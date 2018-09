Gómez de Celis: "El contrato de Navantia continúa sin ningún género de dudas"

Voz 0648 00:00 Alfonso Rodríguez Gómez de Celis delegado eludieron Andalucía buenas tardes muy buenas tardes y muchísimas gracias por atender como siempre en la nada de la Cadena Ser Andalucía en seguía hacemos el balance de los cien días de Pedro Sánchez para con nuestra comunidad pero antes permítame una primera pregunta política personal usted tomó posesión el veintidós de junio que le han enseñado estos casi tres meses al frente de la delegación que no supiera ya de la administración pública de la política

Voz 1 00:22 pues fundamentalmente a ver alguno de los problemas que en muchas ocasiones observamos desde la televisión o los medios de comunicación en general que nos parecen lejanos pueda ser el tema de la inmigración el tema de la lucha contra la droga o bueno la coordinación y la relación con un tramitaciones públicas ser en este caso algún modo protagonistas de las mismas no oí hacer algo que es fundamental en la vida y sobre todas la política que es pensar en cómo se pueden cambiar y mejorar algunas de estas circunstancias y en poco más de dos meses verlas hecha realidad como hoy por ejemplo he podido observar de una idea que tuvimos al poco de tomar posesión como delegada del Gobierno en Andalucía verla hecha una realidad en Quirinale y no en el centro de atención a los inmigrantes en en San Roque en el Puerto Bahía de Algeciras bueno fundamentalmente eso sonó observar algunos de los problema que estamos permanentemente viendo en los medios de comunicación pero que nos parecen muy lejanos

Voz 0648 01:39 hablamos de inmigración pero antes señor como de Feli con la llegada de la carta de crédito procedente de Arabia Saudí de San Fernando despeja la incertidumbre iba a construir las cinco corbetas que dan garantía de carga trabajo en los próximos cinco años para seis mil empleos habrá respirado austeridad al igual que todo el Gobierno tranquilo no

Voz 1 01:55 efectivamente creo que es una magnífica noticia el Gobierno de España siempre ha querido ya creído en mantener el contrato de las corbetas y por tanto fortalecer el sector económico en la Bahía de Cádiz significaba mucho lo anunciamos en su momento por parte de la ministra Montero y yo mismo a a las pocas horas pocos minutos después pues como una gran noticia cuando se certificó se cerró ese contrato bueno pues el tener claro que ese contrato yo continúa sin ningún género de duda pues una de nuevo magnífica noticia

Voz 0648 02:36 la presidenta de la Junta lo ha dicho en sede parlamentaria esta mañana en la sesión de control al Gobierno que agradeció personalmente esta mañana al presidente del Gobierno la estabilidad garantizada para estos seis mil trabajadores pero usted cree que todo este episodio todo esta semana de incertidumbre se podría haber evitado

Voz 1 02:52 probablemente sí yo creo que que efectivamente se podría haber evitado no obstante el Gobierno de España nunca ha dicho oficialmente nada que haya puesto en peligro el el contrato lo que sí ha hecho siempre es trasladar puede el compromiso de continuar con con la construcción de las de los navíos por parte de Navantia en la Bahía de Cádiz y lo que ha dicho también oficialmente y lo ha dicho con total rotundidad hoy con lo que lo compartimos la que éramos todos por parte del ministro Borrell de que los contratos que sean firmado entre el Gobierno de España y Arabia Saudí se van a respetar tanto los de ida como los de vuelta ya es la primera vez que oficialmente pues se dice claramente cuál es la posición del Gobierno oí yo a ella yo creo que es claro y evidente pues que tenemos la responsabilidad de hacer efectivo un contrato en concreto la de las bombas láser y por tanto entregarlas y en segundo lugar hacer también a su vez por parte de Arabia efecto en voy concreto la construcción de de los navíos aquí en Cádiz aquí

Voz 0648 04:15 cree usted que se refería a la ministra de Defensa Margarita Robles cuando denunció intentos por In tranquilizar

Voz 1 04:21 trabajadores pues no lo sé eso tendría que ser la ministra a la que lo trasladara yo lo que he observado por parte de todo aquel o aquella con la que ha hablado de este tema que han sido muchos responsables políticos tanto de la Administración andaluza como de el como del Gobierno de España todos hemos tenido siempre la misma apreciación que era el objetivo de mantener el contrato con Arabia Saudí para mantener esos seis mil puestos de trabajo esa seis mil familias con una esperanza de tener una vida laboral por delante segura pues ése ha sido el objetivo con todo aquel o aquella que yo he hablado tanto de la Administración andaluza administración local también en algún caso al Gobierno de España bueno ahora sí sí

Voz 0648 05:10 por Gómez de Celis balance de los cien días del Gobierno de Pedro Sánchez para Andalucía para hacerle esta pregunta cuánto me acuerdo del mitin de Pulpí Almería en la campaña andaluza de dos mil quince con Pedro Sánchez de la Moncloa Susana Díaz en San Telmo Andalucía vive mejor que con Rajoy

Voz 1 05:22 sí sin duda creo que algunos ejemplo podemos poner en el ámbito digamos más directo no en primer lugar en un pacto que se realizó vamos un acuerdo que se realizó entre el Gobierno de España el Gobierno Andalucía concretamente entre Pedro Sánchez y Susana los dos presidentes para poner en marcha un plan de empleo para Andalucía que era muy reclamado muy necesitado por Andalucía que era una reivindicación histórica que el PSOE de Andalucía y la Junta de Andalucía venía realizando y eso ya está en marcha ya se está trabajando en ese plan de empleo para Andalucía que tendrá que verse concretado en los presupuestos del dos mil diecinueve se ha hecho mucho en Andalucía puede por ejemplo en el Campo de Gibraltar cual vengo en estos en estos momentos para luchar contra las drogas han incorporado más de siete millones de euros se ha matado la plantilla de guardias civiles y de policía para luchar contra la droga aquí en Andalucía se ha puesto en marcha también todo un sistema de coordinación para la llegada de inmigrantes para tender como con la dignidad que hace falta cualquier ser humano cuando llegué aquí en nuestras costas en nuestra tierra sea posibilitado a través de el cambio de la normativa que Andalucía pueda ir directamente a los mercados y con ello ahorrarse más de seiscientos millones de euros en todo lo que tiene que ser en cuanto a la deuda pública se han hecho en definitiva muy muchas cosas en muy poco tiempo que de manera concreta favorecen positivamente andalusí

Voz 0648 07:02 la propia presidenta de la Junta nombrado esta mañana mucha medidas que han beneficiar Andalucía con la presencia de Pedro Sánchez un gobierno socialista en La Moncloa terminaban su intervención así le invito a que lo escuche

Voz 2 07:12 que ha pasado Navantia cuando hemos entendido que había una posibilidad de poder perder carga de trabajo en nuestros Astillero Andalucía le ha pedido al Gobierno de España su compromiso en mantenerlo y el Gobierno de España ha tenido sensibilidad sí es hubiese sido así el resto de la legislatura hoy tendríamos doscientos mil empleo Man varios puntos más de nuestro PIB en las arcas de nuestra tierra

Voz 0648 07:36 doscientos mil empleos más varios puntos del PIB más en Andalucía tan mal tratada estaba Andalucía con anterior Ejecutivo

Voz 1 07:44 pues yo creo que hay muchas evidencias de que sí yo creo que insisto es lo que decía ante que hayamos podido hacer con los propios presupuestos del Partido Popular no hay que olvidarlo porque asumió al presidente Pedro Sánchez los presupuestos que aprobó el Partido Popular que hayamos podido hacer tantas cosas en sesenta días es inexplicable como en siete años no se han podido hacer al menos algunas de ellas en siete años de absoluta carencia de sensibilidad con los problemas principales para Andalucía por qué el Partido Popular por qué el Gobierno de España del PP nunca puso en marcha un plan de empleo especial para Andalucía por poner un ejemplo evidentemente porque yo creo que no tenía la sensibilidad suficiente y luego también le añado hemos tenido yo creo que lo voy a explicar la desgracia de tener un partido popular en Andalucía muy débil en relación al Partido Popular de España no ha sabido reclamar el Partido Popular de Andalucía nada en relación a lo que Andalucía si necesitaba del Gobierno de España yo creo que la Junta Andalucía sin embargo sigue reclamando lealmente las cosas que venían reclamando al Gobierno de España lo que se encuentra sin embargo es una mano amiga el gobierno socialista de España hoy ya si es amigo de Andalucía que antes pues más bien parecía que era un elemento extraño e incómodo

Voz 0648 09:20 preguntas concretas Le pido un ejercicio también a usted de concreción Avalos vendrá a finales de mes para anunciar novedades del AVE a Granada en qué sentido bueno yo creo que eso le

Voz 1 09:29 corresponde al ministro Ábalos hacerlo creo que efectivamente el XXIV creo que de este mes como como ha comentado la presidenta Susana día el ministro Ábalos viene de nuevo Andalucía quiero subrayar esto porque hay un elemento también qué he de decirle este Gobierno tiene el récord de presencia de dar la cara en Andalucía yo creo que de la historia de la democracia de España el ministro Abalo creo que es la tercera a la cuarta vez que viene ya Andalucía hablar de infraestructuras como también lo ha hecho Marlaska como han hecho a la ministra de Trabajo para el plan de empleo definitiva tenemos una

Voz 0648 10:06 sensibilidad habrá habrá fecha para la desgranaba usted pues no lo sé sinceramente creo que le corresponde al ministro Ábalos trasladar esa información una cosa más sobre inversiones qué le parece la propuesta de los ingenieros de Andalucía que piden un segundo puente para Sevilla en lugar de ampliar el el centenario

Voz 1 10:22 yo respeto mucho la los criterios técnicos siempre evidentemente eso depende no es una voluntad política esa no en este caso no estamos hablando de un elemento político estamos hablando de un criterio técnico y en esto y en este caso el criterio técnico que se tiene desde el Ministerio desde el Ministerio que ha de manera además ya también dando pasos por la emergencia en referencia de la necesidad es ampliar el puente actual Sito que son criterios técnico en la que nosotros el objetivo debe ser de que tenga más capacidad del puente

Voz 0648 10:55 dos cosas sobre inmigración ha sido un verano complicado en materia migratoria usted no me acaba de decir también que viene de San Roque precisamente por un asunto al respecto o por cierto centenares de inmigrantes rescatados en Gibraltar en Barbate en el mar de Alborán cuál es la situación en estos momentos siguen desbordados algunos ayuntamientos

Voz 1 11:13 no hay ningún ayuntamiento que está actuando en estos momentos en colaboración con el Gobierno de España para paliar esta situación

Voz 0648 11:22 están violando derechos humano de los inmigrantes como denuncia algunas ONG en el trato que recibe nada más llegar a las costas de española

Voz 1 11:28 yo creo que no creo que la Guardia Civil Cruz Roja el Cuerpo Nacional de Policía hacen una labor impecable en una labor además muchas veces por encima de sus propias obligaciones yo recuerdo a guardias civiles tirándose al mar hace pocos días para salvar una patera de jóvenes que venían desde Marruecos porque iban a encallar en una en una zona rocosa en definitiva yo creo que la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía también Cruz Roja y las ONG tenemos que estar muy agradecido al trabajo que hacen leal

Voz 0648 12:05 prendido negativamente la insolidaridad de algunas comunidades autónomas para recibir inmigrantes que en primer lugar la Junta Andalucía y en segundo término que le parece que se desde algunos políticos identifica inmigración con inseguridad que haya podido haber incluso brote xenófobo racista en algunos momentos de la población andaluza y española

Voz 1 12:28 mire si los cien que vinieran en las pateras fueran cien Michael Jordan se darían patadas en el culo con perdón por ir a recibirlo casi todos los responsables políticos que hacen demagogia con la inmigración desgraciadamente lo que tenemos es apoyar fobia lo que tenemos en definitiva no es tanto una cuestión racista en cuanto al color de la piel o la procedencia de las personas sino una sensación por parte de la derecha política y también en algunos casos la derecha social de no querer tener pobres a nuestro lado y la pobreza existe la pobreza y la miseria de dónde vienen y desde donde huyen lo único que podemos hacer en este primer mundo como mínimo es que una vez que han llegado los atendamos como cualquier ser humano querríamos que no atendiese

Voz 0648 13:22 sin ir más lejos señor comience el y qué le parece el episodio de los perfiles falsos en redes sociales en Sevilla atacando inmigrante bueno yo creo que está todo

Voz 1 13:30 la dinámica en la en esta precisan misma dinámica yo creo que hay una corriente en Europa de ultraderecha donde se trata de de de hacer que surjan pues de los sectores más débiles de la sociedad elemento xenófobo y contrarios vuelvo a insistir a las personas pobres no no no me estoy refiriendo ni siquiera al color de piel porque en este caso concreto del club usted me pregunta no estamos hablando un siquiera de de inmigrante sino de personas pobres qué van a determinado centro a poder comer o acoger una taza de café o una manta definitivas algo muy preocupante y de lo que no tendríamos que poner las pilas para que no sociales

Voz 0648 14:17 no quedan menos de dos mil ocho así que apeló a su experiencia política cuando cree usted que serán las elecciones andaluzas cuando la presidenta lo decida le gustaría que se celebrasen por separado conjuntamente con las generales

Voz 1 14:28 bueno eso una cuestión que compete a la los dos presidentes Si yo ahí prefiero que sean ellos los que lo diriman en el momento

Voz 0648 14:36 César oportuno ir por lo que usted pueda saber el presidente Sánchez al presidente Sánchez le gustaría que coincidiese en ambos comicios pues no lo sé y si lo supiera no lo diría o sea que me hiciera usted la puerta no de guerra fue hecha se cree que la marca PSOE está bajando con la dimisión de dos ministros y algunos bandazos de la gestión del Gobierno Pedro Sánchez

Voz 1 14:57 bueno no no niego la mayor creo que no ha habido ningún bandazo lo que hay es posiciones que ese reflexionan y se da adoptan después una una concreción en cuanto a las situaciones difíciles y compleja que hemos determinado en los últimos tiempos creo que hemos hemos puesto al Gobierno en la dignificación que le hacía falta al Gobierno de España ya a la altura de los gobiernos europeos en donde el listón ético y moral debe de ser un listón muy alto para que los ciudadanos estén tranquilos con todos nosotros

Voz 0648 15:31 una última pregunta porque lo dice olfato político usted cree que se confirmaron las encuestas en Andalucía que dicen que volverá a ganar bien el PSOE PP y Ciudadanos están casi empatados pero que no sumarían un posible gobierno y Adelante Andalucía no suma lo que podemos Unida por separado

Voz 1 15:45 Malfato político lo que me dices que Susana día va a ser de nuevo la presidenta de la Junta de Andalucía sin duda dígame fecha cuando ella decida