Julia: "Tuve que dejar la escuela con 12 años. Y ahora he retomado las clases"

sí soy Julia Rodríguez Cano al Badajoz en en mil novecientos cincuenta a los doce años la sabes el colegio la escuela como decíamos allí la escuela yo salí de esa escuela sin saber fumar restar suplir se multiplican y dividir pero aún así a ver me apañado perece también enseguida he ayudado a mis hijos cuando eran pequeños aunque en los deberes como se podía por lo menos Extremadura en esa época era hala a los once años ya la expulse se dejaba no sé la clase media Mi padre era cañoneros Mi madre gama de casa al al a las doce años nadie había que dejarles ya las niñas ahora al taller de costura yo siempre me revelados ya porque no puedo estudiaba porque no sepuede porque entonces luego ya claros Yossi podía haber ido a escuelas de adultos vale pero ya no he tenido tiempo Carmela es una profesora majísimo una mujer entrañable clases de In hacemos dictado