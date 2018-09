José Miguel Cedillo: "Ver el sitio donde mataron a mi padre fue impactante y liberador"

Voz 1 00:00 hoy por hoy Sevilla

Voz 0694 00:02 doce y cuarenta y siete está con nosotros José Miguel Cedillo el tiene treinta y nueve años es sevillano cuando tenía tres en la banda terrorista ETA mató a su padre en Rentería lógicamente con esa edad no tiene un recuerdo exacto de de bueno como era su padre o el aspecto que tenía a su padre lo ha visto lógicamente en fotos pero nos comentaba José Miguel buenos días ahora la buena idea lo comentaba porque hay dos treinta y seis años ahora después hace escasamente tres día en fin de semana a Rentería a volver a hacer el mismo recorrido que hizo tu padre antes de ser asesinado me comentaba fui con mi madre al piso donde yo vivía no me digas dónde es que por lo que me ha contado yo se ponen la puerta sí

Voz 2 00:48 yo lo tenía tengo recuerdo muy leves pero sobre todos los recuerdos que tengo son los de los momentos más dramático no más traumático tenía la necesidad Javier de hacer ese recorrido que lo viví tenso prácticamente a las mismas horas que ocurrió lo de mi padre hicimos el recorrido it be donde desayunó y cómo fue la bajada donde se encontró con los terroristas no iban allí fue un prácticamente lo que estaba buscando quería yo yo quería exponer mi están en situación porque es lo que yo necesito

Voz 3 01:22 y lo viví de una mano

Voz 2 01:24 la muy muy muy impactante y a la vez liberado

Voz 0694 01:28 hora porque Antonio Cedillo tu padre para que no lo sepa el fue asesinado junto a otros tres compañeros incluso un albañil que lo vio moribundo lo raro lo metió una furgoneta lo vetar lo obligaron a bajar de ese vehículo para rematarlo todo ese proceso lo habéis vivido paso a paso paso a paso

Voz 2 01:49 todos fuimos al momento donde se supone que se encontró con los terroristas que salieron a la carretera para ametrallados ahí justo ahí vi bueno no me imagino un poco la escena como fue y me imaginé que como bajaba la camioneta no y como de camino pues y supongo que mi padre pediría ayuda llegó justo metros más abajo que donde celebramos al final el el homenaje justo en el mismo sitio donde hay terminaron con su vida

Voz 0694 02:15 José Miguel Zedillo es hijo único ha ido con tu madre tu madre tampoco había vuelto a Rentería desde hace treinta y seis años por qué ahora y no hace tres cuatro cinco años

Voz 2 02:27 pues yo comienza un proceso personal hace siete años cuando yo descubro todo lo que ha ocurrido muy empecé a indagar en todo el tema de las investigaciones todo lo que había hecho la justicia todo lo que ya me muchas puertas me llevé muchos portazo también se que es verdad que eso te lo tengo que comentar es importante bueno también tengo dos niño dos niños pequeños que justamente ahora tiene la misma edad que yo tenía de alguna manera para intentar un poco saber que porque ahora pues creo que ha podido ser un poco eso ver a mis hijos con la misma edad parece como que algo en mi interior necesitado conectar mucho más con mi padre y sentirme como se tenía que haber sentido del porque yo me cuesta imaginarme digo si estos niña ahora mismo le quitaran de en medio a una persona a su padre de la manera que me lo quitaron a mí y de repente necesite acercarme mucho más a él que manera acercarme más a él que incluso ir al sitio donde donde él dejó de estar aquí no

Voz 0694 03:19 eh la situación que se presenta absolutamente dura y descarnada no para para los que no lo hemos vivido imagino que para Ci muchísimo más quizás sea no sé si ahora me lo explicaras se agrava por el hecho de que el alcalde de Rentería es de Bildu

Voz 2 03:38 yo no me he estado con vosotros si está con nosotros en todo momento yo me puse en contacto con él porque cuando yo tuve la necesidad de Errenteria yo pensaba que lo puede hacer solo oí a hacerlo hoy al pueblo de y tal pero de repente cuando pensé en la opción de hacerle un homenaje pensé que claro tendría que ponerme contactó con la persona con el alcalde del pueblo yo no sabía si era de EH Bildu nada también te digo que durante este proceso yo me encontré a una persona que es él Julen Mendoza que él en todo momento ha respetado mucho mi dolor y mi situación hay yo me encontrar una persona que para mi ha sido un punto clave en también ayudarme a sacarme de de este dolor o ayudara a que yo viviera toda la experiencia que vivió un nivel bastante bueno porque esto podría haber salido de muchas maneras pero es que ha salido muchísimo mejor de lo que yo me esperaba sobre todo acompañado de de de esta persona que evidentemente partimos de punto distinto pero lo hemos llegado en las conversaciones como tenía a un punto común a un punto común compartiendo un mensaje como ir reviviendo hechos comunes que hemos vivido todo llegaste a Rentería El viernes llegamos él

Voz 0694 04:48 jueves por la mañana jueves el acto fue el sábado el sábado desde el sábado hasta hoy hasta el miércoles con tu madre hija hablado mucho del asunto o El asunto se ha quedado un poquito más cada uno en su interior

Voz 2 05:00 no no no no hemos hablado muchísimo oí la verdad que era parte de un poco de lo que yo también necesitaba no no ha sido muchísimo el el hecho de estar allí ha recordado muchas cosas que me ha ido contando de mi padre de lo que hacíamos de madera para que ella para mi madre aquello ha sido un reencuentro no con en el País Vasco ella hay una frase que nada más pisar el El País Vasco dice dice yo aquí he vivido los mejores años de mi vida y lo peor de lo vivido aquí yo de alguna manera y anotaba una conexión fuerte con el País Vasco que yo no había notado en mi vida y el hecho de haber estado allí los días que está me ha hecho arraigar me como una experiencia que vivió bastante importante me me me han dado mucho cariño prácticamente como él el que ha ido a ver a una familia que prácticamente me he sentido así como en familia no para mí se me ha quedado no sé para mí es un lugar importante ahora así un momento duro pero

Voz 0694 05:52 bien Guitar una mochila bueno

Voz 2 05:55 esperable no sí si me quita o me quitaban muchísimo dolor es reestructurado en mi interior porque tú te puedes hacer imágenes de lo que ha podido ocurrir lo que ha podido pasar pero cuando de repente ves en el City a las cosas que han ocurrido IB es el espacio ves el el escenario en la mente ocurren cosas que que va cambiando

Voz 0694 06:15 poco tu perspectiva de lo que ocurrió en ese momento una última cuestión José Miguel llamó habéis dado el primer paso habéis estado en el País Vasco tiene pensado volver no sé si a corto plazo si a lo mejor cuando exclusión sean un poco mayores para que ellos también conozcan lo que ocurrió no sé cuál es tu planteamiento ahora en el futuro casi a las horas de estar allí yo ya sí

Voz 2 06:37 porque tenía que volver con mis hijos porque quiero enseñar la tierra INTI mi propósito que fue ir a buscar una pieza importante en el pool emocional de Victoria la conseguido me la he traído y ahora lo que sí me gustaría que la parte que me falta para seguir completando esto es una parte que no puedo no puedo hacerla yo yo hecho todo este camino que son muchísimo más de lo que podía y me traigo también muchísimo pero me gustaría que todas las personas que todavía pueden hacer por ayudarnos por el tema de la ley todo lo que todo lo que me queda todavía no de que creo que los huérfanos tenemos que está huérfano en mil situación que tenemos secuela y que de alguna manera hemos sufrido esto durante muchos años se nos reconozcan esa ley que creo que que es que justicia y dignidad