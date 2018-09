Voz 1 00:00 Fernando Fabiani buenas tardes buenos Taradell Lourdes qué tal de que vamos a hablar hoy podríamos hablar de un clásico que la aspirina

Voz 0152 00:06 a mí de pequeñitas sabes que hay que me gustaba que me a mi madre hasta me he llegado a inventar enfermedades

Voz 1 00:10 qué rica pirita infantil verdad sabía cómo se quedaba pegada en los dientes pero está muy buenas

Voz 0152 00:16 no yo recuerdo que me duele esto que me yo me inventaba

Voz 1792 00:20 es es un acierto de la medicación e infantil de todos los que somos padres sabemos que hay jarabes que les encantan y otros que no quieren ver vamos ni de lejos el ser una cierto que ya consiguió las pleno infantil conseguir un sabor ricos

Voz 0152 00:31 es mi madre la llamaba no sé si esto era generalizado en el en el pueblo yo soy de Baena aspirante una epifanía

Voz 1792 00:38 es una forma de reducir la economía del lenguaje en Andalucía siempre palabras en una

Voz 0152 00:43 os la cuento hombre bueno y qué pasa que ahí un un estudio que ha desmontado esto que que él

Voz 1792 00:49 bueno saberlo tramo Irina lo de la pena que lleváramos dos días viendo noticias en todo medios de comunicación que apareció un estudio bueno la verdad que está otra vez como muy de moda hecha esta hablando del tema yo creo que es importante aclararlo para la audiencia no hay que aclararlo a ver lo que ha dicho este estudio es que la aspirina la gente que está en de salud que no tienen ninguna enfermedad esto de mí a tomar una todos los días que esto es bueno esto no hay mucha gente LURD muchísima gente dice yo me tomo todas las mañanas pinito infantil porque es bueno para la circulación porque es bueno para el corazón y la gente se la tomada de verdad todos los días como yo desayuno me lo he tomado espíritu infantil esto se ha demostrado incidió

Voz 0152 01:26 la que se tomada si tomamos una pequeña dosis no

Voz 1792 01:28 quién miligramo esto se ha demostrado en este estudio estuvo de veinte mil pacientes en hablamos de una cosa breve es verdad que un estudio que se ha hecho con gente mayor pero creo que la gente mayor la que tiene más riesgo de tener problemas con lo cual en los que mejor podemos medir si previene o no previene determinados problemas el estudio resultados preliminares pero que ya se han publicado que no que no sólo no lo previene sino que incluso puede ser incluso peligroso osea que al final como todos los medicamentos Lourdes la medicación que tomarla si hace falta si está indicado pero no lo voy a tomar por si acaso porque esto va muy bien para todos

Voz 0152 02:01 aquí somos Julia si esto pasa mucho con el ibuprofeno también

Voz 1792 02:04 bueno a ver nos pasa tenemos un medicamento que son nuestro botiquín de emergencia que lo tomamos para todo bueno a ver no está mal tener un pequeño botiquín pero tomárselo si me hace falta tengo un dolor fuerte de cabeza por ejemplo me lo puedo van igual que me podría tomar una aspirina e lo que no tiene sentido yo lo que no se monta este estudio es tomarlo Anera preventiva es para prevenir enfermedades varias porque se le han achacado mucho beneficio

Voz 0152 02:30 esto no es me voy de marcha me lo tomo en ningún sitio

Voz 1792 02:33 no no no no no no no no dicho esto la verdad es que la aspirina merece su espacio yo creo que merecía la pena comentarlo primero para aclarar esta noticia y segundo para que recordemos que un medicamento clásico entre los clásicos no porque además es una medicación que curiosamente surgió para unos usos y luego se demostró que servía para otro incluso más importante ver todo el mundo recordará que la doctrina no sirve por lo menos para tres cosas uno como analgésico que no se toma una aspirina para

Voz 2 03:00 con dolor un dolor de cabeza dolor de espalda

Voz 1792 03:04 por va perfecto la aspirina la espina de toda la vida la de quinientos los adultos y los niños infantil también sabemos que sirve como antiinflamatorio es decir no sólo para quitar el dolor sino sirio tiene una inflamación articular un ataque de gota una hinchazón también es de la arteria es sabíamos de hacía mucho tiempo también sabíamos que sirve de antipáticos que baja la fiebre también sabíamos que teníamos fiebre alta la aspirina igual que él para estamos igual que el ibuprofeno tiene poder para bajar la fiebre esto se sabía desde el principio de la aparición de la aspirina

Voz 0152 03:35 cuando se empezó a pensar que que era para problemas circulatorios

Voz 1792 03:39 pues mira surge precisamente Lourdes porque allá por los años ochenta ya ha llovido un poquito se descubrió que aparte de estos tres podré

Voz 2 03:48 el dolor bajarle inflamación y

Voz 1792 03:51 la semana el último cuarto de ellos es el es bajar la fiebre grafía perfectamente además de estos tres Se vio que la aspirina tiene una capacidad y es que era un anti agregó ante planetario siento la palabra lo explico

Voz 0152 04:01 eso que en lo que va de tontos según

Voz 1792 04:04 hace una herida para que se forme el apostilla no estamos apostilla que evita que tu sangre una de las cosas que funciona son las plaquetas que se pegan unas a otra frenando el sangrado algo que es muy bueno la aspirina disminuye la agregación planetaria que a priori uno piensa no será bueno no lo bueno que se controlen las hemorragia lo que pasa es que lo que se ha visto disminuir este efecto hay personas que han sufrido del corazón por ejemplo que han tenido un infarto y que tomar una aspirina disminuye el riesgo de que recitales de especialmente de formar ese coágulo que era con una común se Intranet sí como una especie de Intrum les introduce anticoagulante on ante agregación bueno palabros médico pero sí para que nos entendamos que disminuye un poquito la capacidad de producirse coágulo con lo cual se descubrió que más allá de que no sirva para calmar un dolor o para bajar la fiebre que tenemos otras alternativa tenía un poder que no tienen otro tratamiento es que disminuya el riesgo de que repita un infarto que pasó que rápidamente Nos tiramos y esto es bueno para la circulación a tomar una todos los día y aquí enlazados con lo que comentamos se pensó que bueno pues que todo el que es una espinita esto línea vienen para la circulación le venía bien para el corazón y esto es lo que este estudio no ha tirado

Voz 0152 05:14 después llega lo llegaron a recomendar a los médicos

Voz 1792 05:17 pues mira hubo dudas y entonces empezó a pensar que si iba bien para los que había tenido un infarto quizá los que tenían mucho riesgo detenerlo aunque no hubieran tenido gente que fumaba mucho que era diabético que tenía tensión muy alta igual le venía bien para prevenir ese primer episodio y eso no está del todo claro y eso es lo que te estudio no señala

Voz 0152 05:36 un estudio que ha hecho la la New England Journal of Medicine

Voz 1792 05:42 Clemente Nos han publicado este resultado preliminar es un estudio sobre veinte mil personas insisto con lo cual resulta que la espina un medicamento maravilloso que sirve para muchísimas cosas incluso cosas tan importantes como ayudarte a prevenir que repita un infarto no hablamos de poca cosa pero de ahí a que yo todas la mañana me levanté a mi como se hinchan mucho las piernas me voy a tomar unas Trinity infantil todos los día porque esto viene bien para circulación ya hemos visto que en

Voz 0152 06:06 no además no es bueno tomar ningún medicamento como prevención ninguno

Voz 1792 06:10 claro ameno lo que no hayan demostrado algunas cositas muy concreta puede servir pero en este caso está claramente demostrado que no así que mucho cuidado la aspirina dicho esto últimamente la hemos abandonado y oye queda muy bien la verdad

Voz 0152 06:22 también niño no se las doy ahora los pediatras no mandan aspirinas

Voz 1792 06:26 bueno lo primero que debemos mandar siempre paracetamol adulto y niño porque tiene menos daño gástrico avisó igual que los mayores los niños igual es verdad que no dio mucho miedo el daño del estómago hacia la piscina hasta pasado el otro extremo oye que no pasa para un dolor fuerte pondrá cabeza una aspirina va estupendamente si me tomo III todos los días pues evidentemente me la estoy jugando un poco no

Voz 0152 06:47 acetilsalicílico fíjate que no son buenas

Voz 1792 06:49 sonido el ácido acetilsalicílico eh ni entonces bueno hemos pasado un extremo al otro y como todos lo extremo pues al final son malos Lourdes