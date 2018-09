Voz 0648 00:00 Antonio Maíllo coordinador andaluz de Izquierda Unida buenas tardes buenas tardes feliz muchísimas gracias por responder como siempre a la llamada de la Cadena Ser Andalucía Le hemos invitado para hablar de Izquierda Unida adelante Andalucía pero ante me va a permitir que le pregunte por nuestro titular de portada Conferencia Sectorial de Migraciones le parece proporcionada la decisión el Gobierno de destinar cuarenta millones de euros para la atención a los menores que mil de los cuatro mil menores que están en Andalucía sean repartidos por el resto del territorio nacional

Voz 0225 00:24 me parece que como si un punto de partida para afrontar con carácter estratégico la medida me parece en este momento en primera etapa suficiente y en segundo lugar lo que sí me preocupa es que el marco de debate donde se ha producido este hecha este asunto preferido las Migraciones ha tenido una mancha que a mí me me preocupa que una presidenta de la Junta de Andalucía utilice la devolución en caliente sin ningún tipo de escrúpulo con respecto a la a saber o no silo menores que iban a ser devuelto teníamos datos familiar he garantía de que iban a ser recogidos por su padre será que no les importaba ya me parece que que ese marco de debate no sólo es preocupante sino que era absolutamente rechazable es rechazable porque nadie asume un discurso de la derecha de la extrema derecha IS no puede ser el debate en el que se afronte a mi me parece que es un inicio de Cooperació entre la comunidad autónoma que siempre hemos hemos defendido y ahora de lo que se trata es de en satisfacer los centros de menores la infraestructura que tiene la propia Junta de Andalucía distribuida por el territorio para que de una vez por todos incorpore el máximo de dotación de personal que no lo estaba que no lo estaba y que de alguna forma provocó un tapón inicial de del principio parte el bloqueo posterior hilo que hay que hacer es hacer un seguimiento pertinente sobre algo de fundamental en esto es la diligencia rapidez que se tienen que tomar en la que se tienen que tomar medidas para que se sitúe en un claro de normalidad de atención digna de adecuación de la infraestructura que tenemos en Andalucía con lo que merece los menores que no olvidemos los menores son menores no hay menores con nacionalidad hay menores que deben ser atendido de un Estado no puede no puede desatender en de ninguna de la manera

Voz 0648 02:02 usted aportando están totalmente en contra de la repatriación de estos menores del reagrupamiento familiar de estos menores

Voz 0225 02:08 a nosotros lo que estamos a favor de que haya una una atención individualizada de los casos y que en todo caso la obligación de los menores que está con su familia sea con la garantía que cuando salgan de Andalucía sean atendidas por la familia de lo que no es de lo que estamos en contra he de asumir una generalidad de devolución en caliente de menores sin saber sí sí Reino a devolverlo a su familia si va a dejarlo en Tánger en la plaza de Tánger es decir la ausencia de garantía de una devolución en caliente es aún motivo absolutamente rechazable que el Gobierno de la Junta de Andalucía nunca tenía que haber utilizado ni siquiera como táctica de chantaje para la negociación ni siquiera como presión para la negociación nosotros lo que sí defendemos y hay un informe de Save the Children que me parece bastante riguroso al respecto en la necesidad de que cuando se produce que un menor tiene que estar con su familia y que por tanto en esa búsqueda de la familia tiene que sea una atención individualizada para conocer la situación familiar nunca promover la desprotección de un menor

Voz 0648 03:07 bueno salvadas estas preguntas obligadas ahora sí vamos a hablar de política Antonio Maíllo coordinador andaluz de Izquierda Unidad sueña con ser elegido el día dos como candidato adelanta Andalucía o sea que más que política que la migración obviamente claro pero bueno para hablar de Iveta política si me permite la de tema político tema orgánico cuál sería la saber dicta que si usted sueña el día dos con ser investido de alguna manera o elegido candidato a verlo

Voz 0225 03:33 que definimos al final de esta semana determinante para saber quién de la persona entre Teresa yo va a encabezar la lista pero hay una cosa clara que tenemos la voluntad una de ellas de descartar el escenario de un enfrentamiento porque creemos que la experiencia en las primarias en un nivel de enfrentamiento lejos de ilusionar a la a la a la representación se haya una masa social que queremos pues lo lo desanima por tanto yo creo que tiene que ser utilizar las primarias como un mecanismo de empoderamiento a la popular que queremos representar a la gente que cree en un proyecto alternativa al Partido Socialista en Andalucía el sus ánimos en Andalucía hay por otro lado la convicción de que ese sea Teresa sea yo el que encabece las

Voz 0648 04:10 a ustedes eso es lo que queremos

Voz 0225 04:13 ahora estamos negociaciones pero nuestra voluntad es que seamos independientemente de la que formalmente de la persona que formalmente sea la candidata o candidato a presidente del Gobierno seamos un equipo en el que va a haber un elemento novedoso en Andalucía adelante Andalucía va a ser la gran novedad en las próximas elecciones andaluz del PSOE sabe Susana había ya se conoce ciudadano ya se sabe el Partido Popular se sabe esto él algún nuevo un un proyecto nuevo un una apelación crítica a andaluces y andaluzas que tienen ilusión ir lo que tenemos que hacer responder históricamente estar a la altura lo que digo es a ver quién es ideólogo sea quién sea vamos a hacerlo en equipo y en esa en esa voluntad normal

Voz 0648 04:52 ha entrado en ese tándem usted cree que es mejor cartel electoral que Teresa Rodríguez estamos hablando yo creo que tenemos cada uno

Voz 0225 04:57 no ventajas ventaja hay perfiles somos somos somos diferentes nadie mejor no hay que ser un lumbrera para excluir somos complementario no diversos pero muy complementaria nos complementamos muy bien yo creo que hay que hacer un diagnóstico político desde luego yo sí tengo muy en cuenta que en la reflexión de diagnóstico político tenemos que ver un proyecto que tiene mucho que ver con estar en la piel de las condiciones materiales de mucha gente que se encuentra en precario y en deterioro profundo de sus condiciones de vida ir una aprendizaje un aprendizaje de lecciones como la del movimiento feminista ocho m que yo creo que reinició refundó nuestro país en la mejor de nuestra extradición

Voz 0648 05:37 el quién va a decidir quién encabeza ese tándem bueno

Voz 0225 05:40 a ver considerando teniendo en cuenta todas estas consideraciones yo creo que con una reflexión colectiva considera quién es la mejor persona que puede disputar la presidencia a Susana Díaz que independientemente de quién formalmente

Voz 1 05:55 ya es la número uno o el número uno eh

Voz 0225 05:58 hacerlo en un equipo en el que no vamos a complementar íbamos a hacer una una fuerza bastante bastante acumuladores de diferentes tradiciones diferentes corrientes social las que cada uno tiene su alianza su perfil y su simpatía y que yo estoy convencido de que la decisión de Tomeo va a ser la más acertada hay un ámbito de colaboración creo que eh acertamos a no anteponer nuestro ego personales o aspiración personal que suele legítimo a la del proyecto común yo lo que sí siento es que me temo que a mí me parece Teresa una magnífica candidata yo sé que ella va decide mi que yo puedo ser un magnífico candidato

Voz 0648 06:34 yo estoy cree que la dirección nacional de Podemos que a usted consciente perfectamente que ha puesto no ha expresado muchísimas reticencias a este proceso a cómo se ha desarrollado va a permitir que el líder de Izquierda Unida encabece esa candidatura conjunta yo creo que en ese sentido no va a estar a mí lo que me gustaría que estén vinculado al proyecto yo creo que estoy convencido que yo no van a intervenir pero va a depender a su juicio de que yo creo que de la reflexión que hemos determinadas saber definitivamente la mesa camilla no

Voz 1 07:03 no lo vamos a hacer estamos haciendo una reflexión de colectivo amplio de de la dirección eligieron

Voz 0225 07:09 Podemos pero no de mesa camilla que parece que que suena despectivamente no sé que no es su intención pero suena siempre

Voz 0648 07:14 es un órgano colegiado no no no

Voz 0225 07:17 John política de acuerdo yo creo que estamos en una buena sintonía sobre todo a y me alegra que precisamente esto proceso que son partos complicados a veces lo hemos visto en otras comunidad autónoma aquí son complicados son complejos

Voz 0648 07:29 en una primera para entendernos como ha ocurrido en el Partido Popular Recio

Voz 0225 07:32 es algo hace unos días una primaria desde primaria que queremos de acumulación yo creo que estamos en un momento en el que no nos podemos permitir mucho Lugo la gente que representamos a quienes quieren superar la precariedad quiénes quieren reforzar los servicios públicos tiene quiere un modelo de financiación Andalucía que mejore las condiciones de vida de la mayoría social como padre para batallitas internas yo creo que hay que sacar estaciones de la propia Historia y la experiencia de las primarias que has ido una exigencia que hemos asumido toda la organizaciones también han sido experiencia que han provocado de Garros que no son deseable a la hora de acumular fuerza como necesitamos a acumular nosotros queremos acumula fuerza dar un mensaje a la sociedad andaluza es decir que hay oye esto de ilusión acumulativo participativo de voluntad de cambio en Andalucía y que ese proyecto lo podemos hacer ante Andalucía con mucha gente con más gente de la que estamos ahora con una ilusión y optimismo de buena sintonía entre las partes

Voz 0648 08:21 por cierto señor acogió la Coordinadora Andaluza de Podemos es noticia afortunadamente noticia porque ha publicado en redes sociales que está embarazada ya ha dado tiempo a felicitarla o los que lo conocía de antemano si

Voz 0225 08:31 bueno lo expresado porque quería ser poderosa que ya lo anunciara ahí evidentemente una alegría además se da la circunstancia curiosa que es todo un síntoma es un buen síntoma de que le han dicho que que que Küng

Voz 0648 08:44 le entorno al veintiocho de febrero lo te digo una cosa adelante en las elecciones lo puede que habrá así que yo creo que además

Voz 0225 08:50 buen símbolo de que de una revolución en la cotidianidad que es como tenemos que exigir qué lejos de la de hacer de la política una actividad absolutamente incompatible con la vida con la vida cotidiana con la conciliación familiar la hagamos como una oportunidad para desarrollarlo yo creo que que Teresa puede hay simbolizar muy bien esa lucha porque porque la mujer la conciliación de la vida familiar la maternidad hermosísima sea compatible con con la acción política bueno estamos

Voz 0648 09:18 a lo dicho en la fase final de un proceso que usted sabe perfectamente hemos tenido varias ocasiones aquí en la antena de la SER para comentarlo para analizarlo nada sencillos señor Maíllo cómo lo ha vivido ahora con la perspectiva del tiempo como vivido el proceso eche de adelante no

Voz 0225 09:32 ya mira yo lo he vivido con primero siempre todo lo que todo lo que es la volatilidad que que define el momento político así que bueno que tenga uno siempre pues muchas precauciones ir mucha prudencia yo creo que en Andalucía hemos resuelto bien aprendiendo otros proceso a nivel federal pero sacándole una lectura melancólica de anularlo proceso porque sean difíciles o no sé o no hayan tenido resultado deseable sino para convertir esos proceso e Isabel lo que no hay que hacer y mejorarlo yo creo que aquí se dan dos hecho que lo ha mejorado uno subjetivamente creo que estamos encabezando lo las organizaciones más relevante de de adelante Andalucía y otras de la espacio andalucista que son cualitativamente muy importante hueco incorporado a este proyecto de de persona que concebimos la política de la misma forma que no hemos asumido una ambición personal por encima del proyecto político hizo a relajado mucho facilitado mucho lo acuerdo y otro el objetivo que es la voluntad inequívoca de crear una construcción de cambio que tiene dos premisas ser arietes contra la derecha las políticas de extrema derecha en la que se está situando la competición entre el Partido Popular y ciudadano iré de luego ser una alternativa un partido socialista que gobernó muy cómodamente con un ciudadano que está tirado al monte en una competición porque es más de derechas con el Partido Popular y por tanto yo estoy convencido que hay muchos sectores progresista y con ganas de cambio que le dan arcadas ver como Susana Díaz ha pactado en agujereado el sistema fiscal ha reducido ingreso para mantener los servicios públicos ha introducido en el vector de preocupaciones de Andalucía los elementos de una minoría acomodada en términos económicos que ha planteado ciudadano que desea ver un espacio que no identificándose con ironía en identificándose con Podemos y se identifica con un espacio amplio que es no supera y que le permite

Voz 2 11:26 eh dar un apoyo cómodo

Voz 0225 11:29 esa voluntad de alternativa como lo hemos vivido pues yo te reconozco que oye muchas veces vivimos susto bueno en política vivimos susto vivimos susto son tiempo los que siempre me tenemos una cierta inseguridad con lo que se produjeron

Voz 0648 11:40 momento pensó que se podía ir al traste por la reticencia de Madrid en Podemos

Voz 0225 11:44 sí ha habido un momento en que me ha preocupado la situación que hubo ese debate ha habido momentos también pero nunca han sido momentos tan difíciles como los que sentimos en su momento ni que la unidad en los que pensábamos que estaba construyendo socialmente que quiero Nievas desaparece pues que no quedan las sigue activa quiere contribuir como instrumento en cambio y ser útil a a a social andaluza a los trabajadores trabajadora en precario de Andalucía y en ese sentido ahora lo que nos queda es configura un proyecto alternativo que eso genera siempre mucha ilusión pero confieso que ha habido un momento de tensión que no ha preocupado referente en otro espacio que se ha producido qué es lo que algo ha salvaguardado con esto termino la fortaleza Terry organizativa de Izquierda Unida aquí ha sido una salvaguarda para garantizar que no se producía ningún tipo de ruptura o fragmentación de de este espacio sobre el que tenemos una profunda responsabilidad

Voz 0648 12:34 nos va a han ocasionado daba la sensación que le costaba en Madrid entender la fuerza que tiene y la implantación que tiene Iker hundiera en Andalucía no

Voz 0225 12:40 yo creo que lo que le costaba es saber que que en Andalucía hay un espacio simbólico político y de reivindicación de una forma diferente de de identidad andaluza no no identidad nacionalista excluyente ni mucho menos sino con una una identidad cooperativa de de identidades simultánea la gente se identifica como andaluz española sin ningún problema europeo no pasa nada ID de esa visión un sentimiento que es digamos lo que un orgullo silenciosos vamos a llamarlo así que es nosotros dejamos venir pero que nadie se sienta con nosotros no intente humillar no

Voz 0648 13:13 no quedan tan solo tres minutos y me gustaría preguntarles varias cuestiones Le pido brevedad en la media de lo posible cuándo cree usted que serán las elecciones autonómica

Voz 1 13:20 pues mire como yo no soy adivino como no me

Voz 0225 13:24 no me inclino por ninguna fecha verdad o no

Voz 0648 13:27 que fue separadas o conjuntas nosotros

Voz 0225 13:29 hemos separada de la elecciones generales nosotros nos parecería un error histórico craso y además Andalucía necesita un debate específico andaluz Andalucía necesitado que vamos a hacer en los próximos años Andalucía necesita saber cuáles son las política específica de salida de la crisis de recuperación de derecho que no se abordan Andalucía necesita saber después del día negro del treinta y uno de agosto donde se destruye más empleo que en toda su historia con esta reforma laboral que no n al pairo a gente que estaba trabajando para necesitar un modelo productivo un debate sobre qué hacer romper la dinámica y la maldición histórica que no lo es que no es una maldición bíblica que producto de la voluntad política de una economía atractiva que tiene que ser una economía transformador insiste decidieran la elecciones generales pues es un atraso y me parece que un error político de grande dimensiones después que Susana día que ocurre pues que ella se siente cómoda como como un ciudadano está

Voz 0648 14:25 porque afirma usted que su gente el lado firmar en las últimas ahora que el desencuentro entre PSOE y Ciudadanos

Voz 0225 14:30 Trillo absolutamente es que está teatralizada de una distancia de gente que están pensando al día siguiente de que haya elecciones autonómica volver a gobernar otra vez porque tienen que saber lo votantes socialista en Andalucía que Susana Díaz estado cómoda conciudadano pero lo que tienen que saber más es que ha hecho Susan había en política en esto este año conciudadano agujereado el sistema fiscal y ha permitido que cuando termine la legislatura haya seiscientos millones de euros con menos de ingreso en la Junta de Andalucía bueno explicamos el deterioro en la sanidad la tardanza en la Liga le espera la tardanza en la el reconocimiento de la dependencia de la atención a las personas a las que será reconoce la dificultad de para el pago de subvenciones ayuda a pequeña y mediana empresa la dificultad de retraso en la ayuda a a Pyme ICO operativa o otro agente de economía social las negligencia de la renta mínima de inserción absolutamente demencial en cuanto a la tardanza del pago en sectores vulnerable yo creo que lo que sí se está escenificando es una teatralización de distancia para aparentar que nos está gobernando con la derecha IEB Susan había está gobernado con la derecha y que interpelar a los sectores progresista es votante del Partido Socialista sino que quieren para el futuro de Andalucía es que Susana Díaz siga gobernando conciudadano frente al nuevo marco que se está planteando en el resto de España

Voz 0648 15:46 señor mayor para despedirle la próxima vez que no veamos tendré que llamar candidato

Voz 0225 15:52 puede ser que me llame bueno me vaya mal candidato seguro social lo que se refiere el candidato a la presidencia o no lo hago porque me va a llevar que yo voy a como protagonista sea o precandidato presidente vicepresidente a número uno por la provincia Sevilla repitiendo en cualquier caso lo que sí quiero es que este proyecto un proyecto hermoso en el que construyamos colectivamente y nos sintamos todos cómodo como parte acumulativa de un proyecto de alianza que tiene voluntad alternativa de gobernar