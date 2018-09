Voz 0648 00:00 Lina Gálvez consejera de Conocimiento Investigación Universidad de buenas tardes

Voz 1292 00:03 hola muy buenas tardes muchísimas gracias por acompañarnos aquí

Voz 0648 00:05 aquí en la antena de la Cadena Ser Andalucía enseguida abordamos los asuntos de su competencia en la materia de su responsabilidad pero antes permítame preguntarle por la actual coyuntura política cómo está viviendo este clima casi de adelanto electoral

Voz 1292 00:18 pues la verdad es que con mucha tranquilidad y sobre todo trabajando muchísimo por por por Andalucía porque como comprenderá lo lo cedan la ciudadana el curso académico empieza enseguida los autónomos esperan seguir cobrando sus ayudas Le los de Economía Social igualmente por tanto desde desde el Gobierno seguimos seguimos trabajando con tranquilidad sin duda pero que dice sulfatos

Voz 0648 00:41 políticos serán este año o el próximo si

Voz 1292 00:43 el foto político me dice que yo creo que la presidenta va a convocar elecciones cuando digamos cuando convenga Andalucía cuando convenga para que el debate se centre en Andalucía y no ya vale de hablar de Cataluña yo creo que cuando nos toca Andalucía Andalucía que no se use Andalucía las elecciones andaluzas para para obtener réditos en otros territorios no entonces yo creo que cuando se pueda y cuando toque cuando sea el buen momento para para para Andalucía y sobre todo para que el debate se centre en Andalucía pues entonces cuando la la presidenta supongo que que que convocará si eso va a ser en cualquier caso no estamos hablando de mucha diferencia de de meses no en él lo más lejos sería sería marzo que prácticamente está a la vuelta de la esquina

Voz 0648 01:29 la consejera mañana creo que usted cumple tres meses desde este día

Voz 1 01:34 prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de consejera de Conocimiento Investigación y Universidades

Voz 0648 01:43 qué ha aprendido en estos tres meses dentro de administración de la política

Voz 1292 01:47 pues yo yo venía con un entrenamiento eso es lo que he aprendido que lo que la que mi experiencia en la política universitaria que la política universitarios mucha política que algún entrenamiento traía cosa que yo desconocía que traía en ese sentido tanto tanto entrenamiento he aprendido también bueno pues a a ser paciente le he aprendido también que Law la administración es debe ser muy garantista y muy transparente y sobre todo bueno que hay muchísima gente queriendo trabajar por la ciudadanía por el bienestar de la ciudadanía andaluza por el bien común hay que muchas veces lo que hay que ayudar a poner digamos en diálogo a distinta a distintas partes no pero desde luego que hay muchísima gente grandes profesionales muchísima gente con muy con digamos con muy buena voluntad hay muy buenas ideas dentro de del Gobierno de la extracción de la Junta de Andalucía

Voz 0648 02:42 qué puede aportar o que cree que está aportando a la política una catedrática en Historia instituciones económicas

Voz 1292 02:48 pues estoy aportando primero el propio conocimiento que tengo yo en este caso de de la del mundo universitario de la ciencia de la de la de la investigación también del ámbito del ámbito económico porque son digamos lo lo lo negociado que a mí me que a mí me toca pero bueno también yo creo que aporto en mi caso especial que yo he pasado muchos años también fuera de de de de España fuera Andalucía bueno pues ese también bagaje personal de alguna manera lo traigo pero bueno también como profesora universitaria bueno pues yo diría también el rigor a la hora de afrontar cualquier problema a la hora de afrontar cualquier solución pues haciéndola estudiando mucho los problemas que hay intentando dar la mejor solución quizá yo diría bueno pues ese rigor que que que por deformación profesional traemos desde la desde la universidad

Voz 0648 03:37 les sorprendió la llamada de la presidenta tuvo que pensárselo mucho

Voz 1292 03:41 no me dio tiempo a pensar me lo me sorprendió pero no me dio la presidenta no me dio tiempo a pensar me lo ya me hubiera gustado a mí que me hubiera dado tiempo a pensar Melo pero no tuve tiempo de pensar me lo tuve que pensar Mello es muy muy muy poco en muy pocos minutos pero sí que me sorprendió la verdad es que no no esperaba este ofrecimiento pero bueno como como he dicho en alguna en alguna ocasión yo siempre he querido conocer el mundo que me que me rodea sobre todo para para transformarlo con mayor justicia social y eso se hace incidiendo y la incidencia va a hacer como hacéis vosotros de los medios de comunicación se puede hacer desde la investigación de la docencia pero también muy especialmente desde la participación en la gestión política no y en este caso yo lo vi como una oportunidad que me brindaba la presidenta Hay como tal lo acepté no

Voz 0648 04:31 en su primera comparecencia pública antes de comunicación anunció planes para aumentar las vocaciones científicas entre las niñas e impulsar el emprendimiento femenino es un problema de vocación o de oportunidades porque usted recientemente también dijo que la brecha salarial puede aumentarse sin las disciplinas más técnicas más científica siguen siendo prioridad siguen siendo decantándose por parte de los estudiantes masculinos

Voz 1292 04:55 bueno son hay hay hayedo dos cosas diferentes yo creo que es más bien una cuestión de oportunidad es una cuestión más bien de cultura de la socialización que a las niñas la antisocial Zamora en la en la en la vocación científica los talentos están repartidos eso lo sabemos si cogemos las niñas más pequeñitas y las vamos escuchando vemos que en muchos casos tienen no pueden tener una vocación científica pero eso se va perdiendo a lo largo de la vida luego cuando ya entramos en la en la en la universidad en nosotros

Voz 2 05:22 no lo lo digamos lo dibujamos

Voz 1292 05:25 básicamente como una tubería que va perdiendo

Voz 2 05:28 liquidó a lo largo de detrás

Voz 1292 05:30 en este caso vital no que se va haciendo cada vez más pequeñita es una cuestión de oportunidad de si tú tienes pocas oportunidades vas viendo que otras no tiene referentes que otra tiene pocas oportunidades tus propias preferencias van transformándose somos han tenemos que sobrevivir somos seres somos seres inteligentes no entonces normal que estas cosas vayan dándose entonces yo creo que es una cuestión de de oportunidad y de cultura no que no que no existe lo que cuando yo me refería a que puede a agrandarse es que si vemos simplemente el efecto que puede tener la la nueva irrupción tecnológica en la participación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo como a algunos de los sectores que en lo que es más difícil sustituir el trabajo por robots pues son la educación o por ejemplo la salida que son sectores muy feminización puede que que la brecha en participación se reduzca porque se favorezca los sectores que está muy feminista pero por otra parte posiblemente los empleos que se van a remunerar mejor son aquellos vinculados a la tecnología

Voz 0648 06:30 de las chicas a carreras como ingeniería matemáticas que están dominados por hombres

Voz 1292 06:35 pues principalmente eso es una labor que se tiene que que que se tiene que abordar desde muchísimo pero habiendo referentes para eso tenemos que dar también más oportunidades a la a la científicas a las tecnologías y ahora darle más visibilidad darle más visibilidad desde la escuela los libros de texto que vean que hay referentes que entiendan porque hay pocos referentes cosa muchas veces digo es si solamente aparece una mujer científica en el libro de texto pero es un milagro que hubiera una porque es que no podíamos acceder a de educación no podíamos acceder a la universidad no no teníamos ningún tipo de independencia no y luego de alguna manera bueno pues es un haciéndole ver no que que que es lo que ellas quieran individualmente y que no por ser niña José niño tienen que querer una cosa u otra porque hablamos de las niñas en en ciencia pero también tenemos un déficit muy grande de los niños en en torno a los cuidados no también hay que socializar a los niños desde la infancia en los cuidado porque tenemos también un déficit muy grande entorno a los cuidados hasta

Voz 0648 07:31 esta mañana en Málaga donde ha anunciado que asistirá a la inauguración del curso universitario de la UMA afrontan el nuevo curso universitario con un capítulo presupuestario decente o queda todavía mucha deuda que saldar que era muy poca

Voz 1292 07:41 la deuda que saldar ya practicamente este verano muchos transferencia Si yo creo que bueno que las universidades están muy contentas en ese en ese sentido lo cual no quiere decir que no se tengan que seguir hacen no esfuerzos ir recuperando sobretodo para recuperarlos derecho principalmente los derechos laborales que durante la la la crisis importante que se diseñó una mejor carrera del del Personal Docente Investigador y que esa figuras precarias de las que se abusó durante la crisis vayan siendo sustituidos por otro tipo de de de figuras y sobre todo necesitamos aumentar nuestra inversión en investigación porque esos también el el el futuro lo que ayuda de alguna manera crear ese ecosistema innovador que necesitamos en Andalucía el nuevo curso que repuestos

Voz 0648 08:25 teniendo en el alumnado la bonificación a la matriculas

Voz 1292 08:28 bueno yo creo que que está siendo una medida estrella lo que sabemos es que está siendo muy recibida entre los entre el alumnado todavía nos queda evaluar si ha tenido un impacto positivo también en digamos en los resultados de sus alumnos y digamos ha habido un incentivo a mejor dar digamos esa esos resultados por esta pureza bonificación pero algo bueno tiene que tener porque es estar representa replicar ahora en en otras comunidades autónomas

Voz 0648 08:58 un estudio de la CEA consejera sobre el mercado de trabajo arrojó recientemente un dato demoledor el sesenta y dos por ciento de los empresarios andaluces dice tener dificultades para encontrar el perfil de trabajadores que buscan cuánta responsabilidad tiene en la universidad

Voz 1292 09:11 pues yo para empezar pongo en cuestión ese dato Le pido a los empresario que participen en los cauces que tienen abiertos de las universidades para participar en el diseño de lo de los grados de los máster también en en en la actualización de los mismo existen los Consejos Sociales de las Universidades donde hay sentado muchísimo empresarios y empresaria tienen la oportunidad constantemente de de participar en la en la gestión universitaria luego desde la reforma de el Espacio Europeo de Educación Superior de Bolonia del año dos mil siete todos los grado en su máster en su proceso de verificación en su proceso posteriores de de de acreditación necesitan informes y participación de empleadores por tanto si no lo encuentra que no lo digan en una encuesta o no lo digan a la prensa no supongo que debe que hay cauces para que participen entonces yo les pido por favor que participe que lo hagan en positivo no que digan exactamente qué perfiles son los que están son los que están encontrando o los que no están encontrando habla

Voz 0648 10:14 hemos de exportaciones consejera Andalucía lleva mucho tiempo batiendo récords cuánto peso en estos récord en estos datos históricos de los últimos años ha tenido la competitividad y la innovación de las empresas y también cuanto atendido los bajos costes de producción

Voz 1292 10:30 bueno y con esa actitud no podíamos no podemos no podemos saber está claro que durante la crisis lo los costes de producción especial ante lo lo lo salariales han bajado en toda España en todo prácticamente en toda el el el el sur de Europa pero yo creo que las empresas andaluzas también han puesto las pilas durante hablando coloquialmente durante durante la la la crisis que hay mucho de competitividad en eso el mejor dato que que nos digamos que nos orienta en ese en ese sentido es que se han diversificado sectores y que ahora están exportando sectores que antes no exportaba o incluso sectores tradicionalmente exporta Bores ahora han cambiado digamos el valor añadido que se queda aquí por ejemplo el el aceite de oliva antes es exportaba era un sector exportador se exportaba Granell y ahora no ahora lo exportamos también con nuestras marcas y por tanto con con un valor añadido que se quede aquí a hacia ahí es donde tenemos que ir la importante yo creo que es importante es batir récord de exportación pero sobre todo lo que tenemos es que diversificar los sectores que esa exportación una una exportación que el valor añadido se quede aquí principalmente que se redistribuye esa riqueza aquí que no se lleve a otro sitio que seamos capaces también de diversificar en el mercado Extenda yo creo que es una herramienta magnífica del del Gobierno andaluz y que que pone que se pone al servicio todas las empresas andaluza especialmente muy útil para la pequeña y mediana empresa que no tienen capacidad de tener sus propios departamento yo y digamos que favorezca la la exportación y allí les ayudan bueno ayudamos al diseño de la marca a buscar mercados hacer planes de negocio es una herramienta que hay que difundirla mucho los medios de comunicación para que la todas las empresas todos los empresarios Empresarial Andalucía sepan que está a su disposición y que es una herramienta magnífica eh que estamos presente en la zona cero

Voz 0648 12:18 puede sacar más partido todavía bueno es que no se destaca muchísimo

Voz 1292 12:20 el partido funciona magníficamente lo que tiene lo que digo es que más empresa deben saber que eso no es para las grandes empresas que no es una algo que que no está a su alcance sino que es un servicio que pone la Administración andaluza para todas las empresas independientemente de su tamaño

Voz 0648 12:36 así las exportaciones pueden ayudar a crecer en lo empresarial o la economía andaluza seguirá pilotando entorno a la pyme

Voz 1292 12:42 yo creo que sí que deben porque Messi somos más competitivos somos más capaces de de vender fuera por tanto de llegar a más mercados pues nuestra nuestra empresa deben ir cogiendo músculo yo no soy el a las pymes en sí mismos no tienen por qué será algo será algo negativo siempre y cuando haya cooperación empresarial y siempre cuando se creen también esta sinergia entre el ámbito por ejemplo de la universidad en la propia no yo muchas veces esta mañana que tenía una reunión con con lo con los presidentes de los consejos sociales de decía es que hay muchísima investigación que se hacen las universidades y que se podría poner al servicio también de de estas empresas para que vayan cogiendo ese músculo o simplemente subcontrató en algunos servicios va a terceras empresas brevemente porque tengo uno

Voz 0648 13:24 la ultima pregunta antes de pedirla una sociedad que vende más que compra el caso Andalucía tiene una balanza comercial positiva por primera vez en su historia de hace unos meses ha comenzado el cambio de modelo productivo todavía faltan muchos más elementos

Voz 1292 13:36 todavía falta más más más elemento está muy bien que vendamos más que con que me da más que compramos a que tengamos ahora danza comercial positiva porque es una es al lo raro efectivamente en nuestra historia pero yo creo que lo que tenemos también es que apostar por también por un crecimiento endógeno que nuestro mercado interior también sea o sea más potente y eso lo vamos a conseguir con salarios más altos y con más empleo y con mejores condiciones laborales sin duda que con un reparto mayor de la riqueza para que también digamos con nuestro crecimiento sea también sólido en en en en vinculado digamos aún al mercado interno también al eterno quiso

Voz 0648 14:12 no sólo consejera me Galve si Susana Díaz repite como presidenta seguiría en el cargo si se lo pidiera

Voz 1292 14:19 pues ahora mismo sí Ma ma ma más clara André no si temporal pero ahora mismo si en el sentido que que que creo quemada una oportunidad muy buena para para bueno pues para poder incidir para mejorar la vida de los andaluces y las andaluzas en la transformación social ahora sí igualmente no cuenta conmigo estoy encantada de volver a mi universidad ya mi cátedra donde soy muy feliz también seguramente tengo una ha habido un poquito más más tranquila aunque no mucho pero algo más tranquila pero en el sentido de que cree que es una oportunidad que como tal