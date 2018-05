Adela: "Me las apañé para estudiar un máster estando embarazada"

Voz 1

00:00

soy ya de él hay tengo treinta y ocho años y bueno hombre presentó como madre trabajadora como tras tantas iraquí bueno yo os quiero contar que me enteré de que de que estaba embarazada de mi hijo justo cuando me de matriculé de de un máster para tener el título de ingeniero agrónomo hizo bueno en general cuando se lo contaba la gente me decían a poder porque yo no estoy deja hacer nada era la frase más habitual igual lo lejos de ser así me las apañó para estudiar incluso acude trabajar algo muy baja maternal ahora mi hijo tiene dos años vuelvo a estar embarazada Illa tuvo casi el master acababa faltar el trabajo cine estés entonces bueno yo creo que mis hijos me han me han dado la fuerza que yo necesitaba para para acabar este máster ir lejos de lo que esperaba pues los resultados han sido mucho mucho mejores y bueno estoy muy satisfecha de haberlo conseguido sí creo que bueno esto va a servir para ser un buen modelo para mis hijos porque ese fijar mucho el yo que hace sí y menos y lo que dices hijo también sería una buena forma para analizar a nuestros políticos porque alguno ha perdido la oportunidad de ser un referente para la sociedad idea hacer en vez de decir tal y como se predicaba no igualó dijo sirva iba la UMA Esther Hidalgo la satisfacción de haberlo conseguido así que felicidades diario