Miriam Díaz, delegada de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla: prostitución

Voz 1 00:00 bueno doce treinta y siete el día veintitrés de septiembre es el Día Internacional contra la prostitución la trata y el tráfico de personas con fines de explotación sexual de Igualdad del Ayuntamiento ha organizado una jornada formativa masculinidad y prostitución el día dieciocho de septiembre se lo digo ustedes por su capítulo de previsiones en el Centro Social Polivalente Hogar Virgen de los Reyes Miriam días delegada de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla buenos días delegada

Voz 2 00:24 buenos días bienvenida gracias

Voz 1 00:27 ha tenido lugar esa presentación la campaña para la lucha contra la prostitución la trata el tráfico de de personas son campañas que entiendo que tienen que tener una presencia permanente sea eh con cierta periodicidad para ir recordando digo siempre este tipo de mensajes pues si sale

Voz 2 00:43 estoy totalmente de acuerdo contigo además a uno de los aspectos que contemplaba el segundo plan contra la trata y la explotación sexual en la ciudad de Sevilla al que estas campañas no tuvieran la periodicidad enmarcada sólo en el día internacional sino que fueran tuviera una presencia más constante este año además hemos lanzado una campaña novedosa fuera de la de la lógica que veníamos manteniendo en el Ayuntamiento en las campañas ultimas que veníamos realizando como bien sabéis bueno pues hemos mostrado a través esta campaña imágenes de la mujer esclavizadas como es la la situación en la que están estas mujeres hemos lanzado también campañas en las que mostramos todo el perfil de tipos de clientes o mal llamados clientes porque a mí no me gusta llamarles clientes son posteriores a pero bueno todo ese tipo clientes como se justifican no si es por fiesta o es porque soy tímido en definitiva siempre hay una excusa este año hemos dado la vuelta y el lema de la campaña se llama seis de cada diez hombres no pagan por sexo yo no soy cómplice es decir un mensaje que lo que queremos mostrar ese ese aspecto positivo es esos seis de cada diez hombres que no pagan por sexo que miren a los ojos a los que sí lo hacen en la final no yo no voy a ser cómplice y no voy a seguir permitiendo esta situación de explotación y de vulnerabilidad de las mujeres como él a la que están viviendo las mujeres que ejercen la foto

Voz 1 01:56 esto sí en nuestro caso en el caso de la ciudad de Sevilla hay en relación a otras capitales españolas en qué punto estamos

Voz 2 02:03 bueno nosotros en la ciudad de Sevilla tenemos un trabajo bastante hecho un trabajo histórico no llevamos muchos años trabajando con una ordenanza propia una ordenanza que empleó no sólo no sólo a nivel nacional sino internacional no somos de las pocas ciudades que que sancionen al cliente y no va a las prostitutas como hay en otra en otras ciudades en España muy cercanas no en este sentido bueno nuestra el panorama de la prostitución en la calle de la ciudad de Sevilla ha cambiado totalmente ha cambiado es difícil encontrar a mujeres ejerciendo la prostitución en las calles pero es verdad que estamos en otro punto de inflexión paralizar que bueno pues algunas de ellas están uniendo a pisos oí

Voz 1 02:37 Angola es la mayor claro cuál es la mayor problemática con respecto a estos donde entonces se encuentran principalmente las dificultades

Voz 1459 02:43 las dificultades encuentran hay en que si se van a pisos de domicilios alquilados y demás pues ahí es difícil protegerlas porque en definitiva aquí lo que hablamos entre proteger a las mujeres que son las que lo que son las víctimas en el último en el último recurso de ahí que bueno pues que Lance temo

Voz 2 03:00 no es que vayamos a lanzar en los próximos la próxima semana y lo voy a contar aquí como primicia Salomón es que estamos trabajando estrechamente con el con el Colegio de Administradores de Fincas para trabajar con un convenio específico entre el Ayuntamiento de Sevilla y los administradores de fincas no sólo para poder proteger a esas mujeres que no sabemos en qué situación se encuentra sino para utilidad a utilizar las comunidades de propietarios y propietaria como un elemento clave en la protección la detección contra la violencia machista

Voz 1 03:25 o sea que entonces que sean las propias comunidades las que faciliten información sobre lo que puede estar ocurriendo en su bloque sí

Voz 2 03:32 sí hay hay algunos indicios bueno pues tras el tránsito de persona determinados consumos de recursos en exceso que no pueden dar determinadas pistas de de bueno en la situación en la que se pueden encontrar

Voz 1 03:42 la verdad es clave la información de primera mano que les la pueden tener son los propios vecinos

Voz 2 03:45 totalmente y además necesitamos que que sean los vecinos y las vecinas los aliados del ayuntamiento para acabar con esta situación ya no sólo para proteger a las mujeres que se encuentran en situación de prostitución explotación sexual sino también para la detección de los casos de violencia machista en la comunidad de propietarios Se sabe todo lo todo vivimos en un bloque de pisos y conocemos a nuestros vecinos muy conocemos cómo se mueve uno cómo no se mueve quién quién entra quién sale no en definitiva creo que ellos pueden ser los mayores aliados para acabar con esta lacra

Voz 1 04:14 sería una ayuda se me ocurre al cero uno seis sí por supuesto por supuesto

Voz 2 04:19 un canal de comunicación muy fluido y rápido

Voz 1 04:22 entonces entiendo que en la en el colegio avisadores de fincas que preside Pepe feria está por la labor por supuesto además

Voz 2 04:29 pero su colaboración desde el minuto uno que el ayuntamiento nos pusimos en contacto con el PP mostró su colaboración estamos trabajando como he dicho en ese convenio en las próximas semanas lo haremos público para que toda la ciudadanía lo conozca

Voz 1 04:41 ya sabes que el Gobierno estuvo a punto de dar trámite a los ojos sobre un sindicato de trabajadoras sexuales la Junta de Andalucía alertó rápidamente sobre ese sindicato finalmente no se realizó que pese que pienso durante esos momentos durante esas horas cuando todo esto estaba saliendo a la luz pública le pregunto como responsable que es usted del Ayuntamiento de la capital de Andalucía este tema no eso no es un tema menor no

Voz 2 05:03 no yo en esos segundos pensé esto no puede estar ocurriendo creo que ha sido un error o ha sido un error de los medios de comunicación ha sido un error por parte el Ministerio voy a esperar que se confirme que ha sido un error porque obviamente nosotros como como partido político no que que somos los que estamos en el gobierno de la ciudad y en el Gobierno central tenemos una una convicción clara que que lo marca nuestro nuestra propia fundación de nuestro partido no que es la protección sobre todo una perspectiva abolicionista pues lo cual no entendía este sindicato no que cargo sin embargo

Voz 1 05:32 claro porque la vida en fin nos vamos a lo de los prismas sin embargo sí es sí existiendo ciertos movimientos de trabajadoras sexuales asista así se llaman ellas a manifestarlo totalmente en contra de que todo esto se se echa hacia atrás bueno claro pasos pero yo creo que aquí él me

Voz 2 05:49 esa es clarísimo y dar continuar con este trámite en lo que se lo que sería sería proteger a la patronal del sexo no a las mujeres los derechos fundamentales de estas mujeres vamos a estar siempre al lado de ellos para defenderlo siempre pero aquí con esta legalización lo que lo que defendíamos era el patronal a la patronal al que mercantilista con los cuerpos de las mujeres y sobre todo estaríamos lanzando un mensaje muy claro y muy potente que en una sociedad en la cual un niño se cría en el cual puede comprar en el momento en que les vengan gana el cuerpo de una mujer estamos lanzando un mensaje muy pernicioso eh eso ya estamos construyendo

Voz 1 06:21 saca de alguna manera la imagino e se le vino el mundo encima si es que está pasando

Voz 2 06:27 lo dije bueno tú tienes que ser un error espero que se confirme en breve

Voz 1 06:30 es realmente sucedió lo que sucedió la iniciativa para con el colegio me parece verdaderamente interesante interesante porque no sé si en otras ciudades españolas se ha podido también canalizar ese flujo de información que desde luego puede llegar al Ayuntamiento

Voz 2 06:45 creo que hay comunidades autónomas que lo tienen firmado pero ciudades no no lo sé la verdad no sé si creo que de Andalucía seríamos la primera eso sí creo que sí que puedo decirlo pero vamos no obstante cuando ya podamos ver materializado ese convenio estaremos encantadísima junto con Pepe Feria de explicarlo de presentarlos y además de acompañarlos con una campaña de información usted

Voz 1 07:05 bien hemos emplazado para el día veintitrés de septiembre a esa jornadas en concreto la del día dieciocho en el hogar en sí no Virgen de los Reyes en el centro social polivalente que se encuentra como saben de que hemos realizado este mismo programa en alguna ocasión le gustaría invitar a la gente en general así vaya a que acudiera

Voz 2 07:21 tenemos un elenco de ponentes muy muy buenos viene Mabel Lozano al inicio bueno ya sabes que Mabel Lozano reconocía así lo Premio Meridiana recientemente está haciendo un trabajo para visibilizar la situación en la que se encuentra las mujeres que que está llegando todos sitios por lo cual ya tenemos más de doscientas personas inscritas eh para para mañana pero sí me gustaría animar a cientos pero sólo es más de doscientas personas

Voz 1 07:44 muy bien sí sí sí así que me gustaría animar a toda

Voz 2 07:46 las personas a que acudan porque cuando escuchen a Mabel cuando escuchen a las chicas de topa de Ruanda cuando escuchen a que son bloguera están visibilizando de una forma muy divertida muy pedagógica todo todo lo negativo que detrás de la prostitución van a entender perfectamente el mensaje de que la prostitución no puedes ser una cosa que se regulemos como un trabajo cualquiera