Entrevista a Santiago Cirugeda

Voz 1684 00:00 es muy posible que si piensan en la arquitectura a ustedes les vengan a la cabeza grandes nombres como los de Moneo Foster o Frank Gehry ellos adornan el mundo con sus edificios pero otros arquitectos como Santiago cirugía da lo cambian Santi cirugías arquitecto y urbanista ha sido el primer español en recibir el premio global de arquitectura sostenible desde su estudio recetas urbanas lleva veinte años luchando contra el urbanismo voraz y las burbujas inmobiliarias que se comen literalmente nuestras ciudades Augusto auto construyendo reciclando imaginando nuevas formas de que vivamos juntos Ojeda buenos días buenos días Santi durante más de dos décadas porque ya cumplís veinte años subiendo él estudió arquitectura recetas urbanas que tú diriges ha dedicado en su trabajo a estudiar a redefinir el uso del espacio público para devolver a los ciudadanos el poder sobre las ciudades que habitan permíteme que empecemos por lo actual ahora que parece que es abierto el concurso de ideas a ti se te ocurre alguna buena intervención para el Valle de los Caídos

Voz 2 01:00 hay mucha mucha vida que que se podrían reutilizar no sí sí sí hay mucho material bueno que se podría dedicar a otra cosa posiblemente

Voz 1684 01:08 es mucha idea resaltan el escombro no no entre aprovechar sino en Les Combes

Voz 2 01:12 no mucha muchas edificios han hecho con el resto de otra obra en columna Friso piedras han hecho piscinas con una antigua iglesia igual expolio de otra arquitecturas a otros países ya que siempre usar las cosas una nueva vida y una nueva utilidad

Voz 1684 01:29 bueno una nueva vida las piedras solo no sí sí pues basta correcto bueno vives en la trinchera un poco en la trinchera de la arquitectura social en un activismo de guerrilla urbana crees que están consiguiendo robarnos las ciudades a los ciudadanos

Voz 2 01:42 hombre si es una obviedad porque bueno sabe y que todos proceso de construcción de mejora o de habitación van vinculado a procesos económico y empresa no ABANCA inmobiliaria no donde puede el ciudadano da pie uno no tiene mucho más que decir Emma de muchas maneras participa no pudiendo es esa nuevas hipotecas esa segunda hipoteca participado de manera de hacer ciudadano pero siempre hay una un pequeño consuelo de que hay parte de la ciudad hay pequeño fragmento pequeña lógica que un poco de esa única lógica de capital en la construcción

Voz 1684 02:17 Santi hoy con la polémica esta de los lazos amarillos en Cataluña el concepto espacio público ha vuelto al debate especialmente en boca de Albert Rivera escucha la ocupación del espacio público limpiando el espacio público de símbolos ideológicos

Voz 2 02:28 que retire los símbolos tecnológicos separatistas en espacio público

Voz 1684 02:32 más allá de cualquier polémica política quería preguntarte Santi hasta qué punto es verdaderamente público el espacio público

Voz 2 02:38 pueblo de ahí está limitadísimo por base hay una serie de reglamento cada ciudad tiene un tipo de reglamento del de derecho a reunión de de derecho a la manifestación de la exhibición de ciertos contenidos ciento lemas sean ya de partido el ideológico por antonomasia es público no pero sí hay una limitación grandísima incluso ya saben que tiene para abrir un local y tiene para pagar una terraza pues está ocupando un suelo público que no tenga recurso económica no puedo usar no puede veinte mucha parte del espacio público está igualmente vinculado a un desarrollo económico como podríamos explicar de forma comprensible para todos nuestros oyentes que quite

Voz 1684 03:19 Tura social y en qué consiste exactamente el trabajo

Voz 2 03:21 jo de tu estudio hombre por Proa se todo arquitectura tiene una función social pasa

Voz 1684 03:27 no debería no o debería tener documentos

Voz 2 03:30 no porque está problema humano no doce lo que pasa es que en otro momento todavía pues a estilizados actividad más el el que es una directora del espectáculo que esa muy bonita muy que desarrolle la tecnología al máximo para hacer un esplendor contemporáneo de esa tecnología que está bien supongo pero el problema es que cuando las políticas sociales vinculada al urbanismo la ciudad derecho la ciudad y limitada son reducida o excluyen a un montón de población es donde la cultura social no sea obtiene sumó su carácter no hay mucho no son hacemos concurso normalmente mucho dedos concursó en toda nuestra vida profesional eso concurso de administración decide cuándo y dónde Ike y con cuánto dinero se construya algo no hay muchísima arquitectura que son necesaria nunca salen a concurso sale son política pública donde normalmente es cuando lo llaman a nosotros

Voz 1684 04:24 claro de hecho Sandy yo creo que la parte más interesante de vuestra actividad es que la distancia entre esa teoría de la que tú no hablas la práctica es decir la la aplicación de esas ideas es cortísimo en vuestro caso puedes imaginar a vosotros sois capaces de imaginar una acción y ponerla en marcha casi de forma inmediata qué avances reales que cosas tangibles habéis logrado cambiar que a ti personalmente te hagan sentir especialmente orgulloso

Voz 2 04:48 hombre el cambio de actitud en varias de técnicos y en político en varias ciudades de España no sea que si hemos intentado hemos conseguido por ejemplo una escuelas ha hecho un aula de convivencia comedor es el primer edificio equipa mental público en una escuela pública de Infantil varía que se construye con niños no la negativa dado de Andalucía o de otra otra es decir a meterte trabajar con niños con con gente de salud mental también de ese pavor hemos Cossio licencias de obra donde se incorporan esa gente a trabajaré porque un niño tiene derecho pelea preguntarle a su madre a sus padres y quiere un monopatín chulo o no ha sido una actividad de riesgo como nadar en la playa subir montaña sin permiso pueden trabajar esos niños no impide el último proyecto sólo han veremos lo hago ciento ochenta niño en la última obra de Sevilla hacia prefiero a cincuenta personas de lo cual una tercera parte de niña sea que incorporar ese tipo de protocolo aún legalmente porque seguimos haciendo algunas cosas ilegales temporalmente porque no no no no son aceptadas a priori por ciertos técnicos

Voz 1684 05:54 sí es decir que en recetas urbanas ocurre un poco como en una receta de cocina que todos los ingredientes al final el plato casi es lo de menos porque todos los ingredientes que uno utiliza durante el proceso son tan importantes como el resultado final incluido cómo construimos ese edificio esa intervención

Voz 2 06:09 sí la verdad que los pasa mucho que luego hay que hacer reformado final es porque iré hecho ABC mucho dibujos paso porque no tenía la solución a priori una licencia un supuesto edificio IU fácil ya tiene que entregar otros proyectos es más trabajo para nosotros que es lo que realmente ha ocurrido se ha construido donde todo el mundo ya bueno porque hay alguien interesado en profunda

Voz 1684 06:31 estar en el trabajo de recetas urbanas de este estudió arquitectura del que hablamos en estos días la fundación

Voz 2 06:35 Luís Seoane de A Coruña alberga una retrospectiva que desde octubre podrá visitarse en el Musac de León yo me pregunto Santi alguien como tú a quién siempre han definido como un arquitecto de guerrilla cómo les sienta que su trabajo se vea dentro de un museo hay muchos foros no lo que hemos hecho allí ha sido llegar a A Coruña empezamos a montar la exposición parte de la oposición ya tenían destino que para un parque al lado de una pelea que llevan ya año debe intentar hacer un parque con niños allí que la excusa documento que has en una oficina los que ponemos son planes tan bonito yo no son cuento legales ya convenio de cesión de armonía le saque es asentarse unas ahora porque son documentación fotos de arquitectura ni maquetas citas almacenada que que no se pueden ni tocar realmente es como una sala de investigación y de hecho lo más bonito que no ocurrió allí es que durante los días que estoy montando visitamos el proyecto cárceles que está reabriendo doble a la cárcel de de provincial de Coruña hicimos una rampa que lo que le hacía falta Paulino bajo una ciudad pero no sólo va a exponer y contar cosas no sirve puede colaborar con unos colectivos que están abriendo para ciudadanía una casta errada que luego le hacemos a otro colectivo menos un trabajo para el parque que aún hacer o sea que cuando Balda siempre decimos ella cree que la fiesta no para no

Voz 1684 07:58 te iba a decir entonces que tenéis previsto para León digo para ir avisando ya lo municipales

Voz 2 08:02 bueno no todo es muy correcto e intentamos ser muy no ahí lo que se va a contar en León sobre todo para hacer ya no la la mirada de nuestro equipo técnico sino la mirada de tanta gente yo creo que han participado más de auto construyendo no sólo gestionando más desde mil quinientas personas en estos veinte años de construir escuelas pública de construir un equipamiento de plazas entre mil quinientas personas no hemos querido tomar más ese testimonio de porque mucha gente me levemente el otro día en Amberes no me lo dicen en Belén dicen en Madrid pero la gente porque es apunta a currar con vosotros a construir una labor de riego que cansa que quema ir razones he visto de todo tipo desde ideológica o política desde porque quieren ligar

Voz 1684 08:45 te gusta la ACB ir a la gente que va a ligar y atacar ocurre

Voz 2 08:49 un par de horas no les des obligado a que ocurra un poco no

Voz 1684 08:52 primero se ocurre luego se liga no es flirtear bueno vamos a poner unas anuncia ya la vuelta seguimos charlando sobre el trabajo de recetas muy urbanas estudia Arquitectura Santín está mirando ahora aquí algunos títulos de vuestros proyectos algunos nombres que les ponéis a vuestras a vuestras ideas

Voz 2 09:07 Ana rígida Casa insecto casa apoyo Iñigo cómo será la casa de Santi cómo es tu casa qué nombre le ponemos pues fuera antiguo prostíbulo de hecho o de saliendo aquí a tener a doce hombre es una casa que está apuntaran en mía llevó alquilado veintitantos años una casa bastante pero con mucha mucha historia y poco a poco vamos arreglando no pero igual escuchar este tipo una casa apuntalada no las tiene ahora mismo

Voz 1684 09:41 con escombros en la puerta es si dentro de las

Voz 2 09:43 estaba el doce de una casa que salgo azotea que tiene muchas plantas gracias Alice que muy bonita pero es inevitablemente que pasaba por la casa para subir hasta arriba Iber esa parte bonita todo el resto no lo tengo mucho cariño claro siendo arquitecto estas en obras todos los días vamos sí si la obra una un estado muy contento ahí está el estudio también no con lo cual siempre tiene mucha vida bueno precisamente eso que

Voz 1684 10:08 de lo que estamos hablando la autoconstrucción muchos ciudadanos se reforman sus casas algunos pues incluyen añaden plantas bañada en instalaciones en de manera alegal o a veces ilegal vosotros casi siempre Santi estáis ahí normalmente apoyando a la ciudadanía porque donde isla entendáis la arquitectura como una manera de solucionar problemas vosotros estáis siempre a favor del ciudadano o también depende de la intervención que haga sobre su vivienda

Voz 2 10:34 dado sobre su espacio llamado gente con intención de especular hay gente digamos los proyecto estúpido de una carpeta que tenemos gente que te llaman como muy inocente mil de que tengo yo a veces me cabrea digo yo que no somos tontos y que lo que tú está haciendo un aumentar el capital que tiene del suelo que tiene la edificabilidad que tiene puede especular con ella de hecho bien no te la cara que tiene pues no miente no no yo no es la lucha de Perseo sea muchas de que crítico mucho yo va a sectores político también criticó la ciudadanía no solo ciudadano bueno político malo no no hay ciudadanos que son los cabrones siempre

Voz 1684 11:15 vosotros dais de expresar toda esta ideología que tú me cuentas a través de de cosas tangibles de obras como o instalaciones como por ejemplo habitar el aire que hiciste insiste es este año aquí en el Matadero de Madrid que tienen una primera vida artística y luego ya tienen una segunda vida real como sede de los colectivos sociales con los que colabora AIS que ha sido por ejemplo de esta habitar el aire

Voz 2 11:34 mimo está desmontada hay un equipo bueno entre equipos receta equipo este año en Madrid con cuatro personas por qué porque tenemos que ya estamos trabajando con este

Voz 3 11:46 el grupo de mujeres en temas de género de prohibición de Rabelais

Voz 2 11:49 decía son un equipazo que ya tenemos un suelo creemos que estamos negociando con el Ayuntamiento una cesión de visión patrimonial para una función social que esta casa de la mujer instamos ya localizando espero empezar a construir con ella en un mes como mucho de hecho también tenemos otra cosa en Cañada Real este año sino para poder pelear mucho por Madrid porque estamos intentando bueno retomar cierto proyecto que hemos tenido en Cañada Real un centro cívico en este caso en colaboración con el Ayuntamiento y bueno pues si no a las usuarias finales son las que más van a currar yo iría Curra también pero esto es hacer de todo el mundo no se aprecian muy unido hace un año intenso

Voz 1684 12:30 una de esas mujeres implicadas en este proyecto en habitar el aire es la antropóloga colombiana Ángeles Botero que explicaba así porque para ella es tan importante esto que tú dices la autoconstrucción

Voz 4 12:39 cuando vine cogí las herramientas pegue un tornillo dije que iba a haber una construcción en la que yo había puesto un tornillo y a veces pareciera que hay personas y sobre todo las mujeres no podemos construir cierto es como si estuviéramos hechas para evitar la casa pero no para hacerla yo soy antropóloga también vengo de Colombia la autoconstrucción ha sido una cosa más de sobrevivencia que de arte pero somos partidistas no porque la el activismo desde el arte duele menos llega más hondo

Voz 2 13:12 es bonita esta palabra es Santi partidismo ya había escuchado pero estamos es maravillosa de tuve la fortuna de trabajar con ella unos cuantos días ella trajo más que yo de hecho he pasado mucho porque estamos

Voz 1684 13:25 no sé cómo te las arregla pero tienes a los niños trabajando a las mujeres trabajando menos Curro el Estu

Voz 2 13:30 eh ya ocurre lo lo lo mío en concreto que porque es su muy rápido yo que cuando veo que va lento con os taladro pongo de niños rápidos me voy al bar tampoco quiere Basilea mucho mucha experiencia en la herramienta sino que lo va a es un tema que Elvira mucho encima de autoconstrucción

Voz 1684 13:50 sentí vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad antes de despedir porque vivimos en un país España en el que según los cálculos hay tres millones ochocientas mil viviendas vacías y mientras tanto se siguen construyendo pisos de todas las cosas que van mal en nuestras ciudades que entiendo que son unas cuantas que haya gente sin casa y que haya casas sin gente es quizá la más grave de todas

Voz 2 14:10 yo creo que sí que da da pánico verlo desde otro lugar en miran con miedo porque tuvieron de Oxford a estudiar este proceso de de decían que era un vertedero de hormigón para otros países una vergüenza divino ya no sólo que hay un residuo tóxico es que que es lo construido en hormigón degradando asesino es que no entiende que haya gente en la calle que lo contiene yo en eso donde tiene el Estado la política local ley lo hubiera originales sinónimas era de prever eso no

Voz 1684 14:38 claro pero por ejemplo mira la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que sigue en este momento luchando contra los desahucios ha llegado a la gestión de una ciudad tan grande como Barcelona en la persona de su alcaldesa Ada Colau que pasa Santi cuando el activismo llega a la gestión de los recursos públicos hombre por un lado

Voz 2 14:53 sí es magnífico no pero luego tiene muchas limitaciones y en el caso Ada Colau no son sólo las administrativa el recurso económico para hacer esas políticas sociales es el propio suelo San abismo la última política están haciendo Barcelona con yo tengo mi título allí también conozco gente a Josep Maria Montaner que el rugido de debía la no está buscando trocitos de suelo de Barcelona donde puede hacer políticas para catalanes y barceloneses que no sean sólo excusa y volver a recuperar esa gente joven ese capital humano que se ha tenido que ir de Barcelona sino de allí porque no Cusí un alquiler no es una acción como quede han llegado ya tarde el suelo disposición público Atlético compró poquito buscar una esquina subir no altura sea que ella de Cruz de cirugía para poder hacer política sociedad está sin que se que salgan esas política pero hay momentos en que hay que ir para atrás o sea que hay que corregir no sólo trabajando con lo que queda sino corregir grande fallo no por lo tanto entiendo que elegir dónde vivimos cómo vivimos

Voz 1684 15:56 alquilamos y compramos Sylvie habitamos el centro amplificado de las ciudades unos vamos a las afueras todo eso también es hacer política

Voz 2 16:02 absolutamente el que tienen que intervenir las políticas públicas y el sector privado a sus propios intereses iba a hacer lo que les sacara analice no para eso elegimos a toda la ciudadanía democráticamente no a unos personajes para que os deben de la manera más equitativa todos eso recursos que del trabajo Hydra legislaciones que aprobamos no doce la política publica Le queda muchísimo no sólo en Sevilla sino en Madrid que queda mucho para poder controlar el mercado que haces exclusivamente de ácida un capital económico

Voz 1684 16:34 Santi es un placer escucharte es un broche un placer escuchar una visión tan lúcida tan políticamente llamemos la correcta porque esa es la versión correcta de la de la política a la que tú nos muestra así quiero darte las gracias porque he estado con nosotros esta mañana quiero volver a definir te comes arquitecto de guerrilla siempre en la trinchera de la arquitectura social como líder del colectivo casi colectivo mejor que estudio las recetas

Voz 2 16:56 el IVA de impresentable bueno si quieren ustedes ponerse