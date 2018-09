Charo Padilla: "Sé que por ser la primera mujer se me va a mirar con muchísima lupa"

Voz 1 00:00 buenas tardes a todo yo soy compañero y amigo porque a todos conozco desde hace ya muchísimos años en mi vida imagine estar aquí cuando digo en mi vida es en mi vida yo tendría que estar en ese sitio preguntando aquí otra persona pero ha llegado el momento si luego queréis preguntarme porque yo lo cuento ir asumo este reto que es un reto enorme el más importante de mi vida posiblemente con muchísimo orgullo con un poco de miedo porque soy la primera mujer que se va a mirar con mucha lupa naturalmente porque soy la primera pero con eh la satisfacción y la seguridad de saber los años que llevo haciendo Semana Santa eso me va a servir para volcar en el Maestranza adelante ese atril todo lo que os he contado a lo largo de los treinta hay muchos años que lleva haciendo Semana Santa son muchos años muchas vivencias solamente espero que cuando me oiga digáis que es domingo

que os suene como un Domingo de Ramos que sea la Padilla de

eso es lo que dice

Voz 1 01:33 no no me quiero no quiero olvidar por supuesto la gracia al Consejo y a todos los que se ha ido a la cabeza ya había decidido que yo sea la pregonera vuestra confianza pues mucha confianza siempre mira primero han pasado dos años en esos dos años el pregón siempre estaba por ahí flotando no porque yo lo pensara sino porque la gente me preguntaba me decir porque no ha habido gente de peso muy importante que me ha insistido que me ha preguntado pero verás el pregón nunca estuvo ni en mi mente ni ni imaginación ni en mi deseo ni en mi sueño ni lo he pedido no lo he pedido para mí sí es verdad que lo he pedido para otra en mi programa de Semana Santa en el llamado hay dos cosas fundamentales que han me han hecho pensar primero cuando desde el diario de Sevilla me permitieron escribir una columna está Cuaresma que también les costó lo suyo convencerme tres años a mi es que me cuesta efecto casarme que les costó más que un año pero si me me me costaba mucho y me decidí eso me llevó a tener que hacer un ejercicio de memoria de memoria y meterme en mis recuerdos y echar treinta y tantos años atrás me di cuenta que había mucha vivencia mucho que contar que ha vivido muchas historias que había estado en lugares privilegiado que había sentido mucha emoción que había aprendido muchas cosas que había vivido en definitiva mucho más de lo que yo podía imaginar bueno y ahí se quedó porque los artículos que escribí salieron enseguida volando y luego otra cosa que me hizo reflexionar mucho y que nunca se lo he dicho y se va a enterar

y que me lo dijo el el la entrega del Homo cofrade que me dieron este año

aquí me lo dijo Juan Ignacio Tirado José Ignacio de retirado perdón el antiguo el último

Voz 1 03:50 pregonero y me dijo mira Charo en la vida hay veces que pasan cosas que ocurren cosas que no están previstas en tu Plane los también fijarán pero que tienes que hacer y con eso me fui yo a mi casa no pensando es verdad ahí ves es la vida que Tino te apetece hacer algo pero hay que hacerlo cuando llegó esta llega a esta segunda oportunidad que el tren no pasa dos veces por tu vida siempre y esto es una suerte yo quiero agradecer al Consejo y a todo el que forme parte me acordé de estas cosas no me acordé de las mujeres me acordé de las muchas veces que yo he estado delante de un cabildo horas y horas esperando en cabildos para ver si se aprueban o no que las mujeres salieran que vendrán a unos cuanto mucho

Voz 4 04:42 me acordé de mis compañeras ganador de las tertulia que han luchado cada uno en sus hermandades y que ellos ya habían dado el paso al frente hoy esta vez yo tenía que dar el paso al frente

Voz 1 05:08 a mí me han gustado todo lo que sea aportar algo nuevo al pregón me gusta me gusta que se aporten cosas nuevas al pregón cada pregoneros mundo cada pregonero tiene superó con su pregón respetabilísima producto Ahmad justa menos porque eso para mí es abrir tu alma para mí dar un pregón es abrir tu sentimiento es enseñarle a la gente tu intimidad Tu recuerdo más íntimo tus emociones y entonces todos son respetabilísima todos y el que le haya puesto música a mi me gusta Germà queda bonito de mala que le puso bueno no quedó preciosa no sé no lo sé ya ha habido gente que ha habido música no sé mi pregón será distinto al de todos como todos son distinto al de todos cada pregón es único distinto el mío distintos no porque sea mujer que también sino porque yo soy una pregonera de la calle yo soy una reportera de calle yo soy una sencilla y humilde reportera que llevo muchos años pateando todos los rincones de la ciudad desde todos los ángulos desde los sitios más íntimo de nuestras hermandades desde la Cuaresma desde los ensayos que costalero de todos los campos ahí estaba yo hasta en sitios donde no se podía estar así que tengo mucho guardado muchas emociones que puede contar y espero poder trasladarla pero garganta que venía yo ya novedades que va a salir una voz femenina que cuando yo me pongo allí una voz femenina bueno eso ya es una novedad yo soy una novedad esa es la novedad más importante sin querer me yo darme nada no y luego mi pregón no sé cómo va a ser sólo sé que yo soy una reportera de radio que me pero será el pregonero de la bulla el pregón de a pie de calle el pregón de está cangrejitos dando el pregón de delante de una iglesia entrada el pregón de una salida el primero de una vieja la que entrevista un balcón el pregón de vuestras obras sociales el pregón de cosas que no se ven ese es mi pregón no creo quiero decir que sean más auténtico pero que es verdad cien por cien

Voz 4 08:20 Charo Padilla hizo el pregón que todos esperábamos yo quiero que me reconozcan no quiero que conozcan de repente digan ésta tiene quiero que me reconozcan yo no sé si todos los que están aquí me había escuchado alguna vez transmitir en la radio yo me imagino que si sino el que es si alguien dice que no

en bicho raro no en casa no pero sabéis

Voz 4 08:45 cómo lo hago como retransmita bien mal regular esas mi forma yo quiero que se me reconozca que se me reconozca que cuando determine de dar el pregón la gente diga era Charo Padilla la que cada día escucho cuando estoy vistiendo me para irme a ver cofradía o la escucha mientras yo los último sueño no quiere más

Voz 4 09:17 estaba en el patio de mi casa que es un patio muy agradable por cierto muy tranquilo

Voz 4 09:24 cuidado a la recesión estaba con mi hija que tiene que estar por aquí Sofía espero que me estoy haciendo reportajes de tu vida porque ella va a ser que me va a hacer todas las fotos de detrás de

Voz 4 09:42 mi marido por supuesto con con Carlos que había venido desayuna que deben cuando Viena desayunamos Patti porque le gustan Hipatia con el patio tan bonito que le gusta mi patio Pepa es una compañera de la Cope Onda Cero perdón y estamos los cuatro hablando de la temperatura de ID que no íbamos a ir a tomar una cervecita hay una idea una vueltecita yo estaba de pie cuando he cogido el teléfono y me sienta

lógicamente porque estas cosas se reciben menos sentar que no tiene edad Tuenti entra en aquella pero que yo te digo pues mira Tena marcha Manolo no va a hacer ninguna marcha nueva

Voz 4 10:34 eh eso ya una noticia que era podéis escribí

muy delicado que quiere mucho tiempo

el médico que opera a su hijo no más vale que eso es como cuando tú

del una cosa tan para mi mujer

algo mucho con otras cosas que tiene en su en su trabajo

Voz 4 11:12 de miles miles de lío miles de sea miles y tira con Manolo es imposible está comunicando mide miles de lío aquí porque no quiero cargarlo con una marcha más y fundamentalmente porque tiene una serie de marcha que son muy bonita solamente tengo que elegir entre ellas

o no o no

Voz 6 11:32 queremos daremos todo ello pero yo creo que sí que recibiré todo todo depende de tu comportamiento hombres