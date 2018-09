Voz 1 00:00 la Cámara de los Balones de señoras

Voz 1309 00:03 sí señores gracias de verdad a los oyentes de la Cadena Ser en Andalucía cadena seleccionadora hoy Radio Ceuta que los han comunicado por muy diferentes vida cayese no pasaron francamente bien en grande con la Cámara de los balones con Manu Sánchez y con Fran Rome Quillo muy buenas tardes queridos compañeros va bueno vamos a vamos Manolo Aguilar si te parece antes de nada que convoque como tú bien El halcón maltés el halcón maltés

Voz 2 00:25 a mí escama Marista griegos griega belgas ceutí es caballa extremeños y delfines o

Voz 3 00:33 hoy es viernes no vamos a tirar a la calle in ya

Voz 2 00:37 hemos comprobado la jornada de ayer que no fue para tanto el infierno griego comparado con el infierno sevillano y es que una cosa es el aire cito mediterráneo de la Grecia clásica y otra la ACA Lodz sevillana manita del Sevilla porque la caló es la caló hay mucha gente que dice el calor lo que dice el calor porque no ha aplazado caló en tu puta vida laca lo es la caló y aquí sabemos hasta como pelear contra ella mira que hay noche de esta insoportable que no sabe uno cómo ponerse una huerta para la otra huerta para otro según agua fría te arrancar pijama y al final resulta que la solución es pone los pie Intrum fresquitos más bueno en tu casa así que tiré a la calle porque la calor del membrillo todavía está por aquí y mira que yo ahora estoy poniéndome al día en esto del fútbol deporte he venido a darme cuenta que las cosas han cambiado bastante evitó que los profesionales ya no dicen eso que decíamos en la calle eso de que yo puntera hace soy rajatabla no vale que el balón tomate uva con fuera Holcim fuera que combine que que no combinaba de cien premium supone Nobel nunca que digan Poquetino Ronaldo no combina eu suponga una ir estaba todo eso de que saque ponía de portero Larguero cuando la vía que por supuesto cuando no lo había había que dice Aviación harta o no

Voz 3 01:53 nació arte eso es verdad eso dependía de lo que midiera portero quien ahora referido que hace ponga reportero el ronquido iba a tu dejamos la portería bastante más corta señale por aquí fue por donde entró la civilización de África a toda Europa todavía resuenan ecos del África negra cuando hablan los nuestra por la calle marchan de edad

Voz 2 02:12 no amo Anca la huella marchan de vamos a Mónica

Voz 3 02:16 la a tu madre a poner cero plato de en el labios daba hoy Tegasa harto en tu patio un pelota te puede así que aproveché motor todavía el veranillo del membrillo tiremos a la calle porque

Voz 4 02:29 viene bien me delirio Libby la vida

Voz 5 02:32 la loca clima convocada la Cámara de los balones

Voz 6 02:39 qué categoría

Voz 0684 02:40 pero bueno vamos

Voz 7 02:43 día Helvetia Helvetia ha hecho del Vía este seguro no seguras estoy seguro de ningún tipo de problema con todos los miedo que tenía Florenci turbulencia aquí estar para allá pues nada quizá no te pasa absolutamente nada llega al Betis o al verlo está a punto de hacerlo y en la que me dime dime dime

Voz 3 03:04 David Logan porque aunque pierda iba yo sí que no hay problema que hacer donde hay una gran preocupación contiene una gran preocupación Grecia la gol

Voz 4 03:13 la edad Lily ayer a Louis presidente acusando ya Pablo

Voz 3 03:18 sí porque aunque la goleada fue indiscutible y todo paradita no algún manotazo sobre la mesa de su competición pero estaba Mahon poquito Don PP preocupado con problemas de brazos

Voz 7 03:28 sí porque no hay normal Escudero mercado ya ahora este chico Amadou si es que esta mañana me da un paseíto por lo bajo del estadio y cuanto pudo

Voz 3 03:40 está Rey San Fernando con el brazo escayolado que tiene cojones

Voz 7 03:46 Javi bien la gallina e hice entera desde las maracas de lo deben llegue y al final acabé la compañía de bomberos viene padece ronquidos que tenía allí pero tienen peligro como un tiro tienen un atentado e hice tiene que enterarse entrenador no pero bueno ahí estamos me han propuesto esta mañana un director de cine para rodar una película en El Vestuario por lo visto va a hacer yo creo que en atención al titulo que él quiere ponerle la película un pelotazo y como quiere ponerle los chicos del codo

Voz 3 04:22 bueno habría que seguir dándole de comer a la gallinita Bélgica ya el vacío Acosta los a ustedes de te vamos como yo aprendí que lo hemos dicho también lo tenemos ya con nosotros y muy buena

Voz 8 04:35 puede pasar de un saludo a todos y una plazoleta que tengo aquí enfrente une tiene porque sola pero vamos vamos está haciendo vivo oye hablar un poquito ver Cádiz

Voz 3 04:48 bueno Paula Caritas lo que te dé la gana porque tú eres socio del B

Voz 8 04:53 no no yo eso he sido socio una además de los Ángeles de la noche porque mi padre sería alza de se de cuya asistencia Lloll tumbos al caddie no lo sigo él ve evidente que me sigue a mí pero me entiendes

Voz 2 05:09 bueno pues Álvaro el decidio yo fíjate entrenador

Voz 8 05:13 hombre con Álvaro Cervera modelos yo lo que pasa es que una persona a poquito pesimista es de tarima campo sea en la rueda de prensa dice de los siguientes tres partir de derribos pueda ganar aún no nos podemos Lacko nunca en todos los siempre me que uno de los fichajes que me ha traído el presidente no me va a haber ninguno él nos quiere joven fin de semana pero nosotros ponemos de que Álvaro Álvaro Cervera haber escrito promociona la ocho Día de oro de El Corte Inglés determinan la gente comprando en el pie

Voz 2 05:46 claro Don Quijote II Lady Di Bea quería Maze conexión con zonas de puertos de mar porque

Voz 3 05:54 está habiendo muchas noticias relacionada con el tema de marino encontrado una a una señora una una tortuga la vagina que están viendo cómo ha terminado esa hizo ver que

Voz 8 06:04 tú sabes lo que no existe para cómo hay que animarse para buscar la ya que has por las de excusa de que la adivina más pues había ido al médico ha preguntado qué es niño no no he una todos es niña una niña que creo no sé si donde ella por donde vamos unos pelos biberones exclaman en una tortuga

Voz 5 06:35 todos

Voz 8 06:38 y como cambia tu todo es por humedad vivo de la Guardia Civil

Voz 3 06:50 ya está tirando mucho al mar y algo tiene que estar bien lo del calentamiento lo del calentamiento global tiene que sea Roberto

Voz 8 06:58 vi a raíz de Epi Blas Vives ha admitido haber dermatólogo del caballo de Pippi caballo de Pippi tiene mucho dermatólogo ha dimitido y se desde que el abrasado a la niña la paz de caballos

Voz 3 07:17 no sabe todavía dónde lo que viene luego

Voz 8 07:19 sabes dónde viene el primero que tuvo la etapa aparca minusválido dormido

Voz 3 07:25 Libby tenemos tenemos que algo está pasando en nuestro Mari porque hoy la tortuga pero hace poco vimos un un delfín en delantera en en que playa nacido en la Bretaña francesa de Nick pero un delfín que tenía o intentaba tener sexo con lo con los bañistas no sé si si si no tenía pareja natural Delfina hice ese rozaba le gustaba lo rojito tenemos hoy aquí tenemos al delfín hoy tenemos protagonizan la Cámara de los Balones dicen por aquí que se llama Safar pero yo creo que lo podemos llamar Delfín Osborne

Voz 5 08:00 doce Ventana

Voz 3 08:03 el delfín muy buenas tardes y vamos a estar ahí no quería abrir los micros de la SER para que para que lo anda mal allí amañar

Voz 5 08:18 manco tan alemán Times piloto dando estoy buscando ahora la tierra no voy mal

Voz 3 08:26 venga y bueno cuéntanos qué que esto de jazz que mañana buscada Villa no yo tengo a Doña Letizia que no me llego que buscan la niña me puedo traer la Pablo sumen manía supongo Delfín Osborne que ha visto Villa Clara pues esto no pasa por ejemplo nunca ha alcanzado cotas cocos ninguna pescadilla ella también estaba habilitaremos detectaba con el móvil

Voz 0684 08:51 este año

Voz 3 08:58 entendemos que a a cundió el pánico está la playa desierta no va conmigo que cada año a cualquier serbo Baliña no mira la gente que viene a buscarme la etapa antigüedades a bañar manía estás buscando aquí a pie de playa ya están buscando piso la actividad para mañana hace también porque ya lo saben para viene después

Voz 5 09:27 eh

Voz 8 09:29 me pasaron a mí una foto con el tema del Pla de una calderilla en un boli mi me creí que era de punta fina me creí por mi madre quiera

Voz 3 09:39 sí y estoy hablando de Álvaro Cervera

Voz 8 09:42 voy a comento no hay un problema con el cambio en el tema hombres pese imitan máximo pero él se cree que está en vez de la Liga Santander hecha tiene una obsesión con conseguir cincuenta y eso me recuerda a mí cuando tu quitaba el álbum de acuerdo a Cuco me daba un poco de antiguamente que era que tu madre demandaba vi pueblos avisó del puchero un enfade la alegría de los trescientos garbanzos decía tu madre excusa me de enero que cedemos actores punto para pegarle un Airbus tú llegaba con cincuenta a ella y al final sí Cuco lo que te daba cuando era una de tu yo pues a la obsesión que tiene ha conseguido cincuenta puntos al Celta tiene las tasas

Voz 3 10:32 sí sí

Voz 0684 10:36 bañando

Voz 8 10:40 es decir fíjate vi por la vista que padre que está sea yo te hice una cosa cada vez que hace un cambio eh le pide dinero ganancia al cuarto árbitro me parece a mí que sí

Voz 2 10:50 sí mucho me Tucker Tucker de puerto de mar de ahora que han descubierto una nueva especie de de PC que se derriten razón por lo visto una especie que hasta ahora no había sido vista por el ser humano pero que salía al contacto o la superficie no hay presión hice de llama pez caracol o pez va Bozzo

Voz 8 11:09 Cádiz hemos puesto el Mi colapso

Voz 2 11:13 es salir ir del tirón

Voz 8 11:15 se acrediten lo conseguí yo esto que digo no te preocupes no lo vayan a apuren Millán

Voz 2 11:26 Lippi estamos en viernes en viernes tuyo estamos en en San viernes de y me parece que es buen momento para que nos vayamos ya con tu encíclicas semanal

Voz 4 11:34 de la Santa Sede aquí lo tienen su Santidad el PIB

Voz 9 11:38 le han si tú cada uno a los valgo le

Voz 10 11:47 es la hora del Ángelus con dos minutos de adelanto

Voz 4 11:57 sí

Voz 8 12:02 usa verano

Voz 3 12:04 me hoy vamos a hablar de un problema que te ha afectado de manera grave

Voz 8 12:09 sí que me han llegado me está llegando los temas de materiales para niños e del colegio dice dice una cosa yo no sé si el niño va rehabilitar la que actúa yo no he dicho más cosas más caras le cueste ciento veinte euros de materiales ahí estamos metidos va mal marcado porque somos más medio desgaste de paz de paz lo primero que yo escucho sea mínima vivís una cosa yo yo ha hablado ya con el niño es cuando el pero el niño con un martillo de obra no saca dos córner

Voz 3 12:48 yo lo conoce cit niño arrastra los pies cien te meten un sobrecargo libio algo veces

Voz 8 12:52 no es lo que pasa es que si coge peso en vez de

Voz 13 12:55 y el número en la camiseta le va a poner

Voz 8 12:58 la cara de furgoneta

Voz 5 13:02 puso Pujades

Voz 8 13:03 ha sido más grande es mi yo voy al zurdo como el padre que yo jugar fuego en mano no se vaya cree yo estaba jugando el cuarteto yo una vez de que me sacaban para Marta cómo era emular a ataques Jaume Cabré le dijo al entrenador de para usted sacrificios sin guarda Buchanan yo no soy yo no sé si usted

Voz 0684 13:31 a mi abrazo

Voz 15 13:45 la Cámara de los balones con Helvetia a tu aseguradora suiza y Aljarafe concesionarios oficiales Hyundai en Sevilla al Grupo Número uno en coche sin carnet Maixant

Voz 1309 14:00 bueno señores que hasta aquí hemos llegado a las dos de la tarde casinos en la en la SER buen fin de semana a todos todas que vamos que qué pasa calado eh

Voz 3 14:10 veinte y siete ahí seguimos membrillo para todos tienen sea la calle esos bien para lo que haya que tirarse