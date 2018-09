Luis Ferrer, comandante de la UME en Morón: travesía en el Guadalquivir a favor de la donación de médula

Voz 1 00:00 hoy por hoy en Sevilla con Salomón Hachuel bueno estaremos en el Alfonso

Voz 1678 00:05 es decir en cuestión de minutos antes os va a permitir no vamos a hacer eco también les vamos a contar a recordar en este caso algo que va a tener lugar mañana mismo aquí en Sevilla más de doscientos militares de la UME la Unidad Militar de Emergencias con sede como saben ustedes en Morón van a realizar una travesía de media milla ha ganado por el Guadalquivir y todo ello bajo la iniciativa se llama proyecto almohadillas has tac

Voz 1678 00:31 estamos en contacto con Lluís Ferrer ex comandante del Segundo Batallón de la de la UME

Voz 3 00:35 en Morón de la Frontera jefe de Relaciones Institucionales y señor Ferrer muy buenas tardes

Voz 1678 00:40 bueno la verdad es que no sea encantado la iniciativa pero todo tiene un porqué en la vida y en este caso en concreto también porque hay aquí un nombre propio que es el de habrán trigo verdad

Voz 4 00:51 pues sí efectivamente en nosotros y creativa solidaria de fútbol de médula en nuestro lado de Madrid en el hotel y te he hizo varias actividades porque estaba muy dar fondos a favor de las español

Voz 1678 01:14 no perdón disculpe no señor Ferrer no sé exactamente donde se encuentra así en el interior de un edificio por la verdad es que el sonido no es muy audible o por lo menos no no no es el sonido que nuestros oyentes se merecen no sé si es posible intentar mejorar esa esa señal haber ahora

Voz 3 01:31 a lo mejor estamos en ello se siga por favor

Voz 4 01:34 bien pues comentaba el habrán vivo es un de que destinan vamos yo te recojo

Voz 1678 01:45 a esa comunicación si es posible dos Luis si es posible digo eh que no sea a través de la telefonía móvil si podemos lograr están más Badía en ello nuestra compañera nuestra productora un teléfono de línea desde luego muchísimo mejor les quiero les quiero recordar un poco la historia porque es es verdaderamente hermosa hemos citado el nombre de abran trigo entre los años dos mil doce y dos mil catorce representando a la Unidad Militar de Emergencias habrán participó en un proyecto Mediterranean Challenge cubriendo a nado con otros tres compañeros de aventura Javier Del Cerro Raúl Del Cerro y Chema López

Voz 2 02:21 los doscientos kilómetros que separan Menorca de Barcelona Menorca de Barcelona en en ambas ediciones consiguieron registro en el libro Guinness

Voz 1678 02:32 creo que tenemos hablo y Ferreri quiero que él siga con la Historia a ver si Ferrer

Voz 3 02:36 sí buenas tardes no no hay no que tú no tienes nada

Voz 1678 02:39 a ver si puedo asegurar ahora sí que podemos crear esta conversación estabas contando que ya habrán protagonizó una gesta junto a Javier Del Cerro Raúl Del Cerro Chema López cuando cruzaron en Menorca Menorca de Barcelona quiero es decir entre doscientos kilómetros consiguieron en ambas ediciones

Voz 3 02:59 registro en el libro Guiness sí

Voz 4 03:02 pues efectivamente en en los años dos mil doce y dos mil catorce como le comentaba habrá es una persona muy muy solidaria con y muy involucrada es recaudar fondos para en favor de Soto del cáncer infantil ir durante esos años realizó esa travesía de Menorca a Barcelona con esa finalidad

Voz 1678 03:22 él porque lo hacía él y sus compañeros porque les salía del alma

Voz 4 03:25 sí efectivamente era son persona muy involucradas en favor de un poco en la preocupación en apoyara la Asociación Española de cáncer contra el cáncer y bueno fue un poco

Voz 4 03:41 una acción solidaria de ellos

Voz 1678 03:44 vale la vida sigue avanzando como no puede ser de otra manera y algo ocurre en la vida de habrán

Voz 4 03:51 pues sí efectivamente lamentablemente hace un año es el mismo habrán quién sufre detectan leucemia entonces bueno necesita una necesita una donación de médula que ya ya la tiene ya tiene su donante pero aún así no no dejar de preocuparse por el resto y es ahí donde entramos un poco nosotros sus compañeros ya es cuando empezábamos a pensar en la en que efectivamente la sociedad necesita que será incentive el conozca realmente la necesidad de donar médula para salvar a mucha gente que lamentablemente este enferma

Voz 1678 04:28 porque además en cuanto a concienciación toda ayuda es poca

Voz 4 04:32 efectivamente nosotros está esta actividad que vamos a realizar que es es una de las tres partes en lleva hemos dividido en la primera ya vino o personal del centro otra fusión regional decidí ya teníamos Morón para concienciarnos a nosotros mismos irano las las indicaciones de cómo podíamos ser donante de médula la segunda es la actividad al mañana que es un poco más visual un poco más de concienciar a la a la población de esa necesidad y la tercera va a ser cuando vayamos a al hospital a los voluntarios a apuntarse como durante el

Voz 1678 05:05 dónde exactamente donde se tiran al agua

Voz 4 05:09 pues nuestra idea es empezar el Puente Triana ir a nadar hasta el puente de San Telmo

Voz 3 05:15 el puente de Triana al puente de Santiago muy bien son ochocientos metros

Voz 4 05:20 bueno normalmente pues lo haremos todo lo más gráficas en unos veintidós Benger minutos si la media pues en unos treinta minutos

Voz 1678 05:28 a ustedes esta forma la maravilla

Voz 4 05:31 bueno no es una carrera de Santiago ha perdido objetivo es simplemente hacer algo visual que ganan que no de visibilidad como Iniciativa Solidària hay que concienciar a la gente de la necesidad de esta de de ese donante de médula

Voz 1678 05:45 a qué hora va a ser

Voz 4 05:46 a las once de la mañana se va inicio a

Voz 6 05:50 a me travesía a las once de la mañana ustedes se tira al agua no

Voz 7 05:54 yo lamentablemente pues ha encargado un poco de de autoridades pero sí que me gustaría si hubiera efectivamente sí que

Voz 1678 06:06 estará usted estará como jefe de relaciones seis

Voz 3 06:08 a finales en otras cosas

Voz 4 06:11 sí claro cada cada uno años toca ahora mismo un papel diferente pero bueno cantado estaría de echarme al agua porque cuesta

Voz 1678 06:18 bueno cuando sus compañeros salgan del agua imagino que te haga algo preparado doscientos

Voz 4 06:22 sí sí sí ahí también tenemos un poco tenemos también la ventaja de que el Estado ante sevillano Río Grande pues donde acaba la travesía pues ha implicado Hinault cambiando

Voz 6 06:36 ha ayudado tampoco va a pasar el trago de cuidado

Voz 1678 06:40 está el cuidado todos los detalles eh

Voz 4 06:42 sí sí bueno la verdad es que queremos hacer una cosa es un poco como la que dejamos otro

Voz 1678 06:47 Luis Tosar claro eh

Voz 4 06:50 la Solidaria organizada que no provoque problemas a la población de Sevilla sí que sea poco visual si no a otro aliciente que te mostrar esa necesidad social de de que la gente se conciencie de la importancia de la medular

Voz 1678 07:07 está bonito porque en este caso es en en Sevilla señor Ferrer pero esto esto mismo haya ha tenido lugar en otra capital española no

Voz 4 07:13 sí hemos hecho otras eh otros de los compañeros nuestros realizado actividades similares en León en Madrid y después también nosotros a la vez y no sé si saben que bueno que de la unidad de Morón de la Frontera de de la unidad de la UME también una pequeña unidad que tenemos en las Islas Canarias entonces a la misma hora en que se realizará una travesía similar en la isla grancanaria en la isla de Tenerife

Voz 1678 07:40 vale perfecto bueno hablando de todo un poco ya prácticamente para cerrar qué tal ha ido el verano ustedes como siempre de ese la UME están al quite de todo

Voz 4 07:48 eh pues si estamos afortunadamente este verano y un poco más tranquilo desde el punto de vista forestales han participado en los conocidos de Nerva en Huelva Tarifa también en Canarias esto es también hemos apoyado a la de del Estado en la instalación de los centros atención temporal de extranjeros tanto en Algeciras como Motril lo digo

Voz 1678 08:10 bueno al quite de todo al quite Lluís Ferrer les recuerdo ex comandante del Segundo Batallón de la UME es el jefe de Relaciones Institucionales y nos ha atendido para recordar a los oyentes lo que mañana mismo a partir de las once va a tener lugar aquí en el ruido en el río Guadalquivir y que van a protagonizar sus compañeros doscientos militares de la UME señor Ferrer muchísima gracia

Voz 3 08:28 por la iniciativa muchísimas gracias a ustedes un abrazo habrán trigo por cierto eh gracias gracias de verdad bueno Laura