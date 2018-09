Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla: inicio del curso político

Voz 1 00:00 Susana Serrano se lo hemos planteado Juan Carlos Cabrera entiendo que la respuesta quizás pueda tener su dificultad pero vamos Nos lavamos seguir planteando quién puede estar o quiénes interesado o interesados en que se difundan mensajes de este tipo a través de las redes sociales para calentar a los vecinos

Voz 2 00:20 bueno a ver pueden nosotros entendemos que este es un tema muy serio complejo y que por lo tanto no se puede simplificar Ny ni mezclar temas no aquí sean tratados por igual diferentes elementos diferentes situaciones del barrio que ahora mismo hay una movilización vecinal más importante con respecto al tema de lo de los mensajes en redes que ayer el delegado no hizo partícipe al resto de grupos municipales para que conociéramos ese informe de la policía de haber detectado estos perfiles falso que genera mensajes de incitación al odio y delitos de odio no evidentemente nosotros creemos que es un problema que hay que atender que es grave que nos preocupa y que como el delegado dijo en la reunión creen que detrás Ethan organizaciones de extrema derecha no sorprende luego cuando pasan cosas en otros países de Europa cuando todo el mundo está empezando a plantearse sobre todo nosotros grupos políticos como podemos plataforma que están preocupadas por ese auge del fans del fascismo de nueva formas de neofascistas que no nos damos un muy bien cuenta cuando llegan a otra ciudad bueno pues en Sevilla tenemos esa amenaza que es real sabemos que efectivamente hay mensajes muy preocupante no parece bien y felicitamos nos alegramos que la policía tome medidas al respecto no parece muy bien que los medios de comunicación lo visteis dando a conocer exactamente por qué es un elemento que hay que tener en cuenta serio muy serio está claro que es la manipulación de grupos de extrema derecha que quieren generar esa situación de de de incertidumbre de inseguridad que muchas veces no se corresponde con la realidad

Voz 1 01:57 se por razones familiares conoce bien la zona conoce bien el barrio va con cierta asiduidad que es lo que ve cómo es la convivencia allí nos reclaman vecinos reclaman al Ayuntamiento que por favor exista cierta dispersión en cuanto a que esta ciudad que es muy grande puede acoger a diferentes colectivos

Voz 2 02:14 exactamente no se otro como participa Sevilla lo que me gustaría que conocieran esto estos vecinos que han actuado aquí hoy como portavoces de esta plataforma que que sepan ya de antemano que nosotros lo tenemos máximo respeto a todos los vecinos vecina de La Macarena que tienen todo el derecho a sentirse con seguridad en unas condiciones de convivencia no evidentemente nosotros trabajamos desde el dos mil quince para que sea posible lo que no hay que focalizar sólo en una zona evidentemente lo que tendría que haber hecho este Gobierno es atender a esa moción que participa Sevilla llevó a pleno y que fue aprobada para atender para tener una política sobre el tema de si sino guarismo esta moción en esa moción nosotros ya una de las medidas que presentábamos que no lo hicimos nosotros sólo evidentemente nosotros contamos con profesionales muchísimos año conociendo el problema actuando e intentando poner un granito de arena para que la sociedad pueda puede darles una mejor vida una vida digna a estas personas que por situaciones muy diferentes pues se pueden ver en la calle entonces nosotros ya planteábamos que no puede está todo concentrado todos los servicios sociales concentrado en una misma zona de la ciudad eso ya es un problema han tenido tres años para hacerlo in nada ni hecho ahora parece que el señor Espada le da en la cara al problema los propios vecinos tienen que salir a decirle que necesitan mejorar la situación de su barrio en este caso de la Macarena y ahora quiere intenta solucionarlo y dicen que no tienen tiempo bueno es que han tenido tres años que participa Sevilla ya puso sobre la mesa esa solución otra cosa que no era una solución a los problemas de convivencia que andan el Pumar hijos desde hace tanto tiempo en los últimos meses preocupantemente vimos como la única medida que hizo el señor Cabrera fue llevar a la policía para alejarlo y eso es lo único que hace es llevarlo a hacia otra zona que es por eso por dónde porque se están concentrando específicamente más en este punto de la Macarena que como bien dice yo lo veo todas la semana y es verdad que lo explicaba muy bien Macarena que muchas veces no son delito pero sí son situaciones incómodas que no permiten exactamente que no permiten la convivencia cuáles son las medidas para hecho pues muy sencillo tener una política de destino guarismo en Sevilla que no tenemos tenerse servicios sociales digno más plazas en los albergues más número de albergues por otras zonas de la ciudad para Noor no crear guetos que es lo que se está generando con esta política de mirar para otro lado de de bueno eh hay cierta criminalización de la de la pobreza a nosotros nos preocupa este fenómeno que llama fobia que qué tiene que ver con nuestro mensaje en las redes sociales que estamos denunciando aquí hoy hay hay un alarmante tendencia a general este este miedo fobia a pobreza no que es lo que significa el término que se utiliza hace un par de años a nosotros nos parece preocupante y por eso estamos en el territorio con los vecino y vecina esta tarde por ejemplo hay una asamblea Macarena para todas que precisamente lo que busca que no hay nueve ningún partido la propia ciudadanía que conoce muy bien esta problemática que entiende que Macarena además tiene una gran diversidad cultural y he dicho

Voz 1 05:21 lo enojo Ángel otro vecino decían no me hablen ustedes de colores políticos mire usted si aquí vivimos de todos los cosas

Voz 2 05:27 exactamente porque con el máximo respeto y con la con la gente que sabe sobre el tema porque llevan años trabajando pues va a intentar explicar y a intentar el ponen por escrito cuáles son esas medida urgente que ya se deberían de llevar a cabo por supuesto mejorar los servicios sociales habría quedado hablarle más claramente al señor Espada que si él lleva tres años ignorando que tiene en su ciudad tiene los siete barrios más pobres de todo el Estado siete de lo de los quince más pobre de todo el Estado pero él se dedica a pasearse por Nueva York San Francisco fingiendo que su que todo va bien en Sevilla pues no si en Sevilla ahí ese alto grado de desigualdad de cierta zona sin Sevilla no hay servicios sociales la gente le dan cita en las UTE ese para meses más tarde no es lo mismo los problemas de Bella Vista que efectivamente lo vecino legítimamente se está movilizando cosa que nosotros nos alegramos siempre que sea desde el respeto la reivindicación de hecho y mejorar su barrio porque es lo que siempre se ha hecho y lo más efectivo que la propia ciudadanía haga política no lo mismo Bella Vista que Torreblanca o Pino Montano son situaciones muy diferente y hay que hay que hay que atajar de digamos de manera diferente nos preocupa que algo que es digno legítimo y que desde luego bienvenido que la la lo vecino vecina reclamen eso derecho eso barrios vino que nosotros siempre hemos dicho que Juan Espadas les da la espalda nos parece bien que haya movilización ahora nos preocupa y por eso está muy bien que que lo Clarés aquí hoy que sea manipulado por grupos de extrema de derecha e incluso no nos parece bien como algunos grupos de derecha del Ayuntamiento se ha subido al carro de esta alarma social de una manera oportunista no y además generando confusión una cosa que no ha dicho el delegado que realmente el número de delitos no aumentado en en en esos barrio donde ha habido cierta alarma no lo mismo la inseguridad real que la sensación de inseguridad que tiene cada ciudadano pero que es legítima no caga cada persona de cada vecino vecina de cada barrio tiene que poder tener esa sensación de de de seguridad y de convivencia eso se garantiza con un la garantiza lo derecho contener unos servicios sociales digno ICO no ver esa brecha que cada día crece más entre la Sevilla del turismo y la Sevilla de los barrios periféricos

Voz 1 07:43 qué tal el arranque de curso político pues muy

Voz 2 07:46 bien lleno lleno de actividades y la verdad que tenemos mucho mucho por delante precisamente nosotros así que trabajando a todo

Voz 1 07:52 con respecto a la propuesta del alcalde espadas esos presupuestos municipales de cara al año que viene ese ofrecimiento como lo ven de participa Sevilla

Voz 2 07:59 bueno fue una sorpresa pero casi parecía una torpeza por su parte él sabe perfectamente que cómo ha ido sacando los presupuestos y las ordenanzas fiscales cada año se contradice este alcalde parece que dos mil quince estaba de acuerdo con nosotros esa necesidad de de bueno de de mantener una recaudación uno a través de los impuestos mínima para poder dar luego esos servicios sociales que quién no generen problemas en nuestra propia ciudad no ha atendido sin embargo a otras propuestas que nosotros le presentábamos para recaudar di digna ilegítimamente también que parece que no le da ninguna prisa no quiere atender al a cuestión de la tasa turística parece que pone la pelota en el tejado de de la política del Gobierno central no quiere exigírselo a sus Ana día a la Junta cosa que sería algo muy positivos en una tasa que recaudaría bastante considerablemente un dinero importante necesario para todas esas zonas comunes de la ciudad donde en esa en esa provocación que lo entendemos así lo único que quiere por una parte es intentar aparentar que es el alcalde el diálogo cuando la realidad que no se sienta con nosotros a hablar de las políticas de la ciudad intenta ser un alcalde buen gestor cuando escucho ayer anunciábamos cómo no va a ser capaz de utilizar esos dieciocho millones para inversiones sostenibles algo que sería tan positivo necesario para los colegios para que los colegios no no hubieran tenido que iniciar el curso como lo han iniciado con las obras y nacer sin climatización como hubiese viene exigiendo por esa campaña de Escuela de calor sin siquiera tener la planta la plantilla cubierta sin el personal necesario de portería de limpieza no no puede ser que que siga dando la espalda a todo eso y que encima no sea lo suficientemente buen gestor como el intento aparenta como para haber podido hacer eso dieciocho millones de inversión él no en zona verde también lo más curioso que parece que está viajando por Nueva York San Francisco para hablar del clima para hablar de movilidad de ciudades verde hice vía está como está

Voz 1 10:04 tendremos tiempo para seguir hablando en los próximos meses tenemos unas elecciones municipales le recuerda en mayo del año que viene pero no quiero finalizar esta conversación sin plantearle una cuestión hemos hecho lo propio con el resto de de portavoces de grupos políticos y una cuestión que aparece como preocupación de los sevillanos es el tema de la limpieza en diferentes encuestas los sevillanos dicen que la ciudad no está limpia desde participa Sevilla por qué está sucediendo estos que creen ustedes que posicionamiento tienen al respecto

Voz 2 10:33 bueno nosotros también os preocupa Hay coincidimos en ese análisis y no hay más que pasea por la ciudad que incluso Blas zona que se supone que tienen mayor cuidado de mantenerla limpia tienen muchas deficiencias tenemos una consejera con Mitación de Lipasam que la verdad que tiene sin muy interesante nosotros somos muy críticos con que se haya mantenido el mismo sistema el Lipasam que que implementó Zoido nosotros creemos que de ahí viene mucho de la problemática por los horarios que se cambiaron el personal que está atendiendo a cada calle por supuesto que creemos que vuelva ve situaciones de desigualdad porque si nosotros creemos que aquí las calles no nuestra limpia en algunos barrios ya que insostenible

Voz 1 11:15 qué parte de culpa tenemos cada uno de nosotros bueno eso

Voz 2 11:19 lo que parece que está muy acostumbrado a echarle la culpa de todo lo que pasa no a los demás grupos le pregunto Le Brun tu hombre toda la ciudadanía puede tener precisamente eso también responsabilidad el Gobierno hace campaña efectiva de cómo mantener limpia la ciudad pero esta ciudad necesita quizá otra fórmula de limpieza nosotros ponemos muy cuestión el tema de la de las operadoras estamos incluso estudiando lo en profundidad este tema creemos que lo que hace repartir un poco la suciedad no quitan los malos olores nosotros además no entendemos como una propuesta que llevamos a pleno y que fue aprobada por unanimidad como son las redes baños público no se lleva a cabo que además fue muy muy celebrada por el Gobierno no dijo que les había gustado mucho esa propuesta bueno pues la tienen guardada en un cajón esos baño público de fundamental porque los malos olores es una de las peores situaciones que se dan en esta ciudad pero bueno hay mucho por hacer y nosotros colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades y el Gobierno no escucha más sabía muy bien cuáles son las políticas las que esta ciudad necesita para que avance política le porque para que una ciudad sea próspera también tiene que tener una situación de igualdad que no se está dando en Sevilla no puede avanzar más porque la situación es muy desigual no tiene bueno la infraestructura necesaria para que podamos avanzar Se lo único que hacen un poco maquillaje de algunos evento hoy alguna cuestiones que dan cierto brillo también hablaba aquí en este programa sobre turismo y decía algo ya asimismo reconocía que había habido una burbuja turística nosotros somos lo que hemos ido denunciando esta cuestión creemos que cuando nosotros decimos necesitamos una mejor gestión del turismo no sólo lo estamos diciendo y haciendo trabajando en esta cuestión por la convivencia de los vecinos vecina de Sevilla que necesita en no estar saturado y tener las consecuencias negativas del turismo sino que hemos hecho muchas propuestas para que también se turismo revierta más positivamente en la ciudad a nivel de ingreso ir en una mejoría de los derechos laborales nadie ha hecho caso en todo eso pero incluso cuando pedimos zonas verdes sombra a Fuentes banco nosotros no sólo estamos pensando los vecinos vecinas que también siempre claro pero es que sino no es sostenible el turismo es el turismo que viene y que no va a volver nosotros necesitamos continuidad

Voz 1 13:42 Susana Serrano portavoz de participa Sevilla en el Ayuntamiento muchísimas gracias por estar en en Hoy por hoy