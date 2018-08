Fallece a los 68 años el arquitecto sevillano Antonio González Cordón

Voz 1 00:00 hoy por hoy de verano Radio Sevilla

Voz 2 00:05 hoy hemos conocido la muerte a los sesenta y ocho años del reconocido arquitecto sevillano Antonio González Cordón tengo aquí en el estudio también a mi compañero informativos Javier Marqués

Voz 1949 00:15 bueno Lourdes buenas tardes

Voz 3 00:17 entre sus obras más destacadas el nuevo estadio

Voz 1949 00:20 el Real Betis Balompié bueno son

Voz 0694 00:22 muchas más a la rehabilitación de la sede de la Cámara de Comercio el hotel y la reordenación de Plaza de Armas eso por ejemplo en Sevilla capital la nueva sede de la Consejería de Obras Pública que está junto a Santa Justa el edificio vanguardista de la Caixa Santander junto a la Casa de la Moneda son mucho pero también por ejemplo hizo el paseo marítimo de Almería en la plaza del Mary el edificio polivalente de la villa mediterránea que sirvió por ejemplo ha a la sede para celebrar los Juegos Mediterráneos y claro todo esto bueno pues con premios que han correspondido a esa ejecución en esos proyectos diseñados para Antonio González Cordón

Voz 1949 00:56 junto con él Víctor Pérez Escolano compartieron algunos trabajos hicieron trabajos como el Hotel Plaza de Armas tenemos a Víctor Pérez buenas tardes

Voz 4 01:07 bueno extractores Víctor es arquitecto

Voz 1949 01:09 además dirigió la tesis doctorales de Antonio González Cordón

Voz 4 01:14 efectivamente el se tituló el año setenta y cinco Hay hija además de su gran vocación para el ejercicio profesional la tuvo de el orden académico tuvo claro que tenía que doctorarse inmediatamente el año ochenta y dos se doctoró con una tesis doctoral que publicó el Ayuntamiento ha agotado hace muchos años que se titula Vivienne distribuida en Sevilla mil ochocientos cuarenta y nueve mil novecientos veintinueve es el sería profesor que terminaría como catedrático de Universidad es decir que junto a la vertiente profesional una muy destacada también lo muchísimo era un admirado y querido profesor de tantos y tantos alumnos que tuvo a lo largo de su trayectoria

Voz 1949 02:05 Víctor que otros trabajos hicieron juntos

Voz 4 02:08 bueno nosotros trabajamos más juntos en orden académico puesto que el cuando yo lo fui al profesor suya yo muy joven Elena de los cursos que me ocupé como profesor y luego se integró en nuestro departamento indicó hemos clase juntos les dirige la tesis siniestradas reducción de amistad académica digamos que ha pervivido siempre aunque el cambio del Departamento de Historia Natural de proyectos pero luego ya en algunos momentos hicimos esporádicamente colaboraciones más bien colaboré ello con él porque hay que reconocer la enorme personalidad y fuerza que tenía como como un como constructor no la intervención ejemplo dress de hecho en en ámbito de de monos el campo para la Fundación Casals y el efecto es el Plaza de Armas que fue un concurso para esos sueldos en vísperas de la exposición pero vamos el ex edil la importancia comarca ciento antoniano saber Cordón ha sido muy poderosa y afortunadamente cuenta con la prolongación que significa su hijo Antonio no son cual compartía en estos últimos años despacho profesional que ha servido para quienes Antonio González lineal se oye uno de los jóvenes arquitectos sevillanos los más percepción con concursos ganados en en Barcelona viviendas públicas en Chipre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nicosia por ejemplo de que Antonio deja no sólo recuerdo y el afecto de quién es el de hemos querido como amigos y compañeros sino en la continuidad tectónica que significa el fin Anton

Voz 5 04:10 qué característica señor Pérez Escolano le diferencia de otros arquitectos que cualidad vería usted que que eran distintivas del estilo de o de el es saber de de Antonio González Cordón

Voz 4 04:22 Antonio tenía una fuerza excepcional un sentido de la creatividad muy grande el sólo Preto hoy construyó que tributa un excelente diseñador de muebles en esta última etapa como una vertiente suya personal de pronto se hizo manifiesta que era su trabajo todo Orissa hace pocos años una magnífica exposición ahí dentro de la interiores fundamentalmente ahí la la cualidad que yo destacaría es una una extraordinaria expresiva ir alguna deberíamos exigir una empatía con el tiempo se era un hombre que desde muy joven y con las inquietudes que emergía en El Larguero y esto se ve muy bien cuando no su primera obra más más conocida en la sede Sevilla que fue su intervención en la sede de la Cámara de Comercio esto fue a principios de los ochenta es decir que él tenía treinta años era un chaval no pues lo hizo quizás uno de los iconos más significativos del de la década de los ochenta en la fruta sevillana no luego en la Consejería de Agricultura Pesca qué hizo una revista creando un antiguo incisión industrial pero con también con obra nueva demostró algo que también es una una cualidad muy grande de su trabajo que iba unido a una vertiente de tipo personal que también hay que subrayar es que él era un patrón de barco eran un navegante icono de la tecnología de de lo que podríamos llamar la arquitectura naval el sentido sencillo del comportamiento de perlas sin dejarse días no Isaac era capaz de transmitir a las dieciocho reconstruidas que el sentido natural y lógico de el comportamiento de de de las obras a los materiales no y en la Consejería de Agricultura Pesca esto se aprecia no llegó por supuesto pues el cuando ganó el concurso para el estadio del Real Betis Balompié demostraría su capacidad para sintonizar la está coherencia entre estructura y forma puesto que el campo del Betis exigía una dificultad muy grande de tener que limitar el incremento importante de oro a una linde aún un terreno extraordinariamente Isidro no hice esto lo supo hacer con lo que es muy importante en este tipo de sitios que es diseñar adecuadamente las ni saber cómo debe ser construidas y esto pues sumando uno y otros actores damos las coordenadas de su personalidad no dábamos nombres extraordinaria creatividad pero de dominio técnico verdaderamente formidable

Voz 1949 07:37 estamos recibiendo muchos mensajes de condolencia muchísimos muchas gracias por haber estado aquí en el programa con nosotros también Víctor Pérez que trabajó arquitecto que dirigió la tesis doctoral de Antonio González Cordón gracias por estar con nosotros y nuestro más sentido pésame también aquí

Voz 4 07:54 bueno muchísimas gracias

Voz 1949 07:57 dice un mensaje descanse en paz y muchas gracias por el legado el legado que nos dejó en doce cuarenta y ocho queremos también escuchar a un nuestra compañera María Esperanza Sánchez que le conoció y que seguro que tiene también mucho que decirnos María Esperanza buenas tardes hola buenas tardes cómo cómo era Antonio González Cordón como persona no se ha estado hablando sobre todo Víctor como arquitecto como profesional lo brillante lo decía lo prolíferos que que era como era como persona

Voz 0611 08:36 la verdad es que con Víctor que es uno de los catedráticos de dividir de arquitectura de catedrático de la historia la teoría de composición arquitectónica es uno de los más respetados y valorados en el mundo de la arquitectura el arte en general verdaderamente perdona un episodio que estoy un poco emocionado bueno porque Antonio ha sido hermano unido entonces esto es un poco duro el perfil que ha que ha dibujado el grandísimo topless Escolano que además era íntimo amigo íntimo amigo del alma de otoño en fin un perfil que dice mucho de todo de ese ciclo pizza Antonio porque tenía una fuerza impresionante Ilha demostraba en cada minuto de su vida se olvida o Víctor una cosa es que además el pintor arquitecto profesor querido siempre por sus alumnos navegante y tantas otras cosas tocaba el clarinete si es que no que no quería perderse nada quería hacerlo todo lo querías sentirlo todo era verdaderamente una elige a estar cerca de él una tertulia de tortura en ocasiones porque claro alguien que sabía de todo y que además lo desentraña mató

Voz 4 09:58 todo

Voz 0611 09:59 de tal manera que te llevaba al principio de cada cosa para que entendiera es el final que era verdaderamente admirable mínimo yo era mi amigo era amigo de muchísimos años iré muchísimas aventuras por tierra Mariaire pero literalmente por tierra Mariaire muy bueno sólo esa mañana tengo una sensación de soledad tristeza de todas maneras de orgullo de haber sido Ahmidam y haber compartido lo pequeños

Voz 4 10:33 no

Voz 0611 10:33 pequeño que es lo que hace lo que va tejiendo en la la pieza enorme que puede suponer una una amistad esta es una grandísima pieza llena de muchas cosas hecha casi a diario porque nos reíamos tanto que era casi a diario casinos veíamos todos los días hay tantas cosas que que aprendí de Antonio también a discutir discutíamos mucho nos encantaba discutir no sé si salía de de aquellas discusiones pero después de cada una que ellas excursión discusiones Nos creíamos un poco más ahí cogíamos fuerza para seguido otra vez

Voz 1949 11:12 decían que era coleccionista de grabados

Voz 0611 11:16 bueno es que era coleccionista de pintura en general a él le encantaba la pintura bueno efectivamente no acepta no hace mucho tiempo hizo una exposición magnífica tengo mi casa en un sitio preferente uno de los magníficos cuadros de aquellas pues sí sí es que Antonio me gustaba todo lo hacía todo con pasión y lo hacía todo hasta el fondo comprometía entonces claro tenía tenía grabado sí tenía tenía o Leo tenía absolutamente todo porque ya digo le le gustaba y todo lo que le gustaba iba por ello

Voz 4 11:49 no

Voz 1949 11:51 gracias por estar con nosotros en el programa María Esperanza

Voz 0611 11:54 a vosotros su cuerpo está siendo él