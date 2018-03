Mercedes: "La educación en la igualdad es labor de los profesores, pero de toda la sociedad"

Voz 1

00:14

qué impacto ha sido especialmente histórico este año dos mil dieciocho os voy a contar una actividad que para mí tuvo mucha repercusión que hice para celebrar ese día mi clase además explicarles la historia de ese día UTE les utilice un recurso elaborado en unos colegios de Aragó concretamente en el CRA Alto Gállego en este proyecto que se llama depende de los dos y que se encuentra fácilmente en Internet hay una canción está la partitura etcétera en la que la letra dice por ejemplo eh fuerte valiente e independiente no tiene masculina no tiene femenino Podemos puede ser de los dos iré a mí esta actividad me pareció muy interesante así se lo dice vedados críos y ellos la recibieron muy bien y la verdad es que cuando plantear Natividad más saber qué recorrido va a tener que a mí me sorprendió mucho que los críos por la tarde esto lo habíamos hecho en la mañana la clase por la tarde tienen extraescolares salieron de motu propio el II de mi clase cantándola y es algo que yo no me esperaba la coeducación no la educación y en igualdad para que sea efectiva tiene que ser un compromiso de toda la sociedad