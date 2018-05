José Antonio Martín, magistrado emérito del Tribunal Supremo

Voz 1019

00:00

bueno a mí dentro de la judicialización y criminalización de los seres que siempre criticado esto me parece una pequeña anécdota pues había un error lo ha corregido ahí bueno pues el procedimiento sigue adelante siempre he dicho y lo repito una vez más que criminalizar una política de subvenciones pasada por un Parlamento incluso con votos favorables de los partidos de la oposición me parece que no es una tarea de derecho penal ni de los tribunales y con todos los respetos para a las decisiones judiciales en mi opinión la figura de la prevaricación por dolo eventual es decir un poco por descuido por es una figura absolutamente imposible de construir en el derecho penal es más ahora que estamos en épocas de exámenes si algún alumno se le ocurre sostener que la prevaricación se puede cometer por dolo eventual a lo mejor su profesor le suspende eh y por tanto siempre me ha llamado la atención que a partir de de esa política durante diez años haya por iba a haber irregularidades en la distribución etcétera etcétera yo ahí no entro no tengo datos eh y por tanto no niego que pueda haberlas pero desde luego la decisión de poner en marcha los seres nunca puede ser ahora