habrá ingenieros que se les ocurra pero algo hay que hacer con la gente que está esclavizadas iconos empresarios que se ahorran todos los impuestos por nuestro trabajo Ivor último pido un poco de Amelie amabilidad con ellos que has a ver