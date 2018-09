Juan Espadas, alcalde de Sevilla: inicio curso político

Voz 1 00:00 que hoy por hoy Sevilla con Salomón Hachuel a Gómez a Juan Espada

las alcalde de Sevilla el curso político con un llamamiento a los partidos de la oposición les propone un pacto que permita aprobar los presupuestos y las ordenanzas fiscales antes del treinta y uno de diciembre para evitar que el debate electoral bloque los proyectos de la ciudad

Voz 1185 00:26 sí efectivamente yo creo que ayer el lunes arranque digamos del mes de septiembre y del curso político y yo creo que mi intención con con esta con esta propuesta no era otra que intentar aislarnos un poco de esta atmósfera política tan caliente con la que parece que arrancamos no mes de septiembre a nivel nacional también en Andalucía cuando habrá o no elecciones eh y por supuesto en el ámbito local ante el último año de mandato no yo he intentado hacer una propuesta de responsabilidad qué es decir seríamos capaces en este caso en el pleno municipal los treinta concejales seríamos capaces de de plantearnos un acuerdo un acuerdo básico o no un acuerdo no un gran acuerdo difícil complejo en la negociación no un acuerdo por la ciudad la de Sevilla para que tanto desde el punto de vista de las ordenanzas fiscales y que en este momento el Ayuntamiento puede permitirse tener una ordenanza fiscales con un Ayuntamiento saneado que permita una reducción en este caso de los impuestos a la familia sevillana podríamos tener capacidad para que junto con esa el digamos ventaja para los sevillano pudiéramos ofrecerles antes de final de año un presupuesto para el próximo año que permitiera seguir gestionando la ciudad al margen de las tensiones de la confrontación es legítima hay antes de unas elecciones para que la ciudad siga funcionando en este caso siga gestionando se sin que los ciudadanos tengan en este caso perjuicio o puedan pensar que no hemos llegado a un acuerdo a un presupuesto por tanto se le bloquean inversiones SL bloquean el servicio público no podemos atender a lo mejor todo lo que quisiéramos adecuadamente los silbidos social otro tipo de cuestiones no los barrios etcétera no sería posible esto yo pero yo soy un optimista integrar al señor Hachuel y por tanto creo que iniciar el curso político con una buena intención significa en primer lugar mostrar confianza hay voluntad política en que en definitiva los que tenemos responsabilidad en el Ayuntamiento de Sevilla dejamos al margen los intereses personales o políticos de nuestro partido o lo individuales de cada uno pongamos delante el interés de la ciudad es tan sencillo como eso

cuéntanos Natalia

Voz 0418 02:52 ya conocemos las primeras reacciones de todos los partidos políticos que se han pronunciado en el día de hoy el portavoz popular Beltrán Pérez ve por un lado posibilidades de acercar posturas en las ordenanzas fiscales porque considera que el alcalde sea limitado a hacer suya la propuesta del PP de una rebaja fiscal del diez por ciento con respecto lo al anterior Gobierno la condición recuerda Beltrán Pérez de este partido para probarle el último presupuesto por lo tanto dice que es algo no voluntario sino obligado no ve tan fácil en cambio llegar a un consenso en materia presupuestaria para el próximo año porque considera que durante el último año ha hecho el alcalde oídos sordos a los pactos que le ha propuesto en proyectos concretos escuchamos a Beltrán Pérez en declaraciones esta misma mañana

Voz 2 03:40 si el alcalde pretende que le apoyemos el presupuesto

Voz 1185 03:43 primer lugar tiene que aceptar la medida

Voz 2 03:46 presupuesto alternativo que vamos a volver a presentarle este año un alcalde que tiene que responder a todas y cada una de las comunicaciones que lo hemos hecho en ofrecimiento de pactos en este último año y que tiene que contestan Noema diciendo que está dispuesto a que Partido Popular y Partido Socialista colaboren en lo viejo asunto atascado

Voz 0418 04:07 tampoco se prevé un respaldo al menos a priori por los que propiciaron en su día su investidura participa Sevilla avanza que no va a avalar un acuerdo que incluye políticas que baila entre la izquierda y la derecha Susana Serrano portavoz

Voz 3 04:21 no entendemos cómo exalcalde se lanza a proponer un pacto en el que intenta meter a todos los grupos políticos de la oposición en una misma política que saben que no tenemos no

Voz 0418 04:34 Izquierda Unida su portavoz Daniel González Rojas advierte que no va a aceptar chantajes y que no se pueden dejar debatir cuestiones tan importantes para la ciudad y al mismo tiempo que no va a respaldar una propuesta dice pasteles con la derecha

Voz 4 04:47 ya pero eso qué quiere decir que tenemos que aprobar a Cygan lo que proponga el Gobierno esto suena claramente a chantaje y desde luego si Espadas pretende que Izquierda Unida se sienta cómoda con una bajada de impuestos indiscriminada que ha peleado durante los últimos dos años con la derecha pues la lleva clara o es que acaso Juan Espadas se ha caído de un guindo ahora mismo

Voz 0418 05:12 por último Ciudadanos acaba de responder en rueda de prensa que el alcalde está obligado a sentarse con los demás grupos que la primera bajada de impuestos la impulsó la formación naranja

Voz 1185 05:23 gracias Natalia a los pues alcalde no se llore bueno pues mire yo no lo veo tan negativo podía en este caso ser peor no mire la la diferencia entre la mano tendida en este caso y la y la propuesta que por ser compleja no significa que que sea imposible está en que al final cada uno de los portavoces que ha hablado está pensando en este caso en su fuerza política en que debe o no decir su fuerza política sus votantes está pensando en clave claramente de partido su alguien podrá decir que su partido donde usted está haciendo lo propio pero la diferencia está en que yo estoy pensando en estos momentos en que es lo mejor para la ciudad de Sevilla tener o no tener un presupuesto en el año diecinueve claro eso dice usted no me ven no pero es objetivo decir si escuchamos a los cuatro grupos todo en cuenta que hay dos que no pueden ver a los otros dos pues sencillamente sería imposible alcanzar un acuerdo entre todos yo no he dicho con quién quiero alcanzar un acuerdo yo he dicho que tengamos un presupuesto para la ciudad plantea un acuerdo de mínimos es decir un acuerdo que sea un acuerdo para poder gobernar la ciudad unos es esa hasta las elecciones de mayo en donde decidirán los sevillano quién tiene que ser el nuevo responsable los próximos cuatro años por tanto son sólo unos meses en donde podemos tener un presupuesto prorrogado en este caso no eso no es una tragedia dado para no dar la primera vez tampoco evidentemente no de hecho es la tónica habitual Si yo lo que he querido es romper de alguna manera mire el guión de lo presente pero escuchado esto

Voz 1722 06:52 reacciones qué sensación tiene pues sencillamente de

Voz 1185 06:55 cada vez menor Tomás el alcalde de de todos los sevillanos en la sevillana sigo viendo a mis compañeros en este caso a otro grupo político como portavoces de sus grupos políticos yo cada vez me siento más el alcalde de Sevilla y eso me hace de verdad modestamente sentirme bien porque creo que es mi obligación en este caso pensar en que más allá mire el PSOE debe interesar ahora más o menos a alcanzar un acuerdo con uno u otro partido de cara a que dentro de unos meses nos presentaremos a unas elecciones no comprende que ésa puede ser también una estrategia política sin embargo yo no he pensado en ella yo no es seleccionado ningún socio de viaje en esto yo he abierto a un acuerdo general de mínimos porque los servicios públicos creo que los compartimos todos no todos los cinco grupo político que estamos en el pleno o es que no queremos garantizar las subidas que se han establecido para los empleados públicos que requieren de un presupuesto que las apruebe por cierto o es que no queremos los cinco grupo político que haya un nivel de inversión razonable los barrios de la ciudad o queremos tener seis meses hasta las elecciones a los barrios parados con necesidades urgentes que tenemos como se que eso lo compartimos todos busquemos elementos mínimo que hagan posible un presupuesto que permita llegar a las elecciones y gestionar un año de transición como suelen ser los año de elecciones vistos

Voz 1722 08:12 ha visto usted cree que va a encontrar compañeros de viaje

Voz 1185 08:15 ante esta propuesta pues depende depende de que sólo piensen en ellos y en su interés político o vayan un poco más allá que creo que es por cierto un síntoma de inteligencia demuestren a los ciudadanos a los que luego le pedirán el voto dentro de unos meses que independientemente de lo más o menos interesante para su fuerza política el luego tenga que pasar después de las elecciones municipales según los resultados de lo que diga lo sevillano miren ustedes en este momento hay que tomar una decisión Nos sentamos hablamos e intentamos buscar pero no desde la trinchera escuchaba al señor Beltrán Pérez fíjese la diferencia a la hora incluso de hablar no es usted el señor Peres cuando habla parece que me da órdenes o instrucciones respecto a lo que debo hacer o no hacer para gobernar la ciudad yo no lo dijo el Partido Popular nunca lo que debe hacer o no hacer yo les digo que es lo que está ocurriendo en la ciudad de Sevilla que sería bueno si nos pusiéramos de acuerdo y por tanto le planteo una sugerencia tanto bajemos la atmósfera mire la política española y desde luego la sevillana necesita de una vez por todas personas que piensen en el bien común e Bay necesita menos aquellos que piensa exclusivamente en su estrategia de marketing o en su campaña electoral personal

Voz 1722 09:19 al no en que se anotaría la economía familiar el que esta ciudad cerraron los presupuestos ya para el año que viene de hasta el treinta y uno de decir me quiero decir que sea capaz que finalmente haya acuerdos para el uno de diciembre cerrar un presupuesto para el año que viene eso es lo que es pisar el suelo la economía familiar eso en qué se notaría

Voz 1185 09:36 por ejemplo si tenemos ordenanzas fiscales y conseguimos aprobar con ese acuerdo las ordenanzas fiscales pues significa que un sevillano que pagaba por ejemplo en un en un en un inmueble en un piso que tuviera un valor catastral en torno a cincuenta mil euros cuando arrancamos el mandato en dos mil quince pagaba sobre unos cuatrocientos diez cuatrocientos quince euros de acuerdo ayer de un dato y lo lo ha fino cuatrocientos diez cuatrocientos quince euros un piso en Ibi en este caso de un valor catastral de uno cincuenta mil podemos acabar el mandato si aprobamos este año las ordenanzas fiscales con que ese mismo piso su propietario pague trescientos treinta eso significará a ver consolida una rebaja del ocho por ciento respecto al IBI en este caso con el que arranca en general el total de impuestos podíamos estar en ese diez por ciento de reducción respecto a lo que fue la presión fiscal del señor seguido del Partido Popular creo que para sentiros satisfecho eso no significa que hagamos una rebaja fiscal para pedir votos no es que ahora el Ayuntamiento Hinault en el XV resulta que puede permitirse dadas sus cuentas saneada dado el esfuerzo que hemos hecho todos en definitiva para amortizar deuda parar en generar digamos estabilidad financiera podemos permitirnos vamos a repercutirlo en los ciudadano es lo correcto y por cierto con eso rebajamos muy por debajo de la media de las ciudades españolas nuestra fiscalidad en el IBI que es el impuesto más importante local

Voz 1722 10:58 intento alcalde seguir pisando el suelo conocemos a muchos profesionales de Lipasam sabemos cómo funcionan porqué las diferentes encuestas que se realizan sale como el primer problema o el segundo según muchos sevillanos el problema de la limpieza el problema de la limpieza en la ciudad para usted por ejemplo la ciudad está sucia

Voz 1185 11:16 pues mire le respondo a la primera pregunta porque el problema de la limpieza en la ciudad no sólo desde los trabajadores de Lipasam esta es la primera de las cuestiones sólo sabe tu mundo no pero es que es importante cuando alguien le pregunta hoy a su barrio o la ciudad usted cree que está más limpio que está más sucia depende de de cada lugar depende la circunstancia por qué depende porque no sólo es ni del nivel de frecuencia con el que se limpia ni del nivel de tecnología o maquinaria que se aporta ni de evidentemente las conductas la pauta de comportamiento de no depende de todo esto mire nosotros llevamos todo el mandato intentando mejorar y cambiar los sistemas organización que sean fuel falta que hagan falta con la plantilla de Lipasam para estructurar sin mejor actuar más fuerte por la mañana o por la tarde en varios momentos del día con varias en niveles de frecuencia e hemos modificado y estamos además modificando en algunas zonas para ver si funciona mejor un sistema que otro del punto de vista de la limpieza diaria hemos por supuesto comprado nueva maquinaria vehículos etc de tal hemos hecho campañas de concienciación el algún reto modas hace un año muy duro diciendo esto es cosa de todo sino ponemos lo vamos a conseguir porque conservaron mantener una ciudad limpia sin duda es la mejor garantía no no de que hay que actuar menos sencillamente de que se mantiene mejor aquello lo que se actúa bueno puesto es sin perjuicio de que no nosotros reconozcamos que podemos mejorar seguir mejorando el servicio yo se puede mejorar e incrementar las plantillas si hacen falta levantar las restricciones a la contratación por supuesto hemos llegado al máximo de las contratas tiene que nadie le queden dudas en Sevilla que nos estemos ahorrando un euro en contratar a una persona como operario de limpieza en absoluto que falla pues sencillamente al final hay que en determinados lugares probablemente haría falta más personas limpiando o mejorar la la eficacia no la la la los rendimientos de determinados niveles de limpieza o en algunos lugares evidentemente la colaboración de los ciudadanos para que esto no se produjera un ejemplo el que siempre saltan todas las los excrementos caninos sí sin la colaboración en este caso de los dueño en este caso de de de esos animales es imposible mantener un barrio limpio de excrementos caninos por más que tengamos a un operario detrás de de cualquier persona que vaya con con un animal de compañía eso es imposible sin esa colaboración sin esa cultura cívica lo ciudadano lo dicen también en la gente

Voz 1722 13:36 estas variables del turismo tema también muy importante en esta ciudad ya conoce algún que otro parámetro muy reciente que indica que puede haber un descenso en cuanto al número de personas que visitan la ciudad de Sevilla le preocupa cree que obedece a algo no

Voz 1185 13:50 mire no sólo no me preocupa sino que estamos en cifra que en los últimos de fundamentalmente tres año han sido de crecimiento constante e de porcentajes muy por encima de lo que se pudiera esperar no le digo ya fíjese el el el el las personas que llegan al aeropuerto se han multiplicado cosa éramos batió todos los récord pernoctaciones etcétera también en los ingresos que dejan a la ciudad pero sí otro portón

Voz 1722 14:11 internacionales que están despertando por eso tenemos que entender

Voz 1185 14:14 que no todos los años se puede batir récord es más cada vez que hemos ido batiendo récord mes a mes hay quien se ha puesto nervioso adquiera empezaba a hablar de masificación que empezado a hablar de oiga a ver si poco más o menos nos invade y nosotros decíamos tranquilidad tranquilidad al turismo hay que mimarlo hay que buscar el turismo de alto poder adquisitivo el turismo eh que viene buscando la cultura un turismo culto un turismo que conserva que respeta en este caso la ciudad su convivencia ya los vecino bueno pues eso sin ir Mika que hay momentos determinado que otros destinos compiten con la ciudad por tanto que se ajusta la oferta y la demanda no en ese sentido en estos momentos y Sevilla sigue manteniendo su nivel de calidad en la oferta cultural de servicio del punto de vista de los hoteles la hostelería etcétera Si planificamos bien el futuro y controlamos no debemos tener ni problemas en este caso de burbuja eh como se había comentado el punto de vista no momentos turístico y tal ni tampoco debemos tener una caída en este caso turismos y no queremos una situación de equilibrio no tienen por qué ser récord todos los días ni tampoco que vayamos a entrar en una situación de depresión permaneceremos vigilantes y vale no le quiero hablar

Voz 1722 15:23 es que quedan cuatro minutos para la una de verdad no le quiera hablar de Altadis no le quiere hablar de Sevilla par no le quiere hablar del metro centro de la línea la nueva línea del metro no le quiere hablar de todo esto porque tenemos la sensación de que nos vamos repitiendo y esto no es bueno no le quiero hablar de esto salvo que usted tenga alguna novedad

Voz 1185 15:42 pues mire decirle que en el caso de Altadis estamos intentando cerrar con la Consejería de Cultura exactamente el nivel de protección que tienen que tener los bienes allí es es el elemento único que falta para poder alcanzar un acuerdo con Altadis eh esto es un proceso largo y complejo pero nosotros lo hemos planteado creo que con mucha más seriedad rigor que se planteó antes en el caso de Gabi está iniciado el procedimiento eh y eso significa que estamos pendientes del informe ambiental si es que son informes son pasos son trámites es que hay que dar en este caso cumplida cuenta de todas estos tema no son cuestiones que se defiende la noche a la mañana pero le garantizo que ni una sola de las que ha mencionado algunas que sea dejado ni está amparada ni están metida en un cajón recurrente metro centros envió en julio con la aprobación de la junta de gobierno a la Junta de Andalucía esperamos en el plazo máximo de un mes recibir el informe favorable Sevilla para poder licitar en el caso de Sevilla para esta pues mire era un informe de la Dirección General de Carreteras del anterior Gobierno la que paró la tramitación que se está resolviendo que llegará evidentemente esto no estaban parados pero usted entenderá que el ciudadano

Voz 1722 16:45 otra vez esto no yo entiendo que ha

Voz 1185 16:48 hablemos mucho de esto que se No pregunte mucho por esto porque son proyectos importantes de calado algunos porque lleva muchos años siendo o no siendo noticia y en definitiva la gente quiere que se resuelvan ya esto los culebrones pero le puedo garantizar que este Gobierno no sólo no ha estado parado sino que va a ser el Gobierno que los ha desbloqueado todos y estoy seguro que en el mandato proximo lo veremos todos pero todo funcionando no ya sólo todos administrativamente con sus permiso José Soria sino funcionando

Voz 1722 17:13 lo que se pretende hacen en el puente del Centenario usted de verdad que eso sí que le afecta a miles de personas al cabo del día usted lo ve cercano o es un poco un brindis al sol porque eso Mireya

Voz 1185 17:23 yo yo tengo que tener confianza en una persona que es un ministro del Gobierno de España que viene una reunión al Ayuntamiento de Sevilla nos traslada una propuesta estudiada por los técnicos del Ministerio que no conocíamos que que que estaba efectuando se Nos dice que entienden que en estos momentos en la labores de mantenimiento de conservación del puente de la infraestructura lo ideal es abordar un proyecto que además por las razones de de bueno pues las circunstancias que tienen este tipo de fatura se puede hacer por obra en este caso urgente o de emergencia que permita ampliar el número de carriles como comprenderá el como alcalde me quedo esto de facto me parece una noticia fantástica sin duda y además el ministro nos dice oiga esto podemos ponerlo en marcha en unos pocos meses no habla de año y habla de un procedimiento complejo que no lleve en este caso al para la próxima legislatura no los dice que esto puede ser muy pronto cuando lo veamos licitado ir actuando por tanto oiga yo confío en el criterio de un ministro como el ministro de Fomento una persona seria rigurosa responsable creo evidentemente que se va a hacer ese hilo vamos a ver pronto de hecho quedamos en esa reunión en que la vuelta de vacaciones septiembre finales septiembre primeros de octubre el equipo técnico del Ministerio vendría a Sevilla explicar exactamente en qué consistiría ese proyecto

Voz 1722 18:37 la ampliación no creo que llegue ese remate la ese cuarenta va a ayudar en gran medida precisamente el problema que tenemos en la actualidad en el Puente del Centenario

Voz 1185 18:43 claro son son dos es decir ninguna sustituye a la otra eh ojos complementa efectivamente la la SE cuarenta tiene una necesidad evidente desde ciudad y bueno sabemos que en determinado tramo tanto por la crisis y el presupuesto como por la decisiones técnica los famosos túneles eh pues se complicó hoy separó bueno pues hay que retomarlo y terminarlo pero la solución que no estaba encima de la mesa y que ya se ha hecho en otras ciudades en este caso en España puede ser una ciudad una una solución magnífica para para dar mucha más capacidad más fuerza más seguridad