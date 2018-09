Javier Milllán, portavoz de Ciudadanos: política municipal en el inicio de curso

Voz 1 00:00 como les decía ha llegado a Radio Sevilla Javier Millán

Voz 2 00:03 el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de nuestra

Voz 1 00:05 la ciudad señor Villán muy buenos días bienvenido qué tal

Voz 2 00:08 en un acto arranque de curso político curso radiofónico también de alguna manera dos mil dieciocho dos mil diecinueve vamos a encuentra

Voz 3 00:15 pues muy bien muy animado ilusionado con fuerzas renovadas

Voz 4 00:19 he dispuesto a darlo todo por seguir

Voz 3 00:22 construyendo ciudad construyendo Sevilla lo

Voz 2 00:25 qué estaba ocurriendo en el mar de la política andaluza léase Parlamento esa ola llega también a la orilla municipal quiero decir lo que está sucediendo entre Ciudadanos y el Partido Socialista eso en el Ayuntamiento de qué manera afecta si es que afecta bueno no

Voz 3 00:39 nosotros vivimos del día a día del Ayuntamiento de los temas municipales de lo que afecta a la ciudad y yo creo que cada cada nivel tiene su propia dinámica y evidentemente Andalucía está en una fase de próxima convocatoria electoral pero no otros vivimos yo hablo por mi grupo como portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento estamos intentando reanudar con fuerza renovada el nuevo curso político en el ámbito municipal pensando en lo que le preocupa a la al ciudadano de de la calle creo que no no interfiere una cosa con

Voz 2 01:13 vale no no no piensa que deteriore absoluto lo que pueda suceder en de cara las próximas municipales en caso de que el Partido Socialista de Ciudadanos se tuvieron que poner de acuerdo cree que podría deterioro

Voz 3 01:23 sí o no tiene porqué no afecta en absoluto por lo menos en lo que se refiere a este grupo municipal

Voz 2 01:27 independencia absoluta

Voz 3 01:30 ámbito de competencia diferente y cada uno tiene su responsabilidad

Voz 2 01:35 le tras el anuncio realizado por el alcalde de Sevilla Juan Espadas sobre el acuerdo en presupuesto si yo ordenanzas fiscales creo que ya ha dado tiempo para hacer la digestión que piensa al respecto pues mire yo cielo

Voz 3 01:47 puso por escrito al señor alcalde le dije que le tomaba la palabra que encantado de la vida de abordar los presupuesto y las ordenanzas fiscales todavía a la espera de que nos encontremos sobre todo para valorar el grado de cumplimiento del acuerdo presupuestario vigente que sin duda sería el punto de partida de la negociación del presupuesto dos mil diecinueve que por cierto saludo el que por fin señora alcaldesa ya cuenta después de tres años de mandato que el presupuesto hay que aprobarlo antes de que finalice el ejercicio anterior porque hasta ahora no lo había hecho había aprobado presupuesto en febrero marzo incluso abril y respecto a la bajada de impuestos pues qué decir que Ciudadanos el partido que baja los impuestos en Sevilla hemos acordado dos bajadas en en este mandato si tenemos que acordar una bajada adicional aquí echará a ciudadanos para para apoyarla pero tengo que poner de manifiesto el viraje del señor Espadas porque recuerdo que empezó el mandato de la mano de participa Izquierda Unida subiendo el catastro es decir subiendo los impuestos yo creo que se ha dado cuenta que bajando impuestos dos como le ha forzado a ciudadanos a lo largo del mandato al final se recauda más importantes se incentiva la economía y el empleo por tanto eso sí a negociar presupuestos si a bajar impuestos partiendo del grado de cumplimiento del actual acuerdo presupuestario que a mi modo de ver salvo cosas puntuales está todo todavía por ejecutar

Voz 2 03:19 independientemente del tema cifras tocando suelo con respecto a los problemas vecinales obviamente el tema de la economía doméstica qué duda cabe no pero también hay otra serie de cuestiones que en estos momentos están presentes en Sevilla hay vecinos que están preocupados en algunas zonas en concreto Pino Montano Macarena con temas de de problemas de inseguridad da qué piensa al respecto entiende que usted habrá tenido ocasión de hablar con esos vecinos que está pasando allí

Voz 3 03:43 pues mire Salomón el sábado estuve en Pino Montano oí la verdad es que volvía a casa muy preocupado porque se me acercaron sobre todo señoras mayores muy alarmada la palabra era miedo yo creo que tenemos que reconocer que hay un problema hay un problema en la ciudad en muchas zonas de la ciudad en donde se hay una percepción hay una sensación de inseguridad hay alarma social eso que darle una respuesta con medidas efectivas yo creo que no nos podemos poner de perfil los responsables públicos ayer decía el señor Cabrera cuando yo estoy reclamando la implantación efectiva de una vez de la policía de barrio en Sevilla responde al señor Cabrera que eso es una medida trampa mire usted eso es dar respuesta a un problema eso es cumplir lo que algunos grupos políticos estamos proponiendo que P pide a la ciudadanía de Sevilla Salomón pues pide una policía cercana de proximidad que conozca al vecindario que el vecindario la conozca y eso da confianza la seguridad en una palabra creo que es una medida que el Ayuntamiento debe implantar luego si Ciudadanos llegara al Gobierno no tenga la menor duda que eso va a estar en nuestro programa a electoral nuestro programa de gobierno la llevaremos a cabo la implantación efectiva real de la policía de barrio de la ciudad

Voz 2 04:54 esa percepción que usted dice tienen vecinas de Sevilla en diferentes puntos de la ciudad va en consonancia con el número de denuncias delitos que se viene produciendo en Sevilla en estos últimos meses

Voz 3 05:07 mire cuando se habla de seguridad siempre hay que manejar dos vertientes la vertiente objetiva que son datos estadísticos fríos y la vertiente subjetiva que es la sensación la percepción que tienen las personas yo creo que es un termómetro que no falla ir a cualquier a mucha zona de la ciudad comentar que preocupación principal es la que tienen los vecinos Isaac inmediatamente seguridad por tanto un problema es una demanda social yo diría que es un clamor en determinados barrios hay que darle respuesta los responsables públicos no pueden ponerse de perfil no pueden hacer la política del avestruz no valen declaraciones no valen múltiples reuniones o mecanismos dispositivos anunciados si no hay real mente medidas llevadas a cabo compromiso plazo determinado ir presencia policial y refuerzo de la presencia policial en la calle

Voz 2 06:04 según Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla tiene ustedes conocimiento del quizás haya disminuido el número de efectivos por ejemplo de la Policía Nacional Policía Nacional aquí en Sevilla entre otras cosas también por acontecimientos que están sucediendo en otras comunidades

Voz 3 06:17 los españolas tenemos una carencia endémica de presencia Policía Nacional en en Sevilla es verdad que también hemos pagado un poco el pato de la yo diría que la continua Pelé ITA entre Partido Popular Partido Socialista en ese sentido pero yo creo que tenemos que trascender tenemos que reconocer que no vale el que haya dos patrulleros en la ciudad de Sevilla una noche eso manifiestamente insuficiente por tanto yo creo que en este caso la pelota está en el alero del Partido Socialista que tiene la responsabilidad tanto del Gobierno de la Nación como del Gobierno local estoy seguro que en un ratito se sientan al señor Espada hay su amigo el señor Fèlix esto lo arreglan

Voz 2 06:59 estamos pronto preguntando a todos los portavoces políticos del Ayuntamiento también el alcalde lo hicimos lo propio la pasada semana estaba preguntando por qué cuando los sevillano se les cuestiona cuáles son los temas que verdaderamente les preocupan uno de ellos y además sale con fuerza cuando sale con fuerza me refiero que sale en lo más alto incluso del ránking

Voz 5 07:16 es el tema de la limpieza

Voz 2 07:18 qué pasa en Sevilla con la limpieza según su percepción pues mire

Voz 3 07:22 yo creo que la bueno y un paseíto por cualquier calle de la primera impresión es que no hay limpieza que falta baldeo que algo falla eh yo tengo la impresión que los operarios de pasan hacen todo lo que pueden de hecho he tenido última mente conversaciones con diferentes responsables pero quizá está haga falta una redistribución de efectivos una reorganización de lo del sistema de trabajo quizá necesario mayor inversión en equipos técnicos quizá mayor inversión en recursos humanos quizá todo eso también reconocer que la ciudadanía opina que la ciudad esté más sucia y eso también está ahí en el termómetro objetivo y subjetivo yo por la zona en la que vivo que lo que llevo viviendo veinte años en el mismo lugar mis vecinos me comentan que nunca habían visto en la calle tan sucia como hasta ahora yo no culpo a nadie pero creo que hay que tomar medidas para que sevillano sí

Voz 2 08:39 ya bajando no siga perdiendo puestos en el

Voz 3 08:41 Franklin de la ciudades en lo que se refiere a limpieza

Voz 2 08:44 por eso porque no me ha citado en ningún momento qué parte de culpa podemos tener los ciudadanos bueno yo ya lo he ido a los recursos me ha aludido a reordenar quizás efectivos pero y nosotros y cada uno de nosotros yo creo que todo

Voz 3 08:57 Nos tenemos que contribuir evidentemente tenemos que invertir en educación como en otros muchos temas desde muy pequeñitos tenemos que ser consciente de que la calle es de todos de que el patrimonio público tenemos que cuidarlo entre todas la entre todos los que vivimos en una ciudad evidentemente hay también tenemos una asignatura pendiente yo creo que todo contribuye pero desde la responsabilidad pública que en este caso yo francamente tengo siempre quizá ahora mismo esa deformación hilo orientó de que podemos hacer desde el Ayuntamiento creo que en este mandato ha sido una marcha atrás en lo que se refiere a la limpieza en las calles igual que ha habido respecto a la gestión del arbolado los espacios verdes estamos viviendo como hasta las yo diría que desproporcionadas esos alcorques vacíos esas podas a destiempo y al final los árboles están resultando ser pues casi un peligro para la integridad física de las personas creo que también la gestión del arbolado en este mandato es muy muy mejorable de ahí que hayamos pedido con en unión a caótico con otros grupos también de la oposición una comisión de investigación para saber qué ha pasado qué está pasando porque muchos millones de euros invierten al al año del presupuesto municipal y al final no está llegando a la mejora de la gestión de la calidad de la

Voz 2 10:23 arbolado actual recordando por cierto es lo que sucedió en el Alcázar que incluso se saldaba con el fallecimiento de una persona

Voz 3 10:29 sí bueno ahí tenemos que recordar un hecho lamentable ahí bueno la verdad

Voz 4 10:34 qué que parece bueno

Voz 3 10:37 quizá ese concatenación de determinadas circunstancias pero intentando ser objetivo y frío tenemos que considerar ese informe que emitió la técnico nada más caer el árbol tengo que recordar que estábamos ante el pasillo de entrada de cinco mil personas al día en el Alcázar y era un árbol que tenía termitas ediciones y que no se daba desde hacía años intentando Isère aséptico yo diría que hay desde luego hay indicios de que la gestión del arbolado del Alcázar de de la ciudad hay que abordarla de otra manera desde luego hay que reconocer que hay fallos que hay errores tenemos que investigar qué ha pasado que no se ha hecho ese podría hacer de aquí en adelante

Voz 2 11:20 no vamos a recordar la importancia del turismo en esta ciudad en esta ciudad hay en esta provincia estamos a tan solo meses el tiempo va muy rápido e para que nuestra ciudad organice un evento de los más importantes a nivel internacional con respecto al al turismo el una de las puertas de entrada de Sevilla es sin duda el aeropuerto usted seguro habrá leído con detenimiento ese auto dictado por una jueza

Voz 5 11:42 diciendo que se podría calificar de muchísimas maneras se servicio de taxi en el aeropuerto de Sevilla llega a utilizar términos muy fuertes

Voz 2 11:53 a ustedes han pedido incluso al alcalde de Sevilla que por favor el Ayuntamiento ya definitivamente se persone sabemos que los servicios jurídicos están trabajando en ello no sabemos si ya habrán dictaminado algo pero usted están por la labor de que esto ya deje de ser un problema para la ciudad

Voz 3 12:07 el otro día se presentaba ese plan estratégico para el aeropuerto creo que los datos cantan y efectivamente el aeropuerto de Sevilla está creciendo en número de vuelos el número de personas que llega pero tenemos un problema tenemos un embudo el embudo es para toda la ciudad para de progreso económico al de Sevilla y es que de todos es conocido que el servicio en el aeropuerto está monopolizado por una por un grupo de personas que según resoluciones judiciales están imputados por pertenencia a organización delictiva desde luego el alcalde el gobierno municipal auto de la jueza es demoledor e físico como como como como otros muchos documentos y también incluso los atestados policiales que debe hacer el Ayuntamiento que debe hacer el alcalde como responsable público de esta ciudad personarse en ese procedimiento como le ha invitado a hacer la propia magistrada porque hay un perjuicio objetivo para la ciudad de Sevilla para su progreso porque incalificable el que se hayan vulnerado la norma administrativa las normas municipales y ese servicio público remito público municipal del Taxi esté monopolizado vor v

Voz 2 13:20 puede parecer si es día usted entiende que los servicios jurídicos tengan que estar estudiando o si usted fuera alcalde de Sevilla ni siquiera o hubiera llegado a ese punto ya se hubiera personado como Ayuntamiento de Sevilla

Voz 3 13:32 si yo fuera el alcalde de Sevilla ya hace mucho tiempo hace muchos días que el Ayuntamiento de Sevilla estaría personado como parte perjudicada en el procedimiento como le ha invitado a hacer la magistrada en más le digo el grupo municipal de ciudadano va a registrar un escrito en el Ayuntamiento instando al alcalde a que no demore la personación en ese procedimiento por la ciudad de Sevilla está siendo perjudicada por esa por ese grupo que la propia magistrada imputa cómo organizó en delictiva una última cuestión esta que

Voz 2 14:06 te satisfechos el ciudadano Sevilla en el grupo municipal por el tema de los bueno buses gratuitos lo digo porque eso fue precisamente una de las herramientas de la negociación del presupuesto bonobús gratuito hasta los niños con con trece años están orgullosos pues

Voz 3 14:19 si la tarjeta infantil de para

Voz 2 14:22 a los menores de doce años es un logro de Ciudadanos fue una exigencia para aprobar el presupuesto y es una medida redonda Salomón Le voy a ser sincero hemos encontrado alguna que otra contestación en oyentes de Radio Sevilla hay quienes piensan que es fantástico por otra parte oyentes que nos han manifestado y hemos emitido decir usted no nos parece justo porque claro eso tendría que atender en todo caso del poder adquisitivo de cada cual pues te voy a decir

Voz 3 14:45 yo nosotros consideramos que una medida redonda porque se combina tres objetivos en primer lugar ayuda a las familias en segundo lugar educa en el él la movilidad sostenible educa en el uso del transporte público la educación no pueda ver distinción de renta y ayuda a que haya menos contaminación y menos atascos luego entonces creo que decididamente hemos logrado que se ponga en marcha íbamos a a emprender además una campaña informativa para lograr la mayor rentabilidad social para que el mayor número de familias de la ciudad de Sevilla aproveche la tarjeta infantil que Ciudadanos ha conseguido que se apruebe en el Ayuntamiento

Voz 2 15:27 Javier Millán portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento gracias por la visita a Hoy por hoy

Voz 3 15:31 muchísimas gracias a vosotros gracias de verdad gracias Figo