Paz Alarcón interpretará a Herminia de joven en "Cuéntame cómo pasó"

sí sí sino el papel para mí puedo en un regalazo pero claro es una gran responsabilidad yo rápidamente de puso en contacto con María María me ayudó mucho le dije mira María tengo que hacer como tú eres todo el mundo conoce Arminia sabe cómo habla cómo se mueve el ojillos que tiene de voz tengo que hacer igual lo tengo que hacer igual yéndose ya me ayudó estuvimos juntas vino a casa propagó Jassé me contó cosas del personaje y yo espero estar a la altura de ella y que realmente la gente se va a cansar porque la Historia horroriza es un capítulo muy bonitos ella Herminia ayuda a Humala recalcaron que su esconde porque los nacionalistas van a por él y cómo se resuelve todos no te lo puedo contar

Voz 1

02:18

no no no no sólo no no no no por favor por favor esa anécdota que has contado eso que has hecho que dice mucho primero en el tema de tus nervios en segundo lugar dice mucho de tu profesionalidad de decir oye María déjame que te que te viva de alguna manera sabes sabes lo que me acabo de hacer recordar te acuerdas cómo no te vas a acordar por Dios te guardas de la serie Juncal sí verdad sí Paco Rabal Paco Rabal hizo eso mismo eso mismo con el auténtico se vino aquí