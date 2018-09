Daniel González Rojas, portavoz de IU. Comienzo del curso político.

Voz 1722 00:00 hoy por hoy Sevilla Salomón Hachuel doce XXXIV Daniel González roja portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía Ayuntamiento de Sevilla muy buenos días y bienvenido buenos días muchas gracias gracias por estar en este arranque de curso político de verdad

Voz 0680 00:14 por cierto felicidades antes

Voz 1722 00:16 nada de González roja va a tener bueno esto es de hace horas podemos decir días horas va a tener la responsabilidad de política municipal en la dirección federal de Izquierda Unida esto es una es una decisión de Alberto el propio Alberto Garzón

Voz 0680 00:29 exacto el otro coordinador federal que ahora compañero Alberto Garzón ha decidido reestructurar la ejecutiva para los retos que vienen ahora evidentemente uno de los retos más el proceso de de las municipales y quería reforzar esa pata digamos de la dirección federal pues pensó en mi para para pasar a ese órgano federal

Voz 1722 00:53 en qué va a consistir exactamente esa esa labor responsable de política municipal en la dirección federal no pierda unida

Voz 0680 00:59 poner a punto toda la maquinaria de nuestra fuerza política de cara a los proceso de las elecciones municipales coordinar a todos los grupos y también algo que es fundamental que es el proceso de confluencia a nivel a nivel local tenemos el año que viene ese reto de las elecciones municipales pues nos ponemos a trabajar desde ya de forma más reforzadas con con mi inclusión en la en la colegiada que se llama el órgano va a tener usted Tajo tenemos un tengo tengo bastante Tajo quedes municipales sillas mayo pero es que esto pase rápido sea esto está ya a la vuelta a la vuelta de la esquina pero la verdad que sí para mi papel aquí en Sevilla también me abre bastante los ojos del espectro que hay a nivel nacional que no sólo es plaza nueva sino que hay mucho mucho más de lo que pasa también en la Carrera de San Jerónimo no afecta a la percepción de la información qué duda cabe

Voz 1722 01:49 vamos a hablar de las cosas de casa si le parece íbamos a a iniciar esta conversación con el tema de de la Macarena con el tema de Pino Montano ayer dábamos a conocer esta publicado en la web de Radio Sevilla incluso los perfiles sociales falsos que se han utilizado hasta un total de setenta los queda todavía la duda de si se seguirán utilizando otros e incluso en la web de Radio Sevilla tienen ustedes los horarios de publicación de tales mensajes cada tres cuatro minutos obviamente con el ánimo de calentar ya con ánimo de contaminar intoxicar caldear el ambiente usted mismo ha protagonizado lo digo coloquialmente es un pequeño rifirrafe con Evelia Rincón que es concejal del grupo popular en el en el Ayuntamiento a cuenta de esto mismo da cuenta también de cuál es su opinión sobre lo que está ocurriendo

Voz 0680 02:40 he dicho el vecino este que ha entrado ante lleva razón los vecinos son los principales afectado de una zona de esta ciudad que tiene problemas tiene problema de de seguridad que tiene problemas de limpieza y hay que darle una solución el rifirrafe como decía Salomon con con la compañera del Partido Popular con Evelia era porque recordaba el otro día yo en Twitter una moción que Izquierda Unida presentó ya en dos mil trece y para dar solución a los vecinos de La Macarena y una de las propuesta era la diversificación de los y espacios para personas sin hogar en otra zona de de la CIA entendemos que hay que darle una solución a los vecinos yo lo vecina lo que no compartimos son los discursos peligroso y en ningún momento he dicho que el Partido Popular sea racista lo que he dicho que el Partido Popular juega con fuego y se ha demostrado cuando ha provocado un aluvión de perfiles falso llamando a la odio al pobre al odio al inmigrante cuando sean Víctor reuniones del vecino donde conocemos sectores de la ultraderecha de esta de esta ciudad hay que recordar la etapa que ya de la de la mesquita como movimientos relacionados con partido de ultraderecha como Democracia Nacional estaban ahí metido pues están intentando meter se darle solución a los vecinos a la vecina pero no dejarle ningún resquicio ni un resquicio a ese discurso del odio a esa Se acerca al al fascismo que estamos viendo que también está pasando en el entorno de Europa por lo tanto se juega con fuego llamamos igual que llamamos en su momento aprovecho aceptarlas ser llamar al Partido Popular a a la calma a que deje de jugar con fuego íbamos a tomarnos en serio esta cuestión porque no sólo juega con fuego sino que está haciendo un uso totalmente electoralista porque Beltrán Pérez no pone una propuesta sobre la mesa dice cuando yo sea alcalde en mayo de dos mil diecinueve X eso es jugar con los problemas de los vecinos buscando únicamente voto está generando un conflicto que nosotros desde Izquierda Unida estamos muy preocupado eso lo hemos hecho saber de forma personal al alcalde que hay que parar de raíz esta esta Cueto ideales a López

Voz 1722 04:57 decía este vecino también por cierto en este mensaje en el Whatsapp de la emisora en recuerdo se hicieron nueve dieciséis cero seis cero seis decía este vecino llamamos a la Policía Local de Sevilla Nos dicen que no pueden hacer nada

Voz 0680 05:08 el problema de la policía lo venimos diciendo desde desde el principio hay hay una medida que no sólo están pidiendo en la Macarena sino que llevan años pidiendo en Torreblanca años pidiendo en en Bella Vista que es la cuestión de la policía de barrio una policía local de cercanía donde los comerciantes los vecinos las asociaciones tengan directamente el teléfono la patrulla no tenga que llamar la centralita de la centralita que pase a la comisaría lo que es una policía de cerca no

Voz 1722 05:34 decía usted lo de la diversificación esta ciudad es muy grande y hay espacio para si se quiere hacer lo que está ocurriendo en en Macarena Pino Montano es un problema de xenofobia es un problema de que nos cuesta trabajo hasta de verdad y plantear estos temas el color de tu piel tu credo tú o es más un problema de comportamientos de civismo

Voz 0680 05:57 es un problema de desigualdad la raíz de todo estos problemas de todo lo que está surgiendo en Bella Vista en Pino Montano en la Macarena Larraín la desigualdad que hay en esta ciudad la pobreza que hay en esta ciudad hemos sido noticia no recientemente por tener en los barrios más pobres de nuestro país y eso se plasma en esto

Voz 1 06:18 hay vecino evidentemente que

Voz 0680 06:19 se mosquea la xenofobia y el racismo la puro fobia el odio al pobre pues son los resquicios de grupúsculo por suerte es una minoría de esta ciudad grupúsculo que aprovechan para meter ese discurso de de odio al al diferente pero sevillano es una ciudad xenófoba Sevilla no es una ciudad es racista nuestro origen en la mezcla de de Rafa

Voz 2 06:41 es que no la sidra que no lo ha sido de Der de religión

Voz 0680 06:44 evidentemente la ciudadano eh pero no hay que dejar como he dicho al principio ese pequeño resquicio a estos discursos permanecer vigilantes muy vigilantes

Voz 1722 06:53 sigamos hablando de política municipal por ejemplo de cifras números las cuentas acalde de Sevilla el alcalde de espada planteaba un digamos un gran acuerdo de cara a los presupuestos del dos mil diecinueve se ha recibido ese ese ofrecimiento de muy diferentes de muy diversas maneras desde Izquierda Unida que tienen que decir al respecto vamos a recordarlo

Voz 0680 07:12 bueno pues aquel titular del alcalde fue un farol y nosotros entendemos que fuera una chulería de de Juan Espadas porque a mí desde que lo dijo hasta ahora no me ha llamado al teléfono lo hemos dicho nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar lo que haga falta pero con los datos sobre la mesa no valen los discursos de hombre de Estado no que parece que el el señor Espada se puso la chaqueta de hombre de Estado de o o yo o el caos iba a tener que explicarle a los ciudadanos que la ciudad se va a paralizar por vuestra culpa no vamos a sentarnos a negociar los presupuestos vamos a sentarnos a negociar las ordenanzas fiscales pero con los datos y los datos que tenemos son nula ejecución presupuestaria de las propuestas de Izquierda Unida no llega ni al veinte por ciento llevamos ya casi a finales de año ya que sumarle los incumplimientos de años anteriores en cuanto a materia fiscal hay que recordarle que Juan Espada lleva aprobando la la las ordenanzas fiscales de los dos últimos años con la derecha de esta ciudad por lo tanto si el llamamiento a sentarnos al llamamiento negociar perfecto pero con los datos sobre la mesa si los números concreto discursos de estado de que la ciudad no lo va a entender y de que no Aramón eso electoralistas

Voz 1722 08:22 pero estamos Teatre estamos detectando no sé si erróneamente o no pero estamos detectando en diferentes portavoces de grupo municipales de grupos de la oposición es cierto desencanto con con Juan Espadas no sé usted en su caso le pregunto eh se representa asimismo y a su formación política en estos tres años que ha aprendido que ha visto que quizás dice mira esto no lo voy a volver a repetir no lo sé

Voz 0680 08:45 el desencanto entiendo entendemos que lo tienen lo los vecinos ayer por la tarde estuve reunido con la plataforma de pone del Ayuntamiento se declararon la mayoría votantes de Juan Espada porque les prometió que iba a ser el alcalde del empleo quieren apostar por lo público porque están decepcionado y así en el día a día en todos los encuentros vecinales que tenemos Sigfrido se caracterizó por prometer y prometer y después no cumplir nada pues espada quizá no prometió tanto pero lo que promete tampoco lo está cumpliendo no yo creo que esa es la clave de un alcalde que incumple sus promesas electorales ni cumple los compromisos que adquirió con las formaciones creerlo Alcaldía ni cumple las mociones ni con pleno acuerdo presupuestario no incumplen las ordenanzas fiscales un alcalde incumplido me está usted

Voz 1722 09:31 cuando puedes lo que quizás todos estamos entendiendo que de cara no lo sé hay que esperar obviamente a mayo pero de cara a un próximo mandato municipal Juan Espadas necesitara a la formación política de Izquierda Unida podrían contar con ella usted lo duda mucho pero nosotros tenemos

Voz 0680 09:46 claro que para mayo de dos mil diecinueve la novedad en ese proceso electoral va a ser esa candidatura de confluencia de unidad popular que estamos construyendo junto a los compañera de participa Sevilla pero junto también a otros muchos sectores de esta ciudad que esa va a ser la novedad que va a estar en el juego electoral estamos convencido que será el señor Juan Espada quien tendrá que llamarnos a nosotros para que haya un alcalde de una alcaldesa a la izquierda del partido local pero

Voz 1722 10:16 a día volverían a creer en él

Voz 0680 10:19 será el Partido Socialista quién tenga esa ese dilema si si cree en darle una alcaldía a un grupo a la izquierda del Partido Socialista o prefiere darle la Alcaldía a la derecha de esta ciudad nosotros no vamos a tener ese dilema el dilema lo va a tener Juan Espada

Voz 1722 10:38 más temas que hemos planteado también al resto de portavoces de grupos municipales que han pasado por aquí en las diferentes encuestas que que se hacen hay un elemento que llama la atención porque además no sale para nada bueno sino todo lo contrario en niveles muy altos de esas encuestas es el tema de la limpieza en cuanto a lo que piensan los sevillanos o qué es lo que los sevillanos ven con respecto a la labor de recogida y limpieza en general no se nota en esas encuestas que la gente esté muy satisfecho

Voz 0680 11:09 bueno basta darse una vuelta con la ciudad para ver que la ciudad está

Voz 1722 11:12 sucia por qué cree usted que está ocurriendo esto

Voz 0680 11:15 pues nosotros entendemos que la estructura la organizadora de Lipasam que implantó Juan Ignacio Zoido no sea modificado no se está apostando porque tampoco se está priorizando no sólo lo denunciamos en su momento Lipasam ha adjudicado un contrato por medio millón de euros para hacer una encuesta para ver si la ciudad está limpia o sucia es que eso no hace falta gastarse medio millón de euros vamos a gastar dinero vamos a priorizar los presupuesto es mejorar la maquinaria bien aumentar la plantilla hasta donde permita la la legalidad que como siempre decimos el gobierno municipal no llega al límite de la legalidad y se queda mucho mucho ante pueden cosa concreta el la mayoría de los encuentros vecinales no lo dicen está muy muy complicado querer reciclar no hay suficiente y cubos de reciclaje en mi caso por ejemplo si yo quiero reciclar aceite tengo que andar media hora hasta llegar al distrito para reciclar aceite lógico en una capital que quiere ser en una ciudad que quiere ser Capital Verde Europea cara el alcalde está en Estados Unido vendiendo los logros en la lucha contra el cambio climático por lo tanto no estamos tomando en serio en verano la señora castreño anunció también rebajas fiscales a las familias que que reciclan pongamos cero contenedores antes de eso ese tipo ese tipo de anuncio no la sensación que tenemos no tengo nada en contra de la gerente de Lipasam pero entendemos que no ha cogido el arriendo de la empresa y qué parte de culpa

Voz 1722 12:48 hablando de la limpieza qué parte de culpa tenemos todos y cada uno de nosotros

Voz 0680 12:53 no es que la cállate ensucie es culpa del conjunto de todo no evidentemente también hay gente irresponsable que tira al papelito al suelo pero ahí el Ayuntamiento también tiene un papel fundamental

Voz 1 13:06 de concienciación

Voz 0680 13:09 y es verdad que han sacado una campaña no el reto Lipasam pero te pongo otro ejemplo de mi casa el Ayuntamiento yo me encuentro dos papelera solamente en el trayecto que tengo pues por ejemplo faltan papeleras eso es culpa de el Ayuntamiento evidentemente ahora gente incívica pero el Ayuntamiento tiene que hacer mucha más labor pedagógica ponen más dispositivos yo recuerdo ante el ejemplo que se pone las bolsitas para recoger los excrementos de perro en la calle Samuel esa ya no existen tiene que ir al distrito va a pedir la ante había contenedores de aceite en la calle ahora tiene que ir al distrito a reciclar Plantemos dado paso hacia atrás tanto en el reciclaje como en la recogida de residuos en

Voz 1722 13:49 todo este tiempo señor González Rojas que con respecto al tema del arbolado de Izquierda Unida en todo este tiempo porque desde que ya algún que otro árbol daba señales de aviso ya ha pasado ha pasado un tiempo prudencial aquí conclusión han llegado pues porque han pasado las cosas que han pasado habían pasado

Voz 0680 14:05 que estamos en un servicio completamente privatizado así que la poco público que queda de parque jardines no tiene la fuerza suficiente para llevar lo que lleva que son los parque histórico ni para controlar a la a la empresa privada hemos detectado en este mandato muchos casos de una empresa que dice que planta árboles está plantando mucho menos árboles la empresa que dice que está rodando que árboles ítalo dando menos árboles el lógico sea una empresa privada por medio lo que buques un lucro

Voz 1722 14:35 no

Voz 0680 14:36 para la empresa entonces ahí hay dinero que se está perdiendo que se lo está llevando las empresas privada del Gobierno actual anunció un K

Voz 2 14:44 vio un giro una modificación

Voz 0680 14:46 la filosofía y es verdad que el nuevo pliego tiene otra filosofía pero estamos en los mismos el lo mismo más diversificado pero más empresas privadas con el mínimo control por parte del Ayuntamiento si los árboles se caen si la rama seca en es porque llevan años de muy mal mantenimiento

Voz 1722 15:06 rematados aunque de aquí a las próximas elecciones Nos vamos a ver mucho pero sí hombre como no en estos micrófonos nosotros esperamos lógicamente hay una última cuestión que sí que va a ser noticia ya es cuestión de Navas es la apertura del centro comercial que hay junto a Torre Sevilla tema tráfico en ese punto en concreto le preocupa

Voz 0680 15:26 Nos preocupa y además me llama la atención porque hicimos una pregunta por escrito Hinault dijo el delegado de Seguridad que tenían un plan de movilidad que estaba todo arreglado ya la II Semana dijo el alcalde en una empresa no en una compra la teoría que el creía que iba a haber un problema por lo tanto hay una descoordinación en el equipo de gobierno entre el alcalde y el delegado de Movilidad nos preocupa no sólo el nuevo centro comercial de Torre Sevilla sino el otro frente

Voz 1722 15:54 además salía Alfama más alta el siguiente

Voz 0680 15:57 pata no hicimos el cálculo en tres o cuatro kilómetros a lo largo del río si seguimos el río Guadalquivir vamos a tener tres nuevos centros comerciales sino está yendo de la mano desde nuestro punto de vista