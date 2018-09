Voz 1 00:00 Riesco con fiesta es muy sin

Voz 1284 00:19 bien señora sí señor es las dos menos cuarto de la tarde hemos llegado por fin a este momento en la Cadena Ser Andalucía Cadena SER Extremadura ir Radio Ceuta el estreno de la Cámara de los balones con Manu

Voz 0995 00:30 Sánchez mano buenas tardes muy buenas tardes un salón bienvenido en la Cámara de bien hallados siempre la Santa Casa vamos a pasar buenos ratos de radio sin duda pues la arrancamos han cuando te en cuanto usted me da el pistoletazo que por favor convoque

Voz 3 00:43 pues convocamos en esta primera sesión ni Cámara alta ni Cámara baja Don Fran ronquido servidor somos nueva gerencia cámara de los balones ida la Balona porque aquí cabe todo el mundo porque aquí nos cautela a los que piensen que somos una extraña pareja más raro fue el día que dijeron de contárselo Zapatero con los que hacían copia de llave y ahí están los tío con negocio junto funcionando para toda la vida aceptaremos Innova equivocaré uno cómo se equivocó el que digo Enrique Iglesia que servía para cantar aunque también te lo digo no que se lo digo al hermano que también tendremos nuestra amiguita de Guaza y avisamos también hasta nuestra maldad como el que ayuda a la clínica al chiquillo cuando ETA quieren adopta coge a la de la boquita grande que no te da poble nos hace tomaremos a la actualidad desde el deporte y al deporte desde la actualidad en ustedes aunque ya me ha dicho mi madre niño ten cuidado con tantas a Marte que puede que el cuerpo a cuerpo te juro que a mí no se me ha ido en la vida si acaso esto lo utilizar una ve como excusa el uno me han dicho que ha hecho llegando a las siete de la mañana y yo le dije a mi mare desde la doma me estaba queriendo venir pero Éibar cuerpo para dentro dice mi madre que de no hay nada bueno en la calle yo le digo que hizo me pero dentro de los bares a que se haga de día y ahora esto lo haré la radio porque aquí se ha ido poniendo el cuerpo cada vez más iraquí ya no hay quién me saque con cosa nueva con cosas que nunca deberían perderse que bastante tuvimos con perder había en la moto que la quitaron de un día para otro ha al hilo mixto Lobo que se extinguieron fin avisa antes lo barrio Quillo perro un mixto lo mi primo tiene perro nuevo qué perro es un mis Tolo intentó lo barrio en todos los barrios estaremos por qué esta nueva Cámara será para Andalucía Extremadura Ceuta y Melilla y a través de las redes y la web para España al mundo de la humanidad con todo el medio como una gran familia ese Sur que cuando va a la cafés tu padre te ponen de comer por delante como si te hubieran apalabrado al peso al otro día IU que nada se parece a a otro del anuncio que andan escondiéndose entre ellos un niño celos Marío al nieto Zach en el medio y cuando acabe no acostamos que caminito del roció más malos se pasa la o la de la casa Tarradellas aquí estaremos de lunes a viernes las dos menos cuarto en vivo y riguroso directo como si no hubiera un mañana porque las riza es lo primero y mañana puede que no lo haya capta Dios es omnipresente ni pasado ni futuro omnipresente como diciendo lo que CEA aquí y ahora casta diócesis a hombre vivió murió y aguantó muerto día dijo Páez habiendo yo está vivo había está muerta por los pone así que familia vivamos este estreno a lo grande gracias por no fallar nunca venga al CD porque han excede caben ello ella así que queda inaugurado el nuevo curso de la nueva cámara la de los balón

Voz 4 03:37 de la Bella hacer lado ustedes se abre la sesión

Voz 5 03:41 a lo acaba de los valoran

Voz 1284 03:47 Juan Mar Manu este momento dándonos baja llevar cuéntanos

Voz 3 03:50 pues de momento vamos a pulsar cómo está la la actualidad porque este estreno está siendo cubierto a nivel internacional y tenemos a nuestro enviado más especial precisamente desde desde bueno pues desde el mismo occidente de Estados Unido en un placer arrancar con usted don Manuel buenas tardes

Voz 6 04:07 pues sí

Voz 7 04:10 más tarde don no como aceptaré

Voz 3 04:12 vamos está viviendo desde lo hicimos

Voz 7 04:15 yo me gusta enhorabuena en que en que muchas quince J pero

Voz 8 04:19 tú sabes que te tengo mucho cariño tiene guarda esa no me sacaron de la portada guarda no

Voz 7 04:24 hombres que torpe Twitter con lo bien que tú te lleva conmigo

Voz 3 04:27 ahí me hubiera ya pero tenemos tenemos que recuperar nuestra amistad dos

Voz 7 04:31 yo estoy aquí con todo usted y con todos tus oyentes que son fenomenales

Voz 3 04:34 que no nos falte nunca en esta cámara de los balones pero vamos a aplican poquito estado enviado especial porque tiene trabajo nuevo no está de estreno por ahí me me he venido porque me

Voz 7 04:43 si me llama mi técnico y me dicen que dos donar dólar donarán quería que fuera asesor de esta casa porque aquí duran muy poco los los asesores por lo visto

Voz 3 04:56 acepta usted ayudando a yo siempre he dicho digo Donald tranquilo Lopera bello y es verdad que tiene usted de una forma de gestionar parecida no saben claro este hombre tiene un modelo

Voz 7 05:08 es muy parecido con tarta otra vez de asienta conmigo y me vengo para acá a la mayor brevedad posible hizo las cinco de la cinco menos diez de la mañana estoy entre trabajando Corvette y trabajando para donar no

Voz 3 05:22 le coge moras en un horario extraño don Manuel es supongo que no se está cenando desayunando merendamos

Voz 7 05:27 no porque he hecho muy buena pregunta doma nuestro Señor me quieren dar su arcilla con bacon y uno de negro que parecía que solo había vomitado muy tres Hidalgo yo les digo que no le pregunto estos señores y podían poner media con fue como toda la vida de goma que me se va a una persona

Voz 3 05:49 entonces esto hablo Esther tiene Lepant elevan poquito cuando se va a primera medida que quedan Autrán a es bueno porque doctor tortura

Voz 7 05:58 pero cuando me quedo suspendido cuando veo a este señor donar la mujer que tiene no que se ve que este hombre las coge vuelo porque se llama

Voz 9 06:06 a la edad de voy cómo iban a ir buena

Voz 3 06:10 a dice que no es hilvana Kelati no lo tiene el pobre ahí me no

Voz 7 06:14 sí haciendo algunos cambios como asesor que los asesores de este hombre ya lo he dicho desde que no tan dura menos que Jimmy Giménez Sacristán no entonces le he dicho que fiche a Manolo me velado que lo ponga de speaker de la Casa Blanca que tampoco me lo de la casa porque donde hay muchas de buena nota el hemos traído una muestra de los azulejos de la Peña verticales no que es que parece toda la parcela que Castro no

Voz 3 06:42 azar blanca aparece la parcela eh

Voz 7 06:45 Blanco con la diplomacia ahora mismo

Voz 3 06:48 apele perdió quiero decir Manolo me lado me lo tiene que en tendrá que atender sí

Voz 7 06:52 porque es que ese fue Derbez ya estaba ensayando en el Congreso ha estado también encogiendo cogiendo es megáfono para todo y para todos los políticos no yo tengo algunas frases que me dé a este hombre aquí yo digo las cosas que decía este hombre y en el Congreso

Voz 9 07:08 sí para todo estado huido ansioso no vaya adelante

Voz 6 07:12 Schumacher no que lo encuentre Chris tiene ante la nueva ministra buena hay sale nota como usted la hermana de José Mota a cerrar no extasiado con Paul Auster Pablo Casado

Voz 3 07:30 yo le leía eh rabona hacen entiende ahí en Estados Unido bueno sí

Voz 7 07:34 habrá que explicar señores no vale legal

Voz 3 07:37 abonos y otra cosa es que ellas no habla con con un poquito más de de malas Ebro rabona de toda la vida don Manuel le agradecemos podemos contactar como te entiendo en esta nueva injerencia en para que no vaya diciendo cómo va la cosa por por Estado Unidos lo tenemos como enviado especial para siempre no

Voz 8 07:54 vengo ustedes básica pues Salomon

Voz 3 07:59 de un apunta otra como hemos dicho no debamos esta nueva acabado Malone base para el mundo en la humanidad hemos accidente Nos vamos a Oriente

Voz 10 08:08 va a quién hombre Nos vamos al al no vamos

Voz 3 08:11 al otro lado no vamos a José Antonio Reyes que está en la mismísima China José Antonio muy buenas tardes

Voz 11 08:16 ha sido muy buena viva otra era lo primero eh si Dios mira sus costumbres no me vida no me hago con esto aquí estoy que me estoy comiendo un Yorkshire a la rondeña que me Hacienda mi madre porque aquí todo el mundo come perro noi y es verdad que ya no lo está buscando y no hay cojones encontró mucho luego

Voz 3 08:39 se a Antonio por ahí China porque no me imagino yo a tu madre diciendo te cuando cuando desde Medio George ahí está dejando la Maison

Voz 11 08:49 muy duro muy duro Manu cuando ves a tus hijos comerse un Peta jeta con palillos se te cae el alma al suelo

Voz 3 08:58 de tal manera yo que ha ido con tu madre of Antonio y no la ve de perdiz en ninguno yo he visto mi madre comer pescado superando oprime cabeza que digo Matt Tenicho come cosa que la va a fatigar gato gato ya hace bueno señora que tira algo que me está levantando al estómago la cosa no

Voz 11 09:12 pues pues la semana que viene a poner a mi padre que os voy a contar cómo es esto yo os vais a callar

Voz 3 09:18 te tiras a veces puede contar alguna receta aunque yo no creo que por aquí y me tiene mucho cariño animal pero no creo que cuaje por aquí pero alguna receta os Antonio por ahí la Cámara de los balones ha caído también de pie entiendo no está la espera

Voz 0660 09:29 sabe muy tener el mundo están parando

Voz 11 09:32 lo que hace en la casa Acacio ha dado también un tiempo muerto y nadie quiere ir a los trabajos de la calle con los transistores los bazares han en todo el mundo lo era era a abonar

Voz 3 09:45 pues él esperamos por aquí por esta nueva Cámara a partir del lunes vamos a Antonio Reyes y a nivel mundial pero no solamente de barrido va va a vivir en la Cámara de los balones sino que vamos a tener secciones nuevas va a haber mucha manga de la buena por aquí

Voz 0995 10:01 me me gustaría que

Voz 3 10:03 si fuéramos desvelando que fuéramos poniendo las cartas boca arriba sobre rock

Voz 0995 10:07 esa así que usted don Salomón diga se se atreverá a participar en alguna de las faltaría más ido Manuela Vila

Voz 12 10:15 que es el auténtico fedatarios públicos de lo que aquí de la que lo que ocurre

Voz 3 10:20 es el iba a ser el que me tiene guárdame esta carta que esta carta yo prácticamente ni ni la conozco mi tenemos sección nueva quién

Voz 1867 10:27 sí tenemos acepción buenas tardes buenas tardes bienvenido a tu casa está muy bien ver que aquí estoy con lo que un auténtico bombón pero tener una acepción nueva la careta porque queremos perfectamente que los oyentes también se manifiesten y que hoy empiece ya van mandarlo al número de guasa Tóful mensajes va a poco que esta careta porque va a facer resultar muy

Voz 13 10:48 partida tú me suena

Voz 4 10:56 cero nueve dieciséis cero cero cero

Voz 1867 10:59 el número al que quiero que vayan van dando ya la Guaza que les ocurra los mejores chistes y alguna cosita que tengan arte imitaciones incluida para que lo tengamos la posibilidad también de saber cuánto hay a la calle

Voz 12 11:10 Nos vamos repetirlos parecen seis seis cero nueve dieciséis cero seis cero seis

Voz 3 11:13 esta es una de las novedades este año todo el mundo puede jugar en la Cámara de los Balones cada sesión que habrá música

Voz 0660 11:18 fíjate fíjate que ha llegado llego ahora a llega una nota interna y devolvió gente muy rápido

Voz 0857 11:24 Manu Fran Fran Manu mucha suerte para la nueva época de la Cámara de los Balones y en todo caso Manu quiero decirte que los sevillistas no queremos salí del Sevilla que se puede salir pero que no queremos salir un abrazo y mucha suerte en el programa para los dos

Voz 0660 11:42 Jorge Castro José ahí pero si tanto pero este es el original ella tiene y con dos cojones muchas gracias presidente tírate original manda otro mensaje hasta que Federer netamente

Voz 14 11:59 que que se pueden salir del sevillismo como como adalid no del sevillismo mi arma jugar sabiendo de sevillismo con cinco Europa League Supercopa de Europa todos los títulos que tenemos como lo vamos a salir del más grande mi hermana como nos vamos a salir mal actor fondo

Voz 0660 12:16 bueno la hacia papel

Voz 3 12:19 hacia PP tenemos mucho preparado al PP que a mi presidente de Camelot traen también te lo digo es que pelear la aquí pero que pelean los muchas novedades y a partir del lunes van viniendo grandes novedades vamos

Voz 0995 12:29 encierra un gran fichaje el IBI de caddie torea con otros no venga ya si queda anunciado el uno lo tendremos por aquí pero torea con nosotros no sé que es un fichaje ahí lo tiene claro a lo grande

Voz 12 12:40 bueno atención seis cero nueve dieciséis cero seis y cero seis vamos ahí reiterando ese número de Whatsapp recuerden nota de voz para las personas que deseen dejando cositas crecía a Franco decía Manu G

Voz 1867 12:50 es más Bertín Osborne porque si por Telecinco minutos mantener una llama

Voz 4 12:57 algunos Bertín hola Bertín

Voz 0660 13:00 buenas calmar acabe como mano como la taza grande dijo no la cobertura legal

Voz 15 13:08 lo tengo todo tres conexiones porque no se me va allí es como yo la última vez que yo vi Mi mito lo más María Teresa Campos estaba en el vídeo comunitario con esto

Voz 0660 13:16 a buen tiempo ya dos grandes gato

Voz 3 13:19 yo siempre veo las casas sin grande como la de Bertín digo que trabajito para poner de la manguera de una punta a la otra ven para llegar hasta la otra punta Don Bertín usted no promete que la nueva cámara van a venir invitados como a su casa

Voz 15 13:29 Jo macho claro que sí que van a venir invitado que tu tenga yo estoy más nervioso que Pinocho trabando en el Infoca enfoque esto toque es que yo no sé cómo va a salir tomando

Voz 0660 13:38 pues a partir del lunes será aquí Salomón género vamos a lo grande pasar rápido a la Vega vámonos el lunes volvemos vengo ustedes

Voz 1284 13:55 vamos a menos de un minuto para las dos de la tarde

Voz 0660 13:59 el lunes a las dos menos cuarto de nuevo Manu

Voz 1284 14:02 qué

Voz 4 14:04 pasó muy rápido París avanza rápido

Voz 3 14:07 la decir yo en un cuarto de hora me da tiempo a saludar actual dolor ya te no puede hacerlo

Voz 0660 14:12 mañana tarde y noche tres veces eh alegría más grande oye que escenificó el lunes oye que el lunes el catering el catering vale espero que no tenga tanto pico con lo demás lo mimos y menos primero pico y pala tampoco

Voz 1284 14:31 pagan señoras señores estreno Manu Sánchez Ron Quillo nueva cámara de los balones buen fin de semana a todos el lunes más