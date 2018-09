Lina Gálvez y Felipe Benítez Reyes

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0648 00:13 buenas tardes soportemos hoy la segunda pareja de la novena temporada de ser andaluces una serie radiofónica Premio Andalucía de Periodismo en el que ya ciento ochenta andaluces insignes de muy distintas disciplinas han hablado debatido y reflexionado sobre Andalucía con la triple premisa de reportar las señas de identidad andaluzas afianzar la autoestima con lo andaluz y ofrecer una imagen real de Andalucía con sus virtudes pero también con sus carencias hoy nos acompañan dos personas de las Letras de la Universidad del conocimiento saludamos en primer lugar en los estudios de Radio Sevilla una catedrática universitaria historiador y feminista desde hace unos meses nueva consejera de Conocimiento Investigación y Universidades Lina Gálvez

Lina Gálvez buenas tardes

Voz 0648 01:00 Lina Gálvez buenas tardes y muchas gracias por atender aceptar la imitación de la Cadena Ser Andalucía nueve van a estar a los estudios de Radio Cádiz nos acompaña el escritor poeta articulista y filólogo gaditano rondeño Premio Nacional de Literatura entre otros galardones días atrás pregonero de la Bienal de Flamenco de Sevilla

Voz 0619 01:18 los fantasmas no existen de acuerdo pero el caso es que todas las casas viejas tienen fantasmas al fin y al cabo los fantasmas se conforman con muy poco la mejor forma de dar vida a un fantasma aunque los fantasmas no existan consiste en creer en fantasmas

Voz 0648 01:42 Felipe Benítez Reyes buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos

Voz 0619 01:45 buenas tardes gracias a vosotros aquí

Voz 0648 01:47 dejar radiofónica con la consejera India Gálvez no conocía personalmente no

Voz 1292 01:51 sí sí

Voz 1 01:52 Nos conocíamos además yo veraneo en Rota que ahí tenemos el santuario de Félix sí si Bárcenas ahí un

Voz 1292 02:03 una conexión Roch Peña o que buena conexión menos mala conexión aunque nos conocimos en Sevilla pero tenemos una buena conexión rapiña

Voz 0648 02:09 bueno pues desde hoy pareja radiofónica para hablar para debatir para reflexionar sobre Andalucía ahí empezamos a este diálogo con la misma pregunta que siempre planteamos a todos los invitados se desgrana luces cómo definirías Andalucía que definición dais a vuestra tierra que representa para vosotros para vuestras vidas

Voz 1292 02:24 el para mí para mí Andalucía es mi tierra sin duda es una parte muy importante de mi identidad pero yo siempre la la la vinculo para mí en Andalucía es mi infancia son son mis recuerdos pero también es la la la tierra que la que elegido vivir porque yo estuve echado quince años viviendo fuera quise volver aquí porque bueno quería no solamente retornar todo lo que digamos habían vertido esta tierra en mí sino porque la veía la quería como una como una tierra de presente y sobre todo de futuro de hecho volví también para pues mi hija la he tenido aquí para crear la aquí porque quería que se criar aquí quería que se criar a los valores de Andalucía con con esta con esta forma de ser con esta forma de de de vivir y con con esa alegría no

Voz 0619 03:08 bueno pues yo no he vivido nunca fuera de Andalucía ha dejado muchos prospecciones de trabajo pero durante toda mi vida vivida aquí es una verdad mente entre entre Cádiz y Sevilla ay bueno pues claro digamos los territorios uno uno Los va cargando de emocional no acaba sintiéndose de aquellos lugares en que tiene unos referentes sentimentales que tiene un un asentamiento de de de recuerdo in yo creo qué eso digamos que el concepto genérico de Andalucía yo creo que cada andaluz lo va seduciendo no a lugares donde donde tiene una algún tipo de raíz emocional no yo también lo tengo por ejemplo Nena en el pueblo del bosque donde pase muchos meses de de verano cuando era niño porque una duramente un médico al tener una bronquitis me recomendó un clima no me recomendó un clima de Sierra ya consumir allí pero ya digo que yo yo creo que que que que las territorio se van cobrando sentido individual y privado a medida que éramos estableciendo una relación emocional con ellos no

Voz 0648 04:29 como reza nuestro y no por Andalucía española humanidad creéis que una de las virtudes de Andalucía es Universidad

Voz 1292 04:35 sin duda yo yo lo creo porque además no echa identidades no a mi me gusta mucho subrayar esto no ahora que que estamos viviendo ceso identitario están excluyentes no en tan cercanos además no que yo creo que la ley no es la identidad que tenemos es muy muy diversa una identidad sin duda múltiple sobretodo de me gustaría destacar no excluyente una identidad acogedora no y en ese sentido pues así es como bueno yo entiendo esa esa universalidad Andalucía que obviamente no lado nuestra nuestra historia hay también otra forma de ser nuestra cultura no

Voz 0619 05:12 a mí se me ha levantado también Lina

Voz 4 05:14 el equipo tiene que ser quererla de acogedora yo creo que eso no

Voz 0619 05:17 tierra de acogida que se acogen a personas con mucha con mucha naturalidad no no tenemos repito también lo de Lina ese sentido de exclusión ese ese sentido ultra patriótico ese sentido tribal de de rechazo al desconocido creo que es una tierra fundamentalmente eso acogedora en una tierra de históricamente de acogida

Voz 0648 05:40 no estáis fuera de Andalucía por ejemplo en tu largas estancias fuera en el extranjero o lo viaje que ha hecho Felipe mi de retirando contaba anteriormente la echan mucho de menos y sobre todo que

Voz 1292 05:51 yo yo los viajes corto no lo ha hecho menos porque estoy deseando también irme pero cuando he vivido fuera largas temporal así sí que la sigue la echado mucho de menos echaba mucho de menos solamente un año porque siempre vuelto por ejemplo la Semana Santa de de aquí de vivir la Semana Santa de de de Sevilla y luego hay una cosa que confunde lo decía me acordaba que que es verdad que yo al principio lo echaba mucho de menos quiere esta costumbre que que teníamos aquí ahora ya se está perdiendo también que salía pasaba por la casa de un amigo te echaba un timbre no para tomarte algo no esta esta esta falta de formalidad que teníamos esa simplicidad en las relaciones sociales no y otra cosa también que echaba de de de menos cuando estaba fuera es que aquí muchas veces salimos vamos a un bar y está a la vuelta la está hecha a la niña es intergeneracional completamente mientras que en otro sitio como que que que son compartimentos más están con los niños no están con los mayores y por supuesto nos está con con los abuelos digamos socializando en la calle no y aquí si no hubiera yo yo yo creo que eso es una riqueza muy grande y lo echaba lo echa siempre mucho de menos

Voz 0619 06:57 quizá lo que más echo de menos

Voz 4 06:59 a hablar más rápido de la cuenta que me lo finales de parados deseando poder hablar mucho más rápido

Voz 0619 07:08 bueno echa de menos muchas cosas no iba volviendo a lo de antes y uno es decir somos somos asentado en un determinado lugar cuando estamos fuera pero podemos estar muy bien pero siempre sentimos esa llamada de dialogar de lo propio de nuestra tierra de nuestra costumbre de nuestra rutina que también un un factor que ABC está muy desprestigiado pero que que habría que tener un poco más en cuenta

Voz 0648 07:37 por vuestra experiencia qué imagen tienen de nuestro fuera Andalucía se corresponde con la realidad o hay un tópico que sigue haciendo mucho daño

Voz 1292 07:44 bueno yo en eso soy muy militante muy militante en el sentido que me gusta mucho digamos atacar esa idea del topicazo andaluz porque yo yo no yo creo que sigue existiendo desgraciadamente incluso creo que ha aumentado en el en los últimos tiempos cosa que me sienta me sienta muy mal no siguen viendo como chistoso como personas que no somos de de de de fiar como persona que no tenemos que no tenemos cultura cosa que en fin es que quien no tiene cultura es que lo diga obviamente no y en ese sentido yo creo que no se nos ve porque Andalucía ahora que además tengo que tirar porque estoy de de de aparte de digamos de ese profesora de universidad andaluza no ahora que estoy de consagran Andalucía es se innova muchísimo hay grandísimo no solamente grandísimo poeta hay escrito hombre no tenemos a a Felipe al otro lado de también de de del micrófono pero ahí también grandísimo investigadores empresas empresa de son una una una tierra muy dinámica donde hay de todo como en todos sitios no miel topicazo del andaluz

Voz 5 08:48 U como vago como persona poco forma

Voz 1292 08:51 la como simplemente el chistoso es una cosa que me saca de quicio que combate cada vez que puedo ir yo soy lo menos chistoso del mundo cuando lo hago

Voz 0619 09:03 bueno yo creo que que claro lo los tópicos afectan prácticamente a todos los países a todas las regiones del mundo no lo que pasa es que tópicos y tópico malos pico favorables de tópicos pero es verdad que que los andaluces tenemos tendencia a ser buscadas por una serie de tópicos a raperos como como todo tópico actúa sobre una realidad inexistente no no tiene tiene una base sobre la que sustentarse pero bueno yo creo que que ya digo que eso afecta a cualquier lugar del mundo desde que cargar con eso Isidro verdad ya siendo poco crítico no mucha imagen también pública que se da a través de la televisión y todo eso de del andaluz a veces yo creo que no perjudica más que no beneficia esa imposición también un poco de hablar en la televisión como si todos fuésemos personaje de los Álvarez Quintero yo creo que tampoco nos beneficia demasiado

Voz 0648 10:01 en eso quería incidir porque existe el prejuicio externo pero cuánta culpa tenemos también los andaluces de trasladar quizás en más ocasiones de las debidas la imagen muy profesional del andaluz chistoso indolente frívolo y que sólo vive de la fiesta en detrimento por ejemplo de la Andalucía de la innovación de los escritor

Voz 1292 10:16 el talento del pensamiento bueno supongo que como como todo también siempre hay una hay una parte de de culpa hay mucho andaluz muy andaluza que ejerce de eso fuese andaluz chistoso que se vanagloria de que aquí mal las cervecita no frente a otro tipo de de de cosas pero yo creo que es también una demanda que se hace desde fuera para mucho más fácil para cualquier persona encajar en la imagen que se espera de Betty en el tópico que se espera Dati el lo que quede romper no siempre cuesta mucho mucho romper no yo animo a toda la duda que rompan en la medida de lo posible con ese tópico de que sean como como como

Voz 5 10:59 como realmente eso no lo que decíamos

Voz 1292 11:02 P de la de la de la de la televisión es lamentable que que los andaluces que salgan en la serie de televisión por ejemplo pues sea siempre

Voz 6 11:12 el el el el ladrón

Voz 1292 11:14 el chorizo el la la la limpiadora Della-Casa etcétera etcétera no no suele salir pues el un personaje que sea bueno pues un escritor que te acento andaluz no en una en una en una por ejemplo una serie de televisión no esto yo creo que son cosas que tenemos que combatir los propios andaluces que se coloquen en esa en esa situaciones pues tienen que hacer valer tenemos que hacer valer nuestro origen lo que somos y también nuestra propia manera de hablar y de inyectar no

Voz 0619 11:44 sí y eso sin duda no también hacemos un poco ponemos un poco de nuestra parte en nuestra televisión propia no también también ponemos nuestro granito de arena a la difusión y el fomento de de ese tipo de de tópicos pero bueno sí en cuanto lo chistoso y tal yo creo que el sentido del humor en una de las grandes virtudes que puede tener una una persona porque el sentido del humor no rebaja la solemnidad del pensamiento no puede rebajar la intensidad de las emociones complicadas sea preservado nuestra mal ejemplo en Cádiz en Sevilla no sólo el gracioso profesional gracioso que cuenta en la barra de los bares sino que tiene un sentido humorístico de la vida a un fondo de de visión humorística al de las cosas de la realidad eso no está mal ese distanciamiento porque el humor no es sólo contar chistes sino que puede ser una manera también de dirigir el pensamiento de rebajar la temperatura de como decía antes de los solemne de lo trascendente no que a veces no viene no viene mal porque si en la cabeza es enorme meten ideas demasiado demasiado sublimes corremos el riesgo de que acabemos creyendo en ella y a partir de ahí empecé a querer que los demás crean también en esas ideas y entonces se formó un pequeño lío

Voz 0648 13:06 Andalucía una gran tierra con muchísimas virtudes con muchísimo talento pero también es cierto que hay sombras importantes como el elevado paro que nos azota creéis que es un mal bíblico al que nos debemos acostumbrar por siempre verse los andaluces

Voz 1292 13:18 no no sin duda sin duda no pero lo cierto y verdad también que la la herencia histórica aunque hay mucha gente no le gusta tenerla en cuenta pesa muchísimo más de lo que de lo que de lo que nos creemos no pesa por ejemplo cuando hablan de los resultado lo de escolares de los niños aquí en Andalucía pero es que su padre sus abuelos mucho caso que no sabían leer no pudieron acceder a la a la a la escuela y hay casa que no tiene libros etcétera etcétera tú tenemos una especialización sectorial que digamos pues no repartido no sé no no son actividad que genera tanto empleo como otras o no a lo largo de de de de todo el año pero sin duda no hay que no hay que digamos hay que seguir combatiendo lo hay que seguir combatiendo con políticas públicas muy digamos muy globales que ataquen et ataje en este problema por muchísimo por muchísimo por muchísimos sitio es un problema muy grande que tenemos pero no es fácil porque bueno vive en el mundo globalizado España Andalucía le tocó digamos una especialización determinada dentro del dentro de de España que no nos ha favorecido no ha favorecido nunca esto hay que hay que contra atacarlo no con mucha desde luego políticas públicas y con muchísima formación e investigación no innovación

Voz 0619 14:36 se de acuerdo completamente en que eso viene de muy atrás no hay una cosa de ahora yo creo que es una cosa que está en proceso de solución pero que que viene de muy atrás un Jaume unas Rey compone en veinte años en cuarenta años retos es decir se necesitan tejido industrial una reestructuración social que lleva que lleva mucho tiempo bueno yo creo que estamos en eso no pero que que desde luego conformarse con que esos endémica de Andalucía desde lo que no

Voz 0648 15:09 bueno recta final de la segunda pareja cuando media temporada andaluces con Lina Gálvez y Felipe Benítez Reyes con tres últimas preguntas qué papel a vuestro juicio debe jugar Andalucía en la configuración territorial de la que se dote España sea esta autonómico federal complejo como soy consciente es tan complicado como el que vivimos

Voz 1292 15:29 hombre yo creo que en cualquier caso tiene que ser un un papel central primero porque son la el el el territorio más poblado de de de toda de toda España mal que temo el mayor dinamismo demográfico con lo que vamos a parece ser que vamos a seguir siendo velo de los más de los más poblados no verá además al mismo tiempo tenemos una identidad propia que como decíamos al principio no una identidad excluyente en el sentido nacionalista pero sí que es una identidad propia y una característica precisamente por ejemplo ese alto paro de momento unas características también histórica que que hacen Andalucía bueno pues un un un territorio con mucha identidad especial y que tiene que jugar un papel absoluta y totalmente relevante en cualquier en cualquier modelo no no vale esto de las comunidades históricas porque porque tengan una lengua propia es que solamente la lengua es la identidad no aquí tenemos una gran identidad y como tal tenemos que que defenderlo y tenemos que jugar sin duda el central

Voz 0619 16:23 sí porque es está atendiendo un poco a crear regiones de primera segunda y parece que nosotros no toca incluso de tercera no y eso bueno se cae por su propio por su propio peso bueno lo que te decía no de esto de las comunidades históricas nosotros que no tenemos historia que tenemos te veo tenemos la historieta que es lo que tenemos es decir que no tenemos una lengua propia que tenemos una lengua prestada bueno hay una cantidad de confusión con respecto a todo eso que que ahora mismo está muy en ese lío identitario creo que también yo creo que tenemos que tener un poco de cuidado no una vez que se fomentan determinadas ideas y un poco abstractas y un poco telúrica a veces esos se puede ir de la mano como ya estamos viendo en algunos sitios no yo creo que en Andalucía de definida por sí mismo que no necesita ni siquiera definición no

Voz 0648 17:18 con qué Andalucía del futuro soñaron los próximos años en la próxima década para vuestros hijos vuestros nietos vuestros amigo vuestros familiares

Voz 1292 17:26 pues yo la verdad es que soñó con una con Andalucía tolerante con Andalucía alegre con una Andalucía humana muy humana como es ahora pero también con Andalucía donde haya más oportunidades de que que las personas que que nazcan aquí o las que elijan esta esta tierra para para vivirla tengan oportunidades de de diseñar proyecto debida propios que puedan desarrollarse aquí y que si no quieren está aquí no tengan que irse no tengan que irse fuera no y eso yo creo que bueno pues con el futuro de también pueden eso eh en la cultura la investigación en la en la en la innovación y ahí es donde me gustara que mi hija puede pues pueda si ella quiere y lo decide puede no solamente crearse aquí que eso lo ha decidido su madre y su padre sino también bueno pues poder vivir aquí en el futuro si ya si así lo quieren

Voz 0619 18:18 sí yo presupuesto un sueño con una Andalucía próspera ciudad donde se ofrezcan posibilidades laborales posibilidades culturales académica todo el mundo donde haya una sentido igualitario de la vida en sociedad hay bueno yo creo que eso es lo que aspiramos a cabo todo

Voz 0648 18:37 ya para concluir os pido que hagáis un regalo a los oyentes de la Cadena SER Andalucía proponernos un paseo por nuestra comunidad algún sitio que visitar un santuario particular vuestro

Voz 0619 18:46 un lugar por el que Augusta peligros

Voz 1292 18:49 Felipe no voy a decir rota pero como siempre como decíamos antes que al final a mí cuando me preguntan siempre rememoró obviamente en la infancia en la que viene porque es la que te dacha hecha identidad entonces yo voy a poner un sitio que ya no es un santuario porque cuando yo era pequeño lo era pero ya no lo es que es pasear por la costas de de Conil que era por donde yo paseaba ir donde donde aprendí a nadar donde bueno pues iba siempre de de pequeña no como digo ya no es un santuario pero para mí sigue siendo un lugar muy especial y sigue siendo lugar de mi infancia me recuerdo

Voz 0619 19:26 pero yo quiero seguir el hilo de la infancia también a recomendaría Del Bosque un pueblo que pequeñito muy bonito ya no mucho por eso exactamente tengo muchos recuerdos allí pero al margen de recuerdos mío creo que no va a haber los recuerdos de eso pues junio con ninguna parte es un pueblo muy muy grato de de pasear no en cocina estupenda de no nos te jeringas muy ricos que hace por la mañana y eso es lo que merece la pena una visita