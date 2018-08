Carlos Toscano, subdelegado de Gobierno, sobre las patrullas vecinales

Voz 1949 00:00 la inseguridad en Sevilla capital y la provincia sigue teniendo consecuencias hace una semana los vecinos de Carmona se echaban a la calle el viernes conocíamos la existencia de patrullas vecinales de La Macarena ahí ayer hablábamos de los vecinos de Bormujos y del Aljarafe que se han organizado para responder a la oleada de robos en los municipios de la comarca en concreto hablábamos con uno de los vecinos que están haciendo patrulla en la barriada de La Florida en Bormujos hoy tenemos en comunicación a Carlos Toscano que es subdelegado del Gobierno buenas tardes subdelegado desde la Subdelegación del Gobierno se está diciendo que ha habido un aumento de policías estos vecinos se están quejando precisamente de lo contrario Guilad están diciendo que hay falta de policías sí de cuerpos de seguridad en esta zona

Voz 1 00:47 sí bueno vamos a ver yo me gustaría dar todo estas palabras nosotros lo compartimos y no como no puede ser de otra manera no lo comparten con nosotros lo comparte también el sonido Kathy manifestó que durante el amaño del Gobierno del PP efectivamente una bajada importante de efectivos tanto de la Guardias de la Policía Nacional desde que el Gobierno socialista ha llegado que hemos hecho pues quebrar esta línea invertir la tendencia es decir lo que hemos aclarado en algún momento en manifestaciones nuestra en el que desde que hemos asumido el Gobierno en Sevilla se han incorporado cuarenta y dos policías hay sesenta guardias civiles en no de perder efectivos de la Fuerza de cuerpos de seguridad para invertir la tendencia empezara a tener nuevos efectivo no recuperar todos los que se han perdido en siete años entonces en once y por supuesto en esa tendencia estamos trabajando

Voz 1949 01:44 qué le parece subdelegado que los vecinos estén organizando y haciendo estas patrullas

Voz 1 01:50 vamos a ver yo vaya por delante mi absoluto respeto como no puede ser de otra manera a la y no y además tengo que entender perfectamente que ante hechos que se produce en que afectan a la seguridad pues la sensación de inseguridad genero que crece tomen decisiones yo pensaría cine dirige obedece y no por pedirle que por favor reconsidere en esa decisión puesto que las la la con el combatir la inseguridad es un tema muy serio que tiene que estar hecho con los profesionales si no nos gustaría bajo ningún concepto que tuviéramos que lamentar y no se viera implicado en unos hechos desagradable a hacer este tipo de tarea sí me dirijo a los porteros político de pues a mi me gustaría parafraseando al señor suavito que ser lo al Sevilla en el año dos mil diecisiete que no utilizaran la seguridad con un arma política arrojadiza realmente detrás de muchos de estos movimiento hay efectivamente una sensación de inseguridad que sufre no cabe ninguna duda el vecino algún hecho aislado que la justifica porque las cosas no son espontánea sin motivo claro que lo hay pero realmente los industrias del sevillano están apuntando da una mayor inseguridad semilla en el último semestre pues ha bajado un cuatro como acicate en la pasado esclarecimiento del Getxo ha subido diez puntos la tasa de detención de los presuntos delincuentes ha subido también analizamos los últimos doce años índices de criminalidad está en a quién si no hay es una relación del caso es que realmente justifica neto si hay algunos casos que son crean una sensación de seguridad

Voz 1949 03:43 hay una sensación hay una sensación de inseguridad y usted está diciendo que han bajado estos delitos pero sí es cierto que en esta zona en la barriada de La Florida de Bormujos han sufrido siete robos en viviendas y tres de ellos en los últimos tres días en tres todo esto es el motivo

Voz 1 04:00 lo voy a comentar concretamente el caso de la barriada de La Florida mire usted en el caso de la barriada de La Florida primero que nosotros tengamos constancia sólo ha habido tres delitos no ha habido siete puntos primero segundo ahí creo que está viviendo también una utilización política de un partido político porque mire el momento de una curiosidad todavía no se han dirigido nadie a la Guardia Civil de Bormujos es decir curiosamente estamos hablando ahora mismo de un problema de seguridad en la barriada de La Florida no se ha dirigido nadie a la Comandancia pueden dormir con ese problema ya enferma la Comandancia de a la Comandancia de Procter me dice que hasta que la noticia no ha visto ninguna patrulla ciudadana por ningún sitio en que yo están patrullando habitualmente la barriada que pasan con frecuencia nada anormal lo que me comunica a la Guardia Civil realmente la barriada de La Florida hay otro tipo de problemáticas que nosotros conocemos vosotros pues conocer igualmente en una barriada que desgraciadamente no se terminó no sé con mi no su construcción han quedado vivienda ha quedaba parcelas da ya hice generan una serie de inquietud una feria de inquietud en cuanto a la posibilidad de viviendas vacías en ese sentido hay un solo escrito que tenía conocimiento todo Subdelegación del Gobierno que se tramitó el Ayuntamiento donde se pide pues bueno efectivamente que desde el Ayuntamiento se tenga más vigilancia en ACS acabe llevaré a las parcelas la ese tipo de cosas non problemas de seguridad leridano en al Junta seguridad nadie absolutamente nadie plantea el problema de la Florida que el órgano idóneo donde plantearlo no sé ni quiero decir que me da la sensación que quizás algún concejal que vive en esa barriada está incitando en este momento a un problema aprovechando que ha ocurrido algún hecho hemos suena y la intervención pero no están dando unos índices a nivel de alarma como para que esto se lamentaba forma positiva lo que le invito a ese concejal de La Florida nada comandancias dormían de los de encantado como no puede ser de otra manera letras laven cuál es la problemática que tienen para que colabore con ellos la Guardia Civil que es para lo que yo esta estaño además encantado hacerlo la Guardia Civil

Voz 1949 06:34 por tanto mensaje de tranquilidad para los vecinos no sólo los vecinos de esta zona sino de Sevilla porque los datos avalan que a pesar de esta sensación de inseguridad que que tenemos los datos es que han bajado la criminalidad allí y la delincuencia

Voz 1 06:50 efectivamente Guido vamos a ver yo el mensaje que quisiera trasladar como colofón de esta conversación es que tengamos tranquilidad cosa aplazar cosas pasan desgraciadamente siempre pero nada está subiendo las tasas de criminalidad en Sevilla están bajando es verdad que tenemos de determinadas actuaciones que permítame calificarlas resultan espectaculares en algunos momentos pero que no estamos teniendo un índice de criminalidad alarmante insisto estamos por debajo de la media nacional en Sevilla todavía en este momento en número de esclarecimiento de delitos por encima de lo que estaba solo hace seis meses con lo cual no creo que se justificó una alarma social como la de algunos partido está interesando genera enferma

Voz 1949 07:38 ese está aumentando el número de policías nos quedamos no

Voz 1 07:41 a nosotros ya hice va a seguir aumentando pero pero pero espero verle dejar comunicar quema aumentar el número de efectivos policiales en la provincia

Voz 1949 07:53 muchas gracias por estar con nosotros en el programa

Voz 2 07:56 encantado igualmente Carlos