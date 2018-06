Entrevista a Jordi Costa: El gusto socialdemócrata que acabó con la contracultura (15/06/2018)

Voz 1 00:00 eh

si dejamos en la actualidad los estrenos las series íbamos a rastrear los orígenes de la llamada contracultura del dime de cine más Underground en nuestro país con la ayuda de Jordi Costa crítico de cine autor de varios ensayos director en realidad nosotros libramos propuesto para ministro total y absoluto Jordi qué tal muy bien gracias bueno pues Jordi acaba Jordi Costa acaba de publicar como acabar contra con la contracultura una historia subterránea de de España que acaba de publicar Taurus qué tal en la feria

Voz 0905 01:03 pero pues bueno en la Feria del Libro bien si si no provoque tumultos nivel Federico Moccia Blue Gene los fútbol hicimos pero no me puedo quejar porque pensaba que nadie vendría a verme a saludarme

Voz 2 01:15 después de la película de Polanski y tus lectores como son

Voz 0905 01:19 bueno pues mis lectores son muy diversos y hay hay un poco de todo osea normalmente suelen ser bastante de mi generación osea al no no me leen demasiado los millennials

Voz 0189 01:30 los millennials enorme para día algo millennials muy bien creo bueno bueno ya que tienes una milenio

Voz 0905 01:37 bueno a mí me leal por lo menos no pero realmente

Voz 3 01:40 está

Voz 0905 01:40 ahí está francamente bien lo de despertar la curiosidad de millennials por los orígenes pero sí bueno es que no no no he encontrado un padre me cuesta encontrar un padrón de lectores yo creo que hay eso lectores muy distinto bueno este libro Un poco que ahora tiene la dificultad es realmente difícil de encasillar porque no es un libro de cine no es un libro sobre un libro de Historia tampoco sino que no mezclar un poco todo no

Voz 2 02:09 bueno pues lo edil estas esta esos minutos de radio están dirigidos a los millennials a los millennials que descubran Jordi a Jordi Costa en sus críticas

Voz 0189 02:20 Canales pero bueno es que lo de la contracultura como acabar contra con la contra cultura me parece un tema apasionante vamos a empezar por definirlo que es

Voz 4 02:30 bueno la contracultura contra cultura hablas claro en el libro hablo de la contra cultura española pero

Voz 0905 02:35 yo quién dio con ese nombre de contracultura fue un americano Theodore Rosa autor por cierto de una novela cinéfila a ella espléndida que se llama parpadeo que os recomiendo el público aquí eh pálido fuegos la editorial una novela excelente bueno escribía un libro en el año sesenta y nueve que se llama el nacimiento de una contracultura en la que definía un poco bueno intentaba racionalizar el nacimiento de la contra cultura en Estados Unidos donde nace con un contexto muy muy concreto no digamos sobre el telón de fondo de la oposición a la intervención de la Guerra de Vietnam

Voz 3 03:11 de la activismo universitario estudiantil del movimiento de movimientos por los derechos civiles del feminismo de la cultura psicodélica del interés por las filosofías orientales etcétera Rosa ve que hay un denominador común que hay un lanzar un gran no a la Cultural a los padres a la cultura dominante iban al contexto Estados Unidos claro poner en cuestión y detectar dónde están los límites de la libertad de expresión no no la prensa marginal los Comisión de Ground demostraron que esa libertad de prensa de la que presume tanto Estados Unidos ha relativa si se podían dar discursos que de repente provocaban crisis y conflictos aquí el contexto era completamente distinto está

Voz 0905 03:54 más bajo una dictadura con lo cual había un enemigo

Voz 3 03:56 muy localizado y muy evidente al batir o al que superar os había una especie de de gran padre oscuro que en este caso era era Franco no y eso hizo que queda contra cultura que Red realmente no tiene que ver con un movimiento político sino que lo que lo que provoca es intentar una transformación utópica la vida a partir del de lo vital de lo artístico no de la militancia política pero el contexto tan particular de España hizo que que la posición política del régimen iraquí contra cultura en un primer momento caminarán de la mano caminaban juntas con un objetivo común a pesar de que en esos momentos ya dan pues pequeñas malentendidos y dos encuentros no hizo cuando cuando llegaba la democracia que era un un panorama realmente muy esperanzador pues la lo los soldados de la contra cultura sienten que que esa utopía Se podía cumplir ir el caso es que no se cumple tal y como no habían soñado no

Voz 0189 04:50 que es tu película tu tu tu tu libro precisamente arranca y bueno pues en ese en ese momento en la transición y también arranca con con la movida arranca día además con con la película en el primer largo de Almodóvar Pepi Luci Bom

Voz 3 05:06 sí Pepi Luci Bom que fue un impacto será el yo siendo también que que yo llegué

Voz 4 05:11 tarde por ponerla a la contra la cultura no

Voz 3 05:14 o sea que me faltan diez osea que tengo diez años menos de los que debería tener para haber vivido eso plenamente

Voz 0189 05:20 los millennials otra cosa es que les pasa es que piensan que todos los que tienen más de cuarenta Ivy ya vivido han sido colegas de Almodóvar es que

Voz 1463 05:28 que no exactamente pero sí que Pepi Luci Bom

Voz 3 05:31 llega en un momento en que yo estoy en plena adolescencia en pleno despertar de la curiosidad cinéfila no y en ese momento bueno recuerdo que coincidieron con bastante poco buen cartel películas como Pepi Luci David Lynn y eso pues eso a una adolescente le vuelve loco no Pepi Luci Bom realmente supuso una ruptura sobre todo para los que no conocíamos toda la obra previa de Almodóvar en Super ocho en el cine marginal yo creo que Almodóvar se de cuenta en esa película se anticipa un poco el destino de la contracultura osea es la historia de dos amigas contra culturales que pervierten a una casa reprimida Sama de casa se libera pero acaba integrada en un postal casi de España negra no con un crucifijo marido maltratador ya ya asumiendo esa esa posición no de de esposas sumisas y maltratada la ida alguna manera yo creo que hay Almodóvar simbólicamente sin que él lo controlara estaba diciendo bueno realmente la contracultura iba a desencadenar una nueva energía utópica ya esa energía que serviría para liberar el fondo va a ser utilizada como mercancía hay explotada por las instancias de poder que no han cambiado tanto entre el Fran a la democracia bueno pues vamos a vamos

Voz 0189 06:37 a volver a ese Emma ese momento de Pepi Luci Ivonne contra cultura even

Voz 5 06:43 no tengo un pequeño problema vosotros podríais echarme una mano que no Jofre se sacaba o regalo todo el master también

Voz 6 06:53 verdad que sí niños hecho esto no

Voz 5 06:59 darle una buena paliza pero sin pasarse no quiero muerto se que no está el horno para bollos de algún pequeño problema es vosotros podéis

Voz 7 07:09 no dudé ir Fahmi Thani

Voz 8 07:13 quién no ha guarra a era nave ponente

Voz 9 07:31 Pepi Luci Bom es mil novecientos ochenta y uno años tenías

Voz 10 07:39 pues yo soy del sesenta y seis e debía tener quince años

Voz 0189 07:43 y la viste en ese momento la villa en ese momento si Itu tesis Eden sea tu arranque de del de de este libro es que eh Almodóvar digamos que que la culpa la contracultura nace y muere en el en el mismo en el

Voz 11 07:59 en el parto vamos casi en el parto bueno tener en cuenta que es lo que tener en cuenta que el justamente la movilidad es un momento en que la contra cultura ya lleva más de una década de recorrido también hay quien interpreta la movilidad como el momento

Voz 10 08:11 el eso se convierte casi de esa utopía se convierta en mercancía también en en el contexto madrileño

Voz 0905 08:17 se utiliza bastante como marca lo que hoy se llamaría una marca de algo que identifica una especie de atractivo turístico yo creo que es injusto condenar la movida porque en la movida pasaron muchísimas cosas no entre otras cosas yo que sé en el contexto de la movida hubo espacio para una especie de educación en la insumisión con programas como La bola de cristal no que de repente transmitían exclusivamente del el marxismo y el mensaje de Rosa que decía que justamente que el enemigo de todo ese relevo generacional hacia entonces

Voz 0189 08:46 no la bruja avería tecnócrata completa no

Voz 3 08:50 no bueno hay muchos muchos autores contra culturales que de repente han de alguna manera han oficiado el funeral de la de la contracultura no otros Nazario que en una exposición de repente organiza el entierro del Ground porque cree que eso se ha llegado ya a un punto a punto final y también lo hace más o menos sobre esas fechas en el ochenta que es cuando tiene lugar el primer Salón del Cómic de Barcelona que de repente él interpreta como el momento en el que hay una consolidación profesional de una nueva industria ahí de repente lo Under Ground los subterráneo que es lo que habían practicado ellos no sea ellos son autores como Mariscal como Nazario como Gallardo y Mediavilla como como Marti de repente llega otra fase Jen decide enterrar la contracultura

Voz 1463 09:37 claro en el caso de Mariscal que también se hablo un poco de cómo la transición y ese espíritu del consenso a toda costa de alguna manera también mata un poco a la contracultura como la Expo de Sevilla o las Olimpiadas de Barcelona a decir las Olimpiadas del noventa y dos como todo eso también encierra un poco la libertad creativa no

Voz 3 09:56 claro sí sí hay hay tres tres momentos clave por un lado la la movida y por otro por supuesto la Expo noventa y dos y la Barcelona noventa y dos que son como las dos estocadas finales al espíritu de la contra cultura y es curioso porque están muy próximas no desde que el las mascotas de la Expo noventa y dos noventa y dos son obra de autores contra culturales uno Hans Hermann que había participado en el submarino amarillo y el otro Javier Mariscal que es uno de los de los motores de la cultura valenciana ahí barcelonesa no ha el gran ideólogo de la Barcelona noventa y dos es Pasqual Maragall que es hermano de olvido que es el gran cronista de grandes aún barcelonés no sacan de la misma familia eh puede dar la figura de quien levanta acta de esa revolución quién va a crear las condiciones para que eso queda absolutamente neutralizado no de todas maneras es yo creo que es a la cosa que no se puede interpretar en términos de blanco negro porque el mariscal a pesar de ser pues eso paradigma de de alguien que viene del Underground y ha triunfado yo creo que nunca ha llegado a perder ese esa llama contracultural irreverente y muy muy ingenuo vista también y muy pura no

Voz 1463 11:09 sin embargo bueno sí que hay otros que has así que hay otros que lo han perdido no en el libro hablas de Boadella o Carlos mira Cars mira sí sí

Voz 3 11:19 bueno haga Carles Mira el tengo que decir que no tengo el mismo respeto por Boadella que Carles Mira al testigo apreciando mucho el caso de Carles Mira es un caso muy muy propio de lo que ocurre de cómo la ley Miró de repente interfiere en el curso natural de las cosas y crea un nuevo modelo una política cultural cinematográfica que privilegia un cine académico más ordenado correcto de repente ese espíritu de fiesta de caos de Carnaval que tenía Alcina de Carles Mira eh no puede seguir subsistiendo de Izmir hace películas cómoda ni ya jardín del harén no el rey del mambo que son películas más domesticados por supuesto no es lo mismo sea los dos sí que tienen mucho en común porque Boadella fue el protagonista de la ópera prima de Carles Mira que no la portentosa en el padre Vicente no es lo mismo que el cada la evolución de Boadella Osaka en el que convertirse en presidente de ETA Barney

Voz 1463 12:13 discurso que ahora mira derechas hechas eso también me eso es una idea que

Voz 4 12:20 igual habría que darles hasta qué punto puede haber una contracultura del lado oscuro

Voz 0189 12:24 bueno para los para los millennials de La Script apuntamos la portentosa vida del padre Vicente de Carles de Carles Mira para que la busquen donde la encuentren

Voz 12 12:36 supisteis que era un demonio si decimos mismo que tenía

Voz 13 12:38 a todo el cuerpo y las formas de una mujer y además

Voz 12 12:42 desnuda son muchas las mujeres que no son otra cosa que qué diablos disfrazados estúpidos Ivano son los hombres que sin darse cuenta se les acercan

Voz 14 12:54 Iker esta película hubo un pollo monumental hubo monumental de tu de Twitter más exactamente eso se encendió Galicia

Voz 0905 13:02 el incendio Valencia prácticamente no ya de hecho en el estreno de la película en la en Alcoy estalló una bomba que hizo que los exhibidores valencianos se asustaron ni decidieran no exhibir la película de la película en Valencia llegó dos años o así más tarde que que al resto del Estado luego el el corte que hemos escuchado no ver quién hablará el padre Vicente Pérez la voz no la de Bobadilla porque no pudo hacer el doblaje al castellano porque estaba fugitivo de la justicia en ese momento por el caso torna que motivo del gran movimiento popular

Voz 15 13:32 tarde en pro de la libertad de expresión que poco amenizó esa máscara de teatro con Natascha dura roja que fue un movimiento realmente muy masivo no

Voz 0905 13:42 bueno claro es lo que ocurre con la portentosa vida al padre Vicente es que la derecha valenciana lo que sea mal bunker va raqueta de repente consideró sí que eso era una abre una herejía no que al santo que que emblema matiza la esencia de la entidad valencianas él estaba viajando cuando en realidad mirar lo que estaba haciendo era ilustrando sus milagros casi literalmente pero claro esos esos milagros tenían una vertiente tan grotesca en realidad mirad parecía irreverente cuando entré era real era muy anárquico pero sí pero estaba estaba mostrando lo que había en el caso

Voz 1463 14:17 la de la censura porque claro parece leyendo el libro la verdad que justo llegaba el nuevo Gobierno al poder ir daba una sensación casi de de esa euforia del socialismo de los ochenta no de de que todo cuando luego pues como se cuenta en el libro en lo que respeta la contracultura se frenó de hecho pero sí que había muchas cosas hay muchas cosas en el libro que parece que se repiten no sólo eso sino también la censura os a esta hora de otra manera

Voz 3 14:43 claro sí sí son se yo creo hay procesos cíclicos y es verdad ahora mismo vivimos bien hemos vivido osea que ojalá ella hemos llegado al punto y final de es como un punto de inflexión donde las libertades de expresión han restringido no bueno yo creo que ya han pasado muchísimas cosas el caso de los titiriteros de raperos etcétera etcétera el caso de los titiriteros aparece muy muy singular porque de repente lo primero que hizo el Ayuntamiento en lugar de de defender primero hizo lo que hizo es expresar su repulsa públicamente y luego matizar un poquito no yo creo que realmente en cuestiones de expresión no no repulsivas Kemal gano sean realidad igual que todos los debates sobre los límites del humor etcétera yo creo que no hay no se pueden establecer límites para este tipo de cosas ir luego claro cada uno con su criterio considerará la yo creo en el caso del humor digo bueno humorista tú puedes hacer el chiste que quieras pero luego fíjate qué se reían las gracias no

Voz 0905 15:42 pero es evidente también que que

Voz 3 15:44 no se puede regular el arte ni la ni la libre expresión pero bueno también determinadas cosas pues generan determinadas respuesta terminamos afectos pero desde luego has vivido una situación bastante patológica ahora mismo de control desde arriba que es lo que es la censura no

Voz 0189 16:01 es que yo rico esta tiene siempre esa mirada unas gafas especialísimo simas este libro está lleno de él el mundo del cómic el Underground del cómic al que no no podemos no podemos llegar pero sí que nos ha sorprendido que aparezca la palabra contracultura Mariano Ozores y Mariano Ozores director de muchísimas películas pero algunas que parecen tan actuales como vienen los socialistas

Voz 16 16:27 bien señores que es lo que propone cerrar filas reconstruir el partido olvidar rencillas limar diferencias

Voz 1563 16:35 un poco tarde para eso ya no vamos a mi me parece que lo más práctico es fomentar la mayoría natural yo sólido el de Olvido Lanza mira que lo lógico grandes opciones la izquierda y la derecha alternar dulce en el poder es decir una vez de contamos nosotros yo tras obediente en ello

Voz 17 16:58 ah

Voz 1 17:04 yo tiene

Voz 18 17:06 lo que hemos visto de repente en lo que podemos ver es que tiene una visión quizá pues eso un poco

Voz 0905 17:12 básica pero precisa de lo que es el bipartidismo por ejemplo es bueno en Mariano Ozores las comedias Mario Flores fueron quizá una era de las víctimas de lo que decíamos antes de la ley Miró que la ley Miró lo que puedes esconder un poco bajo la alfombra todo lo que se considera casposo casposo se considera al cine de terror de pipas o Jesús Franco el determinado las comedias violadores las comedias de Ozores en realidad son son desaliñada podrían ser mejores pero en ellas hay siempre una especie de vida o de sentido de la comedia que yo creo que sirve bastante de la comedia costumbrista que sirvió bastante para explicarnos nos el caso es que eh los españoles el quizá nos gusta percibir a mí mismo a nosotros mismos en términos de épica pero en realidad yo creo que el SAS y creo sinceramente que los tebeos de Bruguera o las comedias digo eso las comedias de posguerra o la comedia costumbrista nos muestra más no o la picaresca nos muestra nos muestra mejor no

Voz 0189 18:15 de hecho cuando recibió el Goya de Honor hubo un encuentro con periodistas y decía que él hubiera hecho una película sobre hablaremos sobre Pablo Iglesias osea que parecía parecía fascinante y en qué momento está el el cine español

Voz 0905 18:30 bueno yo creo que en un momento interesante José un momento un poco caótico pero pero también es un momento en el que de repente modelos pues hay hay directores

Voz 3 18:40 con muchísimo talento y con muchísima ambición

Voz 0905 18:42 por ejemplo que para levantar algunas de las películas que a mí me más me han gustado este año se habló de por ejemplo de Ramón Salazar la enfermedad el domingo pues no lo han tenido fácil lo decía bueno es que cuando yo empecé de la escritura de guión y el rodaje podían pasar meses y ahora he estado tres o cuatro años no es verdad que existen esas dificultades pero también es verdad que

Voz 3 19:02 que ahora mismo hay posibilidades de de de

Voz 0905 19:06 discursos autor al es bastante radicales un poco en los márgenes no que quizá no tienen la visibilidad que necesitarían pero yo veo lo que es importante es que autores y películas interesantes veo cada vez más en el en el cine español no hay yo recuerdo pues venir de unos años en los que hacer la lista de cinco películas favoritas españolas del año te costaba por Ciudad Real no sé qué poner a un momento en el que tienes que él

Voz 3 19:31 here que dices bueno es que si pongo verano dos noventa y tres selfie tal no me cabe tal otra no Chuck y eso desde el punto de vista quizá egoísta del espectador cinéfilo y crítico es fantástico que haya tantas películas aunque los los creadores no desearían una política cultural que de alguna manera no respaldara y sobre todo no les fiscalizar han impusiera un modelo de discurso sobre otro no

Voz 1463 19:57 te queríamos preguntar por ese gusto socialdemócrata por dónde está la contra cultura hoy creo que tú dices que es por Youtube pero no sé si el gusto social-demócrata nuevo de ahora puede acabar también con con la contra cultura que se haya generado bueno vamos a contar

Voz 4 20:11 Duran realidad son cada vez recalcitrante no como comedia negra británica de estos cadáveres que no

Voz 3 20:16 Areces surge en una y otra vez hizo bueno el gusto socialdemócrata básicamente es la manera de definir lo que fue la política cultural a partir de la victoria electoral del PSOE que repente instaura una cosa que tiene que ver un poco con cierto sentido común y con una prudencia no hay pues eso lo otros ensayistas periodistas que lo que lo llaman de otra manera y que quizá también lo definan un punto más feroz no cuando bien Martínez habla de cultura de la Transición habla de ese momento en el que la cultura ya no sirve para confrontar ni para desestabilizar sino de repente sirve casi como como ruido sonido ambiente de fondo no como una especie de hilo musical tranquiliza no hay pues eso la ley Miró de repente es es evidente lo que ocurre no es reprende marca un punto de ruptura instaurado un modelo que no siempre cumple la función que se deseaba porque en ese momento yo creo que ahora mismo hay cine español que causa más impar esto en festivales en circuito de festivales extranjeros en ámbitos más o menos de prestigio cinéfilo que el que el que donde antes no gustosos a la democracia soldado una estrategia para poner orden Lin

Voz 0189 21:23 que si se queda o cada o impacto hicimos encantados

Voz 4 21:27 paladar claro es un poco pues eso él

Voz 3 21:30 a lo que tenía de visceral de Johnny si algo caótico anárquico e incontrolable la contracultura pues de repente se convierte en algo incómodo hoy que es mejor container no y bueno lo de dónde está la contracultura hoy pues bueno en en el último capítulo del libro hablo de estoy casada de soy una brigada también un poco con la obsesión esta de de una cosa que nos pasa bastante a los de mi generación que es la la tendencia o el actor reflejo de subestimar a millennials youtubers este tipo de fenómenos que yo creo que eso es un es un error porque es la misma actitud que adoptaban los abuelos de esos años sesenta hacia los agentes contra culturales lo que tenemos los de mi generación es un conocimiento profundo de las sutilezas de la de las interioridades del mundo de los millennials a me sirvió mucho la mirada que tenía sobrepeso una autor de un libro que se llamaba John Hicks que se llama una historia alternativa el siglo XX que al final habla de los selfies hacía buenas que claro nosotros tendemos a interpretar a los selfies como un gesto narcisista cuando en realidad los millennials lo hacen no sea el factor predominante haya o lector dominante es el de compartir no están tanto en Do exhibiendo sino compartiendo no iba a caballo cuando veo el mundo de los youtubers pues a veces siendo un poco de perplejidad con fenómenos como lo de la Boxing esto de desenvolver paquetes de Amazon delante de las cámaras osea digo bueno los youtubers no tengo a nadie que os no tener que pactar con la industria cultural tradicional aunque es verdad que en las redes sociales pues Zucchero ver que You Tube y todo eso controlan también lo que se puede lo que no se puede decir sea que eso también hay que tener en cuenta igualado sorprende en ese contexto descubra bien como soy una brigada que es alguien que básicamente de definen decir no no IDC una valentía tremenda con una valentía tremenda Icon la capacidad de crear su propio discurso propio lenguaje a mí con es diques Sada claro hubo una cosa eh me giro la cabeza que fue el libro que publicó un libro que se llama Freak que no tiene nada que ver con los libros de youtubers no Easy Jet era un librero que contaba su vida de una manera pues eso bastante desgarrada y con mucho talento narrativo eh y por supuesto eso no es es muy joven osea crecerá mucho como artista y como creadora pero de momento lo que hay tiene esa fuerza visceral y desordenada provocadora y transgresora de la contra cultura

Voz 0189 23:52 bueno pues hemos entrevistado a un autor que en vez de promocionar su libro ha promocionado viene a recomendar el libro de la pringado de lujo es muy contra muy contra ese pero bueno claro Jordi Costa como acabar con la contracultura una historia subterránea de España de Taurus que ya está en las ferias Nos encantaría luego que nos contadas cosas de tus lectores porque es que un autor tan especial tiene que tener lectores especiales muchísimas gracias

Voz 0905 24:21 has riquísima gracias a vosotros muy fans

Voz 4 24:24 bueno yo debo hacer otra eso

Voz 2 24:31 y terminamos La Script esta semana en la realización ha estado Juan Aranaz en la producción web y redes sociales Laura Martínez yp Pepa Blanes

