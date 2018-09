Voz 1 00:00 y ahora en Hoy por Hoy Sevilla

Voz 1 00:19 y lo vamos a hacer con José Manuel Mérida es el director de prevén Cor

Voz 3 00:24 la sección que estamos entrenando nos va a acompañar a lo largo de toda esta temporada en en Hoy por hoy José Manuel buenas tardes hola muy buenas tardes y además nos hemos buscado un asesor técnico de prevención de riesgo y salud laboral o eso técnico de cabecera que nos eche una mano también a traducir un poco todos lo que es este este mundo que tanto nos ocupa y preocupa es Juan Castaño Juan buenas tardes Ramón buena estado gracias por tu ayuda de verdad porque dice no va a hacer una muy buena falta José Manuel acercarnos un poco si esta amable antes entrar en otro tipo de de Historias de salud prevención laboral se prevén Cor cuánto tiempo de viene de vida tiene prevenidos bueno prevén un año precisamente en este año estamos cumpliendo lo diez a partir de febrero diez años estamos de aniversario y quiénes sois osea a la hora de armar de montar la la empresa como os vino a la mente a ver cuéntanos un poco bueno yo llevo toda mi vida profesional el mundo de la prevención con lo cual el yo tenía claro que me tenía que dedicará hecho aquí

Voz 4 01:19 llegó la oportunidad de dar el salto y de embarcando en un nuevo proyecto con la intención de hacer una prevención distinta una prevención donde facilitamos la prevención de riesgo laboral en definitiva a los clientes de prevención más fácil de llevar más más práctica más real no que que hace falta que hace falta algo en este mundo

Voz 3 01:37 oigo hoy por hoy se puede decir por ejemplo no lo sé si se puede donde está actuando prevén Cor en qué lugares está trabajando no sé si aquí Sevilla en otros nuestro nuestro fuerte es que en Sevilla nosotros somos una empresa sevillana una empresa andaluza con capital

Voz 4 01:51 privados cien por cien

Voz 3 01:53 pero no es mitad de acreditación a nivel nacional sean nosotros tenemos empresa que está en Madrid y en Barcelona en Valencia en muchos sitios no pero nuestro fuertes en Sevilla no vale la gente en general cuando recurre a vosotros cuando os llama digo general habrá cada cada cada caso es un mundo la gente está un poco perdida o la gente cada vez ya controla mucho más este mundo iba directamente a la diana

Voz 4 02:18 controlas pero todavía queda mucho por recorrer el mundo es mundo donde las persona y los empresarios y los trabajadores van conociendo más y a la seguridad y salud laboral pero que todavía queda mucho recorrido por hacer porque hace falta cultura preventiva claro cultura preventiva digamos que los estamos

Voz 3 02:36 cuando el día poco a poco no pero llevamos ciertos

Voz 4 02:39 tras son sí sí con respecto a otros países europeos eso ocurre si yo estoy convencido de la cultura preventiva de hecho nada más que cuando se tuvo otras poniendo la normativa española ya llevábamos un retraso con respecto a Europa con lo cual ese retraso de cinco días año lo tenemos en España no José Manuel dame tu sin nombrar expresa

Voz 3 02:59 no hace falta guardas y lo quiere hacer ningún problema

Voz 4 03:01 es un modelo tipo de empresa que recurre a vosotros para que normalmente suele ese cualquier tipo de empresa es decir una empresa actualmente desde el mismo momento que tenga un trabajador a su cargo porque por plantilla ya tiene la obligación de tener prevención con lo cual nosotros asistimos a una empresa de un trabajador como una empresa de doscientos cincuenta o quinientos trabajadores como a veces tenemos no porque ya a partir de esos número ya es necesario que opten por modelo de organización preventivas de carácter privado no es decir donde ellos constituyan su propio servicio de prevención propio con sus técnicos no la normativa actual está orientada a que la mediana pequeña empresa normalmente acuda al Servicio de Prevención ajeno para que les llevemos la asesoramiento adecuado respecto al cumplimiento de la normativa lo que es la empresa mayor por ley tiene que tener al menos una serie de disciplinas con técnico ha asumido internamente el Servicio de Prevención ajeno interviene interviene en una función de asesoramiento externo de lo que no pueda cubrir internamente en esa gran empresa entendido

Voz 3 04:02 hay dinero en el mundo para pagar la tranquilidad y eso es buena pregunta porque además no no

Voz 4 04:10 te iba de prevención hace referencia a que el empresario debe de velar por la seguridad de salud de los trabajadores llevando una prevención hacia hacia la parte perfecta no yo considero que es muy difícil encontrar dinero para llevar a esa perfección pero en nuestro objetivo debe de ser conseguirlo habéis vivido vosotros en vuestro día a día ya son diez años eh

Voz 3 04:29 esa satisfacción esa tranquilidad de ese clima

Voz 4 04:32 desde ese empresario decir hoy dije yo las cosas que a las veo de otra manera porque esté con nosotros sí totalmente gracias a Dios nosotros de de que emprendemos el el proyecto son muchas satisfacciones lo que nos dan día a día a nuestros clientes la confianza que tenemos el cómo trabajamos con ello como ellos mismo comprueben Cor se sienten amparados se siente encubierto no

Voz 3 04:53 Juan no te parece que esto incluso debería ser hasta cierto punto una asignatura en el caso de los niños quiero decir claro ha hablado José Manuel de la cultura cultura de la prevención

Voz 5 05:03 que tenemos muchas carencias es cierto tanto es así que en otros países en la carrera universitaria es obligatorio módulo de prevención de laborales sin ir más lejos porque además es curioso pero digamos que él desea es esa asignatura que es conocida

Voz 6 05:19 aquí no nos acordamos de del enfermo hasta que realmente enfermado

Voz 5 05:24 entonces y además está ahí basándose solamente en prevención de hablarle pero hay una coletilla muy importante que prevención y salud laboral es decir aquí unos acordamos hasta algo cuando ya aburría no entonces la prevención es todo lo contrario las prevenciones intentar que no ocurra precisamente no pero yo tengo que felicitarle salvo porque pionero que con una cadena de radio asesore a los trabajadores en este caso sevillano sevillana es pionero y es difícil porque a mí me paran mucho me dice que cómo tengo que hacer esto cómo tengo que hacer una adaptación cómo tengo que hacer el otro no hay un foco hay anuncios pero no hay un foco de asesoramiento donde puedo decir

Voz 3 06:01 el trabajador la trabajadora oye qué hago si o qué puede ocurrir si nosotros invitamos a los oyentes a que utilice la incomunicación todas las que tenemos a su disposición si quieren alguna consulta alguna reflexión algún planteamiento no decirlo cuatro cuarenta y ocho cero tres XXVI ni que decir tiene en las redes sociales arroba Radio Sevilla Facebook Twitter el seis cero nueve dieciséis cero seis cero seis porque tenemos la sensación de estar ante ante un mundo que no se va a agotar quiero decir en esto no se puede poner un punto y final es imposible porque siempre hay que estar al quite de cualquier cosa que pueda surgir entiendo que es así

Voz 4 06:37 es así es así salmo y además

Voz 5 06:40 hay un abanico tan amplio en la prevención de riesgos laborales salud laboral que yo creo que los oyentes no se lo pueden creer está en la prevención dentro de la administración la prevención fuera de la administración está los servicio de prevención propios Servicio de prevención ajenos es decir es hay un abanico tan amplio que mi propio hermano me decía lo que hago con esto digo ostras pero es que tiene una base un inicio empezar de un principio aquí nos gusta siempre empezar por el final yo me alegro de que esté un servicio de prevención y nosotros en toda la mesa porque es un avance brutal es decir porque ellos te hablan prácticamente desde el aspecto del empresario ideal aspecto del trabajador

Voz 3 07:14 quiero hablar sobre eso si os parece quiero plantear exacto pero lamentablemente en los medios de comunicación con cierta periodicidad pues tú decías antes muchas veces estamos hablando de lo que no queremos que suceda nos acordamos cuando ha ocurrido cuando ha sucedido

Voz 7 07:29 accidentes laborales muchas veces conocemos cada caso es un mundo claro para eso están las investigaciones luego pero vosotros casi profesionales en la mayoría de los casos que es lo que sucede

Voz 3 07:42 que el empresario quizás no equipa no prepara a esas personas como lo debería hacer o muchas veces también pregunto e ignorancia es incluso el propio trabajador el que se relaja pregunto qué es lo que suele suceder

Voz 4 07:59 mira Salomón es muy sencillo normalmente en la mayoría de los accidentes suele haber un cúmulo de factores hay un primer cúmulo de factores que tiene incidencia a la hora de preparar la forma de realizar el trabajo pero hay un cúmulo de factores es la confianza en nosotros siempre cuando vamos formaciones siempre insistimos mucho en la confianza que no se confíe vale porque está acostumbrado a trabajar con cierto riesgo asumido ese riesgo es una pirámide probabilidades donde tarde o temprano ese Arrigo se manifiesta en un accidente la pirámide de accidentalidad es tan improbable que uno puede exaltar adoptar jugando a los huidos continuamente en accidente leve después de vez en cuando saltar a un accidente grave e incluso un accidente mortal entonces siempre lo que procuramos incidir en en esa coletilla es decir que no se confíen los trabajadores porque el estar trabajando asumiendo un cierto riesgo tras lo temprano Noez estás acostumbrado a él después se suceden muchos accidentes incluso sucede es decir es que ya me faltaba el último Pilar ya me faltaba hace lo último estaba ya en la última etapa la confianza tiene mucho mucho que ver en una parte de confianza y otra parte en cuanto desde el principio hay que saber cómo hacer los procedimientos y que alguien a efectos de dirección de mandos intermedios dentro de la empresa sepa cómo se tienen que hacer los trabajo y por lo tanto esté encima de esos trabajadores para evitar esa confianza porque incluso la normativa Salomon nos dice que hay que prevé las las imprudencias no temerarias que puedan cometer los trabajadores

Voz 3 09:26 que es una imprudencia temeraria vamos a definir esto

Voz 4 09:29 la imprudencia no temeraria se una influencia que el trabajador practicamente no se somete a un riego con conciencia y voluntad es decir por confianza eso estaríamos hablando de una imprudencia simple una influencia normal que hay que prever pero una imprudencia temeraria es donde ya el trabajador con conciencia contaba con formación hace una imprudencia hace un acto eh no acorde no ve necesario adoptar

Voz 3 09:53 en caso digo porque es un mundo el otro día esto es Reale el otro día en una plaza de Sevilla lo que me pasó como lo viví lo vivió en primera persona me viene fenomenal y te lo comento en este supuesto que ocurre un señor segundo tercer piso andamio pintando segundo tercer piso ojo estamos hablando de la altura no estaba agarrado de ninguna de las maneras Le digo alguien que pasea por la calle digo mire esa persona además ese señor podría tener fácilmente sesenta y cinco setenta año os por ahí por ahí yo eso ese señor no puede estar ahí es que está pintando porque es que le puede pasar algo y me dice era el vecino no es que es el dueño el dueño del inmueble digo ya pero bueno el caso es me parece una imprudencia claro no es empresario los que era trabajador era el dueño del inmueble o lo digo de verdad creo que se estaba jugando el tipo no lo creo

Voz 5 10:45 bueno pero ir eso caso qué haces bueno de tal manera es decir una cosa Salomon yo soy como yo soy muy positivo en esta vida ya ha dicho una cosa muy impone durante José Manuel es que llevamos poco tiempo con la ley de prevención de riesgos Bryan llamó deben lo veinticinco España no llevamos más de veinticinco es poco tiempo es cierto es decir la concienciación de esa cultura preventiva que hoy la estamos haciendo aquí por ejemplo es decir hoy muy importante que estemos hablando de esto en directo en la radio es un muy importante y hay una palabra que yo un enamorado ella qué formación tienen que darle formación en más si me apuran mucho de de campaña al niño pequeño desde infantil tienen que saber que no pueden coger descalzo y abrigo frigoríficos por ejemplo sus prevención bien bien bien bien bien por ejemplo claro que si no bueno pues esa cultura preventiva en la que desde hace mucho tiempo se está implantando intentando implantar en Andalucía que está costando la misma vida está cruzando al empresario está contando los servicios redención está costando a la Administración la misma vida pero qué ocurre que esa concienciación en la que día a día desde aquí vamos a intentar hacerlo poquito a poco paso a paso en la filosofía paso

Voz 3 11:57 pues entonces no sé hasta dónde vamos a llegar porque no no no no no a ver ya sé que tengo que terminó y claro me pone

Voz 8 12:03 el ejemplo de chiquillo que abre o la chiquilla que abre una una nevera

Voz 3 12:08 tú dices cuidado cuidado está bien esto pertenece al capítulo de puede parte pertenece de hecho al capítulo de Mira el otro día lo que pasa en una casa en Granada porque alguien dejó por ejemplo algo muy común y muy corriente un chiquillo crean su teléfono cargando por ejemplo el móvil para encargando en el Salón claro se despierta el padre de pronto nota que algo raro está sucediendo menos mal que se despertó el padre chiquillo dejó el cargador al lado del tres ello aquellos Darder no sé si eso también lo lo lo incrusta Juan en el capítulo de lo del niño

Voz 5 12:46 bueno yo sino simplemente diga una anécdota

Voz 8 12:48 no hay que dejar entonces los teléfonos móviles cargado de noche dar ni la estable ni nada no perdona yo no perdón eh pero visto lo vi

Voz 5 12:53 esto sí pero eso es digamos excepcionalidad no si ya ocurre ahora pero ocurre tendría poner una anécdota a dormir como bien sabe yo procedo de educación de trabajo unidad de educación iré yo iba a dar charlas por los centros educativos los chavales y una de las charlas en un centro educativo que donde hay chavales recogido del Vacie entonces yo estaba hablando entonces yo explica un decálogo de cosas que no se debiera hacer no tienes no podéis por ejemplo pisar mojado cuando vaya a un frigorífico no os podéis hacer esto no podía hacerlo todo y me levanta la mano Eric John me dices yo hice maestro yo qué te pasa dice todo lo que está dicho lo hago yo digo algo estupendo dice pero al revés porque yo no rebelo y una clara doce por ahí se empieza a lo que no podemos empezar la caza ha planteado pero aquí estamos para cualquier tipo de duda que tenga para los que no quieran preguntar decía además con el Servicio Asesoramiento de rencor qué más queremos

Voz 3 13:46 más vale vale perfecto oye de verdad a mostrar un rodillazo más hablando hay otros contenidos pero bienvenidos porque creo que no os vais a echar una bueno ahora un placer estar aquí con vosotros gracias de verdad a vuestra disposición igualmente gracias de verdad José Manuel Mérida les recuerdo director de prevén Cor la inestimable ayuda de Juan Castaño asesor técnico de prevención de riesgo y salud laboral pues dos amigos compañeros de viaje en esta nueva temporada radiofónica

