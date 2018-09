Juan Carlos Cabrera, delegado de Seguridad: alarma social provocada en las redes sociales

Voz 1 00:00 es el tema de apertura la Policía Local de Sevilla investiga mensajes de odio en las redes sociales sobre los barrios de La Macarena Pino Montano tiene ustedes en la web de Radio Sevilla exactamente lo nombre de esos perfiles sociales perfiles falsos absolutamente y luego también incluso los los horarios en cuanto a ese registro horas que investiga se está investigando y que demuestra ese envío que en algunos tramos es de minutos dieciséis cero tres dieciséis cero seis dieciséis cero ocho sea para ir calentando Juan Carlos Cabrera delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Sevilla nuevos días delegado hola buenas días está en plena está en plena investigación en qué punto está todo

Voz 2 00:40 bueno es de acaba de estrés saben que se les de Estados y así en la escenificación de la Policía Local pues un entramado de interesado además de que las redes sociales de ir tocando en el que ya van a delitos contra el odio a a esperar a lo que él la paz de enanos personas hay sobre todo a crear un clima enseguida de hecho de orden público en el que desde un robot pues te va creando te fines Faso con esas secuencias y sobre todo con un contenido como digo yo pues preocupante no te porque son delictivo y sobre todo Patil un hecho objetivo pues lo que trata de involucrar entonces barrios enteros un clima de inseguridad ahí pues tanto allí donde están investigando en estos momentos

Voz 1 01:25 en una sola tarde se llegaron a crear hasta setenta perfiles las cuentas por cierto han sido denunciadas y cerradas pues puede ocurrir que existan aún más perfiles

Voz 2 01:38 sí sí sin duda alguna incluso de alguno anónimo no de esa forma de actuar sino a través de organismos que también se suman al me echa este tan incorporando que efectivamente llegarán cualquier claramente están lanzando mucho a tomarse una suma no y por tanto bueno pues también preocupa en lo que trasladé al resto de grupos políticos lo pactado se la que nosotros no tenemos que efectivamente preocupando no de lo que está ocurriendo en algunos barrios de hecho han hecho efectivo que la confianza en la fuerza explosividad del Estado que tienen que investigan que son los que tienen que hacer pues que trabajo y bueno pues un trabajo que de ser el punto de vista de los grupos políticos desde esas villas que tenemos ahora además a la tranquilidad también a lo que exige en una ciudad insegura para de nada ella citan los datos aunque reconozcamos que están estos hechos sentido posible en que además de no ser insegura una ciudad tolerante nacida a diez France bueno puede pero no podemos caer en la trampa de la transexualidad

Voz 1 02:47 cómo puede un vecino en general detectar que lo que están haciendo es sintonía intoxicar le

Voz 2 02:53 pues lo detecta en el clima ese clima de las personas que además trabajan hizo de todo se mueven en redes lo va transmitiendo lo va comunicando alguno incluso la entrar en 3D pero son víctimas también de ese clima entonces

Voz 3 03:07 y lo que sí

Voz 2 03:10 les pido y aprovecho también en antena para que hablen con los responsables policiales directamente y sobre todo con sus denegado y delegada del distrito que son los que tienen que tener esta comunicación explican los temas porque muchas veces incluso partimos de huesos activo que se difunden que ya no está tan claro como han acontecido sino que celebra agravando no tanto a y los responsables que son de los que tenemos la las noticias cierta pues bueno son los que tenemos que se interlocutor Ello y lo ido presidente y presidenta sus diecinueve sino porque además luego con todo esto contenido dan lugar a plataformas Plataforma de maderas temporánea por tanto pues pues van engordando no esta noticia y esto esto ocurre por tanto no estamos viviendo en algunos barrios de la ciudad ya iré de lobos todo lo que hemos querido también es el sexto que está aconteciendo

Voz 1 04:02 esto va a la Fiscalía no

Voz 2 04:04 esto es lo que queremos y haber un contenido que evidentemente es propio de un delito pues trasladarlo a la Fiscalía

Voz 1 04:11 vale Paco García está ahí en la Macarena hemos comenzado con un saludo nuestro compañero y además tiene invitada Paco hola de nuevo

Voz 0697 04:18 si hola Salomón pues nosotros hombre más allá de dar pábulo a eso comentario a es un mensaje en esos perfiles falso no es nuestro estilo y mucho menos hemos querido venir aquí y ver que no cuentan los vecinos junto a mí está Macarena diez que presidenta de la asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena medita Juan Herrera taldes asociación buenos días buenos días no más allá de lo que digan eso perfiles falso cuál es el día a día en el barrio cómo están ustedes

Voz 4 04:44 sí vivimos una situación bastante extrema porque debido a la saturación que tenemos de centros de acogida de centros de albergue en total vienen a ser más de un ochenta por ciento de lo que en realidad en toda Sevilla entonces todo lo que has eje crear una problemática que por muchas medidas de limpieza ponga por mucho que tu llames a la policía son puntuales son momentánea pero el problema de fondo sigue exigiendo porque esas personas están ahí cuatrocientas personas aquí todo el día para arriba y para abajo con lo cual lo tienes en tu puerta están bebiendo claro el problema que que hay principales que si si Le él él dice de delincuencia las estadística eso no ha subido claro que no porque el incumplimiento no es no es de delincuencia e de las ordenanzas municipales cuando una persona está viviendo lo que se incumplen unas de es una falta entonces claro eso no Nos en la estadística no sales pero eso existe aquí es IT que diariamente tenemos que llamar diez veces yo concretamente allí ya me cinco veces Parlamento había un grupo de quince a dieciséis personas semidesnudas yo no veía lo que estaban haciendo si veía la botella dos Bursa grande con bebida y continuamente así de hecho anómalo juntos

Voz 0697 05:49 de hecho lo he dicho yo insisto cuando venía hacia aquí había un grupo de personas que bueno que habitualmente se mueve por el barrio ya consumiendo litros de cerveza claro a tan temprana hora de la mañana hecho dentro de un rato polvorín ayer me decía usted por la calle Bécquer me encontré uno tirado en el asfalto

Voz 4 06:06 sí sí totalmente porque es que ya a mediodía alguno que otro está ya en un sueño profundo que ya no sale hasta por la tarde que empiezan otra vez a consumir porque también tenemos una serie de de negocio que los están surtiendo durante todo el día de alcohol todo el día todo el día entonces claro esa persona no que empiecen ahora esas personas llevan consumiendo desde anoche osea que es que no ellos no paran de consumir qué problema tenemos que nosotros no te podemos hacerle frente a eso el problema está en que no les decimos que no que no ha hecho tardan casi xenófobos clasistas como si esto fuera un barrios de clase alta con todo un barrio de lo más trabajador que hay

Voz 0697 06:44 antes hablando Juan Juan Herrera Juan Cueto algunos hola buenos días salía el tema de hecho mensaje perfiles falsos en Internet el problema meter en el mismo saco a todo el mundo no

Voz 5 06:54 desgraciadamente cuando hay algún tipo de conflicto sea del tipo que sea ya sea vecinal laboral hay personas que bueno que su tiempo lo dedican a amonestar a difundir temas falsos afirmaciones posicionarnos en este caso en algo que no podemos compartir y desgraciadamente personas de forma individual e incluso algunos partidos políticos de izquierda están atacando a un colectivo vecinal que no son las otro que las mismas personas que los votan en este barrio a vemos personas de todos los sentidos político personas de izquierda de centro derecha y cuando hemos creado esta junta hay este este colectivo no lo hemos preguntado a nadie que afiliación política tiene le hemos preguntado si está preocupado por la situación de su barrio con lo que queremos entender que esas personas que se posicionan con comentarios de tanto peso y tan desagradables están yendo contra las personas que los votan no es justo porque en total momento en este colectivo estamos defendiendo un único punto que es obligación es para todos sin restar derechos a nadie esta frase la hemos repetido incluso al señor alcalde cuando lo hemos reunido con él

Voz 0697 08:01 estamos hablando en cierto modo de un problema social pero un problema político se monta tenemos sólo retorno para uno de nuestro invitado tú me dices con quien quiera

Voz 6 08:09 no no no no les partiendo no Paco tú decides por favor

Voz 1 08:11 la Macarena Juan Da igual ya se me ocurre pero

Voz 0697 08:14 claro cuando solucione yo pensaba digo es que claro viven en un triángulo tú piensas que está la plaza Parejo que centro de donde muchos indigentes se dan cita a lo largo de la jornada tenemos el Hogar Virgen de los Reyes donde también hay un centro de atención tenemos el hogar de San Fernando que habla un triángulo antiguo guarda de San Fernando donde está al albergue municipal pero Se podría hablar ideado un cuadrado porque incluso en el puente de la Barqueta hay otro centro

Voz 4 08:39 Puente de la Barqueta en la calle Maimónides también hay otro centro emisor de mañanas que está aquí también en fin en total vienen a ser unos cinco centro porque Don Fadrique hay perdón en doctor Fedrigo y también hay un centro de de media tolerancia y otro en el hogar Virgen de los Reyes esta tolerancia en llegar a parte quieren abrir un centro de refugiado aquí que no sabemos eso cómo ha quedado ni nosotros y nos metemos nosotros es de refugiados nosotros tenemos nada que ver con que sean refugiados e inmigrantes

Voz 0697 09:08 en la en la ronda pero eso ha quedado descartado en principio nosotros ahí no teníamos nada que ver con que fuera en ese sentido sino Bezas saturar

Voz 4 09:15 en la misma zona todo en el mismo en el mismo en el mismo barrio entonces claro llega un momento en que tú ya no puede porque aparte está en los comedores sociales están las obras de la religiosa que están también durante todo el día ofreciendo comida ofreciendo bocadillos entonces es continuo es un continuo trasiego

Voz 0697 09:32 solución Juan pasaba por repartir no entre todas las ciudades

Voz 5 09:36 lectivo que defienda la posición social de de de de estas personas con una difícil situación que entienda que en esta ciudad como Sevilla se haya concentrado todo en en mismo área en escasos trescientos metros estamos soportando el ochenta por cien del peso de estas personas desfavorecidas lo sentimos mucho por ellos y además los entendemos siempre ha demostrado que este viaje ha sido un barrio muy solidario lo sigue siendo pero estamos llegando a un punto en el que ya es insoportable y no podemos hablar además sólo de delincuencia de suciedad de Markina la liga tenemos que entender que la última década en este barrio hemos renunciado a nuestras plazas a nuestros parques a nuestros bancos no encontraban cogen este barrio ya por último todos los edificios tan transformando sus portales para renunciar a su escalón de entrada ya tenemos que entrar en casa pidiendo permiso tenemos que estar sabiendo dónde ponemos el coche para no pieza una unas ejerce tenemos que estar viendo como en cualquier ángulo de nuestras calles están hablando de Don Fadrique ventanas con el Parlamento todo el mundo haciendo deposiciones y orinando en cualquier ángulo llega un momento en el que dice alguien tiene que tomar medidas el admitía que está tomando el Ayuntamiento son temporales cuánto vale tener a nuestra disposición al y pasan a la policía en un en unas actuaciones relativas hasta el momento cuánto vale esto sí sabemos que la única solución efectiva controlar el servicio de alcohol a este colectivo y la dispersión de ese ochenta por ciento de plazas que tenemos en trescientos metros

Voz 1 11:08 entendido entendido entendido en vigilancia en principio

Voz 7 11:11 de esa venta de alcohol fraude

Voz 1 11:13 cuenta quiénes no lo deben hacer y además a determinadas horas en las que tampoco por otra parte se puede ir por otro lado la dispersión de esta serie de de colectivos con respecto a quiénes tienen interés en enrarecer aún más el ambiente a través de es este tipo de mensajes qué lectura hacen ustedes que reflexión no nos pueden exponer

Voz 4 11:33 pues nosotros no tenemos nada que ver con slow poco y no quiero decir que no tenemos nada que ver con qué con qué te has persona hagan ese tipo de declaraciones porque es que además en la noticia que se da hoy nos ha metido al colectivo de Macarena que que nosotros hemos entrado en eso tampoco porque nosotros todos lo hacemos con nombre apellidos y a través

Voz 1 11:53 lo que está claro Macarena coincidirá efectivamente y aquí están publicadas en la web de Radio Sevilla esos nombres esos perfiles sociales falsos desde luego lo que está claro es que

Voz 8 12:01 aquí hay quién tiene interés en calentar esto aún más sí sí totalmente hay unas otro sabe mi pregunta es quién bueno pues o quiénes porque esto es una esto es una barbaridad

Voz 4 12:14 si usted teme que simple y llanamente en el Twitter nuestro que es de vecinos albergado Macarena ahí se comprueba que hay mucha gente que directamente con unos perfiles que nosotros tampoco entendemos Nos atacan notan brutalmente como lo han hecho todos los a la Asociación si no pone Baamonde de todo como como si nosotros fuéramos la derecha y ellos que son de izquierda porque la mayoría que se decanta porque somos la derecha entonces van a atacarnos como si fuéramos la derecha cuando ya lo ha dicho aquí mi compañero Juan que aquí somos todos le del barrio como yo dijo entonces a nosotros nos ataca pero no nos atacan de la izquierda e a nosotros no están atacando desde la izquierda concretamente hay partido y hay dirigentes de partidos que que Ethan atacando nos han llamado de todo los llaman como ya lo he dicho ante como lo he comentado insolidario clasista racista entonces todo eso es lo único que hace es que cada vez va a más cada vez a calentar calienta calentar

Voz 1 13:06 vale como como usted es quién es y representa a quiénes representan Le pido por favor estamos en antena en Radio Sevilla que aquí en ese estén dedicando a hacer este tipo de cosas esté tomando este tipo de determinaciones para intoxicar calentar a la gente le pido por favor si le parece que les haga un llamamiento

Voz 4 13:27 no no yo a estas personas les rogaría que si tienen algo que decir que sí tienen algo que que pedir que lo hagan a través de las vías que son correspondiente que los cause correspondiente que no lo hagan así de esta manera porque nos perjudican a todos que perjudican a Pino Montano y perjudican a Macarena nosotros todavía no hemos ni hemos salido a la calle ni tenemos intención por ahora de hacer nada ni hacer nada agresivo todos lo estamos haciendo legal y funcionando legalmente con respecto al al vecindario no y no de esa manera que lo único que hacen es perjudican eso que quede claro que no están perjudicando porque él está dando la razón a las personas que dicen que somos como somos yo creo que más claro no no todo eso

Voz 1 14:09 el entendido perfectamente Macarena muchísimas gracias

Voz 4 14:11 muchísimas gracias gracias Juan también lo hemos escucha pero no

Voz 1 14:14 dejemos de verdad que esté con nosotros Paco Camarasa Juan

Voz 0697 14:16 además yo creo que es la mejor postura no va a dar el nombre que no pasa nada no esconderse detrás de ningún perfil falso gracias Paco venga

Voz 1 14:24 gracias hasta ahora no hemos perdido la comunicación con el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla Juan Carlos Cabrera quién ha estado escuchando a estos vecinos qué opinión le merecen lo que acabas de escuchar

Voz 9 14:35 bueno es una opinión ya conocida muy porque tuvimos una reunión allí en el Hogar San Fernando con el alcalde y ellos pusieron en un tema distinto y bien que lo había explicado que no corresponde con un tema de seguridad sino de convivencia ICO tanto ahí está el Ayuntamiento muy sensiblemente también actuando a través del seco para coordinar los distintos servicios municipales tanto de como de los servicios asistenciales y la propia Policía Local un poquito para estos problemas que somos conscientes son reales o podemos podamos solucionarlo también porque es verdad que se concentran ahí ese ochenta por ciento de los recursos asistenciales del Ayuntamiento dirigió como delegado me toca contigo con lo vivo la zona de tu madre no pero verlas aprovecho para dar a utilizar este exime con el tema las redes sociales en que personas que son sin hogar no la podemos convertir tampoco en personas que son pues fuera del ámbito de las sociedades tienen que estar y por tanto mezclar las personas sin hogar a través de hecho me están dando de rechazo con personas que sensible que simplemente pues no quiere ningún tipo de ayuda que se encuentran en la calle pero que son seres humanos y por tanto he dicho la connotación que hay que evitar que como ha dicho Macarena también les perjudica su ubicación no podemos generar rechazo a las personas y no

Voz 1 15:56 porque triste mente está en una situación

Voz 9 15:58 o es que si me permites delegado

Voz 1 16:01 el representante vecinal ha hablado con mucho sentido común ha hablado con mucha coherencia primero ha pedido que aquí se están dedicando a calentar ya intoxicar que por favor no cuenten con ellos para nada en absoluto esa selección de vecino no se siente identificada para nada con este tipo de mensajes punto uno punto dos Lo ha dicho ella no es cuestión de xenofobia no no no es tema de comportamientos en en muchas ocasiones ella ha pedido también una cosa que entiendo que otro vecino de Sevilla de cualquier otra zona también puede solicitar y en esto de la Policía Local sí que tiene que hacer algo por ejemplo la venta fraudulenta de alcohol y además a determinadas horas en las que no se puede aquí el Ayuntamiento aquí sí puede hacer cosas el Ayuntamiento

Voz 9 16:35 si además de lo que pasa es que es difícil evitar sabemos toda la tienda esta de conveniencia chinos que entren en un momento dado ello su recurso puede a través de aparcacoches que tampoco tengo una normativa para poderlo sacar de la calle actividad por tanto era siguen haciendo campe son personas que tienen pues una intoxicación de drogas por desgracias puede enganchar el saltito tio es difícil por tanto somos conscientes de que están viviendo una situación difícil poca hice concentra pero igualmente también y así se lo hemos trasladado queremos y clasificamos pues no concentrarme en estas son ha dicho el sesenta por ciento pero no podemos hacerlo de inmediato porque me existe necesitan esa asistencia hizo el personas que necesitan esas encima bueno decirlo el uso de las redes para finalizar a las personas sin hogar es muy distinto de esta persona también enganchada tienen una dependencia pero que además no quieren ningún tipo de asistencia parte de Ayuntamiento ya se impida están todos pues sus necesidades en la calle hizo las molestias no sobre hechos no hay ninguna normativa la que hagamos una persona yo puedo ir a por ejemplo que que no está prohibido dormir yendo allí no pueden la Policía Local de una teselas hicieron mella en la calle es que tema también es complejo por eso digo que que ahí que hay problemas de convivencia somos sensible no estamos actuando que cursa asistencial económicamente también el número de plasta pero queremos también clarificar esas desconcentración de esa zona porque entiende lo que están sufriendo los vecinos pero si me permite exime utilizar las redes sociales estar aquí a las personas sin hogar y crear ese clima como es que aquello e impracticable encadenaba en contra también de los intereses de los comerciantes de la zona porque también criminalizar a zonas eso es lo que queremos evitar

Voz 2 18:24 sí

Voz 1 18:26 y y si le parece ya para despedir esta conversación lo digo porque para quien no lo tenga tan claro Internet deja rastros lo digo porque puede haber gente que diga no no yo me dedico a hacer esto y esto aquí no pasa absolutamente nada no no lo digo en un aviso a navegantes delegado para quién independientemente de los que han creado estos perfiles falsos y lo siguen haciendo que sepan a lo que se exponen

Voz 9 18:56 el vez ADECCO porque dañan la convivencia en definitiva idea tenemos que generan menos la capacidad de tener esa o tolerancia de vivir manía de afrontar los problemas como hechos que están reivindicando lo vecino pero hacerlo desde la prudencia desde la calma desde la tolerancia de respeto también a los seres humanos y por tanto no incita necesitada tomar la justicia por su mano y sobre todo no pues bueno pues como digo a situaciones que no llevan a nada y por tanto agradezco que efectivamente lo diga porque claro que eran rastro incitar al delito de odio violencia pues son delito tipificado

Voz 1 19:36 aquí hemos tenido aquí hemos tenido gente muy buena en Hoy por hoy y hasta el propio jefe de la brigada de delitos telemáticos e informáticos de la Guardia Civil por ejemplo viene con cierta periodicidad hablarle a los chavales en este programa ahí aquí todo deja rastro eh a mí te pones a escudriñar Internet tiene sus ventajas pero cuidado eh que eso está ahí lo digo porque para quién siquiera dedicara cuidadito porque es un tema muy serio e muy serio porque hablando de convivencia independientemente ya luego del tema del alcohol el tema de las actitudes el tema de los comportamientos civismo es verdad pero lo que no se puede es pretender actuar desde esta óptica de el enfrentamiento crear mal ambiente en todo un barrio en este caso Macarena Pino Montano nosotros vamos a seguir el tema muy cerca esperemos que llegue esto a la a la Fiscalía como no puede ser de otra manera y seguiremos informando a nuestros oyentes algo más delgado

Voz 9 20:32 pues nada más agradecimiento oí y sobre todo bueno que pues que sepa que que estamos al frente de todos los problemas solucionarlos como tiene que ser Isabel todos ir aprovecho para agradecer el esfuerzo de la Policía Local por lo que están haciendo con ir trasladar esa confianza que eso pues las personas que tienen que que verá por todos nosotros

Voz 1 20:55 muy bien por cierto Juan Carlos Cabrera muchas gracias

Voz 9 20:57 hacía alteraciones los Cuerpos Fuerzas y Seguridad del de eso

Voz 1 21:00 el día del Estado bueno un minuto y segundos para la una dejamos para justo después del informativo si les parece la conversación que vamos a mantener ahí le vamos a preguntar también como no puede ser de otra manera usarla Serrano la portavoz de Podemos y que el Ayuntamiento de Sevilla