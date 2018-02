Rakitic: "Es difícil cuando ocho se encierran"

Voz 1 00:00 hola mano qué tal buenas noches sí aquí está Ivan Rakitic en esta zona mixta situada en el césped mismo de Stamford Bridge vamos a escuchar ya la primera respuesta de Rakitic ganando el empate

Voz 0839 00:10 lo complicado mucho en ese sentido creo que hemos denominado gran parte del partido siendo muy superiores a ellos después de que con muy con muy poco sacan saca muchísimo y también después claro con la gente que tiene arriba buscan el set es que el desequilibrio oí claro que con tres tiros te pegan Pablo yo no entra también digo con muy poco sacar a muchísimo pero bueno pero hemos trabajado muy bien no es fácil jugar aquí se encierra muy bien espero en ese fallo pero después de ahí creo que o trabajamos muy bien esperando nuestro momento ahí después de ahí pues creo que podemos salir muy reforzado de ese partido

Voz 1 00:50 claro cuentan por el Barça se ha tenido suerte

Voz 0839 00:53 suelo todo es mala suerte no se es normal que Ellos aquí espero en su momento a cerrando todos los huecos atrás defendiendo con ocho casi dentro era el del del área a veces pareciendo un partido de balonmano pero después de ahí creo que has sido importante es no perder la paciencia siguiendo haciendo lo mismo de ahí creo que un partido muy muy compras de nuestra parte

Voz 2 01:20 guarden velé sorprende que el segundo fichaje más caro de la historia del Barça se queda dos días seguidos en el banquillo

Voz 0839 01:26 bueno claro sabemos que la lesión que tuvo que que no es fácil para un jugador como como muy explosivo así que creo que también hay que hay que darle tiempo a parte justo cuando empezó acostumbrarse un poco a todos nosotros esa lesión después a través de la vueltas otra otra caída así que hay que darle un poquito de tiempo y cree que en un partido así a lo mejor a pensar más en él que en que en otra cosa creo que es importante que él se recupera al cien por cien aparte creo que como todos nosotros está con ansiedad para jugar y eso está muy bien en los próximos parece ser realmente qué va a estar otra vez van

Voz 1 02:02 el gol de Messi es oro no os da vida para la vuelta

Voz 0839 02:05 o me claro es muy importante por supuestos creo que marcar aquí marcar fuera es siempre muy importante pero ante todo creo también por el por el partido como lo hicimos una marcar marcar ese gol y de ahí pues mira a preparar bien la vuelta hay al ser el mismo partido como como

Voz 3 02:23 bueno alistado en el único error que han tenido ellos habéis estado como dices tú cuando prácticamente un partido

Voz 0839 02:28 no pero no sé si hay lleve os tenéis que exigir más a exigir más en qué sentido no sé no sé si has visto el mismo partido que cuando cuando ocho se encierran creo que tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy con total con confianza después tener esa paciencia sinceramente que ellos aquí en estadio se encierren así esperan pues es la forma de jugar es normal pero eso también felicitar a ellos pero creo que tenemos que hacer lo mismo esperar nuestro momento y acaba hoy junto a ellos bajan un uno por ciento aprovecharlo como estoy pero después de ahí seguir buscando ese momento estuvimos dos o tres veces en la primera parte muy cerca con dos faltó a lo mejor el último pase perfecto de los demás seguirá siendo lo mismo que que confío mucho en eso

Voz 1 03:17 me preguntan qué les ha costado más en el partido de hoy

Voz 0839 03:24 no es bueno no creo que no podemos o no tengo que cambiar generalmente creo que tenemos que hacer lo mismo y digo con con toda la confianza que tenemos en nuestro juego lo en lo que estamos haciendo y que no es fácil cuando cuando te hicieran por dentro y están jugando bueno parte porque ante una una línea de cinco oí ves por delante así que a esperar bien nuestro momento si quiere es lo mismo pero yo mismo todo claro mi compañero salimos reforzados de ese partido cuando hay que juntarse lo hicimos y pues mira esos errores y a veces que tenemos eh porque queremos buscar las siempre arriba pues bien analizarlo todo aún más si como vamos total total confianza al al partir en persona

Voz 3 04:08 Bart de vuelta de cara el partido en el Camp Nou el hecho el de cara el partido del Camp Nou el hecho de que haya marcado Messi hoy aquí tú crees que pueda hacer que podéis ver un Chelsea diferente o tú intuyes que va a variar poco lo que habéis visto aquí en el Camp Nou

Voz 0839 04:22 bueno tengo entrada a lo mejor va a ser muy parecido coma hoy y después a lo mejor por necesidad de ellos lo van a tener buscaron un poquito más arriba pero nosotros tenemos que hacer lo mismo y confiar a nosotros preparar el partido de la misma manera como lo hicimos hoy pero eso sí con total tranquilidad y estamos muy bien creo que un partido más muy bien trabajado ha mejorado muchas cosas que a lo mejor en temporadas anteriores cuando hemos jugado fuera en la Champions prosiga o muy tranquilo hijo de este de que llegue al partido de la Volta

Voz 4 04:57 el para asistencia Álava Iniesta después de robar el balón después de lo que dijiste ayer de que te daba miedo de que se fuera hoy a un poquito más después de la gran jugada que ha hecho para facilitar del gol a Messi

Voz 0839 05:09 sí bueno como siempre está siempre ahí creo que eran tres y es uno de los pocos jugadores que aún el fallo a bueno te castiga del tirón lo aviso o aún más así que bueno que sí que así es