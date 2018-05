Mónica: "No queremos marcharnos como muchos vecinos. Sin vecinos no hay barrios"

Voz 0809

me llamo Mónica Gutiérrez quisiera hablar acerca de un asunto que afecta a muchos habitantes de mi ciudad que es Valencia ya la mayoría de los vestidos de Ibarra y se trata de la contaminación acústica hay otros problemas que generan las actuaciones hotelera luciendo turno masivo por ejemplo Mi calle que es una pequeña calle peatonal de Atenas entre los números hay ocho bares y restaurantes todos terror esa con una media de ocho mesas cada una además de un disco pub cierra a altas horas de la madrugada por eso vivir aquí es en la sala de fiestas a ese libre y no solo los fines de semana los sino todos los días presentamos una queja antes Inditex que es el defensor del pueblo valenciano los dio la razón instan al Ayuntamiento a que tomará medidas en nuestra calle para reducir los problemas dos años después de los sindicatos habiendo gestionar quienes sufrimos esto sabemos lo duro que es al Damon que no poder conciliar el sueño desesperarse por el agotamiento de rabia en indefensión de la privación en el espacio público porque está ocupado con las terrazas de la suciedad de las calles de no poder pasa con una silla de ruedas un carrito de bebé también sufrimos problemas Neruda añadido además de la subida de los precios del alquiler por la proliferación de apartamentos turísticos mis abuelos de han rosas mi madre en Asia en la casa en que vivo y ahora tengo una niña de un año quiere que crezca también en este barrio uno aquí me siento tan arraigadas y que siempre ha sido mi casa no queremos marcharnos como han tenido que hacer muchos vecinos sin vecinos manjares