Espacio de Encuentro 15 septiembre

Voz 2 00:00 cadena SER Andalucía espacio de encuentro Miguel Toño

Voz 1553 00:11 con permiso muy buenas tardes a todos aquí estamos su sábado más en este quince de septiembre para acometer la edición quinientos cincuenta ya de espacio de encuentro el programa de las migraciones en la Cadena Ser Andalucía los más solitarios al menos eso dice la ONCE los entregará Max recuerda que el veinticinco martes tenemos que ir a Granada al teatro Isabel la Católica e en apunta Irma en rojo de acuerdo nociones olvide gracias por cierto a los iremos informando por cierto hoy Pilar CRAM nuestra colaboradora argentina no estará en espacio de encuentro porque viene de Rumanía culminando un proceso personal de adopción por eso no es esta semana con nosotros a partir de ahora su familia la componen Pilar

Voz 3 00:55 dan igual Florian sí porque Pilar no ha adoptado a uno

Voz 1553 01:01 sino a dos hermanos huérfanos

Voz 3 01:04 rumanos

Voz 1553 01:06 con viva consonantes eh aún no es para quererla señoras señores ya la semana que viene preguntaremos qué tal le va a su nueva vida ya lo han oído ahí de fondo Rosa Vergés la secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO Andalucía hola Rosa hola buenos días de que no los hoy

Voz 1611 01:23 vamos a hablar de la de las prestaciones por desempleo

Voz 1553 01:26 que no son pocas son pocas novedades hablaremos de ella ida músicas de la semana que propone Pepe Belmonte es el último trabajo de media

Voz 4 01:39 en dónde está la gaita de día

Voz 5 01:45 luego lo van a escuchar

Voz 4 01:50 Hevia que actualmente vive en el Caribe aunque él es de Asturias y lo lleva muy a gala ha hecho una música fusión titulada al son del indiano nunca hablando en bable en bable funcionaba al son de India Noone esto fíjese música gallega fusionada con caribeña

Voz 6 02:17 sí sí señor así caribeño mi mujer es asturiana no sé que me está diciendo lo que oye

Voz 4 02:23 de hecho de hecho couché y bueno pues si él lo ha conseguido fusionar la música caribeña con la gallega con la Indiana en definitiva en fin un lío comenzamos espacio de encuentro con los saludos de Miguel Dña desde ahora hasta la una de la tarde en la Cadena Ser Andalucía la media hora más solidarias de la radio

Voz 7 02:50 cadena SER Andalucía Espacio de Encuentro Miguel Dña

Voz 1553 02:57 enseguida hablamos de cómo el Ayuntamiento de Huelva escolariza a los niños refugiados pero antes tenemos una cita con más sus consejos los consejos de Mc este verano habrán escuchado muchos términos migratorios como acogida deportación de evolución devolución en caliente repatriación así lo refugio en fin son situaciones legales muy diferentes que es conveniente que usted conozca para eso contamos en el equipo con un abogado especialista en inmigración Max Adam Max hablarnos de estos términos explican los un poquito

Voz 9 03:36 pues sí Miguel yo quiero al aludir más caro termina la situación es a través de las situaciones vamos a intentar un poquito estoy seguro que los oyentes recordarán el famoso barco Aquarius que llegó con paralelamente como Pedro Sánchez al poder y que uno de precisamente desde de esos efectos nada más llegar al poder fue a los tres vía que todos los migrantes que estaban en el Acuario que nadie quería inhalan seguiría con los trajimos acordado perfectamente no bueno pues lo que decía nuestro Gobierno con mucha razón era que si nosotros éramos los que cogíamos a a estas personas y la ante la península evidentemente no es lo mismo que es esta persona llevan en cayuco perdida por el SIVE una manera entonces la diferencia de que aunque sea la misma situación de devolución lo que tenemos a personas que por haberle atraído nosotros les dábamos un visado que ojo solamente duraba cuarenta y cinco días no eran los famosos Papeles para todos que decía todo el mundo sino que como nosotros les dábamos una oportunidad de regularizarse por cierto la mayoría de ello pues acabó en Francia por Macron ahora respecto a eso también hemos tenido dos situaciones más uno que acabaron en Barcelona y otro en Algeciras no sé si recordáis pero en esta ocasión no los queríamos entre comillas sino que como nadie lo quería lo repartimos con otros países de la Unión y luego se fueron repartiendo por cupos que al parecer va a ser la política migratoria del futuro bien diferencia hay pues la diferencia es que aunque sea lo mismo como figura jurídica estas personas que vinieron a través de Barcelona a través de Algeciras no tuvieron la oportunidad de tener una situación legal inmediata con ese visado de cuarenta y cinco días sino que directamente se tuvo la la digamos la decencia de no darle un expediente de devolución pero sí ser reseñado porque digo eso porque a raíz de eso no hemos encontrado con situaciones de producir que no huelga decir que la devoluciones aquella figura que estas personas que intentan acceder a territorio nacional por puestos no habilitados ya sea por cayuco ya pero vaya cómo se ha producido al final del verano recordáis estos ciento sesenta migrantes que entraron al día siguiente volvimos te acuerdas Miguel si bien cuál es la diferencia pues que tradicionalmente todas las personas vaya por eso se ve en las imágenes que están pegando botes porque ya niega la tierra prometida etcétera como son situaciones de personas que en su país no vienen documentado o bien acreditan que vienen de situaciones de guerra de vulneración de derechos humanos pues estas personas tradicionalmente SL ha acogido aquí durante el tiempo se le ha trasladado a la a la península y son los que vemos en el famoso cuarto color del semáforo sino que lo vemos en los semáforos están aquí tal porque no se desde vuelve a sus países pues precisamente por esas razones humanitarias impidiendo se preguntarán ahora los oyentes bueno porque al día siguiente se le puso de patitas en la calle porque esto si al otro no pues precisamente porque hicimos uso de de un convenio con Marruecos que hacía años que no participaban también el ministro de Interior dijo que esto era una forma de dar un escarmiento entrecomilla porque esta persona entrando era violenta amparado por la mafia bien entonces al final lo que se busca es a estos señores lo devuelvo para que no vuelvan a entrar así de hecho parece que ha tenido efecto porque no han vuelto a entrar así ni de aquella manera y sobre todo y sobre todo de esta persona tenemos una responsabilidad que mi consejo sea no solamente los devolvemos en caliente como tú decías ante el frontera sino que nosotros somos responsable de si Marruecos a esta persona las de vuelve a su país originario que la devuelven a o al desierto o

Voz 1553 07:07 el sur de Marruecos exactamente porque nosotros

Voz 9 07:10 los responsables morales cuanto menos de que estas personas sean devueltos a su país de origen es que hay tenemos una responsabilidad en vigilando y es que ahí es donde debemos detener el seguimiento de que esta persona no las abandonen en el desierto porque al final lo estaremos contribuyendo a una situación de miedo eh por no decir otra cosa así que mi consejo va por ahí señores si nosotros vamos a devolver íbamos a hacer uso para evitar un escarmiento que la situaciones no sean peores que no tengamos ciento sesenta personas diva el cierto porque al final bueno no dejan de ser sí eres humano que aunque hayan entrado de manera irregular aquí merecen cuanto menos que tengan una garantía de evolución debida a cada uno su siempre

Voz 1553 07:49 com pasión en definitiva gracias Max nada seguimos adelante

Voz 10 07:54 no

Voz 1553 07:59 sí porque decíamos al principio que este lunes ha comenzado el curso en Primaria el lunes volverán a las aulas los alumnos de Secundaria Bachillerato en su conjunto este mes de septiembre se incorporarán a las aulas un millón ochocientos veintiun mil quinientos treinta y dos estudiantes ciento veintiséis mil cuatrocientos treinta y un profesores en siete mil ochenta y dos centros tanto públicos concertados y privados pero ojo al dato habrá dos mil novecientos cinco alumnos menos que el curso anterior en consonancia con el descenso demográfico en la Comunidad al hilo de la asunto esta semana nos hemos preguntado cómo se escolarizan los niños inmigrantes sobre todo los niños refugiados de urgencia que vive su primera vuelta al cole con nosotros Huelva es una de las provincias con mayor número de familias refugiadas los acompañe el estudio Alicia Narciso es la concejal de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva o la Alicia

Voz 11 08:54 hola bueno como sus coalición esto

Voz 1553 08:56 niños que anden despistados las familias que no saben qué derechos tienen que les asiste

Voz 11 09:01 bueno Miguel antes de nada hay que dejar muy claro que la responsabilidad de la escolarización no depende de una administración municipal sino le corresponde bueno en este caso a la Delegación de Educación en en Huelva que además bueno pues hacer su labor impecable además en los momentos en los que necesitan a lo largo de todo el curso escolar no solamente hablamos de niños y niñas refugiado sino también bueno pues aquellos niños víctimas de violencia de género que traslada su domicilio habitual por consecuencia la violencia de género o traslado por los padres por otra circunstancia

Voz 1553 09:32 tal y como lo hacen lo que hacen es

Voz 11 09:35 en entrado las familias de estos niños refugiado ante del inicio del curso escolar pero pues se presenta son matriculación su solicitud de matrícula igual como cualquier otro niño o niña de aquí autóctono de de la de la ciudad el problema entre comillas digo el problema porque ya dio la competencia efectiva que hace la Delegación de Educación en este caso a través de la Junta Andalucía es en cualquier momento del año Nos aparecen lugar como en otro sitio puede familias refugiadas

Voz 1553 10:03 la delegada exactamente entonces

Voz 11 10:06 bueno pues ahí es muy importante lo primero eh las entidades que tiene la tutela para acoger estas familias de refugiados que en Huelva la tienes cepa in la tiene Cruz Roja lo primero que hacen coordinación a través de un protocolo específico de actuación que hemos montado en el Ayuntamiento con el tema de empadronamiento para este tipo de caso porque para escolarizar a un niño es importante que estén empadronado en esa línea se matrícula se hace el empadronamiento en coordinación con Cruz Roja o ahí después se hace la escolarización de estos niños a través pues estas entidades que funciona muy bien Miguel porque hay que poner encima de la mesa el trabajo de grandes ONG como en este caso pues a través de la matriculación se integrarán en los centros educativos de la ciudad

Voz 1553 10:52 y cómo se integra en Galicia porque también he oído voces que dicen que si retrasan a las clases como las demás familias

Voz 3 10:58 en la llegada en en subir su experiencia no a pie de calle bueno yo desde mi Hesperia

Voz 11 11:06 en ciudad desde desde la Concejalía de políticas sociales y a través de todos los Consejo local de las comisiones de la comisión municipal infantil no hemos tenido ningún tipo de incidencias a la hora de bueno de cómo ve la familia al contrario creo que Huelva se distingue por ese sello de solidaridad siempre con las personas más necesitadas y ahí tenemos una de nuestras grandes organizaciones como son Bomberos Sin Fronteras que están ahí que acuden en cualquier sitio del mundo cuando hay catástrofes naturales no como la última que fue Ecuador sino recuerdo mal no hay incidencia importante hay una integración muy positiva también tenemos que resaltar el papel de la comunidad educativa Miguel es importante el esfuerzo que hacen los profesores la profesora de los centros educativos porque bueno es verdad que están llegando fundamentalmente personas de Venezuela en calidad de refugiado fundamentalmente están llegando los hurtos cómo mece familia de Venezuela bueno pues la integración la inclusión social es más fácil por el tema del idioma no el código de comunicación al mismo te el mismo idioma pues no pueden es importante por otro lado también lo que se hace es un plan de trabajo con el Ayuntamiento y en este caso la entidad social pues a través de otras acciones por ejemplo pues el tema de que participan en el área de deporte a través de mi compañera María José Pulido que participen pues en cultura los barrios que participe las escuelas de refuerzo educativo que tenemos montado ECI evidentemente importante trabajar con el padre la madre con colas persona que au cola mamá o que bien acompañado esos niños y niñas como decía no es lo mismo a cuando nos ha llegado por ejemplo

Voz 1553 12:47 un niño o niña refugiada de Ucrania

Voz 11 12:49 no es lo mismo hay que utilizar hay que poner encima de la mesa otro recurso pero es cierto que quizá lo que hay que resaltar de todo esto para llegar a hacer un clima de convivencia un clima de integración y que lo niño y la niña dentro de su dificultades encuentren como una segunda casa ya de la que era han tenido que huir es cierto que se encuentra un plano importante de convivencia y eso es fruto pues en la soledad y el buen trabajo de todos los profesionales que hay alrededor y creo que hasta ahora claro que tenemos que seguir mejorando en todos los sentidos pero no podemos tan no pues muy mal satisfecho con la respuesta porque porque ahí está nuestro niño no esta niña que además han participado y participan en toda el área

Voz 1553 13:34 no me gustaría repetir para finalizar que este año hay dos mil cerca de tres mil alumnos menos que en el curso anterior lo digo porque hay desinformados que dice bueno vienen a quitarnos los pues escolar pero claro verdad claro casi tres mil niños menos

Voz 11 13:50 aquí en Huelva bueno pues han llegado en total en estos últimos dos veces casi cien personas con sus hijo hija que además hay algo si me lo permiten Miguel siempre poner encima de la mesa el tener claro que la persona refugiada en condición de refugiada o de protección internacional es son persona que nunca por su cabeza han pensado salir de su casa porque es verdad que el perfil psicosocial a la que nos enfrentamos a la hora de establecer un plan de trabajo es diferente bueno pues aquella persona que a lo menos lleva años recorriendo África digo años literal te cogiendo África para llegar a una frontera europea no en muchas ocasiones son el otro día hablaba con con un señor que había trabajado muy Ministerio en Venezuela buena dice llama de otra manera hay en tres meses ha tenido que levantar su casa de venir a España no sabe cómo ha llegado y todavía están en estado de hecho no

Voz 1553 14:44 yo hubiera más grande que tenía más grande Alicia Narciso es la concejal de Políticas Sociales e Igualdad en el Ayuntamiento de Huelva gracias por venir

Voz 12 14:51 es un abrazo cordial

Voz 4 14:57 en la Cadena Ser Andalucía espacio de encuentro y ahora

Voz 1553 15:02 la sepamos cómo van las prestaciones por desempleo y y lo hacemos como cada semana con Rosa Vergés la secretaria de Políticas Sociales y migraciones en Comisiones Obreras Rosa cómo se conforma el sistema de protección por desempleo

Voz 1611 15:20 bueno pues al sistema español de protección por desempleo tiene dos tipos de prestaciones Generale no la contributiva que es a la que tienen derecho las personas trabajadoras que hayan cotizado al menos trescientos sesenta días cuando se quedan porque es en desempleo no y el segundo tipo es una protección que no es del todo contributiva a la que tienen derecho las personas que o bien no han podido cotizar durante suficiente tiempo o bien se han agotado las prestaciones contributivas este sistema es mucho más complejo tiene bastantes tipos de subsidios de ayudas familiares eh alguna son ya antiguas es decir tiene una tiene una tradición pero otras se han creado como consecuencia de la de la crisis económica para dar protección a colectivos específicos o que tienen una situación de como parados de larga duración o muy larga duración el Gobierno las diseñó con una idea de que con carácter extraordinario y temporal y a partir de julio la sangre unificado en las ya se llaman toda subsidios ordinario por desempleo en todo caso siempre hay que tener algún tipo de cotización en estos son para trabajadores Nos para personas que no han trabajado nunca hay que estar inscrito como demandante

Voz 1553 16:27 esto es fundamental cuáles son las diferencias fundamentales entre estas prestaciones que has dicho

Voz 1611 16:32 bueno pues en el caso del desempleo contributivo la cantidad que se percibe y el tiempo que ese cobra dependen del tiempo que se ha cotizado hoy de la base de cotización ya además el tiempo que se está dado de alta cobrando esta prestación sirve para como cotizaciones para la jubilación sin embargo en el caso del resto de los subsidios la cantidad que se cobra es fija suele ser entorno el ochenta por ciento del IPREM es de unos cuatrocientos treinta euros aunque hay algunas excepciones y la duración también es fija depende del tipo de subsidio que ya digo que hay varios no puede ir desde los tres meses hasta los treinta meses como ejemplo el último subsidio extraordinario la máxima duración que tiene seis meses ciento ochenta días no este grupo no cotiza para la jubilación con una excepción IS subsidio de mayores de cincuenta y cinco años que además de cotizar a la jubilación es indefinida

Voz 1553 17:22 es un tema esté mucho ahora de debate que cómo está la bolsa de de de de Estado no cuál es la situación actual del sistema ahí que es necesario para mejorar la protección para que estemos tranquilos cuando nos quedemos en desempleo

Voz 1611 17:34 bueno pues nosotros entendemos que actualmente el sistema es insuficiente para cubrir las necesidades tanto económicas como la inserción laboral de las personas desempleadas esto se agravó en a partir del año dos mil doce con los recortes que sufrió todo el sistema en la creación de estos nuevos subsidios que generan una gran complejidad a la vez que no han mejorado la cobertura económica no entonces nosotros entendemos que hay que reformar el sistema en el marco de las negociaciones con el Gobierno hay que mejorarlo para mejorar las prestaciones contributivas también el subsidio de mayores de cincuenta y cinco hay que ampliar y simplificar las prestaciones en las personas parados de larga duración acompañarles con medidas de políticas activas de empleo que les permitan la inserción moral muy importante subir y actualizar el IPREM es Philippe en lleva seis años siete años perdón prácticamente sin subir solamente ha subido un uno por ciento desde el año dos mil doce

Voz 1553 18:28 también la luz sube déjate

Voz 1611 18:30 es que cuatrocientos treinta euros no da para nada hay que ampliar la cobertura de desempleo en las empleadas de hogar incluso también a otros colectivos que a lo mejor no han podido trabajar nunca pero sería otro tipo otra modalidad de prestación en el caso de las empleadas de hogar sí que es necesario que puedan acceder al desempleo en las mismas condiciones que el resto de los personas trabajando

Voz 1553 18:49 bueno pues así están las cosas en las prestaciones por desempleo para personas trabajadoras por cuenta

Voz 12 18:54 en las de cuenta ajena si hablamos de las de las otras sí que los autónomos agrarios y de los deja fuera bueno Rosa Vergés secretaria de Políticas Sociales imitaciones hasta la semana que viene

Voz 4 19:08 y ahora vamos con la música de un asturiano en el Caribe José Ángel bueno pues esto que oyen mes al son del indiano vaya Reed Mazo que ha logrado el de Villaviciosa José Ángel Hevia hola profesor Belmonte buenos días

Voz 14 20:08 vi a Miguel y marchosos y marchosos si se hechos impopular

Voz 1553 20:13 duda en ninguna muy populares que ha conseguido el asturiano con este nuevo tema Pepe

Voz 14 20:18 mira yo creo que todos los artistas todos los músicos tienen un afán por mezclar por fusionar por mixto curar ya sea consciente o inconsciente como hizo don Francisco de Lucía con el cajón afro peruano al traerlo entonces Hevia y hace una una mezcla porque llamar fusión se debería llamar Si esto cuaja y con el tiempo hechos One caribeña y astures se mezclan definitivamente no pero de momento lo que ha conseguido es mezclar una unos sonidos y unos ritmos el sonido también también caribeño pero con una presencia importante de flauta Hay de gaitas Clark

Voz 6 20:58 no al son del indiano José Ángel Hevia que siempre es partidario de la multiculturalidad

Voz 15 21:05 toda esa historia no podemos obviar la hay que contarla y hay que hay que hablar de ella porque además es una historia de convivencia entre las dos orillas ya cuando fuimos los del norte no fuimos a conquistar nada ya fuimos a aportar nuestro trabajo ya recibir mucho

Voz 6 21:22 ido no debe ser fácil PP entroncar instrumentos tan opuestos no la cita con los instrumentos caribeños

Voz 14 21:30 bueno hubiera físicamente el sonido de de lo hizo ante de viento y el de tiene doce cuerda por su característica física repito tiene una serie de armónicos que son unas de oración eh que para mucho son imperceptible pero que al final lo son tanto hizo quedan el el la identidad de cada instrumento eso armónico dependiendo de lo instrumento o de la naturaleza o el Madrid al que estén hecho son fácilmente mezcla hable o no yo recuerdo cuando yo he estado tocando él

Voz 16 21:58 aún anduvo

Voz 14 22:01 cuerda junto a un acordeón a veces no era tan fácil y tan complicado

Voz 6 22:06 afinar como en la gaita

Voz 14 22:09 me parece una una tarea ampliamente difíciles pero yo creo que lo hace muy bien este genio del norte de España

Voz 6 22:16 sí señor José Ángel Hevia con su gaita en troncada con la música caribeña que titula al son del indiano o al son del Indian nunca que a él le gusta decir en asturiano nos vamos profesor Belmonte hasta la semana que viene que la pasas bien

Voz 14 22:32 venga voy a voy dado en poquito bonito mojitos pero yo voy a mentir

Voz 6 22:36 ahí está Max es Totti te suena tu ahí ascendente no si con una mezcla de Gaites ahí les Gaites cómo suena les Gaites Coves en la cadera se va a la cadera bueno hasta la semana que viene Max o nada felicidades a todos los alumnos que vuelven al cole y que cree en integración solidaridad adaptación que crecer al lado del diferente una maravilla es una maravilla pasado mañana ya entran los de eso los de Bachillerato

Voz 1553 23:02 Rosa Vergés secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de Comisiones hasta la semana que viene el saludo y el recuerdo para Pilar CRAM en que hoy no estuvo con nosotros porque acaba de adoptar a Joan ya lo Oriana dos niños huérfanos rumanos que ya forman parte de su familia en nosotros desde aquí le damos

Voz 4 23:22 un beso fuerte fuerte

Voz 1553 23:24 nada más nos vamos porque va a dar la una de la tarde con los saludos de Miguel Doña en nombre de toda la cuadrilla con minando les a que corra la voz y digan que la Cadena Ser en Andalucía tienen media hora semanal de Espacio de Encuentro un rincón en la radio donde cada sábado en los escuchaba

Voz 4 23:38 hemos nos conocemos nos damos la mano Nos ayudamos nos comprendemos pero sobre todo aprendemos que el inmigrante no es el enemigo sino todo lo haría saludos de Miguel Doña que pasen buena semana hasta el sábado que viene doce y media Dios Espacio de Encuentro con la colaboración de CCOO Andalucía subvenciona a Consejería de Justicia e Interior Junta de Andalucía