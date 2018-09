Espacio de Enceuntro 22 de septiembre 2018

Voz 1 00:00 las

Voz 1553 01:13 sin duda hablaremos hablaremos queda prometido ir Rosa Vergés desde Comisiones Obreras hoy les va a hablar de algo muy importante el sistema agrario y el desempleo hola Rosa hola cómo está el campo y el desempleo como está en el mundo extranjero bueno

Voz 5 01:28 pues la verdad es que regular no es una es uno de los sectores donde más trabajan los extranjeros pero también donde tiene no lo musulmán discriminaciones

Voz 3 01:36 miles de llevamos a hablar en el transcurso del programa enseguida vamos a hablar con la ONCE pero antes permítame darle un retazo de la música que Pepe Belmonte ha elegido esta semana yo estoy convencido que Max Adán saber de dónde estamos tiene así Max buf suena una cerveza

Voz 6 02:01 la pena cantina berlinés no

Voz 3 02:05 Oktoberfest ya mismo pues casi bueno tiene mucha influencia alemana germánica pero es de Luxemburgo sí señor porque esta semana ha habido un rifirrafe un encontronazo entre el ministro de Exteriores de Luxemburgo Biel de Interior Matteo Salvini que además es vicepresidente de Italia por motivos xenófobos bueno luego les voy a contar con Pepe Belmonte son los argumentos de espacio de encuentro con los saludos de Miguel Doña desde ahora hasta la una de la tarde

Voz 1553 02:47 siguiera como les digo hablamos con la once de los de sus premios solidarios pero antes los consejos de Max algo importante esta semana que entra exactamente el miércoles veintiséis tendrá lugar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la vista del recurso de apelación contra la sentencia que condenó a España el tres de octubre del diecisiete por la devolución en caliente de dos africanos en la valla de Melilla siguiendo el caso está nuestro abogado que va a pasar mal

Voz 9 03:20 bueno pues es algo de conceptualmente nunca se sabe qué va a pasar pero por un poquito un antecedente a a los oyentes recuerdo un poco el casos son efectivamente dos migrantes subsaharianos que saltaron las vallas de un año dos mil catorce en un grupo de ochenta pero bueno se pudo acreditan la representación de personas y por eso siguió ha sido el adelante entre personas de puede hacer el periplo africano durante años uno salió en el dos mil once su casa otro en el dos mil doce finalmente se establecieron en el monte Gurugú puede pasar varios meses allí dieron el salto entonces fueron devueltos esposados directamente a Marruecos aquí Estrasburgo nos dice hay tres principios que usted se han vulnerado de una manera sistemática uno de esta persona han sido devueltos pero sin ser identificado lo cual es obligatorio entre otras cosas porque eran potenciales irreales solicitantes de asilo porque uno de ellos con posterioridad puedo hacerlo precisamente viniendo de Malí viendo de Costa de Marfil donde se sabe la situación política hay de guerra que hay pues evidentemente se está vulnerando otra segunda tirón déjanos lo dieron porque fue una función colectiva de los ochenta la expulsión hay que hacerla de manera individual y garantizando los derechos y consecuencia de ello y en tercer lugar no dijeron además claro te vulnera estos dos principios consecuentemente han tenido derecho a un procedimiento administrativo un recurso judicial es decir que no han sido en definitiva asistido ni abogado ni entendían lo que estaba pasando porque no hubo intérprete ninguna

Voz 4 04:44 la verdad es que nos debiera dar vergüenza situación

Voz 9 04:47 absolutamente lo somos frontera sur y entonces eso no pasan estas cosas pasan pero vamos aprendiendo y que nos tiren de las orejas de vez en cuando viene bien que pasó porque este tirón de orejas se vio porque la devolución en caliente se legalizó de alguna manera con el decreto ley de la ley mordaza fue aprobada por el PP Mariano Rajoy efectivamente se nos condenó hace un año cuando estaba el Gobierno el PP lógicamente ser recurrió esa sentencia ante las el sí en un momento que ocurre la moción de censura lo primero que has Andalucía Acoge que la ONG que lleva a cabo esta representación legal es decirle al Gobierno actual oiga que si usted ha recurrido como inconstitucional la Ley mordaza hizo una de las causas ha expuestos es la existencia de esta expulsión exprés porque vulnera los derechos lógicamente usted que ahora el Gobierno de España retirará el recurso de apelación no bueno pues mutis por el foro nadie dijo nada CL pidió es una una demora Estrasburgo mientras que mientras estudiaban el asunto la demora no fue requerida ni fue contestada que pasó porque lo que hizo fue posponer la vista a este miércoles que con incertidumbre Icon incoherencia política vamos a asistir

Voz 1553 05:54 lo que pasa bueno pues ya las cuentas el miércoles saber qué pasó bueno óyeme pagará el viaje Payá pase sí sí sí esto te pagaba ocho tomos conoces al Grupo PRISA Granada está muy directo por cierto en estos días ha finalizado ya que hablas de viajes la Operación Paso del Estrecho dos mil dieciocho la más intensa de la década ha sido desde junio los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras que son los que cargan con el peso más importante de esta operación han registrado atención más de dos coma ocho millones de pasajeros casi seiscientos mil turismos Pilar

Voz 4 06:29 han existido puntas diarias en la fase de regreso de cincuenta y nueve mil pasajeros trece mil coches desembarcados procedentes de los puertos de Ceuta Tánger Med de Tánger ciudad esto pone de manifiesto la especial dificultad de que este año ha presentado la OP sobre todo en el regreso de finales de agosto

Voz 1553 06:49 ya que hablamos de Algeciras desde el mes de mayo este puerto tiene la certificación Halal que otorga el Instituto Halal y que le permite operar con este importante mercado por este motivo esta ciudad ha acogido en estos días una jornada del mercado halal tiene todos los datos nuestra compañera de Radio Algeciras Gloria más allá hola

Voz 0598 07:09 buenas tardes Miguel así es en dos mil dieciséis los mil seiscientos millones de musulmanes en el mundo destinaron dos billones de dólares a consumir productos y servicios halal estos productos son transportados a través de la red logística internacional hasta alcanzar sus mercados ámbito en el que el puerto de Algeciras juega un importante papel como centro de distribución internacional la jornada ha contado con la participación de Isabel Romero directora general del Instituto Halal

Voz 10 07:37 hay que tener en cuenta que el sudeste asiático está desarrollando este muy deprisa tan bien muchos países africanos están desarrollando su economía a gran velocidad esto pues lo que está haciendo es activar el consumo y también el turismo porque también hablamos de turismo claro esto muchas veces es desconocido para el tejido empresarial español en este caso Algeciras que ocupa un espacio privilegiado que evidentemente va a poder ocupar y desarrollar ese privilegio en el futuro porque es la puerta no entonces muchas veces esa puerta se ha vivido de manera negativa hay que transformarlo en un valor positivo porque realmente ocupar ese espacio de privilegios frente a mercados que ya son emergentes pues es muy importante para el desarrollo de esta ciudad

Voz 0598 08:21 en España en la actualidad hay trescientas cincuenta y tres empresas certificadas la mayoría en Cataluña y Andalucía una de esas empresas es la jerezana La Event que entre otros exporta sus helados a Egipto Arabia Saudí Emiratos Árabes

Voz 6 08:36 Unidos tomaba yo he dado cuento Miguel que cuando fui a Estambul provee carne halal nunca lo había probado riquísimo y de esta riquísima y ahora tengo que decir que esa es la carne argentina me gusta admitirlo vimos de tema

Voz 1553 09:05 pues sí señores el martes si Dios quiere estaremos en Granada la Fundación márgenes y vínculos de los barrios dedicada al acogimiento familiar el programa Espacio de Encuentro Valentín García nuestro compañero de Canal Sur que ha superado un cáncer con una valentía enorme la empresaria de Almería Rosalía Navarro por su pasarela solidaria y la Universidad de Granada son los galardonados ahí estaremos como Dios y ellos quieren hacer acompaña en el estudio Cristóbal Martínez que es el delegado territorial de la ONCE en Andalucía Ceuta y Melilla Cristóbal

Voz 12 09:37 hola buenos días

Voz 1553 09:40 me dormí todo bien lo mejor que sepa

Voz 12 09:42 vamos a ver si no lo merece y sin ninguna duda

Voz 1553 09:45 en serio los premios solidarios ya son seis años

Voz 12 09:48 qué tal van pues creemos que muy bien lógicamente a lo largo de esta edición es muy ido tratando de mejorar y creo que lo hemos conseguido y no sólo el acierto a la hora de elegir ese jurado a los premiados que me parece fundamental sino que además pues todo lo que implica ese desarrollo de la gala ir

Voz 4 10:05 acogimiento a todo el público que lo quiere presenciar pueblo tratamos de mimar como el públicos y por supuesto los premiado no soy Pilar así no le quería preguntar a Cristóbal sobre la situación de las personas que tienen una disminución visual cómo se conjuga el hecho de ser extranjero padecer una disminución visuales y la preguntadas Cáceres Nota nos metemos en el tema

Voz 12 10:28 porque esa es Pilar nosotros desde la ONCE atendemos lógicamente a las personas que tiene ese o deficiencia visual en los límites que marca en nuestra legislación desde el año XXXVIII esos límites son los mismos X en la escalada Bécquer o un campo visual es decir un diez por ciento pero lógicamente los tiempos son distinto si la evolución con social la propia legislación europea y mundial ha hecho que nosotros también a cojamos la ONCE y la damos servicios como no puede ser de otra manera a aquella otra persona que sin tener la condición de ciudadano español por tanto de no puedes pertenecer a la ONCE como socio sí que a través de esa deficiencia visual de quiere tienen necesidades que no nosotros tenemos que atender lo hacemos con mucho gusto con todos los medios que tenemos nuestro alcance desde la educación la etapa más jóvenes pero la formación la rehabilitación para enseñarles a caminar por nuestras ciudades como al resto de ciudadanos con problemas visuales y lógicamente apoyándole en el empleo muchos de ellos trabajan ya con nosotros en algún luego la hemos encontrado un puesto de trabajo en la ONCE o fuera de la ONCE pero en el ámbito de empresas que son muy sencillos

Voz 1553 11:34 es que poco importan Pilar tienen mucho porque tienen una capacidad diferente del extranjero

Voz 4 11:39 sin tener redes familiar está a lo mejor no con nuevas amistades

Voz 12 11:43 para ello mucho más difícil de alguna manera se produce una doble discriminación esa discriminación en muchos momentos sigue existiendo pero si además tienes la etiqueta de extranjero hablando otro idioma viviendo otros otras culturas diferentes todos siempre más complicado sin embargo tienen unos recursos especiales que yo creo que va asociada no sólo a nivel de inteligencia sino a a la vez pasado verdaderas dificultades que le hace que sea en muchos casos

Voz 4 12:09 muy vulnerable pero también al mismo tiempo que tenga recursos para salir adelante recursos que seguramente nosotros en sus circunstancias no tendremos seguro que significaba moda cómo percibo es otro la solidaridad de la ciudadanía respecto a vosotros decir pues muchas veces veo actitudes de ciudadanos que cuando viene una persona con deficiencia visual se aparta au será la vuelta se vosotros habéis notado una evolución positiva en ese sentido por supuesto

Voz 12 12:34 sí pero ese gesto de quizá apartarse o darse la vuelta o no entrar en conversación es fruto del desconocimiento de del miedo al pensar que de alguna manera va a molesta o no va a saber afrontar esa situación que se combate por otra parte sólo con naturalidad con normalidad no pero eso ha evolucionado sin ninguna duda la sensibilidad de la sociedad que siempre ha sido importante en este país ha evolucionado como el resto de cuestiones estamos en una sociedad muy solidaria sociedad andaluza particularmente muy solidaria y por supuesto quiere agradece los gestos de los demás lo apoya y a nosotros no apoyan cada día hilo anotamos lo percibimos perfectamente has ciudadano andaluz se vuelca con la ONCE compran nuestros productos sabe en qué hay detrás de esos productos de una labor social agradecen la labor que nosotros hacemos Illa encanta también que premiemos a programas como el puesto

Voz 4 13:21 lo que se merece un premio no me dejaría hablar de vuestro programa

Voz 1553 13:27 pero es que esto sólo queríamos era la solidaridad de relieve

Voz 12 13:31 es por encima de todo eso nosotros además de toda vuestra trayectoria lo queremos premiar y queremos que sea ejemplo también

Voz 1553 13:38 a mí lo que me gustaría antes de despedirle Cristóbal sólo queríamos agradecerle el premio ahora sí a serio pero sobre todo lo que se Jeannie aquello como se puede ir a la gala del teatro Isabel la Católica de Granada martes siete de la tarde

Voz 12 13:50 bueno pues muy fácil los oyentes todavía están a tiempo de interesase de ir a la ONCE de Granada y solicitar una entrada que gratuitas solamente para reservar es su butaca o de llamar a la ONCE a cualquiera de los centros de la ONCE Si bien de otra ciudad para que será pongamos su dispositivo aún queda torno a cien entradas para que bueno

Voz 1553 14:07 bueno pues los galardonados la Fundación márgenes y vínculos de los barrios Espacio de Encuentro Valentín García la empresaria Rosalía Navarro y la Universidad de Granada somos cinco galardonados Cristóbal gracia porque estas palmaditas en la espalda sirven para seguir avanzando

Voz 12 14:26 un abrazo Cristóbal gracias a vosotros muchas felicidades muchas gracias tomar el premier cuponazo no el premio cuponazo también

Voz 6 14:34 tenemos cada viernes

Voz 1553 14:36 pero el pueblo ya el de Navidad que ya te lo premio de Navidad hasta el momento saber qué cosas más grandes Cristóbal Martínez delegado territorial de la ONCE en Andalucía Ceuta Melilla hay ahora sí atención si trabaja o ustedes

Voz 2 14:50 el campo y es inmigrante no

Voz 1553 14:54 por qué desde Comisiones Obreras nos habla en esta semana de la importancia de las personas extranjeras en el sector agrario y la protección por desempleo

Voz 13 15:04 estamos solos nos acompaña como decía Rosa Vergés como siempre los algún dato de que gente trabaje en el campo

Voz 5 15:11 pues mira en en Andalucía el censo agrario de personas que trabajan en el campos de cuatrocientos sesenta mil ir de estas cuatrocientas sesenta mil un diecisiete por ciento son extranjeros algo así como setenta mil setenta setenta y cinco mil no no pero para las personas extranjeras es casi una de las primeras actividades como de trabajo que tiene las las personas extranjeras no depende de las provincias no Almería quizás la campeona que casi el setenta por ciento de los empleados agrarios viajeros pero Cádiz uno un osea que hay una gran variedad

Voz 1553 15:43 cómo es el sistema de protección por desempleo para este sector

Voz 5 15:47 bueno hay que saber que el sistema agrario tenía su régimen específico que se integró en el régimen general en el año dos mil once pero mantiene algunas de sus características en el caso del sistema de protección estas características habría que diferenciar en algunos casos no los más importantes quizás son el caso de las personas fijas discontinuas que pueden acceder a las prestaciones contributivas igual que decíamos la semana pasada decir según no hayan cotizado más de un año pero con diferencia el resto no tiene la posibilidad de acceder a los subsidios de las que hablábamos también la semana pasada pero sí que existe un subsidio una específico para los trabajos agrarios en Andalucía en Extremadura que es el famoso subsidio agrario renta agraria que en una de las exigencias que tiene y lo de la nombro porque es la que afecta a los a los extranjeros es que necesita para cobrarse diez años de empadronamiento en Andalucía hay por supuesto regular no se irregular durante diez años estar empadronado en Andalucía esta prestación en realidad hay que considerarla como contributiva porque realmente los trabajadores agrarios cotizan aunque no trabajan incluso en los pedidos con otro bajas no pero para los trabajadores extranjeros hay que recordar que

Voz 4 16:50 solamente un cuatro por ciento esos trabajos extranjero

Voz 5 16:52 los eventuales cobran el subsidio por desempleo agrario

Voz 4 16:56 es más o menos aproximadamente tres

Voz 5 16:58 mil y pico tres mil cien mil doscientas dependiendo

Voz 4 17:01 sólo entonces cuando prejuicios estallan relaciona esta claro que sólo sonaron tres

Voz 3 17:06 en la calle unos dicen que colaboran todo cobran

Voz 4 17:09 exactamente que todos los cobran y que es un viva la Pepa

Voz 3 17:11 ahí

Voz 4 17:12 pero está cuáles son las razones por las que las personas extranjeras no acceden a las prestación

Voz 5 17:16 bueno pues hay muchas pero principalmente son debidas al propio sistema de protección no el primero ya lo hemos dicho que es la necesidad de estar empadronado en situación regular o en Andalucía uno Extremadura y luego que no pueden acceder a los subsidios del Régimen General con lo cual no tienen derecho a cobrar prestaciones y luego sus trabajos son muy cortos en el tiempo con lo cual es muy difícil acumular suficiente tiempo como para cobrar el subsidio el desempleo contributivo no

Voz 1553 17:40 claro que habría que hacer para cambiar esto que podría hacer este Gobierno nuevo en el que todos tenemos tantas esperanzas

Voz 5 17:46 bueno pues nosotros creemos que lo que tiene que hacer es poner en marcha algo que se acordó en con el Gobierno Zapatero cuando se integró el régimen eh especial agrario en el régimen general es que todas estos subsidios deberían ampliarse es decir la cobertura de estos subsidios debería entrar en vigor también para los trabajadores agrarios a partir del año dos mil catorce pero el Gobierno del PP esto lo ha tenido no lo ha hecho aquí ahora mismo creemos que es urgente y es urgente por los trabajadores extranjeros pero también para otros trabajadores y trabajadoras del Régimen Especial Agrario que no cobran subsidio por desempleo y que no tienen acceso a los subsidios generales no se sea es una necesidad general de ampliar la cobertura en todo

Voz 14 18:23 el sector agrario bueno pues esta es la situación de los trabajadores en el campo afortunadamente CCOO nos acompaña Rosa escucha esta música escucharla todo

Voz 3 18:32 Nos porque está más que justificada Jaime y homenaje al ministro de Exteriores de Luxemburgo que desacreditó al vicepresidente de Italia Matteo Salvini cuando afirmó que no era necesario esclavos refiriéndose a los inmigrantes que llegan a Europa que fallaran el descenso de natalidad que sufre la Unión Europea desde hace tiempo cuando puesto Pilar fue el pasado viernes en Viena donde la presidencia austríaca de la Unión Europea acogió una conferencia ministerial con representantes europeos y africanos sobre política migratoria que una vez paz demostró las profundas divisiones que existen en el seno de los Veintiocho empobrece delicado tema Miguel durante uno de los debates a puerta cerrada que produjo un duro choque verbal entre el ministro de Exteriores de Luxemburgo el socialdemócrata sean hasta el món y el ministro del Interior italiano el ultranacionalista Matteo Salvini Salvini criticó que su colega luxemburgués hubiera dicho que Europa necesita inmigrantes ante el envejecimiento de su población sí y el italiano les respondió en tono jocoso que mientras Luxemburgo quiere más inmigrantes él prefiere ayudar a los italianos a Ceres más hijos oyendo el momento oiga la porque es que no tiene desperdicio

Voz 15 20:10 acá también hubo un herido Colell digo yo la derrota cortes empresa mira esas definiera yo no que había ido a ver no

Voz 1553 20:38 me dio el último si lo entendió Meretz talón a la mierda ya que es una mierda

Voz 3 20:45 por eso cuando en Italia se venían a Luxemburgo porque no tenía un duro para lel Gomez y eso también solidaridad eh porque él porque le va ni le viene creo te Luxemburgo es el país que tienen mejor Celta per cápita antes pero no me negará que sin duda ninguna ha sido verdad Pepe Belmonte no musicólogo vaya vaya momentazo eh

Voz 16 21:03 no diría Boris Izaguirre Miguel momentazo total total total total y además muy contento porque se den esas circunstancias hay brotes verdes en en este tipo de chicos

Voz 3 21:16 eso sí parece parece que al menos de vez en cuanto brota no oye qué podemos decir de la música de Luxor

Voz 1553 21:21 Burgo

Voz 16 21:22 Miguel Luxemburgo ve muy pequeñito y entonces música popular de Luxemburgo propiamente dicha tradicional de Luxemburgo hay que hablar de música germana no de música alemana claro la influencia germana es impresionante no no sólo Luxemburgo en Austria en parte desliza hombre el imperio austrohúngaro que decía Berlanga pues normal que la influencia sea totalmente teutona como quien dice

Voz 3 21:46 oye qué instrumentó se repiten de fondo el acordeón no

Voz 16 21:49 Miguel el instrumento del que ya hemos hablado por activa por pasiva y seguiremos hablando porque un momento apasionante que se escucha ahí es el acordeón está que ya hemos comentado esa ascendencia alemana que tiene esa utilización en las iglesias protestante más humildes no más de ETA en lugar del órgano IES acordeón que se escucha de fondo pues está acompañando una serie danzas además música en directo una serie de danza que recuerdan a las danzas renacentistas y bajo medievales llamadas alemán andas viene de la palabra alemana que luego fueron las danzas cuya melodía aprovecharon mucho compositores para componer lo que se llamaron Sweet

Voz 14 22:30 Félix pues si así

Voz 16 22:32 nada acordeón en ristre bailando y celebrando que haya gente con cordura hay gente con buenos sentimiento frente a este tipo de personaje que pululan desgraciadamente en abundancia lo último tiempo

Voz 17 22:46 sí señor yo les invito a que lo vean en Internet porque ven cómo se quitan los auriculares el ministro Asselborn

Voz 1553 22:55 como les Chavalón no a Matteo Salvini estupendo Pepe nos sumamos al aplauso por la acción

Voz 17 23:00 diente del ministro de Exteriores de Luxemburgo Asselborn un abrazo hasta la semana que viene clases muy bien venga Un besito esperemos que este equipo

