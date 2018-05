Lourdes: "Me han expulsado del Ejército al cumplir 45 años"

soy Lourdes Rodríguez Roldán tengo cuarenta y cinco años eh me han expulsado del Ejército al cumplir cuarenta y cinco años y no has pasado unas oposiciones te te expulsan yo había pasado ya oposiciones varias una para ceder dos para las hacen de esta última que tenía que pasar por lo fui dejando por qué eh cuantos más años llevas en el ejército más puntos tienes más puntuación dije bueno pues lo dejo para los últimos años ir resulta que en el dos mil quince tuvo un accidente de tráfico bastante grave estuve de baja bastante tiempo me ha quedado una lesión en

Voz 1

00:33

yo pude presentarme y entonces cumplir cuarenta y cinco años me encontré así in eh vamos me me me echaron IS en casa en paro pues de veinte años y pico veinte años si varios meses en el Ejército estuve en Afganistán cuatro meses y medio hay un tengo varias condecoraciones el pasado fin de semana el sábado hubo una manifestación en Madrid para eh pues por un lado bueno no la equiparación de los de los sueldos y todo esto pero una de las partes importantes es para que nos vuelvan a reingresar a los que nos han echado con cuarenta y cinco años vamos yo estoy en el paro ahora estoy mando currículum estoy apuntado en varias empresas de trabajo temporal pero es que es muy complicado porque yo tengo Magisterio me gustaría ejercer a lo mejor de Magisterio pero no tengo ninguna experiencia me estoy planteando ahora volver a estudiar pero también pues son niños menores en casa pues es complicado