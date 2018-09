Entrevista a Juan Marín:"Creo que las elecciones serán en noviembre o diciembre"

Voz 0648 00:00 Juan Marín portavoz de Ciudadanos en Andalucía presidente del grupo parlamentario de la formación naranja en el Parlamento andaluz buenas tardes muy buenas tardes y muchísimas gracias como siempre la llamada de la Cadena Ser Andalucía a dos otros enseguida hablamos como usted entenderá de la ruptura del pacto de investidura del clima preelectoral que practicamente intoxico allá toda la actualidad andaluza pero antes permítame preguntarle entiende que los trabajadores de Navantia prolonguen su prostitutas en la calle

Voz 1 00:22 yo creo que está justificado no la los vaivenes del Gobierno del señor Sánchez están provocando una incertidumbre que afecta no solamente a sus puestos de trabajo sino yo creo que al conjunto no de de Andalucía en este caso y sobre todo la valla decaer en una zona especialmente castigada por el desempleo que ahora tiene una situación de estabilidad durante los próximos cinco años Ike con las declaraciones de estos últimos días de la ministra pues ha puesto todo lo convencional

Voz 0648 00:48 explicaciones ayer de Margarita Robles lo verdad

Voz 1 00:50 fruto yo creo que hay una de las cuestiones que de una vez por toda el Gobierno el señor Sánchez tiene que entender me hago mía las palabras que decía precisamente el alcalde de Cádiz no Kitty que no somos no es de dudosa mi relación no hay duda ninguna de las bien con él en sentido político creo que hay que mirar por las personas también por los puestos de trabajo por por comer como decía que CHI evidentemente en cima de la mesa unos contratos que están firmados y que no hay que poner en ningún momento en tela de juicio con otras decisiones como las que en su día anunció el Gobierno del señor

Voz 0648 01:24 Juan Marín candidato de C's a la Presidencia de la Junta Andalucía qué fecha tiene usted subrayada en el calendario para las elecciones autonómicas

Voz 1 01:32 yo el veintidós de marzo de dos mil diecinueve que es cuando deberían de de de celebrarse lo que pasa que supongo que preparado para cualquier otra fecha por supuesto preparado precisamente porque creo que la señora día el Partido Socialista tienen otros intereses que va más allá en este caso de los intereses de Andalucía que nada tienen que ver con con la estabilidad que nada tienen que ver con la aprobación de unos presupuestos dos mil dieciocho y todas las iniciativas legislativas en el Parlamento andaluz sino que tienen que ver más con el calendario judicial y con los intereses personales en este caso de la presidenta ojo que los respeto al legítimo ya tienen la decisión de darle al botón cuando considere eso está clarísimo na nadie lo va a discutir pero yo creo que habría que agotar la legislatura porque evidentemente queda mucho que ejecutar este presupuesto dos mil dieciocho y esas partidas presupuestarias eran empleo de gran riqueza garantiza el bienestar ir no deberíamos en este caso en este caso no debería llegar a día de anteponer todo eso interés sea el suyo personal por conseguir un buen resultado en función de cómo le vaya a los sondeos

Voz 0648 02:33 no cree usted que ya no hay la estabilidad de antes para que se puede agotar la legislatura era solo

Voz 1 02:38 a todo eso es un cuento chino permíteme que te lo diga de esta forma tan directa porque mire mañana hay un pleno en el Parlamento miércoles jueves todos los puntos van a salir por unanimidad hoy y se ha planteado en la vía de urgencia para tramitar una ley en el Parlamento andaluz sea aprobado por unanimidad los presupuestos están aprobados hasta el treinta y uno de diciembre se ha creado una comisión mañana cimiento al presidente del Parlamento de la creación de una comisión de investigación sobre la FACE todos los grupos políticos estamos de acuerdo menor PSOE que se opuso ya retirado precisamente su posición para que no se debatan en el Parlamento es decir todo transcurre con normalidad cuál es la inestabilidad que en Andalucía que ciudadano no está dispuesto a que sigan tomando el pelo pues no mire usted ciudadano firmó un pacto de investidura ese pacto reconocemos que se ha cumplido en la parte económica en un porcentaje muy alto y estamos muy orgulloso no nos arrepentimos de ello pero hay una cuestión importante la pata fundamental de ese acuerdo de investidura era la regeneración de las instituciones en Andalucía y ahí el PSOE he dicho no entonces a partir de ese momento nosotros lo que hacemos es desligar no liberar no de esos acuerdo en su día firmado puesto que el Partido Socialista no ha dicho sencillamente nadie que además sin ningún pudor y sin ningún algo que le agradezco muy directo no bien mira Juan no hablemos de esto porque no vamos a aprobar ninguno de estos puntos pues en ese momento yo entiendo partido así entendido que evidentemente esta relación se había roto pero eso no significa que en todos los temas importantes como Le acabo de citar pues en el Parlamento no haya normalidad y tranquilidad que no ha habido ningún tsunami de y asaltado por los hay de San Telmo en en el en el Parlamento andaluz sino todo lo contrario yo vengo ahora hace unos instantes llevo todo el día en el Parlamento si hemos estado trabajar las comisiones con total normalidad tranquilidad cordialidad así que insisto creo que es un cuento chino pero que cuenta parejas periodista pero usted

Voz 0648 04:41 señor Marín permítame no hace muchos meses que ensalzaba el alto grado de incumplimiento de ese pacto de investidura y ahora subraya precisamente los incumplimientos no puede desconcertar a la ciudadanía en general los andaluces dos postura aparentemente en las antípodas

Voz 1 04:53 no porque insisto estoy orgulloso de haber el impuesto asociaciones árabe bajar la presión fiscal estoy orgulloso de que haya más recursos para sanidad educación que ha no se convoquen plazas para la sanidad pública como os acaban de convocar los exámenes son para octubre hecho eso de muchas cuestiones que insisto han ido cumpliendo pero la parte democrática donde el Partido Socialista no anunció que en enero se podrían en marcha la oficina contra el fraude nos lo aplazó hasta marzo después hasta junio y ahora llega septiembre y me dice que no lo va a publicar el decreto el aparte de la reforma de la ley electoral que se puso en marcha el grupo de trabajo el veintinueve de septiembre de dos mil quince después de dos años y medio cuando llega mañana precisamente mañana esto me dice que no van a aprobar la proporcionalidad cuando se pone en marcha la ley de aforamiento moción de diciembre de dos mil dieciséis que no pone no ejecuta el Partido Socialista nos obliga a presentar una proposición de ley para que se inicien los trámites para eliminar los aforamientos en Andalucía nos dice el cuatro de septiembre que no va a apoyar cuando podemos precisamente lo ha apoyado eh porque conozco publicamente Part podemos sí apoyado ese inicio de los trámites de la eliminación de los aforamientos Andalucía es decir toda la parte de que iba bien cuando llega la hora de darle al botón le ha dado un calambre tremendo al Partido Socialista no pero vamos yo creo que que la descarga brutal IVA ha dicho sencillamente que no piensan cumplir si usted quiere usted una vivienda y usted no me paga el alquiler pues en algún momento tiene que decir mire usted ese tiene usted quiere de la casa no yo creo que no ha cumplido esta muy claro no ha dado ni una sola explicación desde el pasado día cuatro hasta el día de hoy ningún una sólo que los aforamientos es imposible eliminar no es lo que resta de legislatura eso ya lo sabíamos

Voz 0648 06:38 de muy bien el simil quiere usted decir que Susana había debe abandonar la presidencia de la Junta no yo lo que quiero decir es que apoyar usted moción de censura lo que pretenden la señora

Voz 1 06:46 ella es que yo estando en la oposición habiendo firmado un acuerdo con ella que es un contrato como el alquiler de una vivienda pues les siga prestando mi vivienda eh a cambio de que ya no cumplan siquiera con lo que al firmado yo creo que eso es muy sencillo moción de censura todo lo demás mire usted yo no me hablado de eso ni hemos hablado inestabilidad ni de nada parecido es más estamos esperando estamos esperando algún comentario o alguna propuesta del Partido Socialista para hablar de presupuestos que no sea menciono eh ni una sola vez venimos hablando nosotros desde junio es decir yo creo que es una estrategia diseñada de Lara de la presidenta de la Junta y el Partido Socialista para llegar a septiembre octubre y decidir disolver el Parlamento para que insisto el calendario judicial especialmente no el afecta su resultado electoral en no

Voz 0648 07:34 tras escucharles supongo que lo echará que digan que se ciudadanos como una suerte de Pimpinela no que están peleando de cara a la galería porque volverán a pactar tras las elecciones no

Voz 1 07:42 mire usted yo estoy acostumbrado escuchar ya de todo eh también escuchaba que no iba a comparecer en la Comisión de los cursos de formación que me iban a venir los presidente Xavi Griñán que no iba a haber comisión de investigación de la FAPE estoy acostumbrado tantas cosas que evidentemente esto como usted comprenderá a estas alturas nadie ni me preocupa no hay otros que por ejemplo bueno pues han hecho prácticamente todas la senda de la legislatura de la mano en este caso Podemos Izquierda Unida ahora oro ninguna hecho confirma ese matrimonio

Voz 0648 08:09 a usted ha quedado claro en esta entrevista a usted quiere que las elecciones sean el veintidós de marzo no hay inestabilidad en Andalucía y Albert Rivera Albert Rivera tiene interés en que medirse cuanto antes a Pablo Casado en unas urnas en este caso mándalo

Voz 1 08:22 mire usted Albert Rivera sabe que se medirá Pablo Casado cuando no se presentó a las elecciones nacionales porque Pablo Casado que yo sepa no se va a presentar en Andalucía se va a presentar señor

Voz 0648 08:30 y y Juan Manuel Moreno Bonilla Chema Chema entendido claro que sí te pido que se midan las marcas pero a ciudadana no

Voz 1 08:38 yo creo que soy ciudadano no se van a medir en Andalucía se va a medir en Andalucía en las municipales de mayo en en las doce comunidades autónoma que habrá convocatoria mayo en las europea de pueden lógicamente Rivera aquí casado quién sea el candidato del PP pues lógicamente se medirán en una Nazionale pero aquí quince mira Susan la vida de Juan Marín quien se mide a Juan Manuel Moreno Bonilla Juan Marín o a la señora Rodríguez que parece que nadie candidata de la confluencia de Podemos e Izquierda Unida ese es el escenario y si se ganan y se pierden las elecciones consigo un mejor resultado peor resultado pues será el que decida lo andaluces pero los candidatos está muy claro lo demás lo demás es que llevaba es querer llevar a un plano nacional una cuestión que yo creo que está totalmente fuera de lugar y lo digo por por una razón muy sencilla se va a enfrentar el señor Pedro Sánchez al señor Rivera también en las andaluza o quince va enfrentar mire usted yo creo que se enfrentar hacen ahora bien no ahora hace violaría me dice que es el señor Pedro Sánchez al que se va a enfrentar a Albert Rivera has podido usted entonces ella yo Molero Moreno Bonilla Teresa Rodríguez nos vamos a casa espera que cuando termine la policía nos venimos todas aquí sabe que ha pasado no yo creo que esto se lo mismo de siempre la vieja política que va a otros plano yo el único interés que tengo ahora mismo es que se agote la legislatura que el presupuesto dos mil dieciocho tiene mucho de bueno para la creación de empleo para los autónomos palos emprende la ley de emprendimiento la tarifa plana no nos podemos olvidar de eso si eso no tiramos ahora por la borda Paul aborda por un interés partidista pero al final estaríamos engañando a los andaluces

Voz 0648 10:14 bueno brevemente porque no queda poco tiempo y me gustaría hacerle una suerte de preguntas e intentando ser breve quedó muy eso no lo concibo se bien que le agradezco su ejercicio de concreción que tú te ibas el hecho Latin ciudadana ganar las elecciones autonómica o ganar el PP liderazgo conservador en Andalucía

Voz 1 10:31 Nuestro objetivo como no puede ser otra vez en Andalucía ese es el objetivo lo hemos hecho en Cataluña todo el mundo decía que era imposible que allí Esquerra nunca perdería unas elecciones y ha llegado Inés Arrimadas y le ha ganado las elecciones piara Andalucía hay parece que Susana es imbatible pues yo creo que no yo que el partido empieza cero cero yo creo que los andaluces han visto en ciudadano un partido útil que escapan a hacer propuesta que es capaz de cumplir a rajatabla aquello a lo que se compromete y eso es muy importante la credibilidad en la clase política es muy importante en doce nuestro objetivo es salir a ganar y además Le digo salir a ganar con un buen equipo no es solamente la figura de de de Juan Marín los demás partidos no sé porqué no lo hace a lo mejor es que no lo tienen pero yo nosotros tenemos Marta bosque en Almería o tenemos Javier Imbroda en Málaga o tenemos ahora Rocío en Huelva o te te animaba Sergio Romero en la provincia y tenemos una plantilla de de Champions League ya no nos vamos a conformar con jugar la la Europa League

Voz 0648 11:28 entendernos coloquialmente tendremos a Inés Arrimadas Albert Rivera en la campaña

Voz 1 11:32 bueno ojalá ojalá yo puedo presumir de además me encantaría que tanto dinero como al ver que además

Voz 0648 11:38 pero la presencia de Arrimadas y Alves Rivera puede distorsionar el debate andaluz y que se introduzcan temas muy nacionales

Voz 1 11:44 sí en CD porque yo he al ver sus raíces malagueña como como lo vamos a decir a esta persona que no tienen conocimiento de lo que pasa en Andalucía lo que ocurre es que otros grupos políticos especialmente el Partido Socialista yo creo que no es muy partidario de que el señor Pedro Sánchez y algún otro vengan a hacer campaña Andalucía pero yo estoy loco de contento porque eh o porque venga al ver porque venga Juan Carlos Girauta porque venga Begoña Villacís porque Ignacio Aguado todos los compañeros porque estoy súper orgulloso del trabajo que están haciendo a nivel nacional yo creo que eso es refuerza nuestra posición en Andalucía

Voz 0648 12:16 no puede ocultar por ejemplo su mensaje como candidato

Voz 1 12:19 no evidentemente no ellos vendrán a hacer un trabajo el lógicamente de campaña cuando toque el momento igual que lo hacen otras fuerzas políticas en otras campañas electorales yo he visto Mariano Rajoy aquí apoyando a jugando Moreno a Zapatero apoyando también a los Albiñana en alguna campaña no recuerdo yo creo que eso no lo que pasa es que insisto hay alguno probablemente usarlos no lo haga mucha gracia que vengan Pedro Sánchez la campaña

Voz 0648 12:42 se lo he preguntado a los cuatro líderes que acompañaba a usted el cuarto perdón el lunes cerraremos esta ronda de entrevistas con Teresa Rodríguez le planteo una cuestión que le he planteado a todos sus adversarios político como cree usted que va a condicionar el conflicto catalán las campañas la campaña andaluza

Voz 1 12:58 bueno yo en el conflicto catalán lo primero que lamento es la situación no yo creo que todos los españoles estamos viviendo hiriendo diariamente la comunicación la situación de cómo se ha quebrado la sociedad civil en Cataluña no es hombre muy triste no a partir de ahí bueno pues yo creo que según como se vayan moviendo en las decisiones judiciales el próximo mes de octubre incluso nadie descarta que pudiera haber un posible adelanto electoral en Cataluña de hecho se está barajando esa posibilidad y eso sí pueda alterar yo tengo una campaña en Andalucía que pudieran coincidir o que los tiempos pudieran ser muy similares por lo demás bueno yo creo que en Andalucía en Cataluña hay muchos andaluces que viven allí que lógicamente se sienten también muy de su tierra y lo que espero y deseo de ser a ello se vaya arreglando pero por lo demás no creo que pueda afectar digamos la posición de Ciudadanos otra fuerza política en esa comunidad autónoma para que de una vez por todas los andaluces tomen una decisión en Andalucía que la que nosotros lo intentamos poner en marcha con treinta y siete años de un gobierno monocolor que ha llevado Andalucía unos datos que evidentemente al menos a nosotros no nos gusta

Voz 0648 14:03 dos última pregunta para analizar la pido minutos y resultado como en Carrusel Deportivo respaldarán la lista más votada como hasta ahora o es posible pactar con el PP si suman para desbancar al PSOE de la Junta

Voz 1 14:14 bueno yo espero insisto en que decidan apoyarla la candidatura de ciudadano pero independientemente de eso nosotros ya el tema de las lista más votada lo de lo dejamos muy claro la asamblea de hace dos años perdón de febrero del año pasado pero no hace los dos años y a partir de ahí puede ciudadano una vez que conozcamos el resultado electoral en la noche electoral y veamos las propuestas que lo proyecto pues veremos que es posible

Voz 0648 14:35 bueno en el PSOE dando parece Kutxa Bachar en el Gobierno

Voz 1 14:39 la única posibilidad es que sea con partidos constitucionalistas eso sí se lo adelanto y para nosotros en ese escenario Podemos

Voz 0648 14:45 lo que se ve usted ya en el Gobierno no no en absoluto

Voz 1 14:47 es que estoy muy cómodo en la oposición pero lo confieso eso de estar en la oposición y poder defender un proyecto político como lo estamos haciendo la libertad ahora más todavía con la libertad que que tenemos diciendo lo que pensamos que hay que mucha gente puede que no le guste pero decimos lo que pensamos a lo más décimos muchas veces cosas que algunos no se atreven a decir pero creemos que para eso estamos en política y cuando no los voten pues nos vamos a nuestra casa aquí no ha pasado eh

Voz 0648 15:12 Juan Marín digamos una fecha a partir del veintidós de marzo que cuando se agota la legislatura si es que se agota usted qué le dice su olfato político

Voz 1 15:21 bueno yo creo que pueda haber una una campaña electoral para este otoño como se está diciendo porque lógicamente veo el escenario veo las prisas de alguno puedo por llegar ahí veo los tiempo la lo que dijo precisamente en la Audiencia de Sevilla hace dos días cuando anunciaba que no va a haber prorroga en en las vistas y que va a haber una sentencia antes de marzo abril probablemente porque seis meses pues eso haga que se adelanten las elecciones ahí seguramente tendremos que preparar no para que entre noviembre diciembre podamos estar en campaña en Andalucía es como en decir hicieron Andalucía pero insisto eso es una decisión exclusivamente a la presidenta lo que nunca voy a permitir eh es que argumente que hay inestabilidad en Andalucía e lo único que hay es un incumplimiento del Partido Socialista es usar vería con su palabra que la firmó en junio de dos mil quince y a partir de ahí por supuesto que cada palo aguante su vela

Voz 0648 16:17 Juan Marín portavoz de Ciudadanos candidato a la Presidencia de la Junta Andalucía muchísimas gracias por acompañarnos buenas tardes