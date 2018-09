Vicente Martín, presidente del Grupo Hermanos Martín

Voz 1

00:00

fundamentalmente desde el equipo no tuvimos un equipo de profesionales espectaculares estamos con lo con nuestro mes el mejor Carnicero mejor tuitero mejor pescaderos mejor para nosotros el tema persona es un tema esencial no sabemos que todo lo que sea mejoremos en personas vamos a mejorar el servicio hacia nuestros clientes que es nuestro objetivo la segunda diferencia es la inversión que hemos hecho en esta gran bodega es una bodega donde va a poder disfrutar de todos los vinos como primero estamos en una en una tierra que tenemos la suerte de tener el templo de Jerez que es un templo de buenos vinos con nosotros no lo tenemos aquí pues vinos de Jerez vinos de La Rioja vino de Ribera de Duero de todas las denominaciones de Andalucía no sólo Andalucía se la asocia a solo vinos blancos y tenemos unos tintos también maravilloso donde aquí se puede disfrutar de ellos indudablemente tenemos vinos internacionales y tenemos la mejor selección eh un espacio especial para dónde está nuestro vino a una temperatura ambiente donde pueden encontrar pues todas las marcas de prestigio de perder toda España no luego otra gran diferencia es los jamones tenemos una charcutería que yo diría que es la mejor charcutería de España donde tenemos jamón para comprar por piezas de jamón de bellota e con la marca que es la máxima expresión jamón de nuestra finca Revilla de chinos cría os propongo pues nosotros jamones de cebo de campo también demuestra cintas jamones de cebo y luego tenemos jamón Gran Reserva eh que un jamón de más de veinte de depuración todo eso despachado por es mejor charcutería como decía antes donde podemos vender piezas se lo puede llevar en sobres recién recién embolsado acorte con corte a cuchillo naturalmente sólo puede llevar recién cortados y lo desea eh Si alguien quiere venir y lo quiero llevar en el momento pues tenemos es mejor cortador disponible no tiene que puede comprar lo que él quiera cincuenta gramos cien gramos Un cuarto de equipo y también tenemos un servicio para si alguien quiere un jamón entero con un pequeño sobrecoste llevárselo cortado entero has to a su casa se a domicilio ese un servicio que funciona muy bien lo hacemos en toda España por supuesto Andalucía hay por supuesto seguir luego acabamos de incorporar una gran perfumería eh perfumería asistida un espacio especial donde la idea que tenemos es que esto sea una farmacia asistida que será el segundo paso y luego pues aquí se pueden encontrar absolutamente un gran San Tomás que es la gran ventaja de estar en un Superman una cafetería pues moderna y qué es lo que tenemos pues todo lo auténtico de antes es la auténtica la hemos modernizado pero en donde se podrá seguir encontrando el pan recién hecho nosotros hacemos el pan igual que hace cien años eh Pedimos aquí en nuestra tienda fermentado tenemos nuestra experta panadera donde hace la figura de paro y tenemos lógicamente bueno pues la mejor charcutería porque tenemos el jamón eso que he explicado antes pues también en la cafetería para poderlo disfrutar recién importa naturalmente también tenemos para hacer luego las meriendas seguimos haciendo churros igual que hacíamos lo hacían nuestros abuelos nuestros bisabuelos la masa la masa perfecta donde lo hace nuestro especialista allí nuestro mejor chocolate nadie en este santo más vamos a incorporar también porque queremos participar de la dijo no donde se van a poder disfrutar el aperitivo y la comida pues pues estamos en el en el mundo de las prisas donde tenemos muy poco tiempo para comer pues aquí tenemos unos menús muy estudiados con una materia prima espectacular y con unos precios muy ajustados