100 Yardas - Empezamos con lío (Programa 127)

Voz 1025 00:57 queridos ya Ardemans bienvenidos a cien yardas antes de saludar a nadie os cuento mañana jueves ocho y veinte de la tarde hora del Este dos y veinte de la mañana nosotros primer partido los bancos contra los Eagles empieza la tostada a partir de ahí el domingo Buffalo contra Baltimore Jaguar tras New York Giants Tampa contará los Sailing Tex contra los Patriots San Francisco contratos Bike insta a Miami dos venga os contra Indianapolis Colts Steelers contra la ONS Kansas City contará Chargers Seattle Seahawks contra Brown Kors dadas Bach con los Panthers a ver quién te come me faltan partidos Washington contra hombre para diciendo por aquí alguien con la cabecita que sí que sí Chicago contra Green Bay para el lunes ojo porque tendremos dos partidos los dos Prytz bien jets contra Jones hizo lo rands contra o Reynders ahora sí que podemos decir que esto empieza ya estamos en donde tenemos que estar que es en la maldita estamos todos aunque parezca mentira hemos ido aunque parezca mentira me siento como lo hará el tenemos a toda la tropa en San Sebastián Iker salga Asti qué tal estás

Voz 0481 02:15 muy buenas pues acabas de contar toda la jornada y estamos en ese punto el que ahora mismo me gustaría

Voz 1025 02:20 verlos todos quieres ver todos los partidos vamos a ver cuántos vemos doce si vemos todo recuperamos al mítico Louis Jones que la semana pasada estaban navegando por los mares del Sur

Voz 4 02:29 qué tal está ganó por las tardes con las tardes compañeros

Voz 5 02:34 ya arder a menudo año me pondré si el caballo negro ha llegado Ponce de que te escucho

Voz 1025 02:40 te digo una cosa el caballo negro Bani más y menos contra Minnesota para todos nosotros a priori es uno de los grandes gran

Voz 5 02:48 el favorito Kevin año pero queríamos tener en Minnesota podíamos tener en Minnesota pero bueno hay que los grandes tenemos que de que hay que demostrar que queremos ganar estoy ahí ahí ahí estaremos ahí estaremos

Voz 4 03:02 Chris Rock Lin el chico de escucharte qué pasa queréis cómo está ahí sí tengo una confesión cuál ha echado mucho mucho mucho a vosotros a mí según Eurostat

Voz 6 03:17 no siempre Chris Cid gracias gracias gracias

Voz 4 03:20 dar contra Washington tus Cardinals es una buena noticia o no bueno además se casa y jugáis en casa en casa nuevo ver más o menos nuevo más o menos no somos novatos ya tiene alguna vez superado si tiene recuperaba había es un bar como que le han hecho un poquito de la Liga

Voz 7 03:37 pero yo no sé si ayer finalizaron el contrato de David Johnson sí sí no sé yo yo vi que tenían planeado un rueda de prensa que era para cambiar el nombre del estadio

Voz 1025 03:48 aún habrá una broma imagínate

Voz 7 03:50 imagínate bueno no sé luego sigue ahí

Voz 6 03:54 este hecho o quizás una como se llama en

Voz 7 03:57 español aún una última te

Voz 4 04:00 pues haría si una última temporada Business

Voz 6 04:03 no

Voz 4 04:05 no no no lo veo presentando a todo el mundo está muy pensado para el final estoy asustado desde os voy a empezar la cosa de los sólo está buscando datos en todos lados y no sé que no tiene las capitales

Voz 7 04:21 que no me funciona ahora sí

Voz 8 04:23 no funciona

Voz 9 04:25 a que osea que era un problema de tecnología lo ver a Dios mío

Voz 1025 04:29 yo que bueno varias cosas quedamos en deuda de hablaros de un montón de equipos que no hablamos la semana pasada algunos de la nacional otras de la americana seca alguno no sabéis dado collejas por haber Patriots que a mí me duele del algo porque me hace mucha gracia

Voz 4 04:44 pero también yo no yo

Voz 1025 04:46 yo estoy harto patines de Mike épico Peretti son mi mi tortura

Voz 4 04:51 a ver yo te vamos a hablar de algo complicado no tengo

Voz 10 04:58 poco

Voz 4 05:00 ya verás si quieres hablar ahora una cosa Patriot no justifique por hablar de los patios y pico pero sí

Voz 11 05:09 tenía curiosidad para ir a escuchar la semana pasada

Voz 4 05:14 cuánto minutos hemos hablado de los parches Lin Weimar

Voz 0481 05:16 es que de lo esperado

Voz 4 05:19 sólo proclama en el mundo se desde China hasta España y ahí estamos una semana antes haciendo un programa previo al principio no era española el marido del Barça estaba mal si hablas de la premia hablar del City

Voz 12 05:39 no porque un programa pero

Voz 11 05:44 habéis vuelto hablando Patrick claro

Voz 4 05:47 bueno pues voy a hacer una cosa me había propuesto y que usted no me apoya porque casi todos los palos pero no no yo estoy contigo eh no

Voz 6 05:56 yo también yo les loco pero el mejor equipo

Voz 4 05:59 su obtuvo lo bien que estabas en el mar navegando Xavi quiso que lleva dos años sin perder dos partidos seguidos en otro bellos

Voz 12 06:08 no hemos hablado con dos añora tendrás que abrace el ayude

Voz 4 06:12 bueno no porque lo digas tú no yo no veo ningún eh que abre la liga italiana que empiece hablando pues la Sampdoria vamos a tener que hacer un efecto de de arder en el tema porque estás esto ya que todos los equipos claro bueno os cuento una historia

Voz 1025 06:33 si iba a preparar equipo equipo pero me han mandado un par de mensajes y no me parece mal me han pedido que analicemos partido a partido dentro de lo posible con lo cual analizamos los equipos de los que no hablamos la semana pasada

Voz 4 06:45 en la previa yo en la previa de la temporada habría división por división

Voz 1025 06:51 qué prefieres división prohibición que Part que quiere decir

Voz 4 06:54 a mi me da igual yo ahora mismo empiezo el programa y lo hago a gusto del consumidor al jugador por jugar a cada la previa ya están en prisión predicción que de los partidos ya hablaremos la semana que viene cuando nos hayamos visto muy bien señoras y señores a petición de Iker Jiménez

Voz 9 07:10 te digo una vez más es que ha sido todo muy misterioso y me han entrado estéril en vista

Voz 4 07:18 a la Anabel ministerial David y vamos

Voz 1025 07:21 Meyer división a división hay que empezar también del estén no es necesario hablar de los padres no de quedaban pendientes ahí los pins los Doll y para de contar un poquito

Voz 0481 07:36 sí sí bueno si queréis vamos ahí

Voz 1025 07:38 división la división en nada por ciento aparecerá Manu Marlasca queréis dejarlo para el final también porque habrá muchos oyentes que no sé si estarán al tanto de la noticia en las últimas cuarenta y ocho horas Nike que ha puesto otra vez en primera página acá por ni porque es digamos sus no sé si llamarle embajador

Voz 0481 07:57 convertido en del treinta aniversario de jazz

Voz 1025 07:59 de descaro Isabel montado la del pulpo han bajado hasta las acciones pero han vendido cuanto llevaban

Voz 6 08:05 Dios cuarenta y tres millones bueno han dicho que no si con la sí

Voz 1025 08:09 España en cuarenta y ocho en dos días ya cambio mucho

Voz 4 08:12 esa gente ultraconservadora de Estados ha quemado la zapatilla está quemando la esta cosa gravosa cosa que agradecen

Voz 1025 08:18 hemos porque alguna de zapatillas que he visto quemar debía leer porque tenía pinta de viejas usadas quedaban así que te pero da también bueno

Voz 4 08:27 por eso es simbólico y bueno eh lo que lo que van a quemar en las que tenían ahí en el trastero para de doscientos euros lo que quiero ver uno

Voz 11 08:38 lo que se ha comprado unas zapatillas de doscientos dólares

Voz 4 08:41 demanda que la que lo aprendido

Voz 6 08:45 no hay que dejar también claro en este en este affaire en este esta luego no campaña que Capel ni con todos los follones que que trabajó para NFL nunca se desvinculó de Nails hayan nunca lo

Voz 9 08:58 lo lo corto sí

Voz 6 09:01 que estaba gordo lo estaban guardando para el momento adecuado buena llevaba dos años sin salida a la palestra in esto y los treinta años del jazz Dwight

Voz 0481 09:09 pues ahí está el que Nike tiene muy claro que demográfico no es los que están quemando zapatilla eso iba a estar comprando las a lo loco

Voz 6 09:17 exactamente bueno cosa

Voz 1025 09:20 vamos a empezar como Dios manda ahora mismo estará con nosotros Manu Marlasca pero vamos a empezar hablando de Bill señoras y señores

Voz 4 09:26 muy

Voz 3 09:27 el fútbol americano

Voz 13 09:34 muy bien

Voz 3 09:38 no recordar

está llegando y al material de fin yardas porque momentos contaremos cómo puedes conseguir las camisetas alucinantes en Segunda y seguirnos como siempre en fin yardas punto com a través de twittero a través de Instagram tercera que ya la tenemos en marcha también para que estéis pendiente de de las cosas que vamos haciendo y la tercera es el canal de Youtube que hoy lo ha te vamos a tope que no os vais a poder ver también en los vídeos que vamos colgando todas las semanas a través de cien yardas punto com quién empieza hablándome de los bienes de los dos Finzi de los jets mientras voy a por Manu Marlasca quién arranca venga pues por aquí mismo no lo voy a decir

Voz 0481 10:22 no no quiero ser muy rotundo pero a mí de de salida esta me parece la división más floja seguramente de la de la Liga suscribo absoluta

Voz 6 10:31 mente Oren perdona

Voz 0481 10:34 ahí te dejo y Andre un gran un gran candidato a la Super Bowl que son los patriotas

Voz 4 10:38 no diga diga

Voz 3 10:41 no no

Voz 4 10:42 Diego gracias a un equipo que juega en que será gran candidato a la súper

Voz 0481 10:47 a pesar de que como dijimos la semana pasada tienen problemas tres equipos que en mi opinión tienen un medio plazo un corto medio plazo brillante pero que ahora mismo no son aspirantes a nada los vi o perdón los los dos fin si lo hacen bien creo que podrían está en la pelea sorprender y quizá a pelear por un huevo un hueco en el cara los jets me gusta mucho cómo están construyendo los Beatles este año me parece que lo tiene muy complicado porque sin línea es muy difícil hacer nada

Voz 10 11:19 pero qué va

Voz 4 11:21 los últimos movimientos diálogo entregó el saludar a Manu Marlasca que vienen como el Rayo entre y desaparece eso es poder Charles entre el mar pero hablamos los mil si luego hablamos de

Voz 1025 11:32 el Manu Marlasca qué tal estás

Voz 4 11:35 bien pongo está estamos atacando pues a veinte

Voz 1025 11:37 qué haces que esto arranque por cierto vais

Voz 4 11:40 en de Chicago Chicago y David Knight creo que es bueno para verlo pero preocupa

Voz 1025 11:49 acción cero entiendo no hombre vamos

Voz 4 11:52 els va a ser esa nave de Chicago claro

Voz 15 11:54 buenas noches al mes lo que inquieta pero bueno no preocupaciones yo creo que que espero yo no sé si maquilló el nido con poquito habría que ver hay que verlo antes de juzgar

Voz 4 12:05 y bueno no juega mal que es su cumpleaños

Voz 10 12:15 es calificó hoy miércoles al que lo escucha esto el viernes que ya no vale

Voz 16 12:20 no yo que yo creo ya lo dije la semana pasada yo creo que hoy por hoy si Chicago y yo creo que para mí Chicago a ser el último equipo va a quedar por detrás

Voz 4 12:30 no lo comparto yo sé que tú lo comparte ya ya lo sé pero no me entero yo creo que hoy por hoy

Voz 16 12:43 con con el draft tan inteligente y con sobretodo con la agencia libretas gente que hizo gripe este verano por primera vez en muchos años

Voz 4 12:51 que estoy de acuerdo que creo que

Voz 16 12:53 qué Green Bay está par de cuerpos por encima de Chicago como igual perdemos pagado todo esto gustosa y podréis

Voz 4 13:01 si se aspira a los padres

Voz 6 13:06 de los Packers sin ninguna duda aspirantes a todo esto

Voz 16 13:09 yo creo que si realmente te lo contamos pero que que lo que se ha hecho este verano es una inversión más a medio plazo que a corto plazo y que que que es lo que está cierto insisto por primera vez es construida la algo para el futuro ya son perfectas exacta esta muestra de ello pero yo creo que aún azul el único equipo que hay suspendida que veinte y el su visión

Voz 4 13:33 mire eso te yo

Voz 16 13:35 se colocó en en los pronósticos pues llegando seguramente a la conferencia

Voz 0481 13:40 probablemente era peleando con la NFC sur si no es la división más fuerte de la NFL cerca Leandro dos equipos híper potentes como Minnesota hay Packers dos equipos muy a tener en cuenta como la John Silver

Voz 16 13:55 bueno vamos a verlo vamos a verlo

Voz 6 13:58 los años bien los Bears no lo tengo tan claro

Voz 0481 14:01 habéis visto la defensa que tienen

Voz 9 14:04 no sé si lo bueno pero desde luego la ganado

Voz 4 14:09 toneladas de peso la defensa con ya era una top ten El año pasado un asalto

Voz 16 14:14 de los pero bueno me tengo mis dudas concitó algo no tengo ninguna como decía con un absoluta ninguna creo que hoy por hoy están trabajadores equipos desde luego ya veremos y yo creo que gripe y ofrece este año el mejor fichaje sin duda más allá de los fichajes va a ser Roger desde luego no Aaron Rodgers ojo ágrafas comunidades en que yo creo que es la primera vez que va a tener Green Bay un taller al gusto pero

Voz 0481 14:44 si os os va a dar mucho habéis mejorado en defensa

Voz 4 14:46 sí sí bueno es secundaria secundarias apuntalado bastante bien

Voz 16 14:53 la vuelta también la yo creo que es importante los fichajes qué tal vamos el draft que expedito yo creo que es el que yo creo que por lo menos cuatro o cinco de los jugadores de los rookies van a tener cierta edad creo que sí sobre todo vuelva este es la primera vez que Green Bay utiliza a la agencia

Voz 1025 15:10 hoy una cosa que se muy apretado no quería que colgarlas que se que va a colgar en treinta segundos sin preguntando sin preguntarte por por lo de eh

Voz 4 15:21 sí bueno pues no

Voz 16 15:25 a ver yo yo y yo creo que que que el gesto de KPN ya lo valoramos a su momento

Voz 6 15:32 sí seguramente sí Capello pues eh

Voz 16 15:34 es un jugador de otro tipo o un jugador en otro momento no habría hecho propensos dicha mente de verdad y ahora bueno pues pues hay que aprovechar ese tirón no yo creo que que que Nike ha sido siempre muy muy muy inteligente con todo con todos lo que tiene que ver con el marketing con una publicidad ya está ya no te catalanes pero yo creo que cuando hizo ese gesto era casi un ex jugador realmente lo que Apple tuvo hasta allí hable también de pan Alexis coincidió con el ancho que están francés una gripe y esto

Voz 1025 16:08 se acuerdo fallido de

Voz 16 16:11 por qué se quedó en un proyecto de gran jugador además lo que pasa es que se gestó convirtió pues en fin bueno al fin y al cabo no Nike sabe utilizar mejor que nadie a los icono así lo que pasa es que a iconos como Rafa Nadal que son iconos que que que que son iconos deportivos a iconos como KPN que bueno porque va más allá por por como operación de marketing me parece perfecta para para nada

Voz 4 16:35 bueno ahora creo que que

Voz 16 16:37 no puedo hacer es pudo hacer es hoy puede hacer eso porque es un escuadra en Excel en nada más que creo se que precioso yo que este país que cómo voy con un poco de retractación pero en está de todo lo que tiene que ver con el corazón ayer me enteré que todavía esta cantidad de novia y estoy roto por ellos

Voz 6 16:52 pues sí que eres

Voz 4 16:52 pero a desde luego el el coche

Voz 0481 16:56 de su nueva novia va mucho más rápido que tú

Voz 15 16:59 pero claro

Voz 16 17:01 sí solamente me entero de que de crecían un andaron Castillo estará al corte que sepan

Voz 4 17:07 bueno pero tánica Patrick tampoco está mal no

Voz 16 17:09 estoy muy disgustado pero te va

Voz 17 17:13 pero bueno esto va segar

Voz 16 17:14 es cierto

Voz 18 17:15 no pero esto le bien en este nuevo este nuevo corazón Le Bail bien para él no hace nada pero bueno

Voz 16 17:20 que que en fin que hablamos la semana que viene con esta cuarta que yo creo que hay mucho

Voz 1025 17:25 un abrazo enorme esperemos se sí señores el espectáculo llega cien yardas

Voz 19 17:34 Conexión cien yardas con EEUU Ladies and gentleman señoras y señores con todos ustedes nuestro corresponsal de bien

Voz 14 17:52 qué caray

Voz 1025 17:56 estábamos dispuestos a ponerle presión ya ahí lo tenemos señor Garay qué tal está usted bienvenida a cien yardas

Voz 20 18:02 cómo lo llevaba José Antonio un abrazo Ander un abrazo

Voz 4 18:05 qué pasa cómo van las cosas oiga ya tengo a tiempo ya que éste se enteró ayer este no

Voz 20 18:19 sí con gran actuación tenis ganaron el Super Bowl primera versión

Voz 4 18:23 por aquí no se para por si acaso retirado Montana sigue hoy

Voz 1025 18:31 no está

Voz 20 18:32 no no imagino se me tiró pese a que lo queríamos

Voz 1025 18:35 me dice ella

Voz 20 18:36 el estado dándolo todo eso es un chiste y le puede pasar a cualquiera además que es la novia de los jugadores más uno nunca sabe si la novia con las que uno lo veo con la que uno lo es la novia de verdad cree

Voz 1025 18:47 bueno estamos donde nos metamos desde Charco que salimos todos corneados da ver esto empieza por donde vamos que de que entablan donde Clos

Voz 20 18:55 empieza por pues lo que dijo el presidente trunque según él hablando del tema Colleen Caprile

Voz 0858 19:00 hablando de la campaña de Haití según el mando aún muy

Voz 20 19:03 al mensaje yo siempre sube de acuerdo con la protesta en el hecho de que se debe permitir dotes y no hay nada más estadounidense que una protesta pacífica sea a mí no me gusta lo que se hace durante el protesta durante el y no me gusta que sea caché durante bélicos ni que se lo digan durante el himno pero estoy dispuesto a pelear a tal y a muerte por el derecho aquí está mi lado a protestar a expresar todo lo que siente sin embargo se habla de la campaña Maiky y queda claro en que se la hicieron a Colin Captain que eligió una mala jugada porque hay muchos va en la NFL que no tiene la categoría de KPN que debía tener trabajo por otro lado en Nueva York gran expectativa palmeras andando el camelo como tradición aquí por algún parecido que tiene con el boxeador que peligraba sentirlo boli se va a enfrentar a los ha dicho y Layos en el partido de digáis complicado ante un equipo de quién tiene que ya cuenta con la Casa Blanca tiene juego terrestres pero los dolores de crecimiento vendrán yendo esperan tener el mejor base de la época yo Neymar es un proceso es un proceso amanecerá íbera mientras tanto hombre yo sigo pensando en que tiene sentido lo que propuso su momento aún osea sí apoyó USA estaríamos ya en la segunda semana de temporada regular eso si se tiene que verse tiene que revisar yo estoy de acuerdo con los dos juegos de pretemporada los dieciocho la temporada regular que propone el dueño de los Cowboys de Dallas ID Mi parte les dejo muy Superbowl de una vez para que lo tengo yo los Green Bay Packers

Voz 1025 20:35 contra ella

Voz 20 20:37 contra los estilos de pisos el único problema es que alivió pero el equipo que no vayas a ver Antonio por última vez juntos prenden los Green Bay Packers que van a vivir atención la resurrección de Jimmy Glass han para mí uno de los mejores en la historia de la F

Voz 1025 20:56 bueno pues sí señor es exclusiva primer señor qué caray sea pues y la chapa cuota las de agua las Katiuska ya está en el charco

Voz 20 21:06 es más como es igual sepulturero que metieron parado

Voz 4 21:10 ja ja ja adiós quede ganáis

Voz 1025 21:13 está muy fuerte señoras y señores esto cien yardas vamos a intentar recuperar ahora mismo un poco la con donde estábamos vamos a volver al principio

Voz 21 21:45 recuerdo lo que para la semana pasada que es que una labor de una idea de Iker sagaz y Ikeda vamos a tener creo que desde esta semana os lo comunicaremos

Voz 1025 21:55 o redes sociales y es que vamos a tener un canal de Spotify con toda la música que ponemos en cien yardas voy los dos

Voz 10 22:05 un paréntesis dime lo de la música contribuimos todos si X

Voz 1025 22:11 que queráis esto ya sabes qué es

Voz 10 22:13 esta canción esto está bien que suena bien

Voz 9 22:17 que han estamos caída de gusto de todos eso es bueno

Voz 4 22:22 Salinas podemos ir apunta a la salida en moto música

Voz 9 22:25 por favor pero ponla en la salida a ver vídeo

Voz 1025 22:27 Luis te a medias si bueno

Voz 8 22:29 no nos hemos nos habíamos quedado con los Beatles y luego

Voz 10 22:34 a mí me gustaría comentar unas series de cosas a raíz de lo que hemos dicho todos los vamos antes

Voz 6 22:40 pero llegaremos a eso

Voz 4 22:42 no te pasa nada para comer como el pescado saber venga

Voz 22 22:48 no hombre hablando de de de

Voz 11 22:51 los equipos de la División de los miles en concreto los Beatles yo creo que dejan claro en los últimos movimiento de mercado muchas veces te dan un poco la idea de cuál es la filosofía de equipo de cara a esta temporada no yo creo que los Beatles dejando marchar a Macarrón

Voz 10 23:07 y luego ya empezar la liga con Piterman es decir para protegiendo y construyendo para el futuro no tengo nada contra Piterman eh porque no es que porque hizo un partido fatal en eso apuesta de futuro es ya sale exacto sea te quiero decir es pero creo que eso es lo que te estás diciendo ahí

Voz 12 23:25 pero el veterano que tenía que me daba una mínima seguridad ya una garantía de arranque por lo menos lo dejo marchar si me quedo con Piterman que de todas maneras cedido

Voz 11 23:38 parte de lo que ha hecho el año pasado pues es uno que quedarán trabajar con él si lo han visto antes y lo cogieron en su momento no todavía insisto por un partido nadie te puede destrozar una carrera fue un partido malo y lógicamente apuesto por Allen con calma dejó que que

Voz 23 23:55 que haya

Voz 4 23:58 es una buena decisión Branson que más bien no es por quemar

Voz 6 24:02 no en barco

Voz 10 24:03 insisto Piterman también es un work in progress no es un proyecto con lo cual

Voz 12 24:08 no bueno yo tengo uno que te te

Voz 10 24:11 hacer que seamos que tengamos algún ámbito

Voz 11 24:13 al menos van un poco

Voz 10 24:16 tiran un poco al vacío no vale con lo cual yo creo que ahí un poco la los

Voz 0481 24:22 yo quiero subrayar que es cierto que un equipo lleno de incógnitas así que no creo que este año estén pensando en aspirar a nada pero que tienen una buena defensa que el año pasado ya demostró

Voz 10 24:32 sí sí muy solvente si se quiere lo estoy me gusta muchísimo la secundaria pero todavía no he visto

Voz 4 24:38 es una oye lo hacían los bloques

Voz 1025 24:41 va que a mi me parece que les perjudica más que les ahí

Voz 4 24:43 ya pero bueno no pero quiero decir que yo creo que

Voz 11 24:46 con esto te están diciendo que por supuesto que nadie empezar la Liga pensando que va a ser un desastre no

Voz 10 24:51 no no se hará es decir que ellos

Voz 11 24:54 están diciendo a sus aspiraciones estábamos

Voz 4 24:56 hay mucha calma se estamos con otra cosa

Voz 11 24:59 es efectivamente te da una gran defensa

Voz 10 25:02 es un equipo que de todas formas

Voz 12 25:05 nadie nadie puede decir hoy que va a ganar desquite Armando vaya a hacer una gran temporada a lo mejor te encuentras revelación dice fíjate donde han llegado

Voz 0481 25:13 ya lo fueron el año pasado

Voz 12 25:16 no estoy diciendo que haga

Voz 0481 25:18 no no sólo de primeras no parten con esa aspiración

Voz 4 25:21 seguimos saltando de venga que si no no no

Voz 1025 25:23 no queremos ni en broma dos fin hemos hablado mucho de ellos Joyce pronunciado Mis sensaciones que no son precisamente las mismas sensaciones que tiene por ejemplo Louis Jones con los Nets

Voz 0481 25:36 entre resoplidos Luis también es que no le van a esto esto

Voz 6 25:39 vamos ya me me me me me me cuesta verle se me cuesta fíjate lo que pasa es que bueno volvemos a hablar es un equipo es un equipo que tiene un nombre y eso eso pesa eh eso al final también pesa pero pero eso es todo lo que veo y sinceramente no quién lo no soy tan pesimista como tú

Voz 4 25:57 ya no sé no no no no

Voz 6 26:01 pero sí que no quizás tan optimista

Voz 4 26:05 como como moto Iker quilla si yo ya digo no

Voz 0481 26:09 no creo que sean candidatos pero creo que podrían dar la sorpresa y meterse en walkman contable Gil sano tiene a ya Mendiola para acoger los balones tiene aunque Drake que creo que ése sí nos gusta a todos si quería André va a ser

Voz 4 26:22 pero está muy solo no va a ser la bombas me parece a mí

Voz 0481 26:25 y luego ojo en la defensa serbio Howard el nuevo Fitzpatrick ya es una secundaria para hablar de algo no se está Hayes y David que viniendo en Los Angeles tiene esa y si tienes un as bueno apagadito yo digo creo que es un equipo que puede dar algún susto apañado

Voz 1025 26:46 bueno vamos a ver si día

Voz 7 26:49 el esposado en la plantilla

Voz 24 26:51 de de espeso

Voz 7 26:54 en Bolden de verdad no habernos pues ese paseos entonces no se están

Voz 9 27:02 vas a paso vamos bien vamos a ver vamos a darles una oportunidad

Voz 1025 27:06 en esta conferencia en el este de la americana hay dos equipos en construcción que son fins Patriots que es un equipo que no habláramos ellos pero que van de favoritos hilo jets que es un equipo a tener en cuenta porque el año pasado nosotros teníamos muchas dudas ya nos taparon la boca este año pintan

Voz 6 27:24 muchísima gente les daba cero victorias

Voz 4 27:28 oye te lo limpia

Voz 6 27:30 que limpia la temporada pasada este portal

Voz 9 27:32 podían haber ganado más partidos de hubo varios partidos estuvieron ahí

Voz 0481 27:36 este año son el único equipo perdón Andrea eso es el único equipo que parte con un cuarto el rookie de titular eso para empezar bien a partir de ahí yo sólo digo que es un equipo de los que más me gusta cómo están recorta

Voz 6 27:46 no sé se me apetece mucho ver se llevaba años que no tenía que no me motivaba en estos jets llevaba años incluso ya te digo el inicio la temporada pasada fue para decir bueno esta gente pero fíjate cómo acabaron pero este año me apetece es un equipo que me apetece verles sí señor

Voz 1025 28:03 dime que siempre dicen que en Nueva York la

Voz 7 28:05 como se llaman las luces brillaban muy

Voz 24 28:08 fuerte es muy no sé si si

Voz 6 28:10 el nuevo el novato va a ser capaz de aguantar todo y eso no no no por su culpa no por su culpa no me toca con la calle sí

Voz 7 28:18 sin sin precisar con él diga

Voz 6 28:21 hay una bomba eh por aquí en Medievo siempre que puedo

Voz 11 28:23 es encontrar con una sorpresa te quiero decir mira mira que si no es un mercado difícil Philadelphia mira mira si al principio todos a todo el mundo tenía sus dudas decir bueno ver en su momento con Arango fenomenal es que hay son sorpresa que tenían las a veces precisamente cuando no estás tanto bajo de radar no tampoco

Voz 4 28:44 yo creo que ahí

Voz 11 28:45 evidentemente la presión de un mercado como Nueva York es difícil aguantar para un novato especialmente no pero yo creo que ahí juega un poco la ventaja que no hay unas expectativas de Za es decir esa presión de la

Voz 4 29:00 me ha resultado sea claro

Voz 11 29:03 digamos que yo creo que la gente ahí ya estaría satisfecha con que jugarán bien no no tienes esa presiones

Voz 4 29:08 no hombre o de de coger una herencia difícil no

Voz 0481 29:16 además su entorno sabe eso no va a poner

Voz 4 29:18 la impresión no solamente tres palabras de los dos Javi Dios no no no por un segundo solo esa

Voz 11 29:26 yo realmente no no no es cabezonería como un equipo de reconstrucción tampoco no yo tampoco lo veo mal efectivamente lo que decía

Voz 10 29:35 lo que decía Iker

Voz 11 29:39 mira que tiene una ataque curioso quién es uno que efectivamente a mí me ha encantado el año pasado y creo que que que puede hacer muy bien tan ágil por fin vamos a ver si tiene una temporada tranquila

Voz 4 29:50 sí sí claro

Voz 12 29:54 alcohol puede receptores a lo mejor no tiene ningún Antonio verán pero pero mira que tampoco lo tienen claro eh

Voz 11 29:59 sea que la defensa es una buena defensa saque

Voz 9 30:03 bueno sin esperar te acuerdas cualquier eso

Voz 1025 30:06 venga yo yo con la ilusión de la felicidad de de todas las temporada

Voz 11 30:09 mi atención luego tiene a Ushuaia en el banquillo

Voz 4 30:13 es siempre importante

Voz 1025 30:16 hablamos tuyo antes determinada temporada te juro que lo pensé dije pues al final igual no es mala opción

Voz 10 30:23 ahora fuera fuera del casi fuera está haciendo aparte que yo siempre he sido uno que cada uno sabes

Voz 11 30:29 una cosa es decir que uno es un crack y otra es decir bueno no no nos pasemos con la crítica irá bueno hay que dar una oportunidad porque hay en la carrera súper rara dicho esto para mí os de número dos

Voz 1025 30:43 a mí también vio estoy totalmente de acuerdo bien señores venga cuatro equipo saber quién me habla de cada uno de ellos nos vamos al norte y tenemos a los que me han gustado montó en pretemporada señor los véngame que me parecen un equipo tapado de la leche Brown que sabéis que son la novia

Voz 4 30:59 de todos los gente que la gente debería dejar de de

Voz 1025 31:05 es lo ve de otro pero bueno Pedro Horrach hilos Steelers que todo el mundo incluido hoy Kenneth Garay los pone como por encima del bien y el mal yo tengo duda

Voz 0481 31:14 Pascual ellos

Voz 6 31:15 que yo tengo dudas si le pongo como únicos ya absolutos aquí en este en este grupo en este grupo yo únicos ya absoluto creo que parten como favor

Voz 0481 31:24 pitos pero que van a tener un año largo en esta división

Voz 1025 31:27 yo creo que los venga con los fichajes que ha hecho como se ha reforzado con en la agencia libre es un equipo tapado

Voz 4 31:34 los los grandes incrementos

Voz 6 31:36 de ella permíteme que te los voy a los blogs sinceramente

Voz 9 31:41 en otro ya estás en el grupo

Voz 6 31:45 a un equipo tapado de esta división de aquí los loteros van a mejorar eso está claro por qué

Voz 4 31:52 pero pero a veces no es fácil pero con ganar un partido ya has mejorado pero creo creo que bueno

Voz 0481 31:58 pero es que los belgas están volando por debajo el radar completamente y creo que son un equipo serio sí

Voz 1025 32:03 el bien yardas está en la capacidad de anunciar que este año van a mejorar si os sí o eso o matan a todos como partido

Voz 11 32:11 podrían empeorar y acabar cero dieciséis jugando peor que el año pasado

Voz 4 32:17 eso es siempre esta crisis está simposio

Voz 11 32:21 te han perdido sino ahora hablo de memoria seis partidos por por una anotación

Voz 4 32:26 pondría podría perder todo por el duro pero pero

Voz 6 32:32 lo estábamos hablando de gente novata gente todavía sin sin esa experiencia competitiva el han arropado a eso a ese talento con con con con la experiencia y eso es

Voz 0481 32:45 los los Brines tienen cositas muy bien

Voz 1025 32:48 el es que nadie me abra Baltimore que más me parece me equipado queridos está así con la camiseta hombre tienen pinta de ser han ganado los cuatro en pretemporada insisto que eso cuenta poco la sensación de

Voz 0481 33:00 la son las sensaciones de los son buenas los Reyes van a tener un fueron Seven de lo mejorcito en la Liga del número Seven que da pánico en ataque ojo a flaco le han dado a Willy actriz para coger balones y Alex Collins me parece luego ya veremos pero me parece que puede ser un Running back que llame mucho la atención yo creo los reyes el están un escalón por debajo de los grandes favoritos de de la conferencia pero que son un equipo para echarles un ojo para tenernos en cuenta yo eso lo tengo claro

Voz 1025 33:30 alguien más deben Chris hechos reafirman

Voz 6 33:33 Paco que los Steelers aquí yo para mí tienen

Voz 0481 33:36 Luis los estira son son favoritos Joy División

Voz 6 33:38 sí que los Steelers de momento no tiene nada

Voz 0481 33:41 John Bell porque todavía no se ha presentado hoy no ha firmado

Voz 6 33:44 amo el sol te Ander eso para empezar también ser el capítulo de Nueva York segunda parte bueno en principio tienen todos los abundante hito el talento de los cromos lo tienen todos

Voz 7 33:55 pero esto es es un grande perro tienes tienes

Voz 0481 34:00 los cromos en ataque y la defensa han perdido Asier que es mucho perder tenían en el medio que llegaba a los dos lados que iba contra la carrera iba que iba contra el pase ya no lo tienen les daba mucho balance yo creo que en defensa han bajado bastante y en ataque sin Bell vamos a ver es cierto que sea presentado el roturas Werder más en forma de los últimos igual cuatro cinco años ha llegado

Voz 7 34:21 ha llegado sí sí con útil se retiraba todos temporada Antonio

Voz 0481 34:26 a Schuster pues tienes algo pero yo tengo que a mí alguna duda me generales

Voz 1025 34:30 voy a decir una cosa por la duda que te henna dime dime no por la duda que te generan iba a saltar al siguiente grupo que están tensas

Voz 4 34:38 Oltra ahora te dejo

Voz 1025 34:39 eh Texas es porqué porque para mí el gran equipo de este año y que va a dejarnos boquiabiertos

Voz 0481 34:48 hemos de acuerdo se llaman Jacksonville esto

Voz 1025 34:51 a todos los que quizá lleguen a la Superbowl dime Andrea que es joven

Voz 6 34:54 no no no

Voz 4 34:58 se habla de por lo menos creamos un poco podemos hacer un paralelo a su brazo

Voz 11 35:04 no puedan atacar y decir que hay modas que hubiera temas de coros Brown no

Voz 4 35:08 no has en que tengo el síndrome de ropa bueno a mí siempre me

Voz 11 35:11 caído bien desde pequeño dicho siempre

Voz 1025 35:13 una cosa como otra cada uno que te vayan bien

Voz 4 35:17 señoras han superado

Voz 11 35:22 dicho esto yo tengo sino de Robin Hood o sea yo voy siempre con él

Voz 4 35:26 con lo cual nos atacan cuanto más se ríen de ellos más más capricho que pasa en definido antes

Voz 11 35:36 antes hablando de de Pittsburgh independientemente de que pueda o no puede hacer pisos aparte que yo te digo una cosa

Voz 10 35:44 a lo mejor también tanto

Voz 11 35:47 a relax entrecomillas tan bien por parte de los Steelers no forzar demasiado con Libia Ambel no realmente insistir alivio en es que también ellos en el que tienen tienen esperanza desde tener cosas alternativas que

Voz 12 36:03 a la a la larga podrían venir o sea yo no lo veo mal empezando con con

Voz 10 36:08 Icon Samu es saque ahí luego luego tiene alguna duda

Voz 6 36:14 Libia en en los en los estilos de momento no está en pretemporada es cierto que en el momento que llega pues hay Liga

Voz 11 36:21 exactamente a quién es una cuestión que independientemente de que luego juegue o no juegue esta semana es lo que acaba de decir Iker no sea es firmar pero de momento no has hecho la hora tía esto al final se paga sea siempre y cuando eres un jugador clave

Voz 4 36:37 más el equipo lo paga mucho más porque si él

Voz 11 36:40 si llega a firmar iba a jugar sin haber hecho pretemporada de tú estás teniendo lidió en Bel en el campo lógicamente una referencia para él con lo cual es doblemente perjudicado si tú sabes que no bastaba liberó a lo mejor sea jugando con lo que tienes que habló con que has trabajado de verdad tiene oye en los estilos son Limia o sea es una gran parte del equipo del ataque cuando está bien

Voz 10 37:07 pero los nos los vas Estir eso

Voz 4 37:10 Mino Antonio Brown no puedes Antonio Brown

Voz 10 37:13 yo a he

Voz 11 37:15 eh yo lo pensaba también es de admirar otros Berger que este año se había picado tanto por Mason la polémica hasta que daba claro

Voz 4 37:27 bueno no hay otro lado él llevaba ya dos temporadas

Voz 11 37:31 mira que yo suele el el fan número uno de autores Vergara que nadie se equivoque dicho esto él lleva dos años diciendo bueno sí igual es el último mapa ahora me lo pienso no sé por qué la familia la vida llega un momento que el equipo ficha a al Barça no te puedo explicar por eso porque tú en ese breve insiste que quiere jugar hasta los cuarenta y cinco que te lo creas o no pero por lo menos te está diciendo no no

Voz 4 38:02 voy a mí porque yo estoy aquí cuando yo tengo

Voz 11 38:04 bueno que me está diciendo a lo mejor me voy con todo su derecho es normal que por otra parte me cubran por dicho esto yo creo precisamente que el pique personal que ha tomado nota

Voz 4 38:18 aquí porque todo dice hombre lo lo en forma que hasta ahora es que para mí era tres Berges se ha picado sabes decidirá si vais a ver lo que creo que tengo ojalá sea eso yo creo que tengan menos dudas rotura

Voz 11 38:31 en este año de que quiera seguir más tiempo

Voz 4 38:34 por qué no el año pasado porque ahí es inevitable por muy buenos que sea

Voz 11 38:39 que sea por muy campeón que sean en el momento que te consideras indispensable después de tantos años sacrificios porque esto de tal manera sigue todo decimos juega que bien viven y cuánto ganan ya pero esto

Voz 4 38:52 ya era días duro llega un momento que es

Voz 11 38:55 casi casi inevitable que te empiece a cómoda

Voz 10 38:58 bueno ya ahí ha tenido

Voz 4 39:00 nos tenemos que tenga sonando porque lo gran cosas nos Brown Brown

Voz 9 39:05 yo ahora me de los Brand pero sólo me habla osea

Voz 4 39:10 ella te pido algo de que siempre habla de lo que tienes un minuto para hablarle de los brazos nadie ha hablado de los verano tus hija yo yo yo dije buenas dicho oye pueden tal están arropados bien

Voz 11 39:24 para mí los Brawn esa este a todos los años décimo lo mismo vale para este año han cambiado muchas cosas podría ser el año en donde empiezan a recoger frutos de una política que mucho se ha reído de ellos Jauja JIFE bueno lo que tienen ahora te está demostrando igual esa política en los últimos años ha funcionado porque vale has ganado un partido de de de de XXXII dos años vale estupendo pero me da igual porque ha habido equipo que ha ganado ocho siguen sin haber ganado porque es el único objetivo con lo cual no sea tú puedas ver una política diferente pero el resultado final ha sido el mismo dicho esto a ellos tienen un equipo joven con un talento que está creciendo tienen todavía un un tesoro guardado en la caja fuerte con todos los PIGS de draft que tiene con lo cual es sólo le les da la posibilidad de negociar la edad la posibilidad de de actuar en agencia libre cuando quiera tienen ahora para mí un gran coordinador ofensivo él eh lo que sí es clara y además te digo una cosa analizando no solamente un poco desde un punto de vista estadístico fuera del cachondeo osea pensemos en la temporada pasada temporada laboral el año pasado ha sido marcada

Voz 10 40:41 eh

Voz 11 40:42 por lo externo los los Brawn se han perdido y vuelve a hablar de memoria pero me parece que fueron seis partidos por un anotación mínima la mayoría de esos partidos y aquí lo hemos hemos comentado un montón de veces los tenían en el tercer cuarto lo tenía en el último cuarto luego han llegado los machacado cuando han perdido de otra manera el resto de partidos siempre ha sido con Robert en contra brutal en este momento se en contra con un con un con el cuarto lo que menos torno Lovers comete que esta Eric Taylor derrote a los encuentra con Jarvis Landry que está demostrando que todo lo que decían E M llame Islán entre es lleve cuando quieren utilizar así aquí te está demostrando que digamos

Voz 4 41:27 si es así Bernat que te vale para todo

Voz 11 41:29 que han en Jos gordo aunque ha vuelto ya está entrenando con lo cual estará al final de la temporada pasada te ha demostrado ser Jos Gordon lo que quiere lo que creo que está fuera de discusión es que si habrá que comprobar su cara realmente con la calidad de Gordon le hace como uno de los potenciales mejores gordo agresivas de la NFL seguramente con lo cual si Gordon están bien Antonio Calvo es una incógnita porque ya ha empezado a meter la pata

Voz 0481 41:57 pero su Yoko esa

Voz 11 41:59 por ello luego en defensa yo también que era uno de los primeros que ha dicho hombre la verdad es que ese PIC el lugar del Word me lo hubiera gastado en otra en otra

Voz 10 42:09 cosa bueno pero luego el razona

Voz 11 42:12 razona sobre lo que han dicho ellos no quiero decir que he llegado yo solo pero te dicen un momento no salvo el año pasado teníamos estudiado que Miles Garrett llegaba a bueno más Gareth Bale que es un jugador en el que creemos

Voz 10 42:27 lleva ya muchísimas veces

Voz 11 42:30 a punto de poner presión a punto de hacer un Zack pero por por por fracciones de segundos no podían por centímetros no podía ya hay una teoría muy válida que fue con uno coma Word que podría ser un crack que podría ser uno de estos Corbach que luego dices a Príncipe temporada fíjate

Voz 10 42:49 pero como rookie y ahora es uno de los mejores de la Liga ya hemos visto casos para por ejemplo la Timor es verdad que reforzando la Secundaria le das menos tiempo va ya a lo mejor ese pote ellos ellos apuestan mucho para que porque

Voz 6 43:05 sí sí sí

Voz 22 43:08 me da igual

Voz 10 43:10 ahí apuestan mucho para que porque o sea el que se beneficia de todo esto gracias a la cobertura te lo puede dar Word lógicamente yendo emparejado con Sgarbi dicho es todo lo sabemos ahí como arranquen mal la temporada igual entrar en otra vez en esa dinámica de perdedora ahí no sabemos dónde puedo terminar todos yo no lo creo pero pero este año pero que hay más motivos para decir vamos a verlo su juego ya ya veremos antes de reírse tanto que luego al final se queda

Voz 22 43:38 mal pues yo no me Heredia

Voz 9 43:43 hemos hablado de los quería añadir no

Voz 2 43:50 escucha cien yardas

Voz 0481 43:53 sí sí

Voz 25 43:55 me gusta mucho lo que sea

Voz 4 43:59 pero te lo que os

Voz 26 44:01 yo una foto a la mismo cada vez que lo oigo Se merita la piel es que Juan de Juanes no es que en la piel erija erija Semel Koné de

Voz 9 44:12 a pie miel joyas de piel lo que tú quieres

Voz 1025 44:16 Grupo D T Chance Coll Jaguar cita hay tantas para mí aquí Yagüe por encima del bien y para mí eh chico yo qué

Voz 9 44:26 quién te lo hablar de de de integral

Voz 1025 44:32 lo que sé es que tiene un equipazo es que ataque indefensos

Voz 0481 44:35 los Jaguar hoy en día son una Paul House de la Liga sin ninguna duda es si no es la mejor defensa de la liga lo va estar peleando seguramente con con Minnesota a mí me parece las dos mejores tienen juegue carrera una de las líneas ofensivas mejores de la Liga también sino la mejor además han fichado Well de de Carolina lo que eleva a poner todavía las cosas mejor tanto al cuartel va como a un Fornet que este año Huff pues se va a salir si acaso veo algún problema con la con la lesión de Marquis Lee en los puestos de receptores donde quitaban un poco más justos pero talento tienen ahora que parten como candidatos para llegar a la Superbowl de eso yo no tengo ninguna

Voz 1025 45:13 muy bien necesito que alguien me diga una frase de Texas en pretemporada me han parecido un equipo con muchas dudas y con muchos problemas

Voz 6 45:25 puntos por debajo de la temporada pasada mina temporada pasada todavía me generaron alguna alguna alguna buena expectativa te hablo eh sí pero esta temporada no no me están no sé no me da estos a darles el beneficio las si eso sí tienen cosas buenas han fichado

Voz 0481 45:44 Lewis vamos a ver qué hace el el nuevo coordinador ofensivo la FEHR por qué armas tienen en ataque ojo no se en defensa han traído a Malcolm Butler ya tenían cosas quiere decir Wesley Goodyear Kevin es de los mejores de la Liga vamos a darles

Voz 1025 45:59 pero bueno estuve estuve en Indianápolis como sabéis para las quinientas millas en postemporada hablan de ahí con los amiguetes que dándolos Cols in no tenían muy clara la reconstrucción para esta temporada yo no sé si la tenéis clara

Voz 0481 46:14 no yo tampoco no yo tampoco parecen no

Voz 1025 46:16 esto ninguna razón en concreto sino que no note transmiten buena sensación de los claro

Voz 6 46:21 que yo no estoy siniestro de construcción

Voz 0481 46:23 bueno vamos a ver vamos a ver si está realmente bien de ese hombro pero al margen de Andrew Luck no creo que tengan un equipo como para tirar a nada claro

Voz 1025 46:31 me encanta me encanta luego que está manejando este año también que ese Winningen más de My Business o algo así ganar es mi negocio pero no pero bueno veo que aplique sabe exactos no esté muy muy hoy de Texas alguien tiene sensaciones sonó bueno pues

Voz 7 46:49 sí

Voz 4 46:51 a lo mejor no se fue con lo

Voz 7 46:53 bueno con los lo que nos enseñó el año pasado

Voz 0481 46:57 bueno dando aviso Watson como si fuera Joe Montana eh bueno no ha jugado pocos partidos no no pero hay hay mucho abstrae sabe osea he mucho y tiene mucho mucho

Voz 6 47:07 eh potencial se dice sí

Voz 7 47:12 de llevó sí sí

Voz 0481 47:14 defensa Se mantiene sabes eso pueden hacer cosas

Voz 7 47:18 también no me sorprendería si si caen al al fondo es que

Voz 1025 47:22 Soria bueno vamos a rematar con el oeste donde para mí hay dos equipos que son claros candidatos ya hay un equipo que es claro candidato a las telenovelas me explico broncos Kansas City Chargers Reynders para mí Chargers este año medallas también que su equipo tener muy muy muy en cuenta

Voz 0481 47:40 yo los pongo al final de Conferencia Kansas City

Voz 1025 47:43 me sigue pareciendo un gran equipo total hilos Reynders me parece una telenovela de una magnitud que yo creo que se están ya empezando a plantear si fichara Chucky como llamamos amigablemente al año aunque lo de ahora entrenador del reverso ha sido un buen plano nuevo esta semana ha vuelto a haber otro creo que que hasta acá ha colgado un tuit sobre dónde sacaron su entrenador

Voz 6 48:08 si bien es sinceramente a mí empieza el declive de este equipo y mira que lo ha empezado pole si el declive Köhler con el fichaje de entrenadores y no sé porque cada vez que avanza más veo cosas raras más cosas raras de lo que es lo que tiene ya mes pero también de has bueno ahí experiencia vamos a ver si lo que usted va avanzando todo iba viendo cómo se va desestructurado

Voz 0481 48:31 lo que no tiene lo tiene muy perdidos sea quiero decir él él está aplicando su estilo ha fichado veteranos sí vamos a ver pero pero tú no te quitas de encima un jugador franquicia las dos primeras rondas que consigue una locura es que es lo que tú intentas con una primera ronda es conseguir un jugador como Khalil más claro un jugador que va quién en el hecho tras que va bien contra la carrera que te cambia una defensa dale el dinero como se lo han dado a Rondón han dado del ve claro está si tienes un jugador así mantener en mi opinión

Voz 6 49:01 absolutamente esto uno y además no se pierden esa identidad de los Riders que tenía como equipo de de de de locura y tal con con con este Chucky tú me traiga estando ahí como hasta hasta les va a cortar esta esta propia identidad de de de los Rey desde

Voz 0481 49:18 se han dado las llaves de la franquicia sí sí sí sí

Voz 1025 49:20 pero pero pero está haciendo cosas rarísimas me Andrea veguerías