Pregón de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla

buenas noches los fantasmas no existen de acuerdo pero el caso es que todas las casas viejas tienen fantasmas al fin y al cabo los fantasmas se conforman con muy poco la mejor vida de dar la mejor forma de dar vida a un fantasma aunque los fantasmas no existan consiste en creer en fantasmas de Fasa con eso sea como sea en esta casa en la que estamos podemos dar por hecho que deambulan muchos fantasmas más o menos ilustres algunos de ellos con armadura con uniforme de gala con un historial tenido tal vez como Glorioso pero voy a encomendar me entre todas las fantasmagóricas posibles a los espíritus de una familia de recursos económicos modestos aunque de recursos intelectuales copioso esos fantasmas tutelar es que voy a convocar reza noches son como ustedes Hernán supuesto ya los de la familia Machado como saben de sobra en Antonio Machado Álvarez que adoptó como nombre de pluma el filo es decir el amigo del pueblo vivió aquí con los suyos en calidad de inquilino en una en unas dependencias humildes en medio de este decorado de esplendor fue Antonio Machado Álvarez un hombre de pensamiento inquieto de pragmatismo apenas pasaba de más atento a las fracción que a la acción perdido allá en su mundo de intereses teóricos en sus especulaciones erudita a él debemos como folclorista pionero una colección de cantes flamencos que salió de imprenta en mil ochocientos ochenta y uno cuando aún el flamenco tenía la consideración de anécdota marginal de expresión artística degradada frente a la jerarquizada como alta cultura aquí nació su hijo Antonio sí que tuvo en esta finca el escenario de sus primeros cuatro años de infancia un escenario que él consideró decisivo en su geografía emocional situado en un espacio casi mítico nunca he utilizado por los otros escenarios y paisajes en que en que movió movieron subida de los que supo extraer para volcar los luego en sus poemas serenamente melancólicos muchos paralelismos de reverberación es simboliza por aquí anduvo el niño Manuel su hermano mayor el que con el tiempo ya de dandi castizo siempre con una vela encendida a la Macarena y otra vez la encendida al diablo se interpretaría a los cantes del pueblo en su poesía una beta popular que jamás entró en contradicción estética con sus inclinaciones modernista a lo de las sino que fue un filón más de sus intereses registros lírico al igual que de una manera distinta Antonio reinterpretó la poesía popular en su obra ya fuese para formular una humorada un dictamen de tonos sapienciales o ambas cosas a la vez los dos hermanos poetas servirá siempre en fin el sustrato de aquellos cantes flamencos que se afanó en recopilar su padre no resulta desatinado suponer que la poesía de sus hijos hubiese sido distinta al menos en parte de haber sido distinta la materia de las investigaciones de su progenitor pero no es mi intención entrar esta noche en disquisiciones sobre el influjo de cante flamenco en nuestra literatura y viceversa entre otras cosas porque abriría la perspectiva de un debate muy profuso tampoco me atrevo a entrar menos por prudencia que por desconocimiento los en grandes enunciados de que las manifestaciones artísticas populares suelen tener unos orígenes inciertos inevitable también unas heridas muy complejas lo que da pie a cualquier tipo de conjetura ya sabemos que la conjetura es una modalidad más o menos razonada y más o menos razonable de la leyenda ya un eso que hay suerte al elegir la suposición de modo que si te parece voy a hablar hoy desde el registro de las percepciones de las emociones de los recuerda al hilo de otras figuras fantasmagóricas que irán saliendo me al paso y me traslado de entrada a mi adolescencia en Rota Mi pueblo por influjo de la base norteamericana los jóvenes escuchábamos todas las variantes posibles del rock la emisora de radio de la base militar nos entretenía cada tarde con la guitarra lisérgico de Jimi Hendrix o con la voz de Eric Bardo de modo que la música norteamericana y británica fue nuestro banda sonora de aquel tiempo nuestro tesoro en el aire pero un día de tantos no recuerdo por qué aquel adolescente fascinado por la música más o menos psicodélica que era yo se hizo socio de la Tertulia Flamenca que cada miércoles organizaba un recital en la Casa de la Cultura éramos pocos los habituales y casi todos gente de mucha edad entre ellos algunos campuseros que acudían a menudo con su ropa de faena con aquellos pantalones de pana Tornasol soldada Icon aquella chaquetilla de paño gris al cuello que rezaba un aire de obreros maoístas recién llegados aquellos de sus puertos para confortar se sentir con los fallecidos las facetas pero los cantes dolientes o con los palos festeros según el día según el registro principal del cantaor en cartel eh sí me aparece otro fantasma el que hacía de portero avisaba a los carnets para franquear la entrada a los socios o el que en su caso cobraba la entrada a los ocasionales no era otro que Agujetas el Viejo aquel cantaor jerezano que se fue a vivir a rota por causa de amores enamorado de una Gitanillo del lugar Ike pasó allí el resto de sus días el hombre se ganaba unas pesetas el culo que muy pocas con aquella ocupación aunque todo lo que entraran en casa del menesterosos bienvenido de que aquel Agujetas jamás hizo carrera de cantaor profesional y apenas actúo en público en parte por falta de oportunidades en parte principal según cuentan por su carácter huidizo ya que lo suyo era el cantar para unos cuantos en reuniones más o menos casuales sin conciencia ni por asomo de que cantar pudiese ser un espectáculo de masas sino la expresión en su justo lugar en su justo momento de un sentir un saber de él que era depositario transmisor El guardián en suma de un legado ese ese legado de cante jondo que Manuel de Falla situó jerárquicamente por arriba del cante flamenco que es una jerarquización sobre la que podría discutirse un poco ya que es posible no lo sé que no existan palos flamencos mayores y menores sino cantaores mayores y menores al margen del palo en que sea con pase que Agujetas murió en mil novecientos setenta y seis a los sesenta y ocho años pero los recuerdo muy muy viejo memoria lleva siempre un abrigo de tiro muy largo casi hasta los tobillos de un color entre el Bates a Rosa de una gorra muy a Bombay más o menos a juego con el abrigo aquel abrigo de tejido denso y mullido de que la fantasía me susurra que pudiera Serres regalo de algún americano ya que de que el paño no era entonces muy visto por nuestra tierra y en cambio habitual en la vestimenta de los soldados negros en sus horas de paseo podían andar por el pueblo con un atuendo sorprendentes como aquel que llevaba un abrigo rosa con textura de astracán un sombreros rosa de fieltro andando a lo vacilón sobre unos zapatos de plataforma también de color rosa un paralelismo que viaja a través del tiempo y a lo largo del espacio al igual que tantísimos músicos de blues fueron en en algunos casos hijos de esclavos o incluso Liberto Agujetas el Viejo paso por la vida sin apenas proyección artística ha mirado pero unos cuantos cabales dueño se diría de un Don absorto él tenía el secreto pero no se afanó en divulgar los bien exhibirlo quizás menos por desidia que por modestia resignado al que fue el destino melancólico de muchos otros que como él eran propietarios sí sospechar lo de un tesoro etéreo ese tesoro que nuestra Agujetas el Viejo se manifestaba en un cante decadencia pesa morosa ahí demorada más hacia dentro que hacia fuera aquel cante suyo que parecía tener el primitivismo de los ritual aquel cante suyo que venía en fin de muy lejos del tronco genealógico de Manuel Torre del Tío José de Paula idea otros cantaores jerezanos fundacionales y esa celebridad que no tuvo agujetas padre la disfruto Iradi o incluso con toda la vanagloria que pudo uno de sus hijos Manuel arcaico en el cante es la vida hombre de hablar sincopado con aquella garganta suya que parecía herida de muerte el que recuerdo paseando por las calles de mi pueblo con un terno negro y con un pañuelo blanco de seda al cuello como complemento ornamental tanto en las épocas de calor como él hace frío con empaque y actitud de gran estrella del arte seguido a varios metros por su esposa japonesa su nombre artístico como saben ustedes después de Agujetas de Jerez Tre quien dice que en buena lógica que sin duda nació en Rota donde por cierto tiene un monumento un tanto escalofriantes a la entrada del pueblo al ser rota el lugar de residencia de de su padre pero no aclararon nunca donde nació sospecho que no tanto por alimentaron un misterio como por dos razones posible porque ni él lo sabía que presumía mucho de no tener papeles o porque profesionalmente le interesaba cero oriundo de dos sitios por lo que pudiera venirle de uno o de otro Jerez por ejemplo le daba un barniz de abolengo ir rota erigió el monumento en vida pongamos por caso bueno dejando un poco de lado de momento le estos fantasmas digamos que cualquier música universal o mejor dicho toda música nos universalizar al poder volar por el espacio para el tiempo ir de un lado a otro del mundo haciéndose de todos patrimonio unánime por encima de razas culturas idiomas y países la música es el idioma que no habla en ningún idioma precisamente porque hablan todos los idiomas posibles y que va más allá por otra parte de las palabras por más que las palabras se alíen de forma prodigiosa la música y por más que la música tenga por aliada fiel la reverberación aún enigmática y a la vez precisa de las palabras toda manifestación musical pertenece quién separan escucharla de ese modo el hace suya la cómoda en su sentimiento pase a formar parte del complejo entramado emocional que es cada persona porque la música aviva las razones profundas del corazón lo que late masa dentro de nosotros aquello de las palabras las soberbias palabras no logran a veces expresar la música borra fronteras acércate remotas nos traslada regiones desconocidas no se hermana con esa gente que muy lejos de nosotros la componen interpretan transfieren así la esencia de sus pesares de sus alegrías la expansión de sus jubilo o el nudo de su desdicha ese es el milagro elemental por así decirlo mediante una transmisión entre azarosa ayer neumática eh las voces acordadas ir desgarradas de los flamencos han sabido mantener candente a través de los siglos eh lamento ancestral común júbilo primigenio una crónica perdurable de los vaivenes del corazón que va siempre a lo suyo a es saltarse a quejarse cuando escuchamos a encantador sabemos que su cante viene de muy lejos de una genealogía envuelta en la bruma de un tiempo sin tiempo sabemos que está cantando en un presente que tiene un pie puesto en el pasado pues todo el que canta por derecho sabe que debe mantener el respeto a su linaje artístico un respeto que en ocasiones se fundamenta incluso en unos pilares legendarios cuando afecta a aquellos encantadores de los que apenas existen testimonios sonoros qué puede nacer de un sentimiento sin duda el arte puede producir un sentimiento sin duda el arce arranca de una inspiración espontánea sin duda pero no olvidemos que el arte es también construcción es decir oficia es decir voluntad incapaces edad de elaborar una obra artística desde la gracia fortuita del genio espontáneo sí desde luego pero también desde la técnica que al contrario que la genialidad no se regala sino que se aprende pocas expresiones artísticas están tan reglamentarias como el cante flamenco que une a la libertad individual de interpretación el rigor de la reverencia a sus raíces en pocas disciplinas creativas habrá tantos respeto a los ejemplos magistrales en pocas disciplinas se dará más prestigio a la pureza aún siendo un arte de mestizaje de sustratos de origen incierto influjos miscelánea y quiera laberintos que se ponga estudiar las matrices giras variantes de los palos flamencos porque seguro que se va a entretener el cantaor es una sola voz pero es a la vez una voz colectiva la voz de un sentir colectivo Gustavo Adolfo Bécquer otros fantasma que se me aparece debemos esa percepción terminante el pueblo ha sido de será siempre el gran poeta de todas las edades de todas las naciones el pueblo da la expresión de su sentimiento una forma especialísimo una frase sentida usted qué valiente o un natural de bastan para emitir una idea caracterizar a un tipo o hacer una descripción esto y nada más son las canciones populares sobre esa capacidad de síntesis de la canción popular sobre esa sabiduría yo iba para contar en muy pocas palabras una historia sobre esa capacidad en suma de reverberación que pueden tener apenas tres cuatro versos creo que es mejor ejemplificar que disertar oigamos algunas elegidas un poco al albur entre las muchas posible no cuando alguien canta esta gitana es para mí una escalera de vidrio por donde sube la pena perdón de baja en la libido cuando quiere de veras no se teme al qué dirán quién tiene un camino no vuelve la vista atrás al alto cielo su been a confesar con un santo me echo de penitencia que no te quisiera tanto y otra también más trascendental tengo querer y una pena el querer quiere que vive a la pena quiere que muera el presupuesto también la broma alegre casi la frontera de de surrealismo cuando alguien canta una mosca estaba mala y la curaba de un ratón de Medicina les daba las pepitas de melón aquello que yo les dé escuché cantar por bulerías a Sordera Fernando Terremoto algo que roza ya el puro dadaísmo no cuando uno minuto de es me atrajo logro con la sala dorada el pico de oro bueno yo sí podríamos estar hasta la semana que viene a ser mucha la variedad IRI la riqueza del Cancionero de origen popular o de inspiración popular acciones que en algunos casos estuvieron detrás a un poeta de tradición culta por decirlo así pero que hicieron suyas unas voces populares cumpliendo de esa manera aquel dictamen célebre de Manuel Machado cuando decía la saque el pueblo a las canta las coplas coplas no son cuando el pueblo las canta ya nadie sabe autor ir voy a volver el pintor Joaquín Sáenz autor del cartel de la primera Bienal de ninguna vez escribí que tenía el empaque de Cannes a él le soy divirtió mucho de aquella atribución de parecido de igual modo que le gustaba repetir no como broma a los amigos gaditanos una frase monitor ya que él degolló Antonio Mairena según él decía Antonio Mairena en Cádiz ya está bien de tanto de Pretty tran tran tran dadas Joaquín nuestro querido amigo inca por lo bajo aunque no desde luego para alegrías sino porque antes más recio se me aparece también el fantasma de José Romero Nuestro amigo Pepe pianista de finura es románticas mezcladas con Honduras flamencas mientras estaba sentado en la banqueta el hombre más alegre y festivo del mundo en cuanto se levantaba de ella aquel Pepe que tuvo la ocurrencia de nacer nada menos que el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis Aquel PP Dd2 portentosos a que le hacía mucha gracia a vivir en la calle sorda que iba a dar conciertos por los pueblos en su sea mil quinientos con un remolque en en que llevaba un piano de pared que gracias a un mecanismo que él presumía de haber ingeniado descendía con una parsimonia fúnebre como siempre es un piano se tratase del féretro de una emperador o del ataúd del mismísimo conde Drácula se me aparece el fantasma de Alberto García Ulecia el tan fino y tan exacto poeta que unía su condición de catedrático de Historia del Derecho la de historiador de cámara de Antonio Mairena Iker regalaba su sabiduría trata de su sabiduría de vida siempre con una sonrisa de descreimiento como si pidiera perdón por regalárselo de desde de diez el fantasma de Fernando Quiñones divulgador de flamencos magistrales y padrino de flamencos marginales aquel Fernando imprevisible que sólo tenía un defecto el Francaise de vez en cuando a cantar porque cada vez que tiene un arranque de flamenco quería echado por tierra casi todos los fundamentos conocido de la flamenco lejía de los regular que cantará sería larga en fin Miguel haría de fantasmas de modo que la dejo en este pequeño surtido muy cargado de añoranzas de pesadumbre amables bueno permitirme refiera para ir terminando la historia que me contaron de ciento de cierzo cantaor aquejado de eso que hoy solemos llamar miedo escénico al ser persona de temperamento frágil IFE traído ocurría que según dicen aquel hombre que cantaba muy bien por fandangos Abidal que exhibía la intimidad de la familia con el impedimento de que la garganta se le bloqueaba en presencia de cualquier desconocido para remediar aquella contrariedad ya que la timidez patológica no podía remediar Cela un allegado suyo tuvo una idea que mezclaba el disparate de la ingeniería la ocurrencia a la otra que meterlo en la caja de cartón de un frigorífico con unos respiraderos para que cantase desde allí desde aquella penumbra todo el mundo pudiera disfrutar de su cante y así se hizo al parecer con buenos resultados bueno en esa anécdota de esencia descabellada un tanto cómica podemos quizá una metáfora de lo que fue durante muchísimos años el flamenco una manifestación casi secreta fuertes de soledades de soledades compartidas a compás y a veces compartida no tienes menos la merecía desde hace décadas por fortuna para todos es flamenco ha salido de la caja de cartón del frigorífico de esa marginalidad de ese pintoresco mismo los que había sido relegado históricamente y hoy ese arte que se respeta y se admira incluso se practica en los sitios más in pensados del mundo ya que como cantas Javier Ruibal ahora naces los flamencos donde les da la gana y es fácil de entender esta universalización entusiasta de una manifestación artística la que cabe de todo como en la vida el entusiasmo y el lamento el contento y la pena la celebración y el desconsuelo la broma y la Vera el descaro y la acaricia el arrebato y el desencanto la UCA las Ohrid por decirlo en calor esas minas de flamenco es una prueba de la aceptación ecuménica de ese patrimonio a lo largo de Socías el cante el baile y la guitarra servirán para celebrar la vida el milagro frágil y Ximo de la vida serán días para sentir para gozar para plasmarse para rememorar una pena de las que siempre tenemos por ahí escondidas para festejar ocurrencia para sentir vivo en suma la dentro de cada cual la guitarra no ofrecerá esos Arpegio extremos los que tienen algo de malabarismo extraordinario yo esta mentira parece que puedan contener tantos enigmas tantas sorpresas tanta esencia de duende el baile que por decirlo con una pedantería muy trillado oscila entre Polley Dionisos no surgirá rituales arcaicos liturgias de si sería alboroto CG esta ustedes los nativos pero están a punto de vivir en suma unos días de imborrables días que se grabarán sin duda en su memoria como irrepetibles días únicos en el fluir tan veloz de la vida apuren es Socías que cada instante parezca una eternidad la música les instale en un tiempo detenido permitan que en el ánimo seres acomode fundamentalmente la alegría porque la alegría hace que el pensamiento colme de inocencia derive en sentimiento como si el pensamiento volviera a nacer muchas gracias por su atención feliz final