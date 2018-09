Entrevista Sergi Gómez

Voz 1 00:00 Sergi Gómez qué tal buenas tardes bienvenido buenas tardes bueno antes de nada que cosas de las últimas ahora de segundo co perfil no

Voz 2 00:09 que luego hay que luego hay gusto no

Voz 1 00:12 sí tuve he estado viendo el vídeo ahí con las maneja bien esto un hobby no

Voz 2 00:16 sí sí sí o identidad con ese joven

Voz 1 00:19 pero eché tengo algún amigo que se dedica también a un poquito al tema de te iba a decir la carta Amancio no es el caso el tema de la de la más guías dietas cosas con las cartas hay no hay forma de pillaron el truco eh rápido la carta en la boca lo de la carta la boca como es

Voz 2 00:34 bueno pues mucha experiencia la verdad

Voz 1 00:37 que lleva tiempo no

Voz 2 00:38 correcto correcto no ya es siempre bueno he sido curioso cuando me hicieron algún tipo de eso dije yo tengo que hace hiciera busqué lo aprendí a raíz de ahí cuando ves que se te van saliendo y que la gente le gusta pues doy eso Obi Wan

Voz 1 00:53 a un amplio repertorio de de juego o tenemos dos o tres y lo hicimos mucho

Voz 2 01:00 bastante amplio bastante dan pero la verdad

Voz 1 01:04 vale vale contrato de aquí Manolo es el truco para pararan Geli compañía también los tenemos

Voz 2 01:15 trabajo en equipo pero todo perfecto

Voz 3 01:19 de todas formas esto de de Holy que me que me parece una cosa creo que está

Voz 1 01:23 en el cómo

Voz 4 01:25 es una vía de escape y todas estas cosas debe ser eso

Voz 1 01:29 hobby algún Trujillo te te servirá el aparezca y desaparezca en el campo de estas cosas también no

Voz 2 01:35 no no yo estoy digo es es algo que siempre me ha gustado oí nada yo voy a tiempo practicando y me gusta pues esto en el campo pues el único que puede ser Leo Messi compañía que más hay que trabajar mucho para poder pueden defender delanteros deformados enfrentamos

Voz 1 01:57 vale la última además ha porque continuamos habla de fútbol pero no ha llamado mucho la atención esto que tan grabado tengo entendido tengo entendido esto me lo tiene que corregir tú porque igual suena un poco así un poco así pasó pero antiguo y conocido hace muchos años dice que lo practica hace años tú también que que Juan Tamariz es un poco el aquí en España y a nivel internacional vuestro nuestro guía es verdad es cierto que están bueno este hombre

Voz 2 02:21 es buenísimo para mí es uno de los mejores sí que es cierto que ahora con las tecnologías y todo han salido muchos magos que también son bueno espero que ha practicado más siendo es Juan Tamariz que tienes es ya tiene muchos pero decidimos en la verdad es que si algún día lo he visto lo he visto que lo que vale la pena

Voz 5 02:41 es bueno no es muy bueno vale vale

Voz 1 02:43 un poquito de fútbol la ciudad allá bien

Voz 2 02:47 sí sí sí la verdad es que el que no se adapte aquí es porque me pasa algo porque la verdad es que es una ciudad maravillosa es cierto que hacen poco de calor pero la gente es encantadora ya no sé muy bien

Voz 1 03:00 la Bella como lo que es perder un derbi no

Voz 5 03:03 lo que lleva dentro vamos

Voz 2 03:05 sí sí sabíamos la importancia del partido puro desde las que no no no no pudimos sacar los tres puntos pasaron muchas cosas pero pero bueno ya no digo que esté olvidado porque esto he quedaré pero pero hay que cerrar la mejor versión en lo que queda ahora porque ante que es mucho que era muchos partidos evidentemente sin olvidar que el siguiente partido contra el Athletic en casa con nuestra gente Ike y sobre el quedáramos

Voz 1 03:31 los problemas de la defensa el Sevilla con dos titulares fuera Escudero mercado alguno que iba a venir no vino de esté ahora mismo es casi de los jefes de la defensa con quiere bueno es

Voz 3 03:40 se convierte yo creo que ya lo era pero pero se convierte en titular indiscutible y innecesarios me atrevería a decir no dijo un ex entrenador tuyo Uxue concretamente tenemos buena relación con él que que iría a más no no les seguimos preguntando fue una conversación de muchas cosas no porque tú vas arrancando y te vas sintiendo cada vez con más más confianza o igual se refería a que necesitabas acomodar tu nuevo equipo también a un sistema diferente al que tú utilizaba no

Voz 2 04:15 si al final pienso yo cuando eres un juego no porque yo me un equipo pues tiene su tiempo de adaptación y bueno la verdad es que los compañeros al fácil todo esto tanto en mi caso somos los demás jugadores que han llegado a la plantilla y esto dice mucho del del grupo plantilla porque él facilitarle la faena o incluso la adaptación al jugador que llega pues es es un valor añadido en ese caso pues se ha también ha sido todo es muy rápido nada más llegar había muchos partidos he bueno el equipo daba a jugar muchos minutos y en ese sentido pues es que es cierto que ha habido una de las sesiones de Gabi idea de Escudero pero pero bueno por eso tenemos plantilla amplia para poder suplir exposiciones

Voz 6 05:03 a la idea del Sevilla

Voz 3 05:05 principio es pelear por la por la cuarta plaza esta pretemporada parecía que el Valencia fichaje se iba a digo el camino del Sevilla que lo superaba después ha comenzado la Liga y todavía eso eso no es así se mete en pelea el Betis por supuesto tiene que aparecer además del Villarreal posiblemente algún equipo más tú crees que hay equipo para no sólo aguantar las tres competiciones sino pelear con fuerza por la cuarta plaza

Voz 2 05:33 por supuesto es decir una cosa es especular según lo que ha hecho el mercado y otra cosa es el resultado del día a día pienso que la Liga tiene muchos partidos en muchos momentos importantes porque hay equipos como nosotros que jugamos tres competiciones y al final el hecho de ejercer bien las rotaciones de dosificar que los jugadores de llegar el punto físico y anímico bien para todos los partidos es muy importante y por supuesto él no es un sueño tenemos en la cabeza el nivel todas las comisiones

Voz 1 06:08 Florencio Pablo Machín entrenador

Voz 7 06:10 por del Sevilla

Voz 8 06:13 yo fácilmente está muy claro lo que él quiere para el equipo y la forma de jugar verdad esto esto debería ser una ventaja no

Voz 2 06:21 sí sí desde el primer día cuando llegó poco más tarde pero se unan contra los compañeros ha dejado muy claro el estilo de juego quedó lo que es evidente que jugamos con con cinco pero a la vez con dos carrileros que jugar muy avanzados donde esto nos permite hacer muchos centros soy ingeniera es ayudar al equipo rival que si si juega muy cerrado dejar siempre el carril contrario más más libre porque a poder hacer aquí no hay y pienso que el equipo ha asimilado muy bien aunque no evidentemente corregir y por hipertermia asimilarlo al cien por cien pero pienso que el equipo dio cuenta ella que las vistas

Voz 8 06:59 ha venido al Sevilla un nuevo portero uno de los fichajes como tú no para para esta temporada de momento está causando buena impresión crees tú que tiene el Sevilla portero para para para muchos años Guy de garantía para esta temporada tan exigente para las próximas

Voz 2 07:17 no tengo ninguna duda y va desde el primer partido tratando ha dado un nivel altísimo pienso que que ha sido un acierto en toda regla el fichaje de de Thomas Easy nada sólo decir que eso que no hay equivocado que ha demostrado en cada parte a un nivel muy bueno yo espero que que sigue temporada porque pienso mucho al equipo

Voz 1 07:43 yo tengo una una duda sobre el el sistema que mucho se habla de de de esa asimilación que te preguntaba Florencio de la forma de que quiere el nuevo entrenador en cualquier caso sobre esa base SPS compone el equipo pero después la variante digo que son importantes porque por ejemplo del país dio el derbi el otro día en el entrenador rival te incrusta a la espalda de los laterales largo de Navas aquí de Arana el otro día pues te meten un lado a otro Canales y los laterales se quedan a medio camino entre que tengo que defender al que está detrás mía al atacar al que está ahí enfrente que también va a subir en fin que también las variantes deben sino si no es todo muy cerrado digo fácilmente a Pablo pero el famoso truco este te lo pillan no hablando contigo

Voz 2 08:23 sí vamos a ver si te conocen intentan solventar esa esa venta eramos pero también nosotros evidentemente practicamos entrenamos otras opciones en cuanto no rival nos planteemos partidos como el otro día no pero bueno son matices hay que ir allí entrenando poco a poco y que evidentemente pues él no no se consigue otro

Voz 8 08:51 tú vienes de un equipo que tenía dos magníficos obtenía buenos jugadores pero dos magníficos delantero uno muy conocido llegó a otro que se destapa la la pasada temporada que es una de las revelaciones de la temporada sin duda que Maxi Gómez aquí hemos visto ya algo de André Silva que haya jugado partidos ya metido además tres goles en uno de ellos

Voz 6 09:14 todavía no

Voz 8 09:15 has visto a a Quincy promesa de André Silva comenzamos a tener una idea pero evidentemente tiene que ir a más tanto tiempo a ver algo de Quincy promesa ha sido el último en llegar

Voz 2 09:26 sí sí sí a ver lo hizo en unos minutos otros días pero pero tampoco he tenido su momento para demostrar pero pienso que también es un fichaje importante un chico habilidoso ojo es muy rápido oí que nos puede aportar ese plus en en la delantera

Voz 1 09:47 muy bien te despido es una cosa de lo que te habían contado del Sevilla antes de venir a este Sevilla que los últimos años bajo la tutela deportiva de Monchi era un un cohete en Europa y que que ha instalado ahí arriba es lo mismo que te has encontrado el hecho de que esté la ausencia de Monchi percibe que que evidentemente está en reconstrucción en muchas cosas a la institución

Voz 2 10:07 bueno está claro que si yo nivel muy alto allí a sus que echa esos resultados se se remite pero pero pienso que siempre está preparadísimo para lo que viene que sí que es cierto que era un magnífico director deportivo pero que que lo han solventado muy bien ahora mismo hay que está claro que se dejara de ser el Sevilla que ha sido sí

Voz 5 10:31 muy bien Sergi gracias pero este rato