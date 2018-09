Voz 1 00:00 bueno sin duda es una de las noticias buenas que podemos ofrecer esta mañana a los oyentes de Radio Sevilla se ha conocido en estas últimas horas nuestra ciudad va a acoger la conferencia internacional de Parque científicos y tecnológicos en el año dos mil veinte es la primera vez que una ciudad andaluza va a acoger este evento para ir familiarizados con el mismo estamos en comunicación con Martín Blanco es el director general del PSC Cartuja recordemos que todo esto sea conocidos está conocimiento en la ciudad de Isfahan en Irán allí se encuentra allí allí se cuenta nuestro invitado Martín Blanco muy buenos días buenos días para cuando tengamos tarde tarde ya para cuando tengamos que celebra en Sevilla seguro que las comunicaciones van a ser mucho mejores

Voz 2 00:46 seguro que sí aquí tenemos algún problemilla sí

Voz 1 00:48 bueno hemos competido con los parques tecnológicos de Ljubljana Eslovenia y el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica de Monterrey México y finalmente Sevilla se ha alzado con la organización de este evento que significa para Sevilla acoger el mismo

Voz 2 01:05 en principio una oportunidad para darnos a conocer mundialmente nuestro parque eh porque es ahí concurren todas las Parque Científico Tecnológico de innovación que del mundo que están asociados y por lo tanto son activos en en los proyectos de

Voz 3 01:22 sí

Voz 2 01:25 en desarrollo tecnológico empresarial eso sería la gran oportunidad lo lo lo principal lo segundo que tenemos que aprovechar a partir de ahí que nuestro parque siga siendo un lugar para incorporar empresas de otros países incorpora hacer proyectos de innovación y desarrollo conjunto con otros como otros países otras empresas del mundo

Voz 1 01:49 porque básicamente las personas que va ese van a acercar a Sevilla son delegados que van a representar tanto a parques como a empresas

Voz 2 01:58 exactamente ahí el trabajo nuestro a partir de ahora ahí tenemos un año y medio para para realizarlo es conseguir que el mayor número de parques asisten a Sevilla en representación de las empresas que están instaladas en ellas también ser capaces de atraer empresas es de sus parques para que interactúen y hagan proyectos y trabajos reuniones conjuntas con las empresas del Parque Cartuja así como del resto de Parques Tecnológicos de Andalucía

Voz 1 02:27 se ha es como situar el parque de La Cartuja en un auténtico escaparate mundial

Voz 2 02:34 así es no sólo el parque que sí que es fundamentalmente lo que vamos a proyectar chino también Sevilla como un lugar ideal para instalarse desde la perspectiva de empresa

Voz 1 02:46 no vale como ciudad cómo ve preparada con sus vías de comunicación digamos la ciudad en si además se del del parque es la gran apuesta

Voz 2 02:56 exactamente por qué no lo que se trata es de que se visualice Sevilla como un lugar adecuado para que las empresas tecnológicas son las empresas punteras hoy en el desarrollo mundial de la economía puedan instalarse aquí vale no sólo hay usarás a veces sino también hacer negocios sí

Voz 1 03:17 vale ir que espacio todavía con qué espacio cuenta la Cartuja para que se puedan seguir aproximando acercando llegando empresas

Voz 2 03:27 hoy por hoy contamos con cerca de un veinte por ciento del del suelo que podríamos alguna cabe albergar empresas pero estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de un concepto novedoso es un parque multi eh eh y modal un enclave para que a otras zonas de la propia capital alberguen de forma estructurada ecosistemas innovadores

Voz 1 03:54 eso sí existe algún caso similar en alguna otra ciudad que digamos pueda servir de referencia

Voz 2 04:01 en principio no es una apuesta que estamos intentando es estructural desarrollar en Sevilla que obviamente presentaremos intentaremos presentar de forma ya es ordenada y bien proyectada en el XX veinte

Voz 1 04:16 vale le pregunto como director general del parque tecnológico de la Cartuja ante una organización de estas características si esta envergadura como la que vamos a acoger en el próximo año de aquí a nada por cierto dos mil veinte le preocupa la imagen que pueda proyectar la Cartuja en algunas zonas de la misma me estoy refiriendo ahora en cuanto a la limpieza arreglos aderezo en fin tenerlo todo preparado

Voz 2 04:42 me preocupa a mí no me preocupan no me preocupa porque sé que somos capaces de dejarlo todo como una maravilla como un excelente escaparate de lo que sea Andalucía de hacer y me preocupa porque tenemos trabajo por hacer también hay zonas que aún refieren a y de haber sentarse en los que son cuestiones ornamentales y de pavimento por ejemplo pelo o lo que es la infraestructura empresarial las comunicaciones etcétera Cartuja está hoy ya al día de lo que se necesita

Voz 1 05:13 en cuanto a comunicaciones Si demás estamos completamente de acuerdo pero coincidirá también no lo manifiestan muchos oyentes de Radio Sevilla que aquello le falta un buen repaso eh

Voz 2 05:24 por eso digo que yo sí que estoy preocupado pero hay que ser capaces para detenerlo totalmente al día todo lo que no es falsas

Voz 1 05:32 le he dicho algo el Ayuntamiento al respecto lo digo porque tiene mucho que decir

Voz 2 05:37 bueno Lejeune el Ayuntamiento apuesta con nosotros por por por este evento y de hecho el alcaldesa implicado desde el primer día en ello no no sólo eso sino que ha estado lo hemos ha estado con nosotros en continua comunicación siguiendo el día a día del congreso de cómo iban a los preparativos de las más de treinta reuniones hemos tenido con los distintos parques del mundo aquí en Hispasat ha estado al día su preocupación y su apuesta por el parque va seguido de la transmitido como ya es cierto y se está viendo que poquito a poco se va ordenando lo que falta por ordenar no es una apuesta clara del Ayuntamiento no me cabe la menor duda

Voz 1 06:18 vamos a vamos a sí

Voz 2 06:22 y Cartuja como parte de la Junta también estamos en ese saque creo que entre todos seremos capaces de tener preparado un escaparate ideal

Voz 3 06:31 de nuestro ecosistema

Voz 2 06:33 M innovador queremos ilusionar

Voz 1 06:36 decía es muy buena para esta ciudad tal como nos lo está contando da la sensación que nos vamos a encontrar en el año dos mil veinte con un con una isla de la Cartuja en concreto con un parque tecnológico que se va a parecer mucho a lo que vivimos en la Expo del noventa y dos en cuanto a que todo estaba en su sitio todo estaba limpio y todo estaba muy bonitos

Voz 2 06:56 bueno es esto no me cabe la menor duda que así será porque además lo inscribirá con ya un proyecto estratégico diferente para Cartuja para los próximos quince años y ahí estaremos trabajando a todo también hay un empeño no sólo de la Junta de Andalucía no sólo del ayuntamiento sino de los propios empresarios están que hoy les dan vida a lo que es un un real aún a un hecho cierto que es la prosperidad que se vive en Cartuja de que esto salga bien de que no sólo salga bien parece año concreto sino que sea una apuesta de futuro no sólo para ese año que sea que no sirve de trampolín para el futuro

Voz 1 07:33 más de mil delegados representarán a cuatrocientos parques tecnológicos que acogen a ciento cuarenta y dos mil empresas de setenta y siete países de todo el mundo todo esto va a tener reflejo en este evento que vamos a celebrar aquí en Sevilla en concreto la trigésimo séptima edición de la conferencia Internal Internacional de Parques Tecnológicos una última cuestión es importante creo también saberlo porque es Sevilla le ha ganado a Liubliana a Monterrey

Voz 2 07:58 bueno porque llevamos trabajando desde el momento en que se ha y el decidimos presentarnos esto es hace casi un año cuando sin casi hace un año estamos trabajando en potenciar presentar nuestra ciudad y nuestro parque como el enclave ideal lo hemos presentado en Alemania la hemos presentado en el Congreso Europeo de que se celebró en en en Barcelona lo hemos presentado en Sudamérica lo hemos presentado en Italia hemos trabajado digamos forma fuerte para que nos conocieran y supieran la puesta va a ser una pues además centrada en ver estudiar y analizar el futuro de trabajo sí como los parques científicos tecnológicos son una apuesta potente para que el trabajo nuevo que se nos ha define sea una oportunidad y no son sólo un peligro

Voz 1 08:47 Martín Blanco director general del parque tecnológico de la Cartuja felicitaciones a usted y a todo el equipo por este logro el hecho conseguido por esta buena noticia para Sevilla