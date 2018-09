Beltrán Pérez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla: presupuestos y fiscalidad

Voz 1 00:00 pero en Hoy por Hoy Sevilla con Salomón Hachuel lo quieres pero bien

Voz 1722 00:05 la conversar a esta hora doce cuarenta y cuatro en Hoy por hoy con el portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento candidato a la alcaldía de la ciudad recordemos Beltrán Pérez que ya nos acompaña señor Pérez buenos días y bienvenido muy bueno día digo que viene fenomenal porque acabamos de prácticamente colgar esa comunicación tras finalizar esa comunicación de seguirán con Martín Blanco director general del Parque Tecnológico Cartuja el Sevilla va a acoger la Conferencia Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos en el año dos mil veinte esto es muy importante para la ciudad tiene muchas empresa viene mucha representantes de Parque tecnológicos de todo el mundo pero entiendo que el señor Blanco ha soltado una perla muy interesante es que claro para cuando todo esto tenga lugar se produzca

Voz 2 00:44 pues en el año dos mil veinte La Cartuja tiene que estar como una patena tiene que estar y no como la conocemos en la actualidad porque aquello le falta un enorme repaso efectivamente a la Cartuja hacen falta dos cosa una como ha hecho un enorme repaso para adecentar el entorno para ofrecer un buen servicio una buena movilidad una buena iluminación y unos buenos servicios básico y también le falta una apuesta decidida de la ciudad por el parque tecnológico de la Cartuja el parque tecnológico de la Cartuja es difícil encontrar uno igual en Europa mucha gente en Sevilla no sabe que la Cartuja alberga tanto talento tanto conocimiento tanta investigación tanta tecnología que no tiene nada que envidiarle a ningún parque tecnológico de Europa pero todo el mundo conviene lo hemos podido hablar con los responsables del propio parque todo el mundo conviene qué puede ser mucho más porque toda la ciudad de Sevilla o gran parte hacia Sevilla puede ser mucho más de lo que sólo hace falta que de verdad más allá de lavado de cara de los servicio básico de cosas que son indispensables para ofrecer una buena imagen el gran fondo de La Cartuja está en las posibilidades que puede ofrecerle a la ciudad de Sevilla y nosotros estamos trabajando íbamos a hacer grandes propuestas para que el parque La Cartuja vayan mucho más allá de lo que es de lo que oyes pero queda claro que para cuando llegue ese momento dos mil veinte y tengamos que mostrar aquello aquellos tiene que estar lustroso aquellos tiene que estar en perfecto estado de revista hoy día las cuestiones de imagen son fundamentales Parque Tecnológico también tiene mucho que ver con la imagen con lo que se venda puede tener mucho talento dentro pero si lo que enseñas no tiene nivel evidentemente todo para otros Harbour iluminación y mucho de aparcamiento movilidad sistemas de entrada de salida y quiero recordar que ahora mismo va a haber un impacto importante es la movilidad sobre la zona con la puesta en marcha de de la Torre Cajasol y todo el centro comercial y tenemos mucho temor a que yo pueda convertirse en un auténtico caos vamos a ver qué pasa no de tráfico y aparcamiento eh el de Parker defiende a ver sobre todo de tráfico y de movilidad yo recuerdo que se planteó en la anterior Corporación la construcción de un nuevo puente sobre el río para descongestionar la zona cuestiones meramente políticas en ningún caso técnica Se desechó in mucho nos tememos que en cuanto empiece a fluir el público de manera masiva en ese en ese equipamiento en esa infraestructura comercial puede haber serios problemas algo

Voz 1722 03:20 algo debe de de menos en cuanto a la previsión digamos antes de que se produzcan situaciones complicadas

Voz 2 03:26 mire y con la vía con los viales que hay actualmente con la configuración del tráfico actual hay planes de tráfico previsto evidentemente pero las previsiones a largo plazo o con años de antelación por ejemplo construir un nuevo puente construir una nueva comunicación que entre y salga que también supere el río en su cauce vivo y lo conecte con el Aljarafe porque es evidente que hay atasco diario en la zona de entrada del puente el cachorro en dirección a La Cartuja o dirección a los remedio todos los días imagínese cuando sale un un un un equipamiento comercial como un Primark

Voz 1722 04:05 vamos a hablar de números me parece ayer estuvo en este mismo estudio Juan Espadas el alcalde de Sevilla el hizo un ofrecimiento hace horas con respecto a propuestas de cara al al resto de grupos municipales vino a decir entiendo vamos a pactar lo importante vamos a pactar el trazo grueso y luego se hace falta ya éramos los detalles cuando digo eso me refiero obviamente a tema presupuesto que son tan importantes para la ciudad de Sevilla bien es cierto que ha tenido diferentes reacciones respuesta a ese ofrecimiento una ha sido la suya por ejemplo no termina de verlo claro

Voz 2 04:36 mire es que el alcalde ayer hizo un injerto un ejercicio Si me lo permite la expresión de trilingüismo leche un poquito de cara al asunto no me gusta expresarme estos terminó pero la verdad que ayer me quedé in gratamente sorprendido cuando vi que el alcalde le proponía al PP la rebaja fiscal que el Partido Popular le ha impuesto por el pacto presupuestario del año dos mil dieciocho es decir el grupo municipal del PP decidió tener altura de miras y permitir que se aprobará el presupuesto cuando no le salían los números solamente a cambio bueno solamente a cambio de cuatro aspectos fundamentales red completa de metro que no está cumpliendo porque él se conforma comedia línea reclamación de la financiación adecuada para la ciudad de Sevilla no lo está cumpliendo porque se limitó a la aprobación en el Pleno no está cumpliendo la solución del problema a la Comisaría de la Gavidia Hinault lo está cumpliendo y luego un gran pacto de ordenanzas fiscales en la que el PP le exigía bajar un cinco por ciento el IBI cero coma veinticinco por ciento el impuesto de obras y construcciones y un uno por ciento el IBI diferenciado para comercio actividad industrial y comercial eso tiene que hacerlo porque lo pactó con nosotros lo firmó se aprobó en un pleno para que nosotros nos ha tuviésemos el pleno del dos mil dieciocho y ahora viene dice que va bajar esos impuestos porque se le ha ocurrido a él y que eso sirva de base para el presupuesto del año que viene oiga esta es nuestra contrapartida por haber permitido la aprobación del dieciocho para hablar del presupuesto el diecinueve volveremos a hablar de contrapartida la primera contrapartida es sencillamente que cumpla su palabra porque la afición a incumplir la palabra del Señor Espada es está empezando a ser monumental ir el uso de la mentira y la manipulación como instrumento relación con los grupos políticos siempre conduce al fracaso entonces la II que tiene e intentar no engañar e intentar hablar con la lealtad que siempre ha ofrecido el partido pero hay posibilidad de llegar a un gran acuerdo por supuesto ve posibilidad de llegar a un gran acuerdo cuáles son las condiciones ya lo hubo ya lo sé pero habló de dos mil dieciocho dos mil diecinueve fundamental nosotros hemos ofrecido en doce ocasiones por escrito el doce grandes pacto de ciudad para solucionar hasta veinticuatro asuntos que no se que no se soluciona Altadis Gavidia fábrica artillería Hospital Militar llegó ayer el preguntamos a la alcaldesa

Voz 1722 07:08 este mismo tema es más Le digo textualmente le decíamos no sé si hablarle de estos temas Altadis Gavidia y lo que vino a decir es que oiga mire cada cosa lleva su trámite administrativo esto no es un capricho que en sí en siete días se resuelva no sé qué cosa porque cada cosa lleva su tiempo así es la bueno así es la Administración lo decía

Voz 2 07:26 yo le voy a decir dos cosas Gavidia y Altadis sólo faltaba un trámite administrativo para culminarse iba a ser un equipamiento comercial les gustará mal menos pero le faltaban meses para que aquello dejará de ser un solar y una ruina el decido cambiarlo todo y ahora se somete al trámite administrativo él tiene los votos del Partido Popular en torno a la Gaviria tiene veintitrés votos para hacer lo que quiera con la había menos que sea una ruina no lo hace sigue siendo un gran problema pendiente pues todo eso asunto para los que leemos ofrecido a los concejales del Partido Popular para llegar grandes acuerdos de ciudad en una línea inédita política en el que en la que la oposición se ofrece un alcalde solucionó su problema la respuesta a ese ofrecimiento de pacto sabe cuál ha sido ni siquiera nos ha contestado sea no respeta el cauce institucional no contesta por la prensa atacando y ofendiendo eso no quiere decir que el Partido Popular no vaya a estar siempre pendiente y defendiendo los intereses de la ciudad no lo del señor alcalde del Partido Socialista sino los de la ciudad puede haber pacto sí responde con institucionalidad todo nuestro ofrecimiento si cumple los asunto pendiente del pacto anterior porque creo que pactar con quién te engaña la primera vez si te engañan puede ser culpa del otro siete engañando

Voz 2 08:46 en tercer lugar terminó sí si vamos a volver a presentar un presupuesto alternativo el presupuesto que nosotros queremos para la ciudad porque tenemos un modelo de gobierno alternativo no vamos a entrar en el juego de retoque aquí retoque allí ponga un poquito más allí porque no es ejecutar el presupuesto no lo cumple es que vamos a volver a presentar nuestra gran propuesta presupuestaria para el avance de la ciudad

Voz 1722 09:06 lo que está diciendo a fin de cuentas es que no es que al alcalde le falta incluso mano izquierda sino por lo que le he entendido les

Voz 2 09:10 afrontando esta cortesía institucional absolutamente vamos cuando quiera le traigo aquí los escrito lo registro y la ausencia contestación mal y cuando se usa el desprecio la mentira y la manipulación en la relación entre grupo institucionales el resultado que puede tener serios problemas para para muchas cosas pero insisto el PP siempre va a estar clavado a los intereses de la ciudad que muchas veces no sólo de Juan Espada tocando tierra

Voz 1722 09:42 porque en la mayoría de las encuestas que se realizan en la ciudad muchos sevillanos dicen que esta ciudad no está limpia

Voz 2 09:50 sencillamente porque cada vez está más sucia recuerdo la última entrevista recuerdo incluso en una en la entrevista cuando me hicieron portavoz hace un año que les señalamos el problema a la limpieza como uno de los grandes problemas de la perdón de la falta de limpieza como uno de los grandes problemas de la ciudad pero no porque el PP lo diga ni porque tengamos inspectores de que él lo que está más limpio menos limpio sino porque en cada visita vecinal en cada encuentro vecinal y le aseguro que son centenares de encuentro uno de los problemas recurrente que los vecinos ponen encima de la mesa la falta de

Voz 1722 10:22 que ustedes han gobernado ustedes echan están echando de menos algo en estos tres años que ustedes hicieron en su día

Voz 2 10:29 en la ciudad claro pues por ejemplo una gestión esmerada constante y con gran criterio profesional que se hizo la empresa pública Lipasam en el que daba como resultado que la ciudad estaba cada vez más limpia y ahora nacido está cae más sucia un una gestión esmerada en el en la gestión de los autobuses en Tussam y los autobuses llegaban a su hora como un reloj para cada vez hay menos frecuencia de coches en la línea más retraso y menos información para ocultar los retraso antes la rama de los árboles y los árboles no se caían como se están cayendo ahora ya han pasado de ser un objeto de disfrute de los vecinos o un ser vivo de para el disfrute lo vecino a un auténtico peligro como se ha demostrado a lo largo de un año en el que la caída de rama de gran porte y eran gran porte han sido cosa no tienen precedente no hay parangón en la historia de de este Ayuntamiento Antesa atendía a los distrito osea perdón se atendía a los vecino enloquecidos con celeridad con eficacia y con esmero y ahora los vecinos se quejan de que pasan meses sin que se les responda ni tan siquiera sus peticiones eso solicitudes porque tenemos delegado distrito a tiempo parcial y evidentemente nosotros echamos de menos no ya cosa del pasado yo no quiero mirar al pasado quiero mirar al futuro y echamos de menos una ciudad que ponga en funcionamiento un patrimonio histórico restaurado el más importante de España una ciudad que promueva el avance económico y la generación de empleo y la promoción de creación de empresa de Trabajo autónomo tengo que recordar que Sevilla está en el puesto treinta y ocho en cuanto a lucha contra el paro es de la ciudad de que menos paro y y hace desaparecer al año que se han perdido seiscientos autónomos en el mes de julio quemo vuelta superan los setenta mil para también queremos mirando al futuro una ciudad plenamente universal en el que no haya una persona que por una situación de discapacidad no tenga acceso en pie de igualdad a un servicio público a poder disfrutar de su ciudad o a una ciudad de plena accesibilidad también tenemos puesta la vista en el futuro en una ciudad verde habitable y sostenible en el que la sostenibilidad sea el eje fundamental para que lo verde le gane terreno a lo gris no sea el cemento el que le gane terreno a lo verde que sea una ciudad con menos temperatura una ciudad mucho más saludable y también cómo no una ciudad Salomón que consolide su masa de población que estábamos perdiendo quince mil habitante por década y que incluso se dirija al crecimiento de la población porque la ciudad de Sevilla si seguimos en este ritmo de bajada de habitante dentro de dos décadas será inviable en su actual configuración su servicio público no podrán sostenerse con esa población en un tema tan importante

Voz 1722 13:25 en estratégico en esta ciudad como es el turismo le preocupa que ya existan ciertos parámetros que apuntan a que ya hay quien está eligiendo otros destinos internacionales

Voz 2 13:34 nosotros o la ciudad de Sevilla atendido en los últimos año a un concepto de turismo cuantitativo es decir cuanta más gente venga mejor nosotros consideramos que hay que hacer del modelo turístico de Sevilla modelo sostenible un modelo que ofrezcan más valor entre otras cosas para que la gente que trabaja en el turismo tengan mejor retribución y mejores condiciones elaboró le hay hay mucho que hacer un modelo que no sea lesivo o que no choque con lo vecino estamos viendo un modelo que empieza a chocar con los vecino por cuantitativo un modelo que no aporta suficiente valor riqueza a la ciudad y un modelo que además puede tener los pies de barro en el momento que Cataluña día se estabilice políticamente vuelva al turismo masivamente a Catalunya en el momento que el norte de Africa y el Oriente Próximo vuelvan a ser lugares seguro Sevilla puede tener un problema sino tenemos una estructura bien cimentada que se basen en el turismo de calidad que se hacen en la excelencia de los servicio y que se basen en el aumento de pernoctaciones en nuestra ciudad y nosotros vemos que en el patrimonio en todo el patrimonio de la ciudad bien restaurado bien puesto en valor en producción tenemos una oportunidad para hacer de Sevilla la ciudad con más músculo turístico de España o al menos una bella

Voz 1722 14:48 lo queda un minuto usted imagina que las selecciones autonómicas andaluzas coincidieran con las municipales

Voz 0924 14:55 no pueden coincidir porque como muchos dirían que hacerse mayo coincidirán las europeas porque digo una cosa al principio iban a retrasarse la municipales a la europea pero al ser el domingo veinte coctel a European pasa las municipales hay quién dice que eso es cosa de la Virgen del Rocio de piensa yo pienso que la Virgen de Rocío una manito que sensación lecciones las tengo muy buena esta red bellísimos se red dirigiéndose el panorama político nacional autonómico y local total usted con Pablo Casado estupendamente hablo aparte de amigo antes de el congreso provincial creo que es un gran político político en el que me siento muy identificado que dice unas cosas muy parecidas a las que yo decía cuando aspiraba a ser candidato a la alcaldía

