Catalina: "Le Ley de matrimonio igualitario nos cambió a muchos la vida"

me llamo Capi Roldán soy profe de educación física en Secundaria mi pequeñita nació hace ya casi dos años cuando terminaron los cuatro meses de baja maternal decidimos pedir una excedencia para poder cuidarla en casi más tiempo esto supuso la pérdida completa de mi suelo tuvimos que apretarlos y tirar puede sólo con el sueldo de mi mujer no todo el mundo puede permitirse tomar esta decisión que me siento muy afortunada

Voz 1

00:34

me llevo para mi que no me puede quitar nadie también me gustaría que la gente pues no es lo suficientemente conscientes de la importancia que tuvo la la aprobación de la ley de matrimonios igualitarios del Gobierno de Zapatero se cumplen ahora en junio trece años me cambió la vida hay muchísima gente en la mía para empezar sin esta ley yo no podría está contando y haber vivido lo que estoy viviendo también cambió la vida a muchos niños y niñas lo que que están criando sea ahora sí en entornos familiares seguros ilegalmente hablan