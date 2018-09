bueno aquí no le interesa la meteorología en nuestro primer contenido en esta edición de hoy por hoy tiene que ver con con eso mismo Easy con respecto a lo que hemos vivido en estos últimos meses julio y agosto en el capítulo de previsiones saber qué tal se comporta este otoño de los mil dieciocho quién tiene los datos es Luis Fernando López Otín como saben nuestros oyentes y sino se lo recordamos delegado de AEMET en Andalucía Occidental Luis Fernando muy buenos días o sea que como siempre encantado de saludarte buenos igualmente este verano de dos mil diecinueve No me negará es que ha sido un verano ahora me me estoy acordando de julio e atípico

sí es realmente estamos viviendo todos estos días atrás y hoy también unas condiciones de una inestabilidad atmosférica que está haciendo bueno porque se desarrolla en las nubes por la tarde que todos vemos sobre sobre las sierras no en Andalucía y que están dejando precipitaciones dicho marco pues a veces más o menos importante en algunos puntos no hay para el fin de semana efectivamente se veo una situación más estable en la atmósfera va a tener menos movimientos verticales que resisten un poco la temperatura y de manera que que vamos a tener un ascenso Claro oí lo mucho más

bueno apunta porque aquí lo que se ha apuntado mercenario más probable que en ningún caso en una previsión como conocemos al al uso no acaba las previsiones metereológicas que estamos acostumbrados a oír día tras día no pero los apunta que el escenario más probable es que en otoño se presente con unas temperaturas por encima de lo normal en el conjunto de España

con no se ve ninguna señal con lo cual bueno pues si las precipitaciones que caen las que corresponden a la climatología pues realmente serían unas condiciones digamos favorables no

Voz 2

04:51

no que no es realmente lo que pasa es que no hay dos modelos no apuntan a que podamos tener un otoño que sea más lluvioso de lo normal o menos lluvioso Puerto pues posiblemente el escenario más posible posibles los valores próximos a los valores climatológicos no ya sabemos que en Andalucía pues bueno en otoño es eh un periodo otoño invierno cuando se registran las mayores precipitaciones al menos aquí en Andalucía sienta muy bueno pues sin se reproducen los valores climatológico serían unas condiciones que digo que habría que Monzer al considerarla favorables no