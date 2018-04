Amalia: "La universidad de mayores me ha devuelto a la vida"

Voz 1

00:00

me llamo Amalia Gil vivo en Granada después de seis años de lucha con la enfermedad de mi marido al final Nos venció me quedé con todo el tiempo del mundo sin sin orientación y decidí matricular me la o nivel está en el habla permanente de mayores de la Universidad de Granada estes es la historia verdadera no pues han sido tres años de de ir a clase han sido veintisiete asignaturas durante los tres años nueve año este año me graduó para mi ha sido el volver a la vida esto el resumen ha sido cumplir dos objetivos uno como digo integrarme a una vida que había dejado un poco aparcada yo otra ir a la universidad que era un anhelo que había tenido desde pequeña hay que no había podido conseguir yo tenía un Bachiller elemental de los años setenta y esto ha sido un lujo los profesores hemos tenido un plantel de profesores maravillosos además gente con un reconocimiento a nivel internacional hemos tenido un ambiente de de universidad hemos competido entre nosotros y además nos hemos ayudado lo que me ha hecho ha sido salir de ese círculo de dolor en que encierra pero que ha hecho contactar con personas que me han enriquecido personalmente no he vuelto a la vida