"Antes no vendía preservativos, ahora si"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con

Voz 2 00:05 Toni Garrido

Voz 1995 00:07 vamos a ver si soy capaz de contar bien la historia de Pilar vista usted nerviosas villas eso más que yo no contra esta gente aquí delante en directo a ver Pilar Peral todo Berrocal una joven emprendedora del noventa y dos años no XXIII

Voz 3 00:32 cumplir el otro día ya cinco voy a empezar otra

Voz 1995 00:38 Pilar Peralta Berrocal una joven emprendedora de noventa y tres años linense de adopción cuánto tiempo llevas

Voz 4 00:45 pues me vine dicen

Voz 1995 00:49 bueno ya de adopción dado tema de aquí que yo lo mi vale entonces se de adopción sevillana de origen quién hasta su jubilación ha estado al frente de una farmacia de su formación y cuyo nombre es no terminó Pilar para corregir así que

Voz 4 01:07 quisiera decirle que soy socia fundadora de la piña de Carmen Linares de socia fundadora eh

Voz 3 01:19 a pesar de que no no no no tengo ni idea lo hago esto es muy importante que los nervios me lleva vale voy a empezar otra vez vale venga perdón Pilar

Voz 1995 01:32 Peralta Berrocal Bowen emprendedora de noventa y tres castañas fundadora de la Peña Carmen Linares esa Kline Orense de adopción sevillana en Irán quien hasta ahora ya termino vale quién hasta su jubilación ha estado al frente de su farmacia cuyo desempeño la llevado a ser reconocida este año por la Cámara de Comercio es como el premio a la mejor trayectoria empresarial un aplauso fuerte

Voz 5 01:54 para opinar

Voz 6 02:00 Tom civil algo capilar de ser mujer

Voz 1995 02:03 ser empresaria es relativamente sencillo difícil a dos cosas ser empresario como pero en su época con usted llega aquí decide montar

Voz 7 02:12 es una una farmacia es muy muy

Voz 1995 02:15 muy difícil lo consigue pongamos por poner el contexto usted en qué año acaba la carrera

Voz 3 02:21 cincuenta y dos

Voz 1995 02:23 el año cincuenta dos a causa usted la carrera en cuantas compañeras tenía usted incluso

Voz 2 02:26 bueno pues la verdad es que bueno compañeras muy poca porque la ola estamos cuatro cinco por cuanto sabía estaríamos cuarenta en la

Voz 1995 02:37 nació hace más de todas esas compañeras cuántas se atrevieron a dar un paso adelante y montar su propio

Voz 2 02:43 pues la mayoría así porque toda eran de pueblos de por allí de la provincia de Sevilla que su padre tenía en farmacia y querían ellas continúa estudiaba en la carrera por coches

Voz 3 02:52 en la localidad empleados lo que

Voz 2 02:56 empresas padre yo sé lo que cero su caso Pilar de cero Mi caso debe o no mi caso que yo me casé con un farmacéutico de Linares que lo conocí en declarada José Rodríguez Caro yo me haré hitos aquí pusimos la farmacia ahí la formación yo uno acaba uno uno cada uno

Voz 1995 03:16 será en la hubo estos está muy bien visto ustedes hacían digo yo que Pilar tiene el premio algo sea ustedes yacían competencias

Voz 3 03:23 al otro bueno pero sí porque claro hablamos de una época donde Laure las fórmulas magistrales ustedes detrás de la rebotó sí sí usted se hacía mucha fórmula magistral mucha ahora ya sabía mejor que la competencia es decir su marido le digo que la verdad es que la futura magistrales siempre me lo hacia mi marido a osea que firmas yo quería cinco chico chiquillo yo no lo cuente no lo cuente gana el premio al Mejor Empresarial daño ya allí siempre al pie del cañón pero la fórmula no la hacía yo y cómo

Voz 1995 04:04 envió este esta ciudad porque claro antes en entidad como Linares la fuerza viva usted era una de las fuerzas vivas la Boticario de de la ciudad

Voz 2 04:13 mi amada había dado te había aproximadamente tres mujeres lo de no eran todo hombre era sin embargo las mujeres hemos pedido a lo lo hemos podido la hombre ahora están muchísimas más mujeres con farmacia que hoy en día

Voz 1995 04:27 pero antes cómo cómo ha evolucionado la ciudad producto ha visto entrar en su farmacia

Voz 2 04:31 pues la ciudad que Libia es de si yo cuando llega aquí esto a mí me dijeron que venía a la antesala del cielo cuando nos enteramos que yo venía Linares la antesala del deshielo me dieron pero eso cómo va a ser así me lo digo un padre de un amigo de una amiga mía me dices hoy te validar tu sabe dónde va efectivamente Linares era la antesala del cero por lo menos a Mrs

Voz 3 04:52 da trabajo y de aquella venido

Voz 8 04:55 para hoy y ahora vamos

Voz 1995 04:58 la hemos recuperado parrilla a una cosa Pilar usted ha visto la evolución de la sociedad española que sólo cuentan bien Cuéntame sacado empieza a Cuéntame ya estaba Pilar allí en la farmacia ilustre por ejemplo déjeme preguntarle ni usted vendía preservativos

Voz 3 05:14 pues no lo vendía mira no no porque soy creyente y no me apetecía vender entonces

Voz 2 05:21 en aquella época era ahora así

Voz 3 05:25 todo lo que haya cuando cuando

Voz 1995 05:29 cómo vamos cambiando el como bueno pero puramente Pilar es buen ejemplo de la evolución de la sociedad española y ahora de

Voz 9 05:37 hay que hay que

Voz 3 05:39 da paso a deja usted la formación a su hijo Esteban estamos los dos propietarios usted esa jubilado pero yo sí yo pero yo estoy copropietaria con él de la historia el chiquillo cuántos años tiene ya chiquillos cincuenta y apunta maneras sino un genio que quiere que la juventud estiman que pasa no

Voz 10 06:05 el alguna pregunta usted aceptó la gente Elena eres capaz de identificarlos por sus fallos de Al Kut por ejemplo aquí viene el el de tensión alta con su mujer siempre resfriado

Voz 2 06:22 pero hay mucha farmacia en Linares Jaén

Voz 1995 06:25 pero la suya era una una muy importante y usted ha visto también como la sociedad española tiene otros males porque no tenemos muchos problemas que antes no tenía y tomamos cosas que antes no sabíamos ni que existía en la enfermedad para lo que el remedio es existe ahora estamos diría que estamos mejor o peor que en la cincuenta y cinco que se abrió la farmacia esta hablan nada desde el punto de dicha farmacéutico el punto de vista del público de él de que usted quiera Pilar cómo va contestaré les de la gana lo que

Voz 2 06:54 Leo desde el punto de vista farmacéutico está mucho más cómodo porque ahora ya no hace fórmula no no hay que calentarse la cabeza en nada antes había que vende hasta el bicarbonato lo vendían a granel había que empezar a todo eso la paz destilada El alcohol que vendían lo también a granel chaqué era mucho lío ahora no habrá una comodidad que viene con sus danza

Voz 1995 07:22 a mí me ha convencido falló como voy discutir usted dice eso eso van Pilar es empresaria es farmacéutica abrió su farmacia en esta ciudad en el año cincuenta y cinco haciendo competencia a la de su marido que era el que hacía luego la formula magistrales donde en la funda lo más importante que la seguridad fundadora de la

Voz 3 07:41 Doña Carmen Linares de mujeres que es un poco lo más importante lo más importante ajeno a a tienen una

Voz 2 07:48 en la Peña tenemos una clase de palillo de Castellón en la que se Karim

Voz 3 07:53 a Lillo todos los día pues no dos días en semana y Tito cuando los palillos cundía de pedir un favor

Voz 1995 08:01 sí pueden llevar al sueco a ver si aprende algo de

Voz 3 08:08 por en la Peña muy abierta no los Donatella yo sólo quiero un buen consejo de salud a que es verdad que hay que tomar vino todos los días un poquito a poco la convivencia en conferencia siempre con prudencia es el segundo la vida ayer noche no hablamos de ella matón calen prudencia

Voz 1995 08:30 el primo pilares usted un ejemplo de de muchas cosas y por eso la Cámara de Comercio Linares le han dado premio pero eso no lleva dinero el premio honorífico a la clínica bueno de miles de euros ahí

Voz 3 08:45 ese día que me queda premiar su trayectoria desde el año cincuenta y cinco y sigue en activo copropietaria porque todavía va a la farmacia porque me sirve de distracción bajo tendrá lista una gana también me voy

Voz 1995 09:03 de nuestra parte un aplauso fuerte para Pilar