El Diario: "El único sueño de mi madre es poder ver el nombre de mi abuelo, fusilado, en un cementerio"

Voz 1

00:00

me llamo Marina de paz yo soy nieta de Feliciano García Benito Feliciano García delito fue fusilado en las tapias del cementerio del Este un diecinueve de mayo de mil novecientos treinta y nueve es único delito pues como el de muchísimos miles de españoles era el de ser republicano dentro de lo que yo considero que es hacer un poquito de Justicia el Ayuntamiento de Madrid se ha comprometido a hacer un memorando en en ese cementerio en donde van a hacer los nombres de estos fusilados justamente ese memorándum se va retrasando ya Feliciano tenía cuatro hijos sólo queda vivo uno que es mi madre que tiene ochenta años está delicada de salud que su único sueño es poder ir a las tapias del cementerio del Este y ver allí el nombre de mi abuelo in la memoria histórica tiene poco tiempo es decir no se puede dilatar no se puede retrasar porque si se retrasa los hijos los nietos a lo mejor no lo vamos a ver en este caso mi madre a lo mejor no llega a ver el nombre de mi abuelo entonces simplemente quería pedir que no dilate en los plazos que la memoria histórica no tiene tiempo es que no hay tiempo es que ese no sea el tiempo mi abuelo tenía cuatro hijos y sólo quedaba una estampa chiquilla lo único que podemos recuperar es un nombre su nombre y en nombre de tantos miles que estaba ahí no tenemos más que eso su huella dactilar en un ese cuando entró en la cárcel de Forlín nada más y las ganas de ver ahí su nombre puesto de no no cometió ningún delito era republicano