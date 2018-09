Cámara de los Balones 18/09/2018

Voz 1 00:00 Riesco con fiesta es muy sin

Voz 5 00:18 bueno en la Cadena Ser Andalucía en Radio Ceuta Cadena SER Extremadura dos menos cuarto de la tarde momento mágico cámara de los balones Ron Quillo y Manu Sánchez mano convoca

Voz 6 00:30 camarilla todos y todas hoy entramos en Europa y lo hacemos prácticamente en Sar tanto desde el otro lado sin dormir porque esta noche fue noche de mí fue noche de premio con una gran triunfador aclara Gómez pero nos que desde este lado del charco deberíamos empezar a plantearnos ya la gran ficción nacional Fuera de Juego de Tronos basada en hechos reales con todo los descartes de la Casa Real Marichalar Urdangarín Cristina Doña Elena un capítulo brillante donde expliquen lo de en pie de don Froilán de título quiere ahondar como papá quiero andar como la vuelo un capítulo dedicado en cuerpo y alma estas cuatro respuesta de cuatrocientas de Doña Cristina en el juicio titulado Si mandan a la otra no ponen nombre una de donde se retrate la cierta aflicción de algún que otro miembro de la Casa Real con capítulos como amiga entrañable de su título yo a esa hasta las mismísimas entrañas de tendríamos que empezar a conquistar desde este lado la otra parte del mundo como ya fueron otros andaluces antes que nosotros como el gran Steve Jobs andaluz muy perfeccionista y fíjate si era perfeccionista que lío puta todo lo Casillas le ponía un pero fuera de juego de Tronos desde este lado del Atlántico para el mundo entero una serie donde quedara desvelada por fin el gran secreto de Don Felipe como hacer niña de diferentes edades

Voz 4 02:03 pero mi estatura hoy queda abierta la sesión de la Cámara de los Balones

Voz 1957 02:12 tú luz al otro lado del charco con los Emmy mientras que Europa arranca el fútbol de la alta competición

Voz 7 02:21 pues así a Jimmy tenemos Europa calentita muy vamos a ir luego además tenemos un invitado especial pero antes venido con permiso hoy hoy hoy vamos hoy vamos con todo hoy vamos con in en la Cámara de los Balones le pero pero antes vamos

Voz 6 02:39 Ainhoa al otro lado del Atlántico porque tenemos a Don Manuel al aparato don Manuel buenas

Voz 7 02:43 eres o de eres nuestro enviado especial a la gala de los Emmy

Voz 6 02:49 queremos saber hagan ganado de otro no me queda mucha fuera

Voz 8 02:52 si se quedan afuera pero efectivamente tú lo dice no hay series como bético de Familia que tome buena nota merecen también estar

Voz 6 03:05 se ha quedado sin ninguna estatuilla pero en qué consiste una serie que que puede sonar no como médico de familia una serie muy bonita que no has dicho

Voz 8 03:13 donde una familia desayunan apiñados todo como balas de cañón un corta di yo de sidra y están la cría Zurita alrededor de cortadito año a colapsando la cocina

Voz 6 03:27 hay personajes míticos en béticos de Familia no no sé si estará gran quitó pero hay grandes personajes ahí

Voz 8 03:32 sí hombre hay una muchacha mes usted ustedes de la Juani no hombre jabalí mítico Juani Antón Z mujer Lasse Jacinta Case de la de la Chase en la serie que Zappa comérsela hubo Ia luego ta Chechu no que que lo hace mi mi sobrino cara queso en la serie bético de Familia se llama caras sexo

Voz 6 03:56 me comentando Manuel que ha habido grandes perdedores hay una serie que por lo visto sacada a las puertas ya Barceló todo lo que es Breaking bar que por lo visto en la serie debe de de una pareja que vivía feliz hasta que hasta que ella léase la señal de la pantallita el móvil a él y le realiza todos los Villa no

Voz 8 04:13 es una tragedia

Voz 6 04:15 le destroza la vida ver Ekin bar por lo visto no hay no hay quien aguante la la revisión de decirme ante tribunal

Voz 8 04:21 el nombre sólo dejar ya listo Pardo para todos los retos no porque seamos empieza a visionar cuando salen es Ovidio de pelo va ese hombre a la misma venta

Voz 6 04:33 de aquí hacemos un un llamamiento a que ha creado la carpeta eliminados por favor cuando eliminamos no queremos que nos vaya todo ha eliminado sino eliminar eliminados este es un concejo de la Cámara de los Balones hizo ayer pública acordarse de eliminar eliminados o Kim bar puede ser tu historia

Voz 8 04:54 que lleva eso lleva otras intenciones no don Manuel

Voz 6 04:56 me me comentan que también se quedó a las puertas una gran serie que es dónde hay una farmacia que estoy más caliente que un guardia por lo visto una serie protagonizada por la mismísima Chábeli que entrar a una farmacia día con la farmacéutica con los dos niños que tiene ella con Carlos Larrañaga paz descanse Caco Senante Los Sabandeños izados de lo que cruzaban por detrás de atrezzo nos ha llevado ninguna estatuilla no Chábeli tacón dónde hay una farmacia estima caliente con Guardiola

Voz 8 05:25 no porque les Artola la sobrina de María no sobre no

Voz 7 05:30 así que trabajaban frente a con la vieja del GAP la fusión

Voz 6 05:40 Don Manuel qué hay de cierto en los rumores de que Lien le han propuesto usted serie propia para el año que viene

Voz 8 05:47 la han hecho buena pregunta Don Don Sánchez han hecho una serie a Luis Miguel si estos señores que ya tenían avanzado un precontrato de unas conversaciones con con José Cable acuerden usted de cuando el fútbol empezó de pago no que ya Manuel Ruiz de Lopera con su técnico tiene una reunión hasta la misma cuatro y veintisiete de la mañana en una nave de tasa ya se reúnen con José Cable y un precontrato para cuando no den el fútbol hagan una serie corten a otros operadores no Yllera llega Netflix Inc que dice lo que hemos hecho con Luis Miguel lo continuar tiene una serie de mi vida Can encogido dieciséis Orellana de de doblaje para que hagan de doble no

Voz 6 06:41 se comenta que hay el actor principal pues el mismo que hace de malo los esto es esto es correcto totalmente correcto porque tiene yo tengo experiencia en esto no estoy voy a usted la ficción televisiva porque usted salía de toda la gente pensará que cachondeo busquen y imitaban Google éste hay un pasaje sí salen Marcelino pan y vino esto de Tonterías del niño usted no si es correcto hay un pasar

Voz 8 07:06 Manuel Ruiz de Lopera habla rally Cidade esto hablo realidades en Marcelino Pan y Vino que se rueda en Priego de Córdoba en una semilla para escollo debajo de crucifijo que que México vive cuando

Voz 6 07:22 de momento creo que se está es que estáis El Cristo no

Voz 9 07:28 no nos comentan que bueno que la gran triunfadora juegos de no estará contento penado porque sabemos que que los invitó hoy es tu estuvieron en Nervión y de ella de confesión sevillista pero aquí lo veo en yendo todos los días siguen gritó ha comprado vamos yo creo

Voz 6 07:46 creo que de carné desde desde chiquitito nunca nunca mejor dicho ahí hay series que se han a las puerta como decíamos que no han sido tan tan premiada hay una feria similar a The Big Bang Theory que es la Bin compadre teoría donde donde Sheldon es Humala mala folla de Granada

Voz 4 08:03 dice Penny Penny Penny sino nipón apoya

Voz 8 08:08 la nipona de Jaén la la la serie dice

Voz 4 08:10 que dura un capítulo Lan preguntaba a la Bin compadece

Voz 6 08:13 lo que hayan dicho que que lo que hay que a la gente que la entretenga su puñetera madre

Voz 4 08:17 así que una serie preciosa sobre perdón el mala folla de Granada pero ha durado poco no porque que el hombre si eso no queman está llegando por ahí porque nos comentan que incluso Fernando Alonso habrá que puede que deje la Fórmula uno ha presentado un capítulo piloto que resultado te ha quedado

Voz 8 08:34 Timo Juan

Voz 7 08:36 no ha habido algún problema no han dicho problema un poquito no lo van a visionar en la sala y este muchacho

Voz 8 08:43 se le rompe Lubasa de ser acogió pena en los cabe sale no pueden ponerlo trata de sí

Voz 10 08:48 Carlos Aller copiloto trata de sacarlo trata de sacarlo

Voz 8 08:51 para arrancar para fuera la cinta novio cojones no Ikeda el último este programa piloto este capítulo de Fernando Alonso

Voz 6 08:58 Don Manuel nos comentan que se ha quedado casi casi a punto de llevarse estatuilla una serie Lleno por favor que mucha gente pensaba que era un biopic de Maciel pero por lo visto es una historia muy bonita de del campo del Getafe

Voz 8 09:13 no es que eso no hay no hay cojones de llenarlo

Voz 6 09:16 es complicado campo va todo

Voz 8 09:18 la afición está así no

Voz 6 09:21 alerta citaba ahora dicen que todavía hay día que no vale la pelota que es esta empresa está aplicando la ley de la botella que el que la tira va por ahí hacer el Getafe dar puntera su raja tabla que lo que tiene que hay por ella esto se ve todos reflejados Manuel

Voz 8 09:38 Cb3 domingo quede

Voz 4 09:40 pues hasta aquí han han trasladado el charco IMI e le he visto interactuar poco con don Manuel que usted habrá seguido también esta noche los Emmy todo lo

Voz 1957 09:52 pero no me gusta me gusta me gusta escucha cómo lo cuenta eh estaba totalmente embobado en la explicación y en el desarrollo no de cada una de las seis de esta serie que en la noche de hoy han sido juzgada al otro lado del charco pero tú lo ha dicho no sólo de cine vive el hombre también hay fútbol en Europa hay Liga de Campeones y el jueves habrá UEFA Europa

Voz 4 10:21 bueno Husein fundamos en Europa vamos a presentar a un nuevo colaborador de esta Santa Casa de la Cámara de los Balones porque tenemos al mismísimo Maldini al otro lado del aparato Maldini buenas tardes

Voz 12 10:33 sí hola qué tal cómo estáis oye es un placer mira que dice el refrán que

Voz 4 10:37 Maldini lo tiene cualquiera pero no nosotros tenemos el auténtico en igual hablen Maldini parqué querido y mi vamos a abrir sección de

Voz 1957 10:47 de apuestas en la Cámara de los Balones pues rápidamente que esto tres minutos vamos a explicarle cómo esa casa de apuestas que hoy abrimos me apesta punto com donde están los que apuestan de apuestas los que apuestan todo por de las casas la puesta no hay ventilación el primero que se pierde en fin que lo tienen claro mea puesta punto com su caso de apuesta donde apestan los que apuestan que apuesta tenemos Baldiri

Voz 12 11:13 sí pues mira ahora increíble se ella además que yo sé lo que invita a hacerlas se por ejemplo a cuatro y medio a uno aquel empate del PSV Barça le coge la calle Chábeli

Voz 4 11:28 yo quería Antelo

Voz 12 11:30 ya saben mira siete ochenta uno hacía el primer gol del Barça le coja Jaime Ostos cabreado

Voz 4 11:38 no se calienta en una loseta e también te lo digo

Voz 12 11:42 sí luego tenemos unas apuestas arriesgadas estás diez con uno si el primer fuera de juego que quitan a Diego Costa coge a Pablo Iglesias en un besamanos eh

Voz 4 11:56 él de sabatina bien

Voz 12 11:59 por ejemplo te puedo contar otra cosa agregada se haga Veintisiete a uno Si la cuarta tarjeta Olympiacos coincide con el Manny del Trophy

Voz 4 12:08 maní en el cross anda que se va a cruzar porque es muy complicada es muy complicado Vera pero bueno son apuestas arriesgadas

Voz 12 12:17 cuesta de tenemos por ejemplo se apuesta quince euros si el tercer gol del Betis coincide con José Manuel Soto un pregón en Marinaleda

Voz 1957 12:26 basta también es más sencillo que te pague poco

Voz 12 12:31 una apuesta fáciles a ver te puedo decir por ejemplo a un y medio a uno Si el quinto gol del Sevilla coge a una de las campo saliendo de una anestesia el dinero ganado terreno lado esto regala eso si así quiere dar fío y osea es increíble no abrazo fuerte Pardilla extreme apesta punto com de luego todo el mundo te que apostar ahí

Voz 1957 12:55 que apestan Glock que apuestan donde apuestan los que apestan gran

Voz 13 12:59 partido

Voz 7 13:03 antes desde Europa Estados Unidos hemos recorrido el mundo entero

Voz 4 13:08 desde aquí tienen que seguir aprendiendo nosotros yo cuando veo esto estadounidense con esta ruta dice en una carretera de punta punta ninguna mala rotondas medio pensemos en las personas que hay entre una criatura equivoca tiene que

Voz 14 13:21 al final la huerta hasta aquí llega hoy la Cámara de los Balones una rotonda tanto en las rutas de la huerta

Voz 5 13:35 bueno mañana volveremos mañana con mano con Rocky oye una curiosidad a Lopera ya ha dejado directamente ya viví no

Voz 6 13:41 quizá en Correos Sahar Salomón

Voz 8 13:45 la idea

Voz 15 13:50 sí