Miguel Ángel Vázquez y Adelfa Calvo conversan sobre Andalucía

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 2 00:06 de Andalucía Fernando Pérez Moya vio

Voz 0648 00:12 un saludo buenas tardes ofrecemos hoy la tercera pareja de la novena temporada de ser andaluces una serie de radio Monica Premio Andalucía de Periodismo en el que ya ciento ochenta andaluces de muy distintas disciplinas han hablado debatido y reflexionado sobre Andalucía con la triple premisa de reforzar las señas de identidad andaluzas afianzar la autoestima del pueblo andaluz y ofrecer una imagen real de Andalucía con sus virtudes pero también con sus carencias

Voz 3 00:35 Unicaja Banco primera entidad financiera andaluza

Voz 0648 00:38 hoy nos acompañan dos nombres propios de la cultura andaluza ambos coinciden en los estudios de SER Málaga saludamos en primer lugar

Voz 4 00:44 a una actriz malagueña quién triunfe la gran

Voz 0648 00:47 pantalla mucha serie de televisión de éxito

Voz 4 00:49 qué cabrito muy grande me lo habían dicho pero ya en mi niño y me parece precioso

Voz 5 01:00 muchas gracias a todos los

Voz 4 01:03 académico y a todas las actrices con las que he trabajado para que no pierdan la ilusión sigan adelante que las mujeres en el cine tenemos muchas historias bonitas que contar

Voz 5 01:13 que el cine sea de verdad un arte libre donde actores actrices trabajemos en igualdad muchísima gracia que me bañaba

Voz 0648 01:24 la puesta no emocionarse a la escuchara del calor recogiendo este mismo año el Goya a la mejor actriz de reparto por su papel en el autor Adolfo a Calvo buenas tardes y muchas gracias por la invitación de la Cadena Ser Andalucía

Voz 6 01:36 ha vuelto ha vuelto a estar allí por unos instantes de emoción como recuerda ese momento pues imagínate primero que no te espera que hay era muchísima estaba compitiendo con con cuatro actrices muy buena osea con tres Si yo hoy no te lo esperas estás allí te parece como un sueño y cuando cuando te ves con el Goya en la mano es que yo no sabía ni qué decir y fue muy emocionante de tienes que controlar el no llorar para decir todo lo que quiere decir en en un minuto porque sabe que no tienen más tiempo oí verdad eran lo que sentí que era un premio de de toda la gente que me quería de Gomis compañero de todo mi amigo de la familia yo sé que que ha habido muchísima gente que se alegra o por este Goya lo siento así y eso eso sí que es un premio él el saber que la gente de que

Voz 0648 02:29 bueno pues al lado del Calvo está el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía

Voz 7 02:34 lugar a duda es un momento histórico para la cultura de Andalucía también y en particular para el cine de nuestra tierra culminados un trabajo colectivo

Voz 8 02:47 en el que todos hemos puesto muchísimo

Voz 7 02:49 como empeño y muchísima ilusión y que dota a Andalucía de una ley pionera y referente a escala nacional

Voz 0648 02:58 ensalzaba la Ley del Cine aprobada recientemente el consejero de Cultura Miguel Ángel Vaquero buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos

Voz 9 03:04 gracias Fernando buenas tardes un placer estar contigo con los oyentes de la Cadena SER y sobre todo con mi compañera del FAC algo bueno de fondo

Voz 0648 03:13 conocéis personalmente

Voz 6 03:14 bueno nos habíamos visto en varios premios tuve el honor de que me diera el premio del público de Can al sus allí novísimo Si en los Goya apenas nos conocíamos él me saludó hoy no sabe no no me ponía sitio porque estaba tan apabullar con tanta emoción pero sí que no hemos visto

Voz 9 03:31 pocas veces he estado con ella en esta trayectoria final de éxito ya le han dado el Premio Revelación también aquí en Andalucía pero yo creo que es el premio al reconocimiento a una trayectoria larga de trabajo

Voz 0648 03:44 bueno yo voy a compartir con la audiencia pero que El consejero no nos enfade porque revele una confidencia cuando nos pusimos en contacto con Miguel Ángel Vázquez para hacerse Landaluze evidentemente de inmediato afectó la la invitación dijo que quiere hacerlo

Voz 6 03:58 como Adolfo a cabo pero qué maravilla sabes qué pasa que es una persona que que parece que que era amigo de siempre no se ha sido un es muy fácil charlar con Eli contarle cosas de tu vida de se se hace muy fácil así que yo estoy encantado de estar aquí porque bueno creo que hacen buena pareja no muy perfecto

Voz 9 04:20 hay mucha complicidad Nos vemos de ibas a Breva pero cuando no vemos vemos con cariño y además tenemos conexión hay química y eso es importante yo creo que esa química se se tiene que ver en esta charla que tenemos hoy aquí en la Cadena Ser

Voz 6 04:34 es muy importante porque hay una cosa a su favor para mí que es que le gusta mucho el mundo de la cultura mucho Le gusta mucho el cine muy aficionado al cine y eso ya hay ya digo venga ya lo tiene todo

Voz 0648 04:49 bueno muchas gracias desde luego

Voz 9 04:51 en un placer compartir estos minutos bueno pues comenzamos

Voz 0648 04:53 charla con la misma pregunta que siempre planteamos a todos los invitado de sean andaluces cómo definirías vuestra tierra Andalucía que representa para vosotros

Voz 6 05:01 entonces yo sé que es muy complicado porque hay mucha supongo que mucha gente dirá lo mismo pero es verdad que Andalucía para mí es la luz y la alegría la sangre en mi sangre en mi mi sitio mi casa mi familia el lugar donde me he criado y lugar que yo elijo y ojalá sea así para morir

Voz 9 05:27 bueno casi en la misma onda en mi lugar en el mundo es una forma de entender la vida con muchos pros y muy pocos contra y no quiero ser chovinista es desde luego es una forma de vivir de sentir

Voz 0648 05:39 y como reza nuestro no creéis que una de las virtudes de Andalucía es su universalidad

Voz 6 05:45 vamos a ver no es por no nos vamos a poner ahora hacha pitas pero si tu presentan la marca España lo primero que suene flamenco el flamenco viene de Andalucía con lo cual somos universales principalmente por la música hay por la cultura por todos los genios que que sean parido aquí en esta tierra no

Voz 9 06:05 sí y además yo creo que somos también fruto del conjunto de civilizaciones que han venido pasando por nuestra tierra eso nos hace ver el mundo de una manera más abierta sacando lo mejor de nosotros mismos compartiendo pero sin perder nunca a nuestras raíces que esta tierra de Andalucía tan hermosa tan luminosa es tan solidaria y hospitalaria apeló a vuestros recuerdos que que recordáis

Voz 0648 06:31 de la Andalucía de vuestra infancia de vuestra juventud

Voz 9 06:34 ha cambiado mucho

Voz 6 06:35 ha cambiado mucho desgraciadamente ha cambiado mucho porque yo recuerdo mi infancia muy bonita la recuerdo en la calle con las rodillas llena de herida todo el día jugando con los niños cuando te llamaban a voces para comer para merendar y esa libertad que que había que ahora los vecinos se conocían que era muy importante ahora pasa que a lo mejor no te anhela buenas tardes lo de una comunidad de de absolutamente desconocido y fíjate que curioso que yo me he criado en la calle Anita damos que es una calle de Málaga de una brillante actriz parece que el destino

Voz 1 07:11 o sea que

Voz 6 07:13 debido a liar conmigo de alguna manera ahí no se bebiendo de esas calle de tantas caídas de tanto juego pues me he ido alimentando y al final yo de mayor pues elegido esa profesión la de actriz es bastante curioso

Voz 9 07:26 yo creo que el cambio ha sido radical estábamos en una fotografía en blanco y negro hemos pasado una fotografía en color con cosas que mejorar sin lugar a dudas pero la Andalucía de hoy una Andalucía de esperanza y con futuro yo recuerdo yo que soy un niño criado en la capital en Sevilla pero mi madre era de un pueblo de Huelva de Moguer

Voz 10 07:47 yo recuerdo ni veranos en Moguer cuando

Voz 9 07:50 era pequeño las calles sigue seguían siendo de tierra y luego el agua corriente no llegaba a las casas fue un acontecimiento que en la casa del pueblo llegará el agua corriente dentro de la vivienda es hoy parece de otro siglo o de otro planeta pero eso pasaba en Andalucía no hace más de cuarenta años

Voz 0648 08:10 cuando estoy fuera de Andalucía la echáis de menos vuestra ocupaciones profesionales ya High mucho la echado mucho de menos y sobre todo que

Voz 6 08:17 el la luz del cielo la la luz ese azul del cielo es que no lo hay en en otro sitio del mundo yo estuve antes estaba hablando no sé con quién que estuve en China casi dos meses si cuando me enviaron una foto de de Málaga no vi a las personas del cielo fue lo primero vi fue una cosa curiosísima el mar por supuesto yo vivo aquí en Málaga he estado seis años viviendo en Madrid hice me ha hecho un poco duro porque bueno yo me bajaba del tren y olía mal decía ya estoy en casa no estoy en tierra firme

Voz 9 08:54 yo he viajado mucho pero no he vivido mucho tiempo fuera de Andalucía con lo cual no he perdido nunca las referencias pero cuando uno viaja al norte de Europa a Centroeuropa hay observa cómo los días son tan cortos en invierno como no se ve el sol todos los días incluso en incluso a veces durante semanas esa es la gran diferencia yo comparto con Adele que la luz en Andalucía a ese color azul del cielo ese aire ese ese aroma de tu infancia pues está siempre presente las referencias que tenemos nuestro imaginario particular

Voz 0648 09:28 siguiendo con esos viajes estancias fuera de Andalucía que imagen vuestra experiencia tienen de nosotros fuera de nuestra tierra se corresponde con la realidad está llena de tópicos ISIS así cuánto daño nace ese tópico

Voz 6 09:41 bueno sí que está llena de tópicos porque bueno nosotros en si no quiere ver con la bata de cola puesta hay con el sombrero de gitano no pues entonces bueno no no los andaluces no tenemos por qué ser gracioso no tenemos por qué saber cantar Ny saber bailar no somos en absolutamente nada vagos yo lo único que creo es que los andaluces vivimos tenemos una manera de vivir que es que vivimos con alegría entonces el trabajo lo hacemos alegremente y puede parecer que que no nos lo tomamos a chufla pero pero nada más lejos pero bueno cada vez estamos demostrando que que el andaluz trabaja trabaja mucho

Voz 9 10:20 eh

Voz 6 10:21 que se nos ha tenido un poco al margen no somos como como la hermanita pobre de de de esta España nuestra y en absoluto tienen nada que ver con eso

Voz 9 10:33 eso pongo en su profesión la tenido que ver mucho sobre todo en series de televisión cómo se presenta la andaluza a la andaluza como el la cháchara o el conductor sea los sectores más marginales de de la serie no no no son los protagonista o las personas relevantes sino lo los personajes accesorio en poco folclóricos y eso es una imagen que se ha mantenido durante el tiempo que debemos combatir hace poco se estrenaba la mayor serie en producción durante mucho tiempo en España que era la peste se produjo un debate en España sobre el acento andaluz yo diría alma de cántaro Si estamos hablando de la Sevilla del siglo XVII se tenderá a hablar en andaluz al mismo tiempo se estaba emitiendo una serie en en otra cadena Fariñas había acento gallego con toda normalidad hay que entenderlo así los Gallego a hablan con acento gallego los andaluces hablamos con acento andaluz naturalidad al presentador de esta última temporada Operación Triunfo se le criticó porque era andaluz no porque lo hiciera mal sino porque tenía algún deje andaluz eso ya molesta molesta yo creo que hay una visión muy distorsionada de lo que Andalucía no se nos reconoce el enorme esfuerzo que hemos tenido que realizar en los últimos años para recuperar el atraso ir yo creo que estamos ya en condiciones de igualdad con el resto de España y las principales regiones europeas poniendo el último elemento que siempre lo ponen sobre la mesa en la que somos que somos indolente salió a finales del mes de julio una estadística sobre absentismo laboral en España casualmente la comunidad autónoma donde había menos absentismo laboral decir dónde más cumplíamos con nuestras obligaciones

Voz 10 12:21 laborales era Andalucía nadie

Voz 9 12:24 reparo en eso cuando tenemos una fama yo creo que de de manera injusta y algunos encarga sobre todos los sectores más conservadores que no han soportado nunca que Andalucía tenga esa libertad a la hora de decidir su futuro lo decide cómo quiere y lo vota libremente cada cuatro años

Voz 0648 12:43 existe el prejuicio externos está claro pero cuánta culpa tendremos los andaluces de trasladar en más ocasiones de la debida una imagen muy profesional de Al chistoso indolente frívolo que sólo vive de la fiesta en detrimento por ejemplo de la Andalucía de la cultura escritores actores músicos de la Historia del Pensamiento del emprendimiento cuánta culpa timón nosotros también de proyectar una imagen irreal de nosotros mismos

Voz 6 13:04 pero no no se trata de culpa si yo tengo un carácter porque es que me nace ir por la vida de buen humor porque tengo que ir de mal humor y porque tengo que ser una persona seca sí sí no soy así yo en el trabajo aunque he estado seis años en el secreto de Puente Viejo llorando como una magdalena yo entre secuencia y secuencia yo cantaba me reía hacía reír a mis compañero porque es mi naturaleza está en mi naturaleza ser alegre trabajar con alegría no puede ser de otra manera

Voz 9 13:37 tenemos que tener más valoración propia es decir más autoestima yo creo que lo que nos falta para dar ese salto es reconocer nuestras posibilidades en ese diagnóstico también tiene que estar lo que falta pero sobre todo tener confianza en nosotros mismos autoestima más autoestima porque cuando queremos podemos hemos demostrado que aquí talento sobra capacidad de trabajo sobra creatividad también sobra si hacemos un repaso a cualquier sector entre los principales pensadores que hay ahora mismo en España vivos se todos pensamos en Emilio Lledó entre los principales actores o actrices el mundo de las artes escénicas hacemos un repaso principales tenemos andaluces como Antonio Banderas vamos repasando todos y cada uno de los sectores en en investigación veo me Biomédica en ingeniería en todos encontramos referentes de Andalucía por lo tanto lo único que tenemos que creer realmente nuestras posibilidades que no nos come la moral muchas veces los dejamos porque somos bastante condescendiente no nos defendemos bien creo que tenemos que tener fuerza y arrojo para defender lo que creemos y sobre todo yo particularmente creo en la fuerza de Andalucía de sus gentes

Voz 0648 14:57 Andalucía una gran tierra con muchísimas virtudes como ando pero también es cierto que hay sombras importantes como por ejemplo el elevado paro que nos azota a vuestro juicio qué falla para que Andalucía no supere estos índices de desempleo es un mal bíblico al que tendremos que acostumbrarnos estamos condenados los andaluces a soportar este paro endémico

Voz 6 15:16 no quiero pensar eso

Voz 9 15:19 si no yo sí pienso en Andalucía con

Voz 6 15:22 con muchísimo trabajo en mi sector por ejemplo estoy muy contento es verdad que bueno han desaparecido muchas industrias hemos tenido mucho paro la gente que estudia tiene que salir fuera porque se nos ha pegado muy fuerte te hemos vivido del campo y hay mucha lluvia hay mucho etc pero yo hablando de mi sector he pedido al cielo que haya una industria cinematográfica en Andalucía parece que los hados los dioses me han oído porque estamos están movilizando mucho la industria del cine afortunadamente se están haciendo muchas películas muchas series importantes en Andalucía así que vamos p'alante Vamos p'alante y nos espera un futuro alentador la verdad

Voz 9 16:09 desde luego como decía no me resigno a aceptar que Andalucía tiene que ser una tierra de paro yo creo como una tierra de oportunidades es decir

Voz 10 16:17 qué potencial ahí tenemos

Voz 9 16:21 muchos vías de desarrollo y de transformación de nuestro modelo productivo debe ser un trabajo conjunto de la sociedad fundamentalmente liderado por las administraciones pero tiene que ir acompañado por el tejido productivo y también por el conjunto de la sociedad

Voz 10 16:36 vamos a vivir aquí

Voz 9 16:39 quizá una de las palabras y de la frase de la presidenta de la Junta de Andalucía los mejores años están por llegar estamos en condiciones de hacerlo tenemos que creer en ello tenemos que apostar entre todos hemos pasado una crisis durísima

Voz 10 16:54 donde hemos

Voz 9 16:56 sufrido de manera general muchas familias todavía siguen teniendo secuela de esta crisis pero hemos superado ya lo peor y ahora hay que ponerse las pilas hay darle una vuelta esto porque Andalucía tira del carro uno de cada cuatro empleos que se han creado en Andalucía en los últimos años en España perdón en los últimos años se ha producido en Andalucía y esa es la línea tenemos que correr y acelerar más que los demás porque venimos de una posición ligeramente retrasada pero estamos en condiciones de equiparar no hay ponernos al nivel que nos merecemos y que además podemos conseguir

Voz 0648 17:36 tres últimas pregunta que planteamos en ser andaluces Adele Facal voy a Miguel Ángel Vázquez pareja radiofónica de esta novena temporada qué papel a vuestro juicio debe jugar Andalucía en la configuración territorial de la que se dote España se muestra autonómico sea federal en este por cierto complejo momento territorial que vídeo sufre España

Voz 6 17:57 pues sobre todo que nos tengan bastante en cuenta porque somos una región muy potente muy muy importante que desde el copia no central senos mide con con más amor y pensando que somos una región muy productiva con muchos valores

Voz 9 18:15 bueno ya lo hicimos en el año mil novecientos ochenta con nuestro veintiocho de febrero marcamos un punto de inflexión en el futuro el desarrollo autonómico de este país creo que estamos en condiciones de hacerlo Andalucía su peso político pero también por su peso demográfico estamos hablando de casi nueve millones de andaluces prácticamente uno de cada cinco españoles vive en Andalucía o en Andalucía con lo cual tenemos todas las condicione el futuro tiene que ser un futuro desarrollo armónico en igualdad respetando las singularidades de cada territorio su lengua y su cultura pero que todo ciudadano viva donde viva sea de Ferrol sea de Barcelona osea de Málaga tenga las mismas posibilidades Ése es el futuro y ahí Andalucía tiene la legitimidad y la autoridad moral para defender un desarrollo armónico y equilibrado de España desde luego hace falta política no es cuestión de imponer sino de convencer creo que Andalucía con su forma de ser y su forma de actuar convence marca la línea que debe seguir este país pues hablando del futuro con que Andalucía del futuro soñé

Voz 0648 19:24 para vuestros hijos para vuestro nieto para vuestros amigos familiares en definitiva para la gente Correa

Voz 6 19:29 pues con una con una Andalucía libre que donde la educación seamos pioneros en educación en sanidad y mire yo tengo dos sobrinos no tengo hijos pero tengo dos sobrino y sueño con que mi sobrino tengan que marcharse lejos para para trabajar en lo que quiere y que y que salga a estudiar pero para para apoyar en en los estudios que ha hecho aquí trabajar en su tierra ser pioneros en en cualquier profesión que nos propongamos porque podemos hacerlo eso es lo que quiero para el futuro de Andalucía

Voz 9 20:03 pues casi en la misma línea una Andalucía con prosperidad con esperanza en convivencia democrática en paz solía

Voz 10 20:11 Daria referente capaz

Voz 9 20:14 de The Very anticipar los fenómenos que que vienen y que que estar preparados para que no te después no te aborden sino que tú a bordes con antelación los fenómenos definitiva un Andalucía donde estemos a gusto donde seamos capaces de desarrollar nuestros proyectos de vida estamos en el camino sinceramente esta Andalucía tiene margen de mejora pero estamos en el camino de esa Andalucía que todos deseamos

Voz 0648 20:39 bueno ya para concluir hacernos un regalo un regalo para los oyentes de la Cadena Ser Andalucía proponernos Un paseo particular vuestro un santuario un sitio que visitar

Voz 6 20:50 oye no me quedaba con uno bueno una ruta si tengo que hablar de Andalucía en general bueno pues yo soy de Málaga pero por ejemplo me encanta Sevilla m preparado el autor la película por todo el barrio de Santa Cruz que me parece una maravilla rincones de Granada de Córdoba de Huelva la grandes conocida las playas de caddie del Cabo de Gata en Almería pueblos de la provincia de Jaén maravilloso y por supuesto en Málaga que te voy a decir de Málaga pues un sitio para poder para perder me calle San Agustín que es mi calle preferida en la calle donde está el Museo Picasso o pasear por Pedregalejo a media tarde cuando cae la tarde respirar amar eso son hay muchos rincones no puedo quedarme con una la verdad

Voz 9 21:33 bueno que de verdad Andalucía es tan hermosa tan diversa tan compleja a la vez tan apasionante que es difícil quedarse con nada en concreto lluvia trazar un triángulo vital y un destino para perderme mi triángulo vital buena pasa por Sevilla que mi ciudad de nacimiento luego mover que es la tierra de mi madre donde pasado todos los veranos hasta la adolescencia juventud y luego el Campo de Gibraltar porque mi vida sentimental de pareja está vinculada al Campo de Gibraltar a partir de ahí

Voz 6 22:05 sí

Voz 9 22:05 el sitio donde yo me perdería la ensenada de Bolonia porque creo que es un sitio donde se concita la belleza más absoluta que se puede encontrar el momento de mayor tranquilidad espiritual cuando uno está reposando mirando el mar con la ensenada de de Bolonia en todas

Voz 6 22:24 pues mira como y somos pareja eh yo te invito a que algún día nos todo hemos una cervecita porque a mí también es un sitio que me parece privilegiado de Andalucía

Voz 9 22:35 nada en Bolonia Nos vemos Adolfo

Voz 0648 22:38 pues con estas recomendaciones casi bucólica de Belfast Calvo y Miguel Ángel va que concluimos esta nueva pareja andaluces a ambos muchas gracias porque las habéis hecho sentir más orgulloso de ser andaluces muchas gracias buenas tardes

Voz 9 22:48 muchas gracias muchísimas gracias